«Зачем раскачивают в наше непростое время национальную лодку?»: обзор программы 7 дней на ТНВ

Главные события недели в авторской программе Ильшата Аминова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минувшая неделя оказалась богатой на события. Но начал новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый Век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов с собирательной темы, навеянной недавним визитом в республику главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. А именно задался вопросом: почему все чаще в выступлениях вместо многонационального «россияне» звучит «русские». Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Ильшат Аминов: «Удивляюсь я таким общественным деятелям»

«Главный «опричник» российского интернета Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, побывала в Казани. И ладно бы говорила только об интернете. Нисколько не смущаясь, в столице национальной республики Екатерина Мизулина убеждала нас, что мы уже не россияне», — недоумевает Ильшат Аминов.

Он поясняет, что конкретно вызвало его недоумение: «Вот я удивляюсь таким общественным деятелям, как Мизулина. Они жизнь свою посвятили, чтобы разоблачать тлетворное влияние загнивающего Запада на граждан России. Но если надо, пожалуйста, наши так называемые злосчастные западные партнеры стали аргументом. Мизулина так и говорит: если для Запада нет ни татар, ни чувашей, ни марийцев, значит, мы все русские. На самом деле, конечно, далеко не так, но даже не это главное. А собственно, какая нам разница, кем нас называют там, за границей. По-моему, главное, как и кем мы себя чувствуем дома».

Ильшат Аминов: «Мизулина далеко не первая, кто поднимает национальную тему». «Реальное время»/Артем Гафаров

Причем, как отмечает ведущий программы, Мизулина далеко не первая, кто поднимает эту тему. Сначала был депутат Госдумы Султан Хамзаев, который заявил: «Мы используем фразу «многонациональный народ Российской Федерации», я бы говорил: русский народ Российской Федерации». Позже тему подхватил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. Затем свой голос в этот хор влил и режиссер Никита Михалков.

«Согласитесь, это далеко не случайно, что столь разные люди, как Хамзаев, Толстой, Михалков и Мизулина, говорят примерно одно и то же», — делает предположение Ильшат Аминов. И добавляет: «Я одного не могу понять, зачем все эти уважаемые общественные деятели раскачивают в наше непростое время национальную лодку. Россияне, российский народ — это уже сложившееся обозначение граждан Российской Федерации, многонационального государства, где все нации равны».

Тем, кто непонятно зачем на руку зарубежным злопыхателям решил сыграть на национальном вопросе, Аминов рекомендует: «Внимательно прочитайте Конституцию России, в конце концов. Там же прямо в преамбуле написано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов…» А если и после этого их продолжат глодать сомнения, то пусть пересмотрят и переслушают выступления президента России Владимира Путина, который не раз подтверждал правоту и правомерность прописанного в главном документе страны.

«Алга» — один из первых добровольческих

На этой неделе исполняется два года со дня начала специальной военной операции. Свою памятную дату встречает и один из первых добровольческих батальонов страны — сформированный в Татарстане многонациональный «Алга». Во время очередной командировки в зону СВО с бойцами подразделения встретилась съемочная группа программы «7 дней».

Знакомство съемочной группы ТНВ с бойцами батальона «Алга» произошло в декабре 2022 года. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Декабрь 2022 года, Херсонская область. Здесь мы познакомились с батальном «Алга». Меньше полугода в зоне специальной военной операции, но уже побывали в серьезных боях. Была короткая передышка, чтобы привести в порядок себя, оружие, технику. В то время до переднего края не всегда доходила гуманитарная помощь, а здесь они ощутили поддержку республики в полной мере. Тогда же были вручены первые награды от республики — часы от президента Татарстана... Через два месяца им предстоял тяжелый бой, из которого не все вышли. Кого-то из тех, кто сейчас в кадре, уже нет…» — вспоминает сравнительно недавние, но уже такие далекие события наш коллега Зуфар Давлетшин.

В момент встречи съемочной группы с воинами «Алги» те вновь готовились к боевому выходу. Точно так же, как тогда. Боец с позывным Брат в тот выход был ранен, но отказался от эвакуации. Остался, вытаскивал других «300-х». Потом контузия… «С трех сторон нас обстреливали... По флангам заходили. Мне удалось пулемет заглушить — в окошко попал, пацанам удалось рассосаться», — вспоминает он.

Один из моментов общения съемочной группы ТНВ с бойцами. предоставлено realnoevremya.ru Зуфаром Давлетшиным

Военнослужащий с позывным Коба — один из выживших в тот черный для батальона день. Как и боец с позывным Медик. «Весь батальон героически сражался, несмотря на подготовленного противника. Ни один не струсил, не сбежал, все герои. Те, кто погиб, самое дорогое отдали, а кто выжил — будем помнить их, не забудем, не дадим забыть. Настоящие были и остаются героями, вечная память», — отметил он в разговоре с журналистом. Добавил и еще кое-что — благодарность противнику. И вот за что: «Благодаря роликам противника мы знаем всех, кто там был, знаем всех поименно…» Знают, помнят и ждут встречи.

А в спокойные моменты вспоминают дом, в том числе благодаря национальным блюдам, и готовятся к предстоящим выборам президента страны.

«Игры будущего»

Уже сегодня начались состязания, а 21 февраля состоится церемония открытия турнира, равного и подобного которому еще не бывало в мировой истории. «Игры будущего» — это классический спорт в иной реальности: нечто на стыке спорта, науки и технологий. И принять участие в этих играх приедут более 2 тыс. представителей, 282 команды из 105 стран мира. Но есть нюанс: сборных в привычном смысле на сей раз не будет. Они уступили место клубам, и членами каждого из этих клубов могут быть представители самых разных стран и государств. Как удалось совместить реальный спорт и виртуальный — узнавала съемочная группа программы «7 дней».

21 февраля состоится церемония открытия «Игр будущего». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ирек Ризаев — участник Олимпийских игр 2020 года, семикратный чемпион России по BMX-фристайлу, делится своими впечатлениями: «Сначала я подумал, что такое невозможно сделать в нашем виде спорта, но потом мы придумали интересный формат, я в предвкушении. От нас будут требовать не отдельные трюки, как мы привыкли, а мы должны будем повторить, и чем мы будем оригинальнее... и есть трюки, кто в мире никто не повторяет, а нам придется попытаться это сделать».

Всю предшествующую неделю в аэропорту Казани было жарко: хлебом-солью и чак-чаком привечали съезжающихся на Игры в Татарстан гостей из разных стран. Спорт вне политики. И «Игры будущего» это в очередной раз подтверждают. Россия и Татарстан открыты для всех, кто готов к честным состязаниям.

Многие моменты соревнований станут сюрпризом для всех участников турнира. Демонстраций возможностей площадок не было. Всего участников ждут пять кластеров: «Спорт», «Стратегия», «Скорость», «Тактика» и «Технологии». Объединены общим понятием «Вызовы».

Одна из площадок в момент приезда съемочной группы программы «7 дней» как раз разворачивалась на территории Академии тенниса. На время Игр о ракетках здесь придется забыть. На смену кортам и мячам придет дополненная реальность. Пока это вся информация. Остальное гости и участники увидят и ощутят 19 февраля.

73% билетов на состязания уже проданы. На некоторые дисциплины свободных мест в залах не осталось. Ожидается приезд Владимира Путина, президентов Беларуси, Сербии, Таджикистана, Киргизии, делегаций КНР и Зимбабве. Трансляция Игр будет вестись на 200 площадок, в том числе зарубежных государств.

Спортсмены поборются не только за титулы и звания, но еще и за солидный призовой фонд. Он составит $10 миллионов.



Обо всем этом и о том, с какими итогами завершила республика минувший год, по данным Минпромторга, как в Татарстане действует исламский банкинг, а также о том, насколько хорошо справились с комментированием хоккейного матча юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 19 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

