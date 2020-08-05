Мадина Тимерзянова: «Это серьезный выход из зоны комфорта — и для меня, и для всех сотрудников Нацбиблиотеки»

Фото: Максим Платонов

Новым директором Национальной библиотеки Татарстана стала экс-заместитель гендиректора ТНВ Мадина Тимерзянова. Как выяснило «Реальное время», поступившее предложение стало для нее неожиданностью и серьезным, но крайне интересным вызовом. В чем заключаются первоочередные задачи, стоящие перед новым главой Нацбиблиотеки, и каковы мнения ее бывших коллег о сегодняшнем громком назначении — читайте в нашем материале.



«Не рассчитываю, что на этой должности будет легче»

Сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова представила нового директора республиканской Национальной библиотеки — Мадину Тимерзянову, ранее работавшую заместителем гендиректора телеканала ТНВ. Уточняется, что предыдущий руководитель Нацбиблиотеки Сююмбика Зиганшина перейдет в Минкульт Татарстана на должность замминистра.

— Я не думала, что такое предложение в принципе может поступить. Я серьезно над ним размышляла, — поделилась с «Реальным временем» Мадина Тимерзянова. — Одно из самых ярких воспоминаний моего детства связано именно с библиотекой: я заходила туда, как в храм, с наслаждением брала в руки книги, читала их, смотрела на иллюстрации. Книги сопровождают меня всю жизнь, я читаю каждый день. Думаю, в определенной степени это повлияло на принятое мной решение.

Собеседница нашего издания заявила, что «не рассчитывает на то, что на этой должности будет легче».

— Это действительно серьезный выход из зоны комфорта — и для меня, и для всех сотрудников Национальной библиотеки. Необходимо принять работу, четко ее выстроить и так далее. Это новая работа и абсолютно новая ответственность. Времени на то, чтобы раскачиваться, нет.

Сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова представила нового директора республиканской Национальной библиотеки — Мадину Тимерзянову. Фото mincult.tatarstan.ru

В 2001 году Мадина Тимерзянова занимала пост гендиректора некоммерческого фонда поддержки экономических преобразований, информационной, аналитической и культурной деятельности «Хоррият». После этого вся ее профессиональная деятельность была связана с работой на телевидении.



В период с 2002 по 2005 год она занимала пост заместителя председателя ГТРК «Татарстан» по информационному вещанию. После этого, в 2006 году, Мадина Фатыховна перешла на должность руководителя филиала ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Казань», где проработала 10 лет. С 2016 по 2020 год она являлась заместителем генерального директора ТНВ.

«Интернет — это инструмент, а библиотека — образ жизни»

Свою работу в Национальной библиотеке Татарстана Мадина Тимерзянова видит в рамках тех задач, которые ставит перед ней руководство республики.



— Это уникальное пространство должно жить, библиотека должна стать местом притяжения для абсолютно всех жителей города и республики, и, конечно, наше предложение должно подходить под запросы аудитории. Помимо этого, одной из важнейших задач является работа с фондами — речь об их сохранности и активном использовании. Фонды — это фундамент библиотеки.

Рассуждая о том, каково развивать библиотеку в век интернета, собеседница нашего издания отметила, что сейчас во всем мире идет пересмотр самого понятия библиотеки.

— В России уже есть библиотеки, посещаемость которых составляет порядка 400 человек в день. Это внушительно, востребовано и дает надежду на то, что если мы будем двигаться в правильном направлении, то придем к таким же высоким результатам. Книжные фонды должны быть востребованы — это огромный интеллект, имеющийся в нашем распоряжении. Казалось бы, есть интернет, в котором можно найти абсолютно все, но это совершенно другая история. Интернет — это инструмент. А библиотека — это нечто большее. Это образ жизни.

«Человека вывели из мейнстрима»

— Мадина Фатыховна — очень целеустремленный и энергичный человек, ее энергии хватит на пятерых, — комментирует назначение гендиректор ТНВ Ильшат Аминов. — Она всегда показывала себя только с лучшей стороны. Очень креативный специалист, быстро зажигается новыми идеями и любит их реализовывать. Думаю, и здесь все у нее получится. Нацбиблиотека должна быть не просто библиотекой в академическом понимании, не собранием книг, куда иногда приходят почитать. Сегодня библиотека должна быть такой, как я, например, видел в Европе. Это общественные пространства, куда люди приходят не просто читать, но и пообщаться с умными людьми, поучаствовать в интеллектуальных играх и даже получить новую профессию. Поэтому поле деятельности здесь огромное, и нужно искать новые формы, чтобы и для молодежи библиотека стала неким храмом, где можно знания постигать, совершенствовать себя и друг с другом общаться.

Руководитель общественно-информационного центра КФУ Юрий Алаев отметил, что новая должность Тимерзяновой — место гораздо более спокойное, чем позиция замгендиректора телеканала.



— Директор библиотеки после заместителя гендиректора республиканской телевещательной компании — если не отставка, то такая синекура, не требующая больших эмоциональных и физических затрат, тихий островок. Такая почетная роль второго плана с сохранением определенного заработка и престижа, — считает наш собеседник. — Понятно, что человека вывели из мейнстрима. Считаю, что Мадина Тимерзянова — достаточно энергичный, предприимчивый человек, способный мобилизовать, организовать.

Поддержал бывшую коллегу и высоко оценил ее потенциал на новой должности руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.



— Много лет знаю Мадину Тимерзянову, по многим проектам сотрудничали. Это связано и с деятельностью студии «Хоррият», кстати, с первой коммерческой телевизионной студией в республике. Никто вообще не верил, что такого рода проекты могут идти и зачем-то их надо создавать. Это и КЗН уже в последующем, и ТНВ в последний период. Уверен, что это сильный медийный профессионал, и многое потеряли с уходом с рынка КЗН, например, и многих проектов, которые создавал «Хоррият». Жалко, что такие люди уходят из медиа. А профессионалом можно стать, пройдя большой, серьезный путь и показав серьезные результаты, — считает Леонид Толчинский. — У Тимерзяновой получалось создавать продукты с пролонгированным эффектом, о которых мы вспоминаем. Культура в данном случае в лице Национальной библиотеки приобрела. Там создается большой кластер интеллектуального, творческого развития Казани. Туда нужны креативные, состоявшиеся в гуманитарной сфере, в сфере массовой коммуникации люди. И то, что так вовремя человек с ТНВ освободился, подходящий по параметрам на такую должность, мне кажется, это очень большая удача для культурного пространства республики, и у Тимерзяновой все очень хорошо получится. Желаю ей удачи, а остальное все есть: и знания, и талант, и опыт, и друзья, и коллеги, и коммуникативные и административные качества.