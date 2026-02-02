Кризис доверия на вторичном рынке жилья

«Эффект Долиной», череда юбилеев и «тихий убийца» — события недели от «7 дней»

Фото: Реальное время

В деле с нашумевшей историей на рынке жилья об «эффекте Долиной», или «бабушкиной схемой», появились подвижки: пострадавшие начали выигрывать суды, но до полного перелома в ситуации пока еще далеко. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

«В обществе назрел сильный запрос на социальную справедливость»

«Хотел сегодня начать программу с темы критики власти. С недавнего времени для нас, журналистов, и вообще для всех людей с активной жизненной позицией — общественников, различных волонтеров, это стало очень опасным занятием. Сплошь и рядом по всей стране выносились приговоры, да не простые, а весьма тяжелые. Сложилась порочная практика: человек, покритиковавший политика, общественного деятеля или руководителя, рисковал получить срок, ни много ни мало за экстремизм со всеми вытекающими последствиями — потерей работы, блокировкой счетов и так далее.

Этой ситуацией, безусловно, воспользовались нечистые на руку политики, общественные деятели, для которых широкое толкование статей Уголовного кодекса об экстремизме стало удобным способом наказать ретивого журналиста, который посмел критиковать власть», — с этих слов начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «Гласность — лучшее средство борьбы против коррупции и произвола». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но ситуация в этом вопросе недавно изменилась. Причем серьезно: «Верховный суд России недавно принял очень важное решение, которое, что греха таить, мне и моим коллегам, всем неравнодушным людям весьма облегчило жизнь. Как написала газета «Коммерсантъ», судьи Верховного суда обсудили, какие действия влекут уголовную ответственность за «разжигание ненависти или вражды» (ст. 282 УК РФ). Было решено, что к экстремизму не относится критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей, если она связана «с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом». Точка. Это очень важное решение Верховного суда, оно вернуло в законодательное поле понятие общественного контроля и права людей на критику власти. Без механизма общественного контроля невозможно нормальное развитие любого общества. Гласность — лучшее средство борьбы против коррупции и произвола. Повторю, это решение Верховного суда состоялось очень вовремя, когда приговоры за критику начали штамповать по всей стране.

Я уже говорил в прошлой программе, что в российском обществе назрел очень сильный запрос на социальную справедливость. Особенно ярко он проявился в деле известной певицы Ларисы Долиной, которая в результате, скажем прямо, несправедливого решения суда вернула назад проданную квартиру и пыталась не вернуть полученные деньги», — подчеркнул Ильшат Аминов.

Ситуация по сделкам на рыке жилья медленно, но все же меняется. Реальное время / realnoevremya.ru

После решения Верховного суда добросовестный покупатель, наконец, въехала в честно приобретенную, но в итоге с таким трудом полученную квартиру. Однако по всей стране не спадает волна отмен сделок на вторичном рынке жилья. Суды завалены исками с требованием вернуть жилье, проданное якобы под давлением мошенников. В том числе и в Татарстане. Динар Ахмадуллин до сих пор ждет справедливого решения суда. А в Вахитовском суде на днях на рассмотрении оказалась схожая история, в которой фигурирует заслуженный врач республики. В целом вторичный рынок жилья испытывает непростую ситуацию, когда люди и хотели бы купить квартиру или дом, но на фоне происходящего боятся сделать решительный шаг. Сделки срываются, отменяются. А власти активно обсуждают необходимость введения новых правил сделок на рынке недвижимости: от периодов охлаждения до внедрения спецсчетов.

Ситуация по сделкам на вторичном рынке жилья медленно, но все же меняется. Есть решения, где суд встает на сторону добросовестного покупателя. Есть решения, где предусматривается двусторонняя реституция — то есть бывший владелец получает обратно квартиру, но обязан вернуть покупателю все полученные деньги. Но, отмечают наши коллеги, в этом случае не без рисков: «Продавец, как правило, их не возвращает. Потому что нечего: тянет время или становится банкротом».

Есть решения, где суд встает на сторону добросовестного покупателя, есть, где предусматривается двусторонняя реституция. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Есть ли выход? Специалисты уверены — есть. Но с нюансами: «Необходимо покупателю запросить у продавца актуальную выписку, потребовать оригиналы документов. Внимательно ознакомиться с документами, сравнить, что написано в договоре купли-продажи, кто владеет этими объектами недвижимости. И, конечно же, проверить сведения выписки из ЕГРН», — считает и. о. начальника отдела Госрегистрации недвижимости Управления Росреестра по РТ Светлана Потапова.

Адвокат Адвокатской палаты РТ Шамиль Курамшин добавляет, что, кроме изучения документов, стоит еще ознакомиться с соцсетями продавца, чтобы составить впечатление о его личности, а заодно узнать, есть ли дети. Но в целом то, что обязанность полностью удостовериться в чистоте сделки и добропорядочности продавца, ложится на плечи часто не настолько юридически подкованного обывателя-покупателя, последнего вполне логично пугает.

В Госдуме работают над вопросом узаконивания возмещения стоимости жилья с подключением к вопросу нотариусов. взято с сайта duma.gov.ru

В Госдуме между тем работают над вопросом узаконивания возмещения стоимости жилья с подключением к вопросу нотариусов. Деятельность риелторов предлагается лицензировать. Предлагается ввести как обязательную составляющую сделки по «вторичке» заморозку средств на спецсчетах.

Кроме того, «уже внесен в Госдуму проект по изменению ст. 179 Гражданского кодекса о добросовестности продавца. Как говорится, первая ласточка пошла. Поэтому, я думаю, с учетом резонансного этого дела будут приняты решения как минимум в 26-м году», отмечает вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

«Тихий убийца»

«В детстве я угорел в деревенской бане. Бабушка раньше времени закрыла печную заслонку, и я тихо уснул. Спасло меня то, что я упал у неплотно закрытой двери и, когда меня нашли, был еще жив», — вводя в тему следующего материала, поделился воспоминанием из собственной жизни Ильшат Аминов. Впрочем, почти наверняка такая история есть в памяти у большинства, если не у каждого жителя огромной страны.

Только в первый месяц 2026 года угарный газ в Татарстане унес жизни 8 человек, еще 16 оказались в больницах. Реальное время / realnoevremya.ru

Монооксид углерода, или окись углерода, или обывательское, что у всех на слуху, — угарный газ. Его-то и называют «тихим убийцей». Продукт горения веществ, имеющий в своем составе углерод. У него нет ни цвета, ни запаха, он обволакивает разум тихо и незаметно. И только в первый месяц 2026 года в Татарстане унес жизни восьми человек. Еще 16, 11 взрослых и пятерых детей, отправил на больничные койки. И для республики это антирекорд. Для информации: за весь 2025 год от «тихого убийцы» погибли пять человек, еще 48 пострадали.

В чем причины всплеска ЧП? Эксперты объясняют его рядом факторов: неисправностью дымовых и вентиляционных каналов, вмешательством в работу газового оборудования, самовольным ремонтом, неисправностью приточных отверстий. К слову, в одном из домов, где произошел смертельный случай (в Верхнем Услоне — погибли двое взрослых и двое детей), был установлен газовый анализатор, но… его отключили.

Эксперты объясняют рост несчастных случаев, связанных с угарным газом, рядом факторов: неисправностью дымовых и вентиляционных каналов, вмешательством в работу газового оборудования, самовольным ремонтом, неисправностью приточных отверстий. Реальное время / realnoevremya.ru

Газовики прикладывают усилия, чтобы снизить число несчастных случаев. Нередко идут на жесткие меры: 11 тыс. квартир по Татарстану в минувшем году были полностью отключены от подачи газа — «до устранения выявленных нарушений». Жестоко? Возможно. Если не брать в расчет, что кому-то из тех, кто наверняка не мог сдержать своего возмущения действиями газовиков, это спасло жизнь.

Сейчас газовики и муниципальные власти объединили усилия в стремлении запустить «программу дегазификации». Речь не идет о том, чтобы лишить людей элементарных удобств, но… в хрущевках, построенных и введенных в эксплуатацию еще в середине прошлого века, стоит частично, а то и полностью отказаться от использования газовых колонок. Дымовые и вентиляционные каналы за минувшие десятилетия износились, нарушена их герметичность. Ремонт, затратный и трудоемкий, приносит лишь кратковременный эффект. Эффективное решение — замена на электрические аналоги.

Газовики и муниципальные власти объединили усилия в стремлении запустить «программу дегазификации». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одна мера профилактики несчастных случаев, связанных с угарным газом, — тотальная проверка дымоходов. Она стартует с 1 марта. Газовики предупреждают: квартиры, чьи собственники не обеспечат доступ специалистов для проведения проверки, будут отключены от подачи газа. Кто-то снова возмутится «произволом». Другие вспомнят трагедию в Орехово-Зуево Московской области, где в 2020 году неисправность газовой колонки привела к взрыву. Обрушился целый подъезд. Погибли люди.

Два юбилея Набережных Челнов

«На прошлой неделе в Набережных Челнах прошла торжественная церемония, которая фактически дала старт празднованию двух ключевых юбилеев — города и КАМАЗа — в 2026 году», — напомнил Ильшат Аминов.

Набережные Челны в текущем году встречают 400-летний юбилей. предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

Самому автограду в этом году исполняется 400 лет. И ровно полвека назад с конвейера сошел первый камский грузовик. И первым торжеством, приуроченным к этим событиям, стало состоявшееся в ДК «Энергетик» спецгашение юбилейной почтовой марки.

Исторический кадр Всесоюзной комсомольской стройки в Набережных Челнах. из фондов музея истории КАМАЗа

Свой подарок к знаменательным событиям готовит и телеканал «Новый век». Документальный фильм «Победители на Каме» охватит все периоды становления, развития и современности Набережных Челнов — с самых истоков в 1626 году, когда на реке Каме нашли новый дом переселенцы во главе с Федором Поповым, до возведения крепости, развития в богатое торговое село, революционного периода, обретения статуса города в 1930 году и Всесоюзной стройки Нижнекамской ГЭС, а затем и автогиганта и до нынешних успехов одного из ведущих промышленных центров Поволжья.

Нельзя не отметить и еще один юбилей: 29 января физкультурно-спортивному обществу «Динамо» в Татарстане исполнилось 100 лет. Подробнее об этом, а также о том, как в России закупочные цены на молоко оказались ниже стоимости минеральной воды в розницу, об участии Татарстана в восстановлении социальной инфраструктуры подшефных городов Лисичанска и Рубежного и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 2 февраля, в 13:00, или на сайте телеканала.