Главные смыслы и ключевые акценты в послании раиса Татарстана Госсовету республики

Ключевым событием политической повестки в республике на миновавшей неделе, без сомнений, стало послание Рустама Минниханова Государственному совету республики. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

О достижениях и планах

— Послание раиса Республики Татарстан завершило в РТ горячий политический сезон. Выборы раиса, местных органов власти, где было разыграно более семи с половиной тысяч мандатов определило структуру власти и направление движения Татарстана в будущее. Не зря раис республики Рустам Минниханов в самом начале своего выступления поблагодарил президента России Владимира Путина за сохранение двухуровневой системы местного самоуправления, — обозначил ключевое событие минувшей недели и в целом уходящего года ведущий информационно-аналитической программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов.

Особый акцент раис республики сделал на посвящении следующего года: 2026-й объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести. Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов не раз подчеркивал, что уничтожение сельских и поселковых советов отдалит власть от народа, не даст возможности оперативно реагировать на запросы людей на местах. В федеральном центре мнение раиса Татарстана услышали.



Особый акцент раис республики сделал на посвящение следующего года: 2026-й объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести. «Тем самым в Татарстане еще раз подчеркнули единство фронта и тыла в условиях специальной военной операции. И Родина одна и судьба одна говорим мы своим солдатам, которые защищают нас на дальних рубежах. Но для победы нужна сильная экономика, новые прорывные технологии», — подчеркнул ведущий программы «7 дней».

Рустам Минниханов подчеркну важность развития сектора переработки сельскохозяйственной продукции. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Говоря об экономических успехах и достижениях республики, а также о планах и перспективах по дальнейшему ее развитию, Рустам Минниханов подчеркну важность развития сектора переработки сельскохозяйственной продукции. В этом направлении раскрываются существенные перспективы наращивания и экспортного потенциала: «По итогам прошлого года более 70 % экспорта состоит из сырья и продукции низкого передела. Важно переходить к экспорту продукции высокого передела», — высказал уверенность Рустам Минниханов.

Раис республики отметил успехи татарстанской нефтепереработки: компании «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО» . Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как пример в своем послании раис республики привел успехи татарстанской нефтепереработки. Компании «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО» — одни из отраслевых лидеров в глобальном масштабе по таким показателям, как сложность технологических процессов и выход светлых нефтепродуктов из каждой тонны нефти. Достигать максимальной глубины переработки Рустам Минниханов призвал и представителей других отраслей Татарстана.



В целом, «последние 5 лет экономика республики демонстрирует стабильный рост. Задача достигнуть 5 трлн рублей ВРП, заложенная в Стратегии-2030, превышена уже по итогам 2024 года», — отметил раис Татарстана. Значительные успехи демонстрирует нефтехимическая отрасль РТ, нефтепереработка, энергетика. За 10 лет республика ввела энергетических мощностей на 1,7 ГВт. На Нижнекамской ТЭЦ АО «ТГК-16» идет модернизация паровых турбин. ТАНЕКО завершает реконструкцию котлоагрегатов. «Татэнерго» заменило тепловые сети в Нижнекамске. В числе приоритетных задач модернизация Набережночелнинской ТЭЦ.

За 10 лет республика ввела энергетических мощностей на 1,7 ГВт. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Активно наращивает результаты завод «Аммоний». КАМАЗ реализует целый ряд инновационных направлений, включая производство электробусов и внедрение беспилотных технологий. В пакете предложений «Соллерса» уже пять новых моделей автотехники с высокой локализацией производства. Казанские авиастроители на этапе завершения модернизации производств под серийное производство Ту-214. КВЗ наладил производство вертолетов «Ансат» с российским двигателем и анонсировал старт производства винтокрылой машины Ми-34. Практически каждое производственное направление готово рассказать о своих достижениях и успехах.



Существенной проблемой для республики остается дефицит кадров. Система подготовки профессионалов в республике развивается совместно с федеральными структурами. К процессам активно подключился и крупный бизнес. СИБУР развернул в Татарстане собственный корпоративный научно-технический центр. Собственный НИЦ готовит к открытию и «ТАИФ-НК». В Альметьевске успешно работает университетский кампус международного уровня «Высшая школа нефти».

Татарстан был и остается инвестиционно-привлекательным регионом. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Татарстан был и остается инвестиционно-привлекательным регионом. За последние 5 лет в экономику и социальную сферу привлечено 4,8 трлн рублей. Современная инвестиционная инфраструктура: ОЭЗ, ТОРы, промпарки активно осваиваются. Рустам Минниханов акцентировал внимание на необходимости дальнейшего развития действующих и формировании новых точек инвестиционной привлекательности и экономического роста. В том числе для придания большего импульса развитию собственных — отечественных цифровых и информационных технологий.

Дороги для Татарстана

В своем послании Госсовету, раис республики подчеркнул также важность активного развития логистических систем: «Ключевые факторы качества жизни в современном мире — доступность и мобильность», — акцентировал внимание собравшихся Рустам Минниханов.

И добавил: «В дорожной сфере Татарстана за последние 5 лет построено и реконструировано 830 км дорог, капитально отремонтировано — порядка 5 тысяч км. При поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства России дорожный каркас республики усилился новыми масштабными трассами. В текущем году будет построено и отремонтировано еще более полутора тысяч километров дорог. При поддержке правительства страны принято решение о строительстве дублера Оренбургского тракта».

15 октября, Президент России Владимир Путин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дали старт движению по обходу села Сокуры . скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

15 октября, Президент России Владимир Путин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дали старт движению по обходу села Сокуры в Татарстане и отремонтированному 11-километровому участку трассы Р-239 Казань-Оренбург.

Первыми по новой дороге, по традиции, маршем прошли строительные грузовики-тяжеловесы. Менее чем за год, с серьезным опережением графиков, дорожные строители возвели почти 23 километра трассы. Участок в 6 километров в обход села Сокуры — жизненно необходим. Населенный пункт буквально задыхался от нашествия автомобилей: более 20 тыс. машин в день проходили через населенный пункт. С учетом того, что дорога там двухполосная, плюс светофоры, пешеходные переходы, многокилометровые пробки стали традиционной частью местного пейзажа.

Первыми по новой дороге, по традиции, маршем прошли строительные грузовики-тяжеловесы. скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

А что сейчас? 4 полосы. 6 надземных переходов с лифтами. 12 остановок с павильонами и тротуарами. Специальный мост для тракторов и комбайнов, благодаря чему сельскохозяйственная и специальная техника никак не будет пересекаться с основным потоком машин. Жителей Сокуров от магистрали надежно оберегают более чем 9,5 км. шумозащитных экранов. «Обход даст мощный импульс для развития жилищного строительства, новых производств и логистики вдоль трассы М-12», — высказал уверенность Марат Хуснуллин.

— Строительство трассы М-12, реконструкция трассы М-7, участка трассы Р-1039., все это — новые возможности, новая доступность, новые проекты. Реконструкция нынешнего участка даст возможность освоить в Лаишевском узле Татарстана строительство более 7,5 миллиона квадратных метров жилья, появятся новые производственные площадки, — подчеркнул Алексей Песошин.

В ходе федерального совещания, Владимир Путин дал ряд поручений в сфере развития дорожного хозяйства. взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин поблагодарил команды, работавшие над строительством и реконструкцией. «Главное, и очень на это рассчитываю, что качество будет обеспечено. И в ходе эксплуатации этих магистралей это качество будет подтверждено. Разумеется, будет развиваться в более высоком темпе и экономика этих регионов, социальная сфера. И это отразится, безусловно, на качестве жизни людей, которые проживают в этих агломерациях. Что касается сегодняшних наших объектов, это символическая вещь. <…> Разрешаю, с богом», — дал команду на ввод дорог в эксплуатацию президент России.

Старт движению на новых дорогах Татарстана, а также в Карелии и ХМАО, был дан в ходе работы федерального совещания под председательством президента России. Владимир Путин дал ряд поручений в сфере развития дорожного хозяйства. В частности, он призвал сохранить высокие темпы обновления дорожной инфраструктуры. В настоящее время строительство и ремонт дорог в стране идет с почти 30% опережением. В целом по России до конца 2025 года планируется ввести как минимум 28 тыс. километров построенных и отремонтированных дорог. К 2030 году, не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, и как минимум 60% региональных трасс по всей стране должны быть приведены в нормативное состояние.

В Татарстане на восстановление уличной дорожной сети в городах и поселках выделено свыше 30 млрд рублей. предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Татарстане на восстановление уличной дорожной сети в городах и поселках выделено свыше 30 млрд рублей.

Для справки: открытой только в прошлом году новой автомагистралью М-12 «Восток», с мостом через Волгу, связывающей Казань и Москву, уже воспользовались более 20 млн автомобилистов. Востребован обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Платная трасса Алексеевск-Альметьевск позволяет автомобилистам сэкономить как минимум час времени в пути.

Золотой хет-трик «Стрелы-Ак Барс»

— За последние годы Татарстан совершил настоящий прорыв в развитии спортивной инфраструктуры, — подчеркнул Рустам Минниханов в своем послании Госсовету. Судите сами: за 5 лет в республике построены и введены в эксплуатацию 220 новых спортивных объектов. Еще 257 прошли комплексную модернизацию. На эти цели было направлено 19 млрд рублей!

Без людей самое лучшее учреждение — всего лишь стеры. Но вот еще несколько цифр, подтверждающих правильность предпринимаемых действий: за те же 3 лет ч прежней цифры в 51% татарстанцев, профессионально или на любительском уровне занимающихся спортом, показатель вырос до 66%. Для наглядности: двое из трех жителей республики самых разных возрастов и профессий увлечены спортом!

Чествование регбийной команды «Стрела-Ак Барс» в Казанском кремле. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Нельзя не отметить успехи профессионалов мира спорта. Волейбольный клуб «Зенит-Казань» встретил свой четвертьвековой юбилей 13-й раз став чемпионом России. Мужская команда «Динамо-Ак Барс» в 23-й раз поднялась на высшую ступень пьедестала почета страны в хоккее на траве. Женская команда «Ак Барс-Динамо» завоевала всероссийский чемпионский титул в пятый раз. Ватерполисты «КОС-Синтез» вновь собрали в свою копилку все три главных трофея страны в своей дисциплине. За свой чемпионский хет-трик: кубок, суперкубок и чемпионский титул, заслуженно принимала поздравления от раиса Татарстана в Казанском кремле и регбийная «Стрела-Ак Барс». К слову, до казанской команды подобную коллекцию за один сезон удавалось собрать только одной команде — «Енисей» из Красноярска.

Победный матч для казанской команды совсем не выдался легкой прогулкой. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Очевидцы отмечают, что победный матч для казанской команды совсем не выдался легкой прогулкой. В противостоянии с московским «Динамо», судейская бригада была щедра на желтые карточки в адрес «Стрелы». Без удалений тоже не обошлось. Но… Стремление к чемпионству оказалось сильнее происков капризной судьбы и финальный свисток это подтвердил.

Кубок, суперкубок и символ титула «Чемпион России» — трофеи команды «Стрела-Ак Барс». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вдвойне важна эта победа на фоне того факта, что профессиональный регби в республике по факту переживает второе рождение. До 2018 года как вид спорта практически не был представлен. Премьер-министр республики Алексей Песошин, сам профессиональный регбист в прошлом, предложил вернуть регби из забвения, Рустам Минниханов инициативу поддержал. Председатель Совета директоров АО «ТАИФ» Рустем Сультеев, как отмечают наши коллеги их программы «7 дней», «возложил на себя бремя спонсорства». Более того, меценат старался не пропускать игры с участием «Стрелы-Ак Барс», постоянно был в курсе побед, обидных проигрышей, сильных и слабых сторон, проблемных участков и точек, нуждающихся в подпитке. Рустам Минниханов оценил помощь мецената. На торжестве, посвященном триумфу команды, ему был вручен орден «Дуслык»

На торжестве, посвященном триумфу команды «Стрела-Ак Барс», Рустему Сультееву был вручен орден «Дуслык». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Возродившийся, словно Феникс, проект — татарское регби, сегодня привлекло под свое крыло тысячи последователей по всей Республике. Для статистики: только в студенческой лиге этого вида спорта играют 8 команд! За семь лет воспитаны три игрока основного состава «Стрела-Ак Барс». То ли еще будет. Да и вообще, любое начинание в Татарстане, рано или поздно, при правильном и грамотном подходе, всегда обречено на успех, — отмечают в своем материале наши коллеги из программы «7 дней».

