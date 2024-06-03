Госсовет республики нового созыва: каким он может быть?

Репортаж с передовой: парни, приближающие победу, итоги праймериз и Нуриевский фестиваль: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня бойцы из Татарстана, как и из других российских регионов, делают все для того, чтобы приблизить победу. Как и люди в тылу, работающие не только на то, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, но и сделать все для обеспечения населения регионов, вернувшихся в состав России. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый Век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

На фронте и в тылу

К 1 июня — в Международный день защиты детей, в Татарстане была приурочена очередная отправка гуманитарного груза в подшефные республике города Донбасса. Более 70 тонн отправились на четырех фурах в Лисичанск и Рубежное.

Под эгидой «Единой России» в Нижнекамске, Елабужском, Черемшанском и Мензелинском районе был собран груз самого необходимого. Кроме того, уже начала свою работу первая в текущем году смена в крымском центре «Сэлет — Ак-Барс» в поселке Форос, что под Ялтой. Сейчас там отдыхают и набираются сил дети Донбасса.

В День защиты детей, в подшефные Татарстану города Донбасса отправился очередной гуманитарный груз. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Этот гуманитарный груз, и те, что отправляются из Татарстана на передовую для поддержки солдат и офицеров республики — не только важная в материальном плане миссия, но и существенная моральная поддержка — глоток воздуха с малой родины, символ единства тыла и фронта.

Во время очередной командировки в зону СВО с бойцами, несущими службу на передовой и ближней прифронтовой зоне, встретилась съемочная группа программы «7 дней».

«Вам котята нужны?», — один из первых вопросов, что услышали татарстанские журналисты в одном из блиндажей на Угледарском направлении. Там сейчас закрепился и обустраивает быт полк мобилизованных, в том числе и из Татарстана. Пушистая мамаша решила, что принести потомство в окопе — лучший вариант: и кормят хорошо, и вниманием не обделена ни сама, ни ее котята. Выполняя важную, опасную, но нужную военную работу, вчерашние ювелиры, бармены, флористы, рабочие заводов и бизнесмены не очерствели душой. Вот и потомству вставшей на довольствие Мурки уже подыскивают добрые руки и уютный дом.

«Без поддержки тыла — победе не быть». предоставлено Зуфаром Давлетшиным

А еще обустраивают быт. После того, как завершили укреплять оборонительные линии, первое чем занялись — соорудили окопную баньку. «Чистота — залог здоровья», — правило, которое никто не отменял. Для несения службы и быта есть все. Командование и республика не оставляют без внимания. Но посылкам и гуманитарным грузам с родины всегда рады. Это не только необходимость, но еще и важнейший моральный компонент. Поддержка, которую здесь очень ценят. И за приветы с родной земли — всегда благодарны. А еще подчеркивают, что здесь, на передовой, прекрасно понимают и ценят значимость тыла. «Без поддержки тыла — победе не быть». Значимость тыла — очень высока». «Как помогаете, так и воюем», — не раз слышали журналисты в общении с бойцами. Как и уверенность в том, что «Все будет хорошо! Победа будет за нами!».

«Русская весна»

Не все знают, что 1 июня — не только Международный день защиты детей, но еще и Международный день невинных детей — жертв агрессии. Дата была утверждена в 1982 году, а поводом для ее учреждения стала годовщина первого налета израильской авиации на Бейрут и населенные пункты Ливана 4 июня 1982 года.

Дети продолжают гибнуть и сегодня. «Аллея ангелов» в Донецке — мемориал, увековечивающий память детей, погибших от рук украинских неонацистов. Ровно 10 лет назад, 2 июня 2014 года, по мирному Луганску был нанесен авиаудар. «Русская весна», вспыхнувшая на Юго-Востоке Украины и почти угасшая, подавленная киевскими властями к тому моменту, после такого зверства вспыхнула в Новороссии с новой силой.

Сейчас это часть новейшей истории всей нашей страны. И помнить об этих страницах — и важно, и нужно. Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с очевидцами и участниками «Русской весны» в Лисичанске и Рубежном.

Земля Донбасса залечивает нанесенные киевским режимом раны. скриншот видео с канала ТНВ

Анатолий Актистов сегодня руководит общественным музеем «Память Донбасса» в городе Луганске. Многие из экспонатов принесены, или найдены им лично. Это и флаги, что развевались над баррикадами, и фото- видеосвидетельства событий 10-летней давности. Что-то приносят земляки, узнавшие о музее — сами участники «Русской весны». Плакаты, фонарики-дубинки, которые люди сами вырезали из дубовых досок.

На недостаток посетителей музей — не жалуется. И земляки, и бойцы, участвующие в СВО, и гости с практически всей огромной страны.

Прочувствовать сравнительно недавние события можно и вне стен музея. Достаточно выйти на улицы блокадного десятилетие назад Луганска. Город не успевает залечивать нанесенные киевским режимом раны. Следы прилетов на теле местного стадиона, где снаряд разнес комментаторскую кабинку. Сейчас поле покрыто выгоревшей травой: газон не выжил без полива и подогрева. Но будущее у клуба «Заря» — есть: уверены луганчане: местные мальчишки — не перепуганные легионеры, вставшие на крыло при первой угрозе, а юные патриоты, уверенные в том, что «Заря» — это круто! Клуб — уехал, а вот команда — возродится.

По воспоминаниям Леонарда Свидовскова — почетного председателя Союза журналистов ЛНР, «Русская весна» — яркое проявление давно назревавших процессов. Еще весной в 2007 году, при президенте Ющенко, было объявлено о том, что вещание СМИ ведется исключительно на украинском языке. И это при том, что большая часть населения этих территорий — русскоязычная. Украино-националистические политические «игры» раз за разом ударяли по жителям русскоязычного Донбасса. Русский язык исчезал с инструкций в лекарствах, из технической и технологической документации. Год за годом Киев наращивал давление в самых разных направлениях жизни, что в итоге и привело к возмущению народа, а затем и росту волны сопротивления.

Праймериз: итоги

В Татарстане завершено итоговое внутрипартийное голосование «Единой России» — праймериз. Победители предварительного голосования и будут представлять партию на предстоящих выборах в Государственный Совет республики.

Всего в праймериз приняли участие 312 претендентов — как опытных политиков, так и новичков выборной гонки. Голоса за них отдали 171 тыс. татарстанцев. К слову, по активности населения на предварительных выборах, Татарстан уступил только Москве.

На выборы в Госсовет региональное отделение политической партии «Единая Россия» намерена выставить 57 кандидатов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам голосования, из 50 лидеров праймериз, 28 человек — действующие депутаты. Оставшиеся 22 — новички. И именно этим людям предстоит идти от имени партии «Единая Россия» на выборы, а затем, с высокой долей вероятности, войти в состав Госсовета нового созыва. Получается, что депутатский корпус республики ждет серьезное обновление.

Лидером по числу набранных голосов ожидаемо стал действующий председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин — 87,9 тысячи голосов. Почти на 16 тысяч за от него отстает Сария Сабурская. На третьем месте Герой России и новичок в предвыборных баталиях — Расим Баксиков, Марат Ахметов — на четвертой позиции. В его активе 60,1 тысячи голосов. Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов замыкает топ-5 с 58,5 тысячи набранных голосов.

На выборы в Госсовет региональное отделение политической партии «Единая Россия» намерена выставить 57 кандидатов.

Нуриевский фестиваль — «Душа танца»

Завершилось подведение итогов единственной профессиональной ежегодной премии в области хореографии — «Душа танца».

Билетов на Нуриевский было не найти еще за два месяца до события. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этом году награда была присуждена Нуриевскому фестивалю — одному из старейших и крупнейших в стране, собиравшему поклонников на площадке Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля уже в 37-й раз.

Спектакли 37-го Нуриевского успели увидеть более 10 тысяч человек. Треть афиш — эксклюзивы. Билеты было не найти уже за два месяца до события.

Подробнее том, чем удивлял и покорял Нуриевский, о том, как в Москве проходила церемония награждения единственной профессиональной премией в области балета «Душа танца», а также о том, как встретили День химика в Казани, Нижнекамске и Тобольске, о том, каких успехов уже удалось добиться полилингвальным образовательным комплексам «Адымнар» и других событиях минувшей недели, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 3 июня, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.