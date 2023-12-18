Десять раз про Татарстан: прямая линия с Путиным, восстановление Лисичанска и как вернуть к жизни Голубые озера

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Центральным общественно-политическим событием минувшей недели стала традиционная прямая линия и пресс-конференция с президентом России. Она длилась более четырех часов, было затронуто множество вопросов. В том числе 10 раз в ходе общения Владимир Путин упомянул Татарстан и Казань. Подробнее об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Четыре часа — о главном

Прямая линия и пресс-конференция с президентом России — событие, которого ожидали не только в России. В этом несложно убедиться, даже бегло просмотрев зарубежные новостные ленты. Более того, выступление уже разбито по темам и тезисам. Кто-то спешит заявить, что не услышал ничего сенсационно нового, другие делают выводы. И из заявления о том, что СВО будет продолжена «до полного выполнения всех задач» — то есть никаких половинчатых мер и уступок. И заявление о том, что «Россия побеждает и на поле боя, и в экономике», большинством, в том числе и на территории, мягко говоря, недружелюбного к нашей стране коллективного Запада, было понято абсолютно верно: да, санкции определенным образом воздействуют на экономику России, вот только не совсем так, как ожидалось теми, кто эти санкции инициировал и вводил. Для государства это стало импульсом для перенастройки векторов развития и укрепления собственного технического, технологического, финансового, экономического, научного и прочих суверенитетов. И в подтверждение — цифры: рост ВВП может быть и ниже, чем мог бы быть — порядка 3,5% по итогам года. Но многие «развитые» экономики Европы и вовсе стагнируют, а то и продолжают проседать. В России же промышленное производство продемонстрировало рост на 3,6%, обрабатывающая промышленность прибавила за год 7,5%, размер реальных заработных плат вырос на 8%, а реальные доходы населения — на 5%. И, как подчеркнул президент России, у страны есть запас прочности и обусловлен он незыблемыми факторами. От диалога с другими странами, в том числе с США, Россия никогда не отказывалась. Вопрос в готовности к честному и открытому разговору с той стороны.

Владимир Путин: «Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России» скриншот realnoevremya.ru

Число вопросов из регионов, как отметили организаторы пресс-конференции, в этом году несколько снизилось. И в этом также усматривается положительный момент: власти на местах самостоятельно справляются с поступающими вызовами без вмешательства федерального руководства и лично первого лица государства. На те же вопросы, что прозвучали, реакция шла почти мгновенно и из многих мест, откуда были озвучены проблемы, уже поступили отчеты о том, что вопрос или снят, или находится в процессе разрешения.

Многие ждали вопроса о том, что происходит с наличием и ценами на куриные яйца. Здесь Владимир Путин был вынужден признать, что тут, в том числе имеет место недоработка властей и, наверное, правительства. И заверил, что меры по исправлению ситуации будут приняты незамедлительно.

Татарстанские журналисты, затронули тему, волнующую немалую часть страны, — обмеление Волги. Этот вопрос не раз поднимался уже, в том числе и в программе «7 дней». Владимир Путин заверил, что темой владеет и проблемой занимаются.

Наши коллеги из «Татар-Информ» затронули вопрос о предстоящем БРИКСе и о том, почему местом проведения была выбрана именно Казань. Еще раз Казань вспомнили, когда речь зашла о завершающемся строительстве трассы М-12 — участка, проходящего через Татарстан. Владимиру Путину задали вопрос о стоимости проезда. Вскоре после завершения пресс-конференции Автодор озвучил цифры.

Владимир Путин высоко оценил темпы развития Татарстана, заслуги первого президента Татарстана — Героя Труда России Минтимера Шаймиева и нынешнего раиса республики Рустама Минниханова. А говоря о татарском народе, подчеркнул такие национальные черты, как работоспособность и стремление к порядку и чистоте даже в самых трудных условиях. А говоря о республике в целом, отметил: «Татарстан — многонациональная, многоконфессиональная республика, где отношения между конфессиями выстроены должным образом».

Пообщался президент и со своим виртуальным двойником. А завершая встречу, на вопрос о том, какой совет он сам дал бы самому себе образца 2000-го года, ответил: «Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищ!» и добавил: «Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России».

Репортаж с передовой…

Наши коллеги — Зуфар Давлетшин и Булат Абдульманов вернулись из очередной командировки в зону проведения Специальной Военной Операции. На ТНВ стартует новый цикл репортажей с передовой. Республика продолжает оказывать всю возможную поддержку военнослужащим — добровольцам, контрактникам и мобилизованным, отправившимся в зону СВО из Татарстана. Постоянным потоком идут гуманитарные и специальные грузы, оборудование для защиты и обеспечения эффективных боевых действий.

К награждению медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» были представлены восемь человек, еще 20 удостоены благодарности раиса Татарстана. скриншот realnoevremya.ru из видео Рустам Минниханов/t.me

Небольшим, но весомым, не по массе, а по значимости, стал груз государственных наград, привезенных из республики на передовую — медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». На этот раз к ним были представлены восемь человек. Еще 20 были удостоены благодарности раиса Татарстана.

Всех награждаемых, сейчас расквартированных в Херсонской области, в одно время и в одном месте собрать не удалось. Часть находились на боевом задании. Те же, кто смогли прибыть, как один говорили о боевом братстве, сформировавшемся за время службы и о благодарности Родине за внимание и заботу.

… и территорий, уже освобожденных

В декабре 2022 года съемочная группа программы «7 дней» впервые побывала в освобожденном Лисичанске. Тогда работы по восстановлению практически уничтоженной отступающим противником мирной инфраструктуры Татарстан только начинал. Не было ни воды, ни тепла, ни снабжения водой и электричеством и только-только начал подаваться газ.

Вместе с конвоями гуманитарной помощи, на освобожденные территории прибывают специалисты, помогающие восстанавливать разрушенную ВСУ инфраструктуру. предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Сказать, что за год удалось справиться со всеми задачами пока нельзя. Остаются проблемы с водой и теплом, продолжаются обстрелы и Лисичанска, и расположенного недалеко еще одного подшефного Татарстану города — Рубежного. Но конвои с гуманитарной помощью прибывают постоянно, а вместе с ними приезжают и так необходимые специалисты, помогающие местным жителям по крупицам вновь налаживать мирную жизнь.

Аварийные бригады из Татарстана уже восстановили в Лисичанске 32 жилых дома. предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Специалисты из Татарстана, чтобы не перегружать местные сети, работают автономно — используют генераторы. Проблемы — масштабны: внешние коммуникации разрушены ВСУ, внутренние в домах — не обновлялись еще со времен СССР. Меняется все: трубы, системы отопления, электрика. Аварийные бригады уже восстановили 32 жилых дома. Стараются, чтобы люди могли зиму провести в тепле. Проблем добавляет то, что часть квартир стоят запертыми, а без хозяев хозяйничать нельзя. По факту, многое создается с ноля.



Практически каждый этап работ начинается с проверки участка саперами и лишь потом в дело вступают техника и люди: строители, энергетики, коммунальщики… О сроках завершения работ пока говорить рано. Но одно каждый знает точно: сделано будет все, возможности и темп восстановления специалисты из Татарстана зададут. А вот новую жизнь в свой город предстоит вдохнуть самим лисичанцам и жителям Рубежного.

Голубые озера — жертва экологического невежества

Расположенные совсем недалеко от Казани, всегда — и зимой, и летом одной температуры — 4—6 градусов, окаймленные потрясающей красоты природой Голубые озера многие годы служат местом притяжения для людей. И эта притягательность в сочетании с доступностью, сыграла над водоемами злую шутку: берега благоустроили, открыли для массового посещения но, увы, далеко не все ценители прекрасного, оказались способным уходя оставлять за собой порядок. И берега украсились проплешинами костровищ да островками мусора. Экологическое невежество ведет к тому, что Голубые озера уже не такие уж и голубые и все выше риск и вовсе потерять это уникальное творение природы.

Экологи давно бьют в набат о состоянии Голубых озер. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Как быть? — задается вопросом ведущий программы, депутат Госсовета РТ, генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов. И сам же отвечает: «Единственный выход, это каким-то образом снизить антропогенную нагрузку, которая сегодня составляет более 120 тысяч туристов в год. И главное прекратить все эти пьянки и пикники на берегах озера и сделать их частью формирования нового экологического сознания у людей».

Слишком активное купание изменяет состав воды. В нее попадают фосфор, азот и ПАВ, меняется и разрушается дно, мусор оседает у берегов, происходит заиливание, и активно разрастаются водоросли и тина. Экологи давно бьют в набат, но далеко не всегда оказываются услышанными. В процессе реконструкции озер были допущены грубейшие, по мнению экологов, ошибки: сброс воды привел к высыханию и промерзанию илов, гибели уникальных мхов, и это привело к тому, что озера потеряли свой голубой цвет.

Сегодня на берегу опять кипит стройка: возводится туристический сервис, смотровые площадки. Казалось бы благо, но… После посещения водоема раисом Татарстана, увидевшим, что Голубые озера перестали быть голубыми, назрело решение об ограничении посещения водоема. Попасть и полюбоваться на озера будет можно, но сделать это будет труднее. Плюс, купания будут ограничены специальными местами и никакого бизнеса на берегах: ни сапбордов, ни бань, ни пикников. Только пешие экскурсии. Будет ограничен проезд автотранспорта. Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Тогда, возможно, получится остановить разрушение экосистемы. А вот восстановить… Экологи не уверены, что в природе возможны обратные процессы.

Обо всем этом подробнее, а также о том, что связывает Чингиза Айтматова и Кукморский район республики, как в Татарстане встретили 95-летие великого писателя и почему Ильгиза Исламова можно смело назвать героем нашего времени — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 18 декабря ровно в 13:00, или на сайте телеканала.