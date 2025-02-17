Казань — культурная столица исламского мира

Визит Рустама Минниханова в Саудовскую Аравию, премия «Научный прорыв» и другие итоги недели от программы «7 дней»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На прошлой неделе раис Татарстана совершил первый за несколько последних лет визит в Королевство Саудовская Аравия. Рустам Минниханов приехал не только как глава Татарстана, но и как руководитель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую возглавляет по поручению президента России Владимира Путина. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Эр-Рияд

Минувшая неделя была богата на события глобального значения. Одним из них стал телефонный разговор лидеров двух мировых держав: России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась около полутора часов, и, похоже, стороны нашли точки соприкосновения и возможности для нормализации отношений.

Одним из важных геополитических событий прошлой недели стал телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. взято с сайта kremlin.ru

«Трамп, как мы помним, победил на этих выборах в США с лозунгом «Сделаем Америку снова великой!» («Make America Great Again»). Великая Америка, которая учитывает интересы Великой России, вполне нас устраивает. Поэтому начало положено, дальше, можно не сомневаться, очень трудные, где-то даже болезненные переговоры и встречи, которые могут привести к результату, в том числе и по Украине. Одна из встреч команд переговорщиков, а в будущем и лидеров государств, как сообщают СМИ, может состояться в Саудовской Аравии», — отметил ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Саудовскую Аравию с визитом посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Символично, что на прошлой неделе с первым за несколько последних лет крупным визитом Саудовскую Аравию и Эр-Рияд, становящийся одним из важных центров силы и формирования новых трендов и смыслов, посетил Рустам Минниханов. Он прибыл в Эр-Рияд не только как раис Татарстана, но и как руководитель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Сразу по прибытии Рустам Минниханов направился в Мекку, где вместе с муфтием Татарстана Камилем хазратом совершил один из важных религиозных обрядов в исламе — умру.

Сразу по прибытии в Саудовскую Аравию Рустам Минниханов посетил Мекку. Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Чуть позже, на XIII Конференции министров культуры исламского мира, что под эгидой Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) состоялась в городе Джедда, Рустам Минниханов заявил о готовности Казани претендовать на статус культурной столицы исламского мира в 2026 году (в этом году, к слову, этот титул носит древний город Самарканд, — прим. ред.). Забегая вперед, отметим, что инициатива Татарстана была одобрена министрами культуры стран Организации исламского сотрудничества.

Деловая повестка визита Рустама Минниханова в Саудовскую Аравию была более чем насыщенной. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Деловая повестка визита была более чем насыщенной: состоялся ряд важных встреч. Рустам Минниханов пригласил участников конференции посетить Татарстан в дни традиционного KazanForum, на полях которого состоится заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и первый съезд министров культуры стран ОИС.

Кроме того, раис Татарстана анонсировал поднятие вопроса о включении национального праздника Сабантуй в список нематериального наследия ICESCO (объединяет 54 государства из 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), — прим. ред.).

15 февраля 1989 года

Именно в этот день, 36 лет назад, бойцы Советской Армии покинули Афганистан. Более 9 тысяч уроженцев и жителей Республики Татарстан отдавали интернациональный долг в период с декабря 1979 года по февраль 1989-го.

15 февраля 1989 года бойцы Советской Армии покинули Афганистан. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Воины-интернационалисты 15 февраля каждого года не только встречаются с сослуживцами, но и навещают родителей боевых товарищей, не вернувшихся с полей сражений. Сююмбика Гиняитова — одна из тех матерей, кто так и не дождалась сына. Она хранит фото воина-интернационалиста на видном месте. Женщина — труженица тыла в годы Великой Отечественной войны. В этом году ей исполняется 93 года.

В этот день ветераны не только встречаются друг с другом, но и вспоминают тех, кто не вернулся, посещают родных погибших товарищей. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сергей Багаутдинов — руководитель Арской общественной организации воинов-афганцев и участников других локальных конфликтов «Боевое братство». Фильм «9 рота» снят по реальной истории того самого полка, в котором служил Сергей. Конечно, с художественным вымыслом.

На груди у каждого, кто прошел Афганскую войну, — особый знак: рукопожатие как символ дружбы Афганистана и Советского Союза. Потому и называют их воинами-интернационалистами. Те бои, в которых довелось участвовать, помнят до сих пор. И те, кто начинал службу в 1979-м, и те, кто пришел им на смену позже.

Николай Лаптев служил в 1986—88 годах. Десантник. Оператор-наводчик на БМП. В феврале 1988 года во время движения в колонне подверглись обстрелу душманов. Ответили так, что моджахедам мало не показалось: боекомплект расстреляли полностью: 500 снарядов, 2 тысячи патронов к пулемету. Ствол от перегрева — под замену. На память о том бое — «Отвага». Одна из самых почитаемых солдатских наград.

Андрей Ярухин должен был уйти на дембель еще осенью 1988 года. Но войска из Афганистана уже выводили, и молодое пополнение на смену не прислали. Пришлось отслужить дольше. Выходили одними из последних. Как проходили тот самый мост и как хотелось выскочить из БМП и обнять часового, помнит до сих пор.

С той поры миновали десятилетия, но каждый момент службы в Афганистане по сей день свеж в памяти ветеранов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ренат Камалетдинов на афганской земле встретил три новых года. Ни увольнительных, ни отпусков. Только служба. С тех пор миновал уже 41 год. А в памяти и сегодня лица сослуживцев и названия населенных пунктов, где нес эту службу. Афганское братство — это то, над чем не властно время. Это даже больше, чем родственные связи.

Сегодня многие из тех, кто прошел Афганистан, снова в строю. Кто-то с оружием в руках. Кто-то ездит с гуманитарной миссией в зону СВО.

«Научный прорыв»

Премией «Научный прорыв», или «Фәнни алга китеш», отметили в Татарстане День науки. 10 номинаций, на обладание которыми претендовали кандидаты и доктора наук, а то и академики, приверженцы фундаментальных наук и активные практики, ученые с мировым именем и молодые ученые — обладатели грантов на стартапы. В этом году премия присуждалась впервые и вызвала настоящий ажиотаж в научном мире республики.

Премией «Научный прорыв», или «Фәнни алга китеш», отметили в Татарстане День науки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов, кандидат химических наук Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Михаил Варфоломеев признан лучшим ученым. Татарстан обладает богатыми месторождениями подобных углеводородов. Стоит ли удивляться, что одна из пяти уникальных установок, помогающих буквально выдавливать нефть из недр не с помощью воды, а посредством воздействия огня, расположена именно в нашей республике. И Михаил Варфоломеев — один из тех ученых, кто разрабатывает уникальные добавки, позволяющие контролировать на глубине 1—3 километров процессы высокотемпературного воздействия на нефтеносные пласты.

Михаил Варфоломеев признан лучшим ученым. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сергей Бойчук — руководитель проекта по разработке лекарства от рака в лаборатории Медицинского университета. Поиск нового вещества, способного влиять на злокачественные клетки на молекулярном уровне, а также работа над комбинациями уже применяемых веществ с открытием их ранее неизвестных свойств — вот только два из целого ряда направлений работы ученого.

Важный момент: сроки сокращаются, сегодня от поиска и открытий в фундаментальной науке до воплощения наработок на практике проходит намного меньше времени, чем раньше. Пример — специальные перевязочные материалы нового поколения, уже успешно опробованные на линии соприкосновения СВО, где наработки Медуниверситета в Татарстане помогали минимизировать последствия ранений бойцам, получившим травмы костей лица.

Совокупный бюджет программ научно-технического развития в Татарстане на период до 2027 года составляет 22 млрд рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Или еще один пример: устройство для самостоятельного введения лекарственного препарата пациентом. Сейчас смотрится компактно и удобно. Позади долгий путь от разработки до реального воплощения и сертификации, получения регистрации в Росздравнадзоре.

Немного цифр: совокупный бюджет программ научно-технического развития в Татарстане на период до 2027 года составляет 22 млрд рублей. Свой вклад в науку может внести каждый — и крупный бизнес, и частные предприниматели.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 февраля, в 13.00, или на сайте телеканала. А также о том, что может стать альтернативой металлическим трубам в коммуникационных сетях республики и причем здесь «Татнефть», как в Татарстане встретили 90-летие Ильхама Шакирова, и о других ключевых событиях минувшей недели, по версии наших коллег.