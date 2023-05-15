Татарстан — в помощь соотечественникам: республика помогает погорельцам курганского поселка Юлдус

Пылающий ад на курганской земле, День Победы в зоне СВО и парад в Казани: события недели в программе «7 дней»

Из 336 домов уцелело чуть больше 50, семь человек погибли. Одно из старейших и крупнейших татарских сел Зауралья предстоит отстраивать заново, и Татарстан готов помогать. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

Юлдус в огне

Очевидцы трагедии уверяют: на земле села Юлдус, что в Курганской области, в тот день разразился настоящий пылающий ад. Огонь стремительно распространялся по старейшему (историю населенный пункт ведет с XVI века) и крупнейшему татарскому селу Зауралья, пожирая дома. Люди не успевали спасти почти ничего. Некоторые не смогли спастись и сами.

До разгула огненной стихии в селе было 336 жилых домов. Сегодня осталось лишь 56. Да и те, по большей части, несут на себе следы страшнейшего пожара. Чудом уцелела местная мечеть. И местные жители говорят, что это было и в самом деле чудо: пламя накатывалось на мечеть, дошло до самого забора и неожиданно ушло в сторону. Сегодня лишившимся всего жителям села Юлдус предстоит отстраиваться заново. И в этом соотечественникам готовы помогать татарстанцы.

Сбор и отправку гуманитарной помощи взял на себя Всемирный конгресс татар. Все неравнодушные жители республики могут присоединиться и внести посильную лепту. В первую очередь погорельцам нужны строительные материалы, специальная одежда и обувь, в которых можно расчищать пепелища, инструменты — лопаты, вилы, топоры, пилы, молотки и так далее.

Фото vk.com/congresstatar

Первый День Победы в составе России

14 апреля 2014 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, не принявших результаты государственного переворота в Украине, Киев начал операцию, которую назвал антитеррористической. Уже 9 лет многострадальный народ Донбасса подвергается постоянным обстрелам и атакам, которые иначе как геноцидом невозможно назвать.

В этом году жители ДНР впервые встретили День Победы в составе Российской Федерации. И, как отметил ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов: «80 лет назад эту территорию уже освобождали от нацистов. В эти дни татарстанцы помогают восстанавливать Донбасс и продолжают защищать его. День Победы они встречали под обстрелами».

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в зоне СВО в праздничные дни и в перерывах между боями имела возможность пообщаться с сыновьями, внуками и правнуками тех, кто в 40-е годы прошлого века освобождал эту землю от фашизма.

Разбитая и сгоревшая техника, руины домов, сводки с «линии соприкосновения» с названиями тех же населенных пунктов, что звучали и 8 десятилетий назад. И вновь плечом к плечу, с оружием в руках, свою свободу отстаивают и кадровые военные, и шахтеры, учителя, рабочие заводов и аграрии, поневоле на время забывшие о своих мирных профессиях.

«Добить фашизм, чтобы мои дети и внуки этого не знали, жили мирно — только с этой идеей пошел», — в ответ на вопрос о причинах взять в руки оружие ответил журналистам один из татарстанских добровольцев именного батальона, сейчас несущего службу в зоне СВО. «Я возрастной военный, воспитывался в СССР , за Родину радею душой», — поделился другой. И добавил: «Идем по стопам дедов, все возвращается, опять мы свою землю отвоевываем». «Все народы — чеченцы, ингуши, украинцы, белорусы — всегда жили дружно», — вспоминает третий. И продолжает: «Когда на той стороне видим технику с крестами… мы чувствуем себя освободителями. Мы здесь сейчас делаем то, что делали наши деды, настоящий национализм, мы против него воюем».

Об этом говорят и местные жители, натерпевшиеся от ВСУ и украинских нацформирований, а сейчас имеющие возможность видеть и отношение российских бойцов к мирному населению, и готовность России начинать восстановление, а затем и развитие территорий, пострадавших в ходе боев.

Увидев истинные бесчинства неонацистов, то, как они издевались над мирным народом, что творят сейчас, когда используют обычных граждан в качестве живого щита, как это делали в годы Великой Отечественной войны фашисты, сегодняшние воины проникаются еще большим пониманием и уважением к ратному подвигу дедов — всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. И еще более трепетным становится отношение к главному празднику — Дню Великой Победы.

Фото: Динар Фатыхов

Всенародный праздник — в прямом эфире

Самый главный, самый значимый, самых ожидаемый и любимый — День Победы. На прошлой неделе его встретили по всей России и в странах, помнящих, ценящих и берегущих собственную историю.

Телеканал Новый век вел прямую трансляцию торжеств.

В свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», наши коллеги решили показать, как это было и что в моменты трансляции происходило за кулисами съемок — позади десятков телекамер, в аппаратных и передвижных телестудиях, а также — что в итоге оказалось на множестве экранов в каждой квартире и доме республики. Раскрыть секреты того — как удается создавать эффект присутствия на торжестве. И кто те люди, которые оставаясь за кадром, творят волшебство прямых эфиров. Все подробности — в материале наших коллег на ТНВ.

Фото: Динар Фатыхов

Любое дело — по плечу

Если за дело берутся трудовые династии. Не так давно заслуженные государственные награды были вручены 13 старейшим трудовым династиям республики. У каждой — свое дело, свои достижения, своя биография.

С одной из таких династий, выбравших путь ветеринарии — помощи тем, кто сам не сможет рассказать о том, где у него болит, встретилась съемочная группа программы «7 дней». Стоит отметить, что династия Файзрахмановых состоит не только из специалистов ветеринарной службы, есть в ней и зоотехники, и ученые — доктора наук. А профессиональную летопись династия Файзрахмановых ведет с начала прошлого века, когда дед выбрал путь животновода. Сегодня на этой ниве трудятся трое братьев, у каждого своя, но связанная с общим делом профессия.

Зона ответственности заслуженного ветврача РТ Фирдаиса Файзрахманова — впечатляет: 11 деревень и 3 агрофермы. Застать его в кабинете — задача непростая. Но у съемочной группы программы «7 дней» это получилось. Впечатляет! На стенах почти нет свободного места: грамоты, кубки и прочие награды. Но все это не имеет значения, когда звучит телефонный звонок и врач спешит на помощь новому пациенту.

Двоюродный брат Фирдаиса Файзрахманова — Руслан Файзрахманов возглавляет ветеринарное объединение Атнинского района. В его сфере ответственности 33 тыс. голов крупного рогатого скота. А занимается специалист кормами для животных: качество, питательность, витаминизированность и множество других критериев, по которым формируются консультации для животноводов: когда и чем кормить коров, чтобы и молока было больше, и телята рождались крепкими и здоровыми. Любовь к профессии привил отец — зоотехник.

Фото: Динар Фатыхов

Похоже, что и его дети пойдут по стопам родителя. Недавно подобрали на улице собак. Теперь хвостатые живут в любящей семье.

А в Казани — в Казанской ветеринарной академии трудится старший брат — доктор биологических наук Рамиль Файзрахманов. Он, раньше трудившийся зоотехником, сегодня возглавляет факультет биотехнологии и стандартизации ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. В детстве с отцом и братьями часто ездил по фермам, смотрел, как работает старший Файзрахманов, а потом понял, что эта профессия — его мечта. Уже в 5-м классе писал в сочинениях, что хочет стать именно зоотехником. Получилось добиться даже большего: в его научном активе — 146 трудов, 9 патентов на изобретения, он подготовил 4 кандидатов. А сегодня на кафедре кипит работа по созданию наноструктурных кормовых добавок. К слову, по словам доктора наук, из стен этого вуза вышли уже 8 представителей династии Файзрахмановых. Шестеро — продолжают семейное дело.

Подробнее обо всем этом, а также об 11-й по счету и долгожданной победе волейбольного «Зенита», вновь, спустя 5 лет, сумевшего вырвать звание чемпиона России, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 15 мая, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.