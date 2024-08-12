Более 30% — под замену: в Татарстане стартует программа модернизации коммунальных сетей

300 млрд на коммунальные сети, Татарстан помогает Курской области и фронту — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

На минувшей неделе в Татарстане официально заявили о старте новой масштабной программы. Вопрос с износом коммунальных сетей назрел давно, однако размах проблемы настолько велик, что подступиться к нему было крайне сложно. И вот, первый шаг сделан. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло наибольшее внимание и сформировало инфополе Татарстана на минувшей недели, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Как 10 трасс М-12

«Кто хочет добиться — ищет возможности, кто не хочет — оправдания» — с этой фразы, приписываемой древнегреческому философу Сократу, начал выпуск наш коллега, ведущий информационно-аналитической программы «7 дней» Тимур Бикмурзин речь о решении масштабных задач.

Татарстану привычно в числе первых браться за вопросы, на первый взгляд кажущиеся неразрешимыми. Так было еще при первом президенте республики Минтимере Шаймиеве, когда именно в Татарстане стартовала программа ликвидации ветхого жилья. Позже опыт республики был ретранслирован и на другие регионы. Затем стартовала программа социальной ипотеки. Позже программа газификации, особенно востребованная на селе. Стартовавшая уже при Рустаме Минниханове программа по благоустройству общественных пространств и другая программа, нашедшая активный отклик у населения республики «Наш двор». И это далеко не весь список. Есть еще программа «Бэлэкэч» по строительству детских садов, программа реновации детских лагерей, ремонту школьных столовых, строительству сельских клубов и ФАПов и множество других программ, серьезно влияющих на улучшение жизни населения республики.

На прошлой неделе в республике был дан старт масштабной программе по приведению в порядок коммунальных сетей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

На прошлой неделе в республике был дан старт, наверное, одной из самых масштабных программ за многие годы. Речь идет о приведении в порядок коммунальных сетей, большая часть которых досталась в наследство еще от СССР и к настоящему моменту серьезно изношена. Да что там говорить: в отдельных районах износ достигает 90%!

В среднем по республике цифра не столь удручающа — более 30%. Но успокоение — условное. Немного цифр: общая протяженность коммунальных сетей по РТ, согласно приведенным в кабмине еще в мае министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Маратом Айзатуллиным данным — порядка 26,6 тыс. км. В замене нуждаются свыше 8 тыс. км. Для сравнения, недавно введенная в эксплуатацию трасса М-12 имеет протяженность 810 км. То есть общая длина труб, что предстоит заменить в Татарстане, в 10 раз превышает протяженность этой трассы.

Из 26,6 тыс. километров коммунальных сетей, в Татарстане предстоит заменить более 8 тыс. км. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Много? Да! Дорого? По самым скромным подсчетам на эти работы потребуется от 200 до 300 млрд рублей. Нужно ли это? Без сомнения — да! Масштаб предстоящей работы впечатляет. Но первый шаг к ее реализации уже сделан. Рустам Минниханов заявил о старте в республике этой масштабной программы. И, справедливости ради, стоит отметить: еще ни одна из заявленных Татарстаном программ не осталась незавершенной.

Курск, мы — с вами!

Татарстан никогда не оставался и не остается в стороне от боли и социальных проблем других регионов. И речь идет не только о возвращенных в состав России территориях Донбасса, но о других, попавших в беду. На прошлой неделе республика одной из первых откликнулась на трагические события в Курской области, приграничные районы которой пострадали от подлых террористических атак ВСУ.

Параллельно с подготовкой очередной колонны гуманитарной помощи бойцам на передовую, общественные организации и правительство РТ организовало сбор гуманитарных грузов в помощь жителям Курской области.

Члены «Молодой гвардии» Татарстана только за полдня приняли около тонны грузов, необходимых для вынужденных покинуть свои дома из-за атаки ВСУ курян. Добровольцев, спешащих оказать помощь в Татарстане, много: просто неравнодушные граждане, и бизнес, не способный остаться в стороне. Михаил Соболев и Рушан Хамидуллин — молодые предприниматели, уже давно, на постоянной основе они поддерживают общественные организации. Груз всего необходимого отправится в Курскую область уже в ближайшие дни.

Как и гуманитарный конвой к парням на фронт. А очередная колонна уже пришла в район соприкосновения. Со людьми, встречающими груз, съемочная группа ТНВ встречается уже не просто как со старыми знакомыми, а как с давними друзьями. Боец с позывным «Зига» в марте был встречен нашими коллегами за ремонтом «буханки». Сейчас автопарк, за который отвечает этот молодой механик, пополнился беспилотной гусеничной платформой — подарком от Татарстана.

Начальник штаба полка с позывным «Одесса» на СВО с ноября 2022 года. Пополнению подвижного состава — тоже рад. Применение у таких гусеничных беспилотных платформ — обширное. Офицер отмечает: бойцы вниманием Татарстана обласканы с начала операции.

На передовой грузы из Татарстана сразу идут адресно — в дело. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Грузов приходит много. И рады здесь всему. Но если в первые месяцы приходило все подряд — от шерстяных носков, до квадрокоптеров, и что-то сразу шло в дело, а что-то дожидалось востребованности на складах, то сейчас процессы обрели системность, и тыл по сформированным заявкам отправляет фронту именно то, что нужно в первую очередь. Помощи меньше не стало: все так же еженедельно от районов Татарстана и из Казани приходят фуры. Но грузы больше не ждут момента, когда могут понадобиться, а сразу адресно идут в дело — продовольствие, снаряжение, оборудование.

Радиотелефонист «Пехота» в этот раз получил с малой родины персональный полезный «привет» — радиокомплект, имеющий свои преимущества. И этого груза на передовой очень ждали.

На протяжении столетий России проходится отбиваться от врагов и недоброжелателей. Нередко и на своей территории. И все, что нас не уничтожает — только делает нас сильнее и сплоченнее.

8 сентября — выборы депутатов Госсовета РТ

Уже 8 марта в Татарстане состоятся выборы в Государственный Совет республики. Они будут проходить как по спискам, так и в одномандатных округах. Иными словами, голосовать татарстанцам предстоит как за партии, так и за конкретных кандидатов.

8 марта в Татарстане состоятся выборы в Государственный Совет республики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В выборах участвуют пять партий:

Региональное отделение партии «Новые люди» в Республике Татарстан;

Татарстанское региональное отделение политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»;

Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Татарстанское республиканское отделение политической партии «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Распределить предстоит 100 депутатских мандатов. Половину — между партиями по спискам, вторую — получат набравшие большинство голосов одномандатники. И все 397 участников выборной кампании уже активно включились в борьбу.

По партийным спискам зарегистрированы 174 претендента. По 44 кандидата выдвинули «Новые люди» и «Справедливая Россия», 6 — ЛДПР, 23 — КПРФ и 57 — «Единая Россия». 223 человека претендуют на победу в одномандатных округах.

На старте претендентов было больше — 427, но, как пояснил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, 22 человека сами решили отказаться от борьбы и сняли свои кандидатуры, шесть отсеялись в процессе регистрации и двоим претендентам в регистрации отказал ЦИК. Один не смог представить все необходимые документы, второй не сумел собрать достаточно подписей в свою поддержку.

На 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов от пяти партий. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Впереди несколько недель активной работы с избирателями. Бесплатное время и площади в государственных СМИ уже разыграны на жеребьевке. Информация о том, кто, где и когда публикуется и выступает до кандидатов доведена. Но только на СМИ делать упор не готовы представители ни одной партии. Большое внимание уделяется и встречам с населением. Кто окажется наиболее убедительным — покажет день голосования.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как бойцы из Татарстана несут службу в зоне СВО, о награждении на передовой, о том, как обеспечить безопасность в образовательных учреждениях, о том, какая угроза нависла над усадьбой Паулуччи под Казанью, и о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 12 августа в 13:00, или на сайте телеканала.

