Мадина Тимерзянова: «Это серьезный выход из зоны комфорта — и для меня, и для всех сотрудников Нацбиблиотеки»
Новым директором Национальной библиотеки Татарстана стала экс-заместитель гендиректора ТНВ Мадина Тимерзянова. Как выяснило «Реальное время», поступившее предложение стало для нее неожиданностью и серьезным, но крайне интересным вызовом. В чем заключаются первоочередные задачи, стоящие перед новым главой Нацбиблиотеки, и каковы мнения ее бывших коллег о сегодняшнем громком назначении — читайте в нашем материале.
«Не рассчитываю, что на этой должности будет легче»
Сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова представила нового директора республиканской Национальной библиотеки — Мадину Тимерзянову, ранее работавшую заместителем гендиректора телеканала ТНВ. Уточняется, что предыдущий руководитель Нацбиблиотеки Сююмбика Зиганшина перейдет в Минкульт Татарстана на должность замминистра.
— Я не думала, что такое предложение в принципе может поступить. Я серьезно над ним размышляла, — поделилась с «Реальным временем» Мадина Тимерзянова. — Одно из самых ярких воспоминаний моего детства связано именно с библиотекой: я заходила туда, как в храм, с наслаждением брала в руки книги, читала их, смотрела на иллюстрации. Книги сопровождают меня всю жизнь, я читаю каждый день. Думаю, в определенной степени это повлияло на принятое мной решение.
Собеседница нашего издания заявила, что «не рассчитывает на то, что на этой должности будет легче».
— Это действительно серьезный выход из зоны комфорта — и для меня, и для всех сотрудников Национальной библиотеки. Необходимо принять работу, четко ее выстроить и так далее. Это новая работа и абсолютно новая ответственность. Времени на то, чтобы раскачиваться, нет.
В 2001 году Мадина Тимерзянова занимала пост гендиректора некоммерческого фонда поддержки экономических преобразований, информационной, аналитической и культурной деятельности «Хоррият». После этого вся ее профессиональная деятельность была связана с работой на телевидении.
В период с 2002 по 2005 год она занимала пост заместителя председателя ГТРК «Татарстан» по информационному вещанию. После этого, в 2006 году, Мадина Фатыховна перешла на должность руководителя филиала ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Казань», где проработала 10 лет. С 2016 по 2020 год она являлась заместителем генерального директора ТНВ.
«Интернет — это инструмент, а библиотека — образ жизни»
Свою работу в Национальной библиотеке Татарстана Мадина Тимерзянова видит в рамках тех задач, которые ставит перед ней руководство республики.
— Это уникальное пространство должно жить, библиотека должна стать местом притяжения для абсолютно всех жителей города и республики, и, конечно, наше предложение должно подходить под запросы аудитории. Помимо этого, одной из важнейших задач является работа с фондами — речь об их сохранности и активном использовании. Фонды — это фундамент библиотеки.
Рассуждая о том, каково развивать библиотеку в век интернета, собеседница нашего издания отметила, что сейчас во всем мире идет пересмотр самого понятия библиотеки.
— В России уже есть библиотеки, посещаемость которых составляет порядка 400 человек в день. Это внушительно, востребовано и дает надежду на то, что если мы будем двигаться в правильном направлении, то придем к таким же высоким результатам. Книжные фонды должны быть востребованы — это огромный интеллект, имеющийся в нашем распоряжении. Казалось бы, есть интернет, в котором можно найти абсолютно все, но это совершенно другая история. Интернет — это инструмент. А библиотека — это нечто большее. Это образ жизни.
«Человека вывели из мейнстрима»
Руководитель общественно-информационного центра КФУ Юрий Алаев отметил, что новая должность Тимерзяновой — место гораздо более спокойное, чем позиция замгендиректора телеканала.
Поддержал бывшую коллегу и высоко оценил ее потенциал на новой должности руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.
комментарии
Какое отношение к библиотеке имеет этот менеджер-"зам"телекомпании ?
Я вот тоже в детстве в кино любил ходить , срочно назначьте меня директором "Мосфильма"!
Я тоже хочу из зоны комфорта выйти!))