Год семьи в России, репортаж из зоны СВО и первые жертвы дорог Татарстана

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Снова с поздравлений начал первый выпуск 2024 года ведущий программы «7 дней» телеканала «Новый Век» Тимур Бикмурзин. И это логично, так как информационно-аналитический дайджест вышел в эфир 14 января — аккурат на старый Новый год. Что оказалось в центре внимания наших коллег в самом начале наступившего года — в обзоре от «Реального времени».

Год семьи

Наступивший 2024-й объявлен президентом России Годом семьи. Цель объявленного года — сохранить и защитить традиционные ценности, в средне- и долгосрочной перспективе улучшить демографические показатели. И, как отметил Владимир Путин в одном из своих выступлений на прошлой неделе: «...радует то, что становится модным иметь много детей».

Татарстан — не исключение. Все больше семей в республике, где подрастают по двое-трое, а то и больше мальчишек и девчонок. Согласно исследованиям Центра семьи и демографии Академии наук РТ, свыше 70% респондентов наиболее важной задачей своей жизни считают воспитание детей, а почти каждый второй из опрошенных уверен, что благополучие семьи и детей — ключевой критерий их собственной успешности. И число разводов на тысячу зарегистрированных браков в РТ самое низкое в ПФО.

В Татарстане нередкость семьи, где подрастают по двое-трое, а то и больше детей. realnoevremya.ru (архив)

Проблема демографии в последние годы — одна из центральных тем. И влияние провала прежних годов ощущается сегодня, в том числе на экономическом уровне: имеют место кадровый голод, изменения на рынке труда, и это отражается на развитии экономики в целом и безопасности страны. Что такое «коэффициент рождаемости»? Это сколько одна женщина родила детей за репродуктивный период. Сегодня в России и Татарстане он примерно одинаков: 1,42. Чтобы исключить естественную убыль населения, показатель не должен опускаться ниже отметки 2,1.

Но! В последние 10 лет в республике ситуация начала меняться: в два раза выросло число многодетных семей. Сегодня такой статус имеют 50 200 семей в республике. Им в помощь и поддержку шесть федеральных и 55 республиканских программ. Наступает ли в республике бэби-бум? Еще нет. Доля молодежи от общего числа населения не позволяет надеяться на резкий рост демографических показателей до 2030-х.

В Республике Татарстан за последние 10 лет в два раза выросло число многодетных семей. realnoevremya.ru (архив)

Данные еще одного соцопроса также не в пользу деторождения. 75% опрошенных причиной и целью заключения брака назвали любовь, по 36% стремятся повзрослеть и иметь постоянного партнера и лишь четверть сообщили о том, что не намерены надолго откладывать появление в семье первенца.

Что касается причин разводов, то тут в числе основных причин — отсутствие понимания и желания слышать партнера, а также адюльтер — то есть измена. Между тем психологи подчеркивают: способность пронести любовь и верность сквозь годы и десятилетия — признак ментального здоровья человека.

Репортаж с передовой

Съемочная бригада программы «7 дней» вернулась из очередной командировки в зону СВО, где журналисты стали свидетелями вручения госнаград Республики Татарстан бойцам одного из сформированных в РТ моторизованных полков. Они приняли первые бои на территории Луганской Народной Республики, а сейчас несут службу в ДНР на Авдеевском направлении.

Съемочная бригада программы «7 дней» вернулась из очередной командировки в зону СВО, где журналисты стали свидетелями вручения госнаград Республики Татарстан. realnoevremya.ru (архив)

Уже тысячей медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» отмечены наиболее отличившиеся солдаты и офицеры. Боец с позывным Капрал до мобилизации работал менеджером по продажам в Альметьевске. Эта награда у него не первая. Отмечен медалями «За воинскую доблесть» второй степени и «За отвагу» — за работу под селом Нововодяным и под Авдеевкой. Его коллега и сослуживец с позывным Черный — тоже награждается не впервые. Первая — «За храбрость» — за выполнение боевого задания под Нововодяным.

На родину воины предают привет и уверенность: домой вернутся с победой. предоставлено realnoevremya.ru Андреем Карабашевым

Боец с позывным Бонд — из Альметьевска. Под мобилизацию не попал. Пришел в военкомат добровольцем. С июня 2023 года успел доставить неприятностей украинским нацистам и на полях Луганской Республики, и под Авдеевкой. Служит водителем на бронемобиле, также прибывшем на передовую из Татарстана. И у него награда тоже вторая. Первая — «Отвага». Для чего воюет? Говорит: чтобы тем, кто новый 2024-й встречал за праздничным столом, не пришлось копать окопы дома под балконом. На родину воины предают привет и уверенность: домой вернутся с победой.

Сводки с дорог

Автотранспортные артерии Татарстана в праздничные и послепраздничные дни не сходят со страниц газет и экранов телеканалов. Сводки — близкие к боевым. Резко возросла аварийность.

В начале 2024 года в Республике Татарстан резко выросло число ДТП. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

5 января — на трассе Казань — Оренбург столкновение двух автомобилей. Погибли два человека.

7 января — Бавлинский район, ДТП из-за выезда автомобиля на встречную полосу движения. Один из водителей скончался на месте.

Смертельные ДТП произошли также в Актанышском и Лениногорском районе. Всего за 10 первых дней 2024 года в республике произошла 51 авария, в том числе семь с участием детей, 76 человек получили травмы, 6 человек погибли, из них один ребенок.

Можно ссылаться на то, что погода подкачала, морозы прихватили дорожное полотно, машины скользят и теряют сцепление. Отчасти это верно. Вот только выезжая на трассу, каждый прекрасно видит что и как. И несчастья на дороге — все-таки безответственность и недооценка водителем опасности и слишком сильная, часто преувеличенная вера в свое водительское мастерство. Как следствие, при любой нештатной ситуации на дороге водитель начинает паниковать и теряет контроль над автомобилем. В сводках ГИБДД обозначается сухим «не справился с управлением».

Обо всем этом подробнее, а также о том, как бюрократия мешает открытию в Казани второго хосписа, что остается памятью об Ильшате Ганиеве, какими яркими событиями запомнится этап Кубка России по лыжным гонкам, завершившийся под Казанью, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 15 января ровно в 13.00, или на сайте телеканала.



А еще, 17 января на ТНВ состоится премьера документального фильма «44-й район» о том, как идет возрождение подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное.