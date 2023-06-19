Разговор о будущем: выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023

ПМЭФ, с СВО — в отпуск, 80 лет Курской битве: события недели в программе «7 дней»

Одним из ключевых экономических и политических событий минувшей недели, без сомнений, можно назвать завершившийся Петербургский международный экономический форум. А одним из наиболее заметных на нем стало выступление президента России Владимира Путина. Многие высказывания российского лидера моментально разошлись по мировым информационным лентам. Об этом, а также о других событиях, привлекших внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

Самое продолжительное выступление президента в истории ПМЭФ

Как отмечают участники Петербургского международного экономического форума, выступление президента России на сей раз оказалось не только самым продолжительным за последний десяток лет на этой площадке, но и максимально насыщенным. Позиция, озвученная Владимиром Путиным относительно ситуации на Украине и правящего этой страной режима, о необходимости продолжения борьбы с нацистской идеологией и ходе СВО, о том, как относятся в России к высказываниям о теоретической возможности применения ядерного оружия, практически сразу оказалась в новостных сообщениях мировых информационных лент.

Много говорил лидер России и о ситуации в стране. Владимир Путин оперировал данными и цифрами, раздавал поручения правительству и озвучивал предстоящие и уже происходящие события. В частности, президент подчеркнул, что теперь семьи, получающие пособия на детей в возрасте до полутора лет, будут его продолжать получать весь этот срок, вне зависимости от того, вырос ли доход семьи или нет.

С начала года произведена индексация минимального размера оплаты труда. Однако рост на 6,3% — не окончательный. С 1 января 2024 года анонсирован следующий — уже на 18,5%. По словам Владимира Путина, это «окажется гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом».

На площадке ПМЭФ по традиции подвели и итоги национального рейтинга инвестиционного климата. Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Также был анонсирован новый пакет поддержки разнообразных направлений бизнеса. Прозвучал также тезис о том, что просто отвечать на конъюнктуру рынка и реагировать на спрос — слишком мало. России необходима экономика предложения и высоких зарплат, сама формирующая рынок.

Прозвучало также подтверждение тому, что, несмотря на санкции, на исход с отечественного рынка западных компаний, Россия была, есть и остается государством открытой экономики, приветствующим инвестиции. И до 2030 года планируется их рост впятеро к нынешним объемам (до 10 трлн руб.). Особо лидер страны подчеркнул, что одновременно с ростом экономики страны должен быть обеспечен опережающий рост благосостояния граждан.

К слову, на площадке ПМЭФ по традиции подвели и итоги национального рейтинга инвестиционного климата. Лишь два российских региона смогли перешагнуть отметку в 300 баллов: Москва и Татарстан. Третью позицию разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.

На побывку — домой

Бойцы, мобилизованные из Татарстана на специальную военную операцию, сейчас приезжают домой — к родным и близким в отпуск. «Пока не пощупала — не верила, что приехал», — не могла скрыть эмоций перед журналистами программы «7 дней» жена одного из приехавших на побывку воинов. Алексей уже чуть более полугода несет службу в зоне СВО. Сам солдат говорит, что вроде и срок небольшой, а от гражданской жизни успел отвыкнуть. Сейчас многое, что не замечал, не ценил до мобилизации, предстает совсем в ином свете. Даже такие мелочи, как горячая ванная, вай-фай, целые здания, люди, спокойно гуляющие по улицам, а не посматривающие в небо, чтобы не пропустить дрон.

Но и во время отдыха солдаты и офицеры мыслями там, где остались боевые друзья и, пользуясь возможностью, не только отдыхают, но и встречаются с людьми, которые помогают фронту отсюда — из тыла. Не только из Татарстана, но и других регионов страны. Что-то из того, что волонтеры запланировали к отправке, поедет точно к адресатам вместе с возвращающимися из краткосрочного отпуска воинами: квадрокоптеры, сплетенные вручную масксети и т.д.

На местах — в районах — практически с каждым из служивых отпускников нашли возможность встретиться руководители территорий. Для них, облаченных властью и возможностями, это лучшая возможность узнать — чем еще на малой родине могут помочь фронту, а также — что еще могут сделать для семей солдат и офицеров здесь — дома. За родными и близкими бойцов сегодня закреплены специальные кураторы, помогающие решать множество вопросов, но всегда важно знать из первых уст — возможно, где-то можно и нужно сделать больше.

Бойцы, мобилизованные из Татарстана на специальную военную операцию, сейчас приезжают домой — к родным и близким в отпуск. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

«Горели небо и земля…»

Так вспоминают бои под Прохоровкой, где в июле 1943 года сошлись в самой масштабной бронетанковой схватке более полутора тысяч бронированных машин. Историки и сегодня называют Курскую битву самым масштабным танковым сражением за всю историю человечества. Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с героями сражения.

Один из них Юрий Шастин. На фронт отправился в 17 лет. К моменту Курской битвы только исполнилось 18. «Я хоть и не был танкистом, но все это видел. Помогали, подвозили продовольствие, боеприпасы…» — вспоминает ветеран.

К юбилею сражения главой Белгородской области учреждена специальная награда — «80 лет Курской битвы». Их изготовлено всего 380, что лишний раз напоминает — как мало героев дожило до наших дней. 2 медали привезли в Татарстан.

«Как себя чувствую? Так я с 1925 года рождения. 98 лет уже. Известное дело — не 18. Ничего, еще ходим», — смеется Николай Колесников, также участник Курской битвы. Под Прохоровкой для юного бойца был первый бой. Когда убило командира пулеметного расчета, Николай принял командование на себя.

Третий участник сражения под Прохоровкой — легендарный танк Т-34. Он — живой экспонат музея боевой славы Казанского танкового училища. Несмотря на возраст, машина по-прежнему в строю. За «Колхозником Татарии» и сегодня закреплен экипаж. Откуда имя у боевой машины? В 1942-м жители Сабинского района собрали около 100 млн рублей на постройку 200 машин, переданных затем уроженцам республики на фронте. Т-34 стал одним из символов Победы. Неслучайно эта машина и сегодня открывает движение механизированной колонны 9 мая.

Герои-ветераны вновь и вновь переживают и без того не забытые моменты истории. В тех самых местах, где проходила их боевая молодость, вновь грохочут снаряды. Опять бронированные махины с германскими крестами на бортах топчут родную, политую кровью 80 лет назад землю. И уже новое поколение героев ведет сражение с вернувшимся нацизмом. Смотрят ветераны новостные сводки, сюжеты с линии фронта, информационные материалы с прифронтовой полосы. Смотрят и верят: смогли тогда, сможем и сейчас.

Только в Татарстане и только с начала летнего сезона уже произошло 15 происшествий с электросамокатами. Фото realnoevremya.ru

Средства индивидуальной мобильности и повышенной опасности

Электросамокаты, моноколеса, сегвеи — все эти устройства, призванные быстрее и удобнее добраться из точки «А» в точку «Б», так и называют «средства индивидуальной мобильности». Вот только так получилось, что горячие головы превратили их еще и в средства повышенной опасности. Не проходит и дня, чтобы где-то на просторах необъятной страны, не появилось бы очередное сообщение о ДТП с их участием. Только в Татарстане и только с начала летнего сезона уже произошло 15 происшествий с электросамокатами. И это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.

С 1 марта 2023 года, в ПДД внесены поправки, официально закрепляющие за всей этой техникой общее определение «средства индивидуальной мобильности». А это значит, что теперь у использующих их участников дорожного движения есть обязанности соблюдать прописанные именно для них правила, есть у них свои обязанности и даже дорожные знаки. Права и шлемы правилами иметь не предписывается, но есть четкое ограничение по скорости — 25 километров в час. И точно прописано место для езды: правый край проезжей части. Но… Кодекс административных нарушений пока изменений не претерпел, и требовать соблюдения правил от владельцев СИМов можно, а вот наказать злостных нарушителей — пока сложно.

К слову, о нарушениях. Они действительно опасны и способны привести к большой беде. К примеру — езда по пешеходному переходу. Или попытки проехаться на одном электросамокате целыми компаниями. Или в состоянии алкогольного опьянения. Хромает и культура обращения с электросамокатами: клиенты кикшеринговых компаний бросают их где попало, а сами компании не принимают никаких мер для того, чтобы исправить ситуацию. Власти на местах не успевают реагировать на запросы и строить дорожки для велосипедистов и обладателей СИМ. Когда удастся навести порядок? Пока сказать сложно. Но хотя бы радует то, что процессы, пусть медленно и со скрипом, но начинают движение.

Подробнее обо всем этом, а также о необычном доме и сильной женщине Люции Кафиетулловой из Апастовского района Татарстана, о том, почему в республику едут учиться работе под напряжением, а также о том, как в Татарстане встретили республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон», можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 19 июня, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

