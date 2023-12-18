Десять раз про Татарстан: прямая линия с Путиным, восстановление Лисичанска и как вернуть к жизни Голубые озера
Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ
Центральным общественно-политическим событием минувшей недели стала традиционная прямая линия и пресс-конференция с президентом России. Она длилась более четырех часов, было затронуто множество вопросов. В том числе 10 раз в ходе общения Владимир Путин упомянул Татарстан и Казань. Подробнее об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».
Четыре часа — о главном
Прямая линия и пресс-конференция с президентом России — событие, которого ожидали не только в России. В этом несложно убедиться, даже бегло просмотрев зарубежные новостные ленты. Более того, выступление уже разбито по темам и тезисам. Кто-то спешит заявить, что не услышал ничего сенсационно нового, другие делают выводы. И из заявления о том, что СВО будет продолжена «до полного выполнения всех задач» — то есть никаких половинчатых мер и уступок. И заявление о том, что «Россия побеждает и на поле боя, и в экономике», большинством, в том числе и на территории, мягко говоря, недружелюбного к нашей стране коллективного Запада, было понято абсолютно верно: да, санкции определенным образом воздействуют на экономику России, вот только не совсем так, как ожидалось теми, кто эти санкции инициировал и вводил. Для государства это стало импульсом для перенастройки векторов развития и укрепления собственного технического, технологического, финансового, экономического, научного и прочих суверенитетов. И в подтверждение — цифры: рост ВВП может быть и ниже, чем мог бы быть — порядка 3,5% по итогам года. Но многие «развитые» экономики Европы и вовсе стагнируют, а то и продолжают проседать. В России же промышленное производство продемонстрировало рост на 3,6%, обрабатывающая промышленность прибавила за год 7,5%, размер реальных заработных плат вырос на 8%, а реальные доходы населения — на 5%. И, как подчеркнул президент России, у страны есть запас прочности и обусловлен он незыблемыми факторами. От диалога с другими странами, в том числе с США, Россия никогда не отказывалась. Вопрос в готовности к честному и открытому разговору с той стороны.
Число вопросов из регионов, как отметили организаторы пресс-конференции, в этом году несколько снизилось. И в этом также усматривается положительный момент: власти на местах самостоятельно справляются с поступающими вызовами без вмешательства федерального руководства и лично первого лица государства. На те же вопросы, что прозвучали, реакция шла почти мгновенно и из многих мест, откуда были озвучены проблемы, уже поступили отчеты о том, что вопрос или снят, или находится в процессе разрешения.
Многие ждали вопроса о том, что происходит с наличием и ценами на куриные яйца. Здесь Владимир Путин был вынужден признать, что тут, в том числе имеет место недоработка властей и, наверное, правительства. И заверил, что меры по исправлению ситуации будут приняты незамедлительно.
Татарстанские журналисты, затронули тему, волнующую немалую часть страны, — обмеление Волги. Этот вопрос не раз поднимался уже, в том числе и в программе «7 дней». Владимир Путин заверил, что темой владеет и проблемой занимаются.
Наши коллеги из «Татар-Информ» затронули вопрос о предстоящем БРИКСе и о том, почему местом проведения была выбрана именно Казань. Еще раз Казань вспомнили, когда речь зашла о завершающемся строительстве трассы М-12 — участка, проходящего через Татарстан. Владимиру Путину задали вопрос о стоимости проезда. Вскоре после завершения пресс-конференции Автодор озвучил цифры.
Владимир Путин высоко оценил темпы развития Татарстана, заслуги первого президента Татарстана — Героя Труда России Минтимера Шаймиева и нынешнего раиса республики Рустама Минниханова. А говоря о татарском народе, подчеркнул такие национальные черты, как работоспособность и стремление к порядку и чистоте даже в самых трудных условиях. А говоря о республике в целом, отметил: «Татарстан — многонациональная, многоконфессиональная республика, где отношения между конфессиями выстроены должным образом».
Пообщался президент и со своим виртуальным двойником. А завершая встречу, на вопрос о том, какой совет он сам дал бы самому себе образца 2000-го года, ответил: «Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищ!» и добавил: «Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России».
Репортаж с передовой…
Наши коллеги — Зуфар Давлетшин и Булат Абдульманов вернулись из очередной командировки в зону проведения Специальной Военной Операции. На ТНВ стартует новый цикл репортажей с передовой. Республика продолжает оказывать всю возможную поддержку военнослужащим — добровольцам, контрактникам и мобилизованным, отправившимся в зону СВО из Татарстана. Постоянным потоком идут гуманитарные и специальные грузы, оборудование для защиты и обеспечения эффективных боевых действий.
Небольшим, но весомым, не по массе, а по значимости, стал груз государственных наград, привезенных из республики на передовую — медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». На этот раз к ним были представлены восемь человек. Еще 20 были удостоены благодарности раиса Татарстана.
Всех награждаемых, сейчас расквартированных в Херсонской области, в одно время и в одном месте собрать не удалось. Часть находились на боевом задании. Те же, кто смогли прибыть, как один говорили о боевом братстве, сформировавшемся за время службы и о благодарности Родине за внимание и заботу.
… и территорий, уже освобожденных
В декабре 2022 года съемочная группа программы «7 дней» впервые побывала в освобожденном Лисичанске. Тогда работы по восстановлению практически уничтоженной отступающим противником мирной инфраструктуры Татарстан только начинал. Не было ни воды, ни тепла, ни снабжения водой и электричеством и только-только начал подаваться газ.
Сказать, что за год удалось справиться со всеми задачами пока нельзя. Остаются проблемы с водой и теплом, продолжаются обстрелы и Лисичанска, и расположенного недалеко еще одного подшефного Татарстану города — Рубежного. Но конвои с гуманитарной помощью прибывают постоянно, а вместе с ними приезжают и так необходимые специалисты, помогающие местным жителям по крупицам вновь налаживать мирную жизнь.
Специалисты из Татарстана, чтобы не перегружать местные сети, работают автономно — используют генераторы. Проблемы — масштабны: внешние коммуникации разрушены ВСУ, внутренние в домах — не обновлялись еще со времен СССР. Меняется все: трубы, системы отопления, электрика. Аварийные бригады уже восстановили 32 жилых дома. Стараются, чтобы люди могли зиму провести в тепле. Проблем добавляет то, что часть квартир стоят запертыми, а без хозяев хозяйничать нельзя. По факту, многое создается с ноля.
Практически каждый этап работ начинается с проверки участка саперами и лишь потом в дело вступают техника и люди: строители, энергетики, коммунальщики… О сроках завершения работ пока говорить рано. Но одно каждый знает точно: сделано будет все, возможности и темп восстановления специалисты из Татарстана зададут. А вот новую жизнь в свой город предстоит вдохнуть самим лисичанцам и жителям Рубежного.
Голубые озера — жертва экологического невежества
Расположенные совсем недалеко от Казани, всегда — и зимой, и летом одной температуры — 4—6 градусов, окаймленные потрясающей красоты природой Голубые озера многие годы служат местом притяжения для людей. И эта притягательность в сочетании с доступностью, сыграла над водоемами злую шутку: берега благоустроили, открыли для массового посещения но, увы, далеко не все ценители прекрасного, оказались способным уходя оставлять за собой порядок. И берега украсились проплешинами костровищ да островками мусора. Экологическое невежество ведет к тому, что Голубые озера уже не такие уж и голубые и все выше риск и вовсе потерять это уникальное творение природы.
Как быть? — задается вопросом ведущий программы, депутат Госсовета РТ, генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов. И сам же отвечает: «Единственный выход, это каким-то образом снизить антропогенную нагрузку, которая сегодня составляет более 120 тысяч туристов в год. И главное прекратить все эти пьянки и пикники на берегах озера и сделать их частью формирования нового экологического сознания у людей».
Слишком активное купание изменяет состав воды. В нее попадают фосфор, азот и ПАВ, меняется и разрушается дно, мусор оседает у берегов, происходит заиливание, и активно разрастаются водоросли и тина. Экологи давно бьют в набат, но далеко не всегда оказываются услышанными. В процессе реконструкции озер были допущены грубейшие, по мнению экологов, ошибки: сброс воды привел к высыханию и промерзанию илов, гибели уникальных мхов, и это привело к тому, что озера потеряли свой голубой цвет.
Сегодня на берегу опять кипит стройка: возводится туристический сервис, смотровые площадки. Казалось бы благо, но… После посещения водоема раисом Татарстана, увидевшим, что Голубые озера перестали быть голубыми, назрело решение об ограничении посещения водоема. Попасть и полюбоваться на озера будет можно, но сделать это будет труднее. Плюс, купания будут ограничены специальными местами и никакого бизнеса на берегах: ни сапбордов, ни бань, ни пикников. Только пешие экскурсии. Будет ограничен проезд автотранспорта. Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Тогда, возможно, получится остановить разрушение экосистемы. А вот восстановить… Экологи не уверены, что в природе возможны обратные процессы.
Обо всем этом подробнее, а также о том, что связывает Чингиза Айтматова и Кукморский район республики, как в Татарстане встретили 95-летие великого писателя и почему Ильгиза Исламова можно смело назвать героем нашего времени — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 18 декабря ровно в 13:00, или на сайте телеканала.
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