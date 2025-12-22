Итоги года с Владимиром Путиным и другие события недели от программы «7 дней»

4,5 часа в прямом эфире — президент подвел итоги года; как бизнес теряет миллионы — мошенничество в век цифровых технологий — самые значимые события по версии «7 дней»

Безусловно, самым ожидаемым и заметным общественно-политическим событием минувшей недели стала традиционная предновогодняя, совмещенная с пресс-конференцией прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Однако выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» был начат совсем с другого — печального события. Варвара Блохина — девочка, на которую в поселке Васильево напала свора бездомных псов, — умерла. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

«Варвары больше нет»

— Она умерла на следующий день после дня памяти христианской святой Великомученицы Варвары. Девочка больше трех недель боролась за жизнь. Вместе с ней боролись врачи ДРКБ. И я знаю, доктора плакали. Они не смогли победить смерть. Они — не боги.

Девочка больше трех недель боролась за жизнь... Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Сложно что-то добавить к этому крику души ведущего информационно-аналитической программы «7 дней», генерального директора телеканала «Новый век», председателя Союза журналистов республики и депутата Госсовета Татарстана Ильшата Аминова. Но это на страницах экспертного сообщества «Вестник Роскинологии» сделала известный кинолог Людмила Рытикова:

«Варвары Блохиной больше нет. Ей не помогут «глубокие соболезнования» главы района. Ей не поможет следствие. Ей уже все равно. Врачи делали все возможное. Но они врачи, а не волшебники. Они не могут вернуть обратно жизнь, которую вырвала стая хищников. Хищников, которых государство заботливо выпустило на улицу, повесив на ухо пластиковую медаль: «Я безопасен. Я простерилизован. Я оплачен из вашего кармана». Бирка как лицензия на убийство... людей. Собаки были биркованные. Вдумайтесь в этот сюрреализм. Нам годами вдалбливают в голову лживую мантру: закон работает, стерилизованная собака не кусается». Серьезно? Вместе с репродуктивными органами у них удаляют зубы? Им делают лоботомию, стирая инстинкт охраны территории? Им выдают талоны на питание в «Пятерочке», чтобы они не хотели есть? Нет. Бирка в ухе бродячей собаки — это не оберег. Это чек. Чек, подтверждающий, что кто-то освоил бюджет. Кто-то получил подряд. Кто-то поставил галочку в отчете: «Программа гуманизации выполнена». А по факту эта бирка стала лицензией. На убийство. На этот раз девочки из многодетной семьи».

Бирка на ухе бездомного пса — знак того, что потомства у него уже не будет. Во всем остальном он остался прежним. Зверем. Опасным. Василий Иванов / realnoevremya.ru

Заметьте, это слова профессионального кинолога — человека, который точно знает, чего ожидать от домашней, а тем более от одичавшей собаки, даже прошедшей через процедуру стерилизации. Бирка на ухе бездомного пса — знак того, что потомства у него уже не будет. Во всем остальном он остался прежним — опасным зверем, прекрасно знающим человека и понимающим, когда нужно спасаться бегством, где нужно вильнуть хвостом, а когда можно напасть. И именно об этом говорит со страниц сообщества «Вестник Роскинологии» Людмила Рытикова:

«Собака с биркой — неприкосновенна. Ее нельзя трогать. Она — «священная корова» нашего безумного времени. А ребенок, идущий в школу — просто кормовая база. Закон запланированных смертей. Давайте говорить прямо, как есть. Это не несчастный случай. Не «роковое стечение обстоятельств». Это — закономерный итог. Когда вы принимаете закон, запрещающий убирать хищников с улиц, вы планируете эти смерти. Вы закладываете их в смету. Просто вы не пишете фамилии в графе «Жертвы», вы оставляете там прочерк. Сегодня в этот прочерк кровью вписано имя Варвары Блохиной. Чиновники сейчас будут говорить правильные слова. «Шок», «Трагедия», «Помощь семье». Должна быть безопасность. А ее нет. Есть соболезнования. «Следственные действия продолжаются». А что искать? Виновный известен. Это не конкретный бобик. И даже не конкретный чиновник, который подписал акт приемки работ. Виновен Закон. Виновна идеология, которая поставила право бродячей стаи выше права ребенка на жизнь. Цена «гуманности»… Сколько еще детских жизней нужно положить на алтарь этой псевдогуманности, чтобы механизм остановился? Десять? Сто? Зоозащитники сейчас, как обычно, начнут свою песню: «Девочка сама виновата», «Она махала руками», «Собачки просто играли». У них всегда виновата жертва. Но мы скажем правду. Убийство Варвары оплачено из бюджета. Наши с вами налоги пошли не на строительство школ, не на лекарства, а на то, чтобы отловить, привить, накормить и выпустить обратно на улицу убийц. Нашими деньгами вскормлена эта смерть».

Собака должна иметь хозяина. Реальные зоозащитники не бьются, с пеной у рта доказывая право «хвостиков» жить и творить где и что им заблагорассудится. Они или забирают бездомных псов себе, либо помогают обустраивать и содержать приюты, где вчерашние четверолапые бродяжки обретают уход и заботу. Все остальное — слова. Слова, ведущие к трагедиям, которые происходят все чаще.

Собака должна иметь хозяина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Владимир Путин. Прямая линия.

Более трех миллионов сообщений. Четыре с половиной часа в прямом эфире. Около 80 вопросов, которые успели задать и обсудить с президентом России. Состоялась традиционная предновогодняя прямая линия с Владимиром Путиным.

На прямую линию с Президентом России поступило более трех миллионов сообщений. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Звучали самые разные вопросы. Люди спрашивали о перспективах развития страны и отдельных отраслей, перспективных проектах, способных придать новые импульсы регионам, о реализации социально значимых программ, дальнейшей работе над совершенствованием логистики. Разумеется, говорили и о личном.

За почти 4,5 часа Владимир Путин успел ответить на около 80 вопросов. взято с сайта kremlin.ru

«Во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста», — сказал президент России в ходе прямой линии Кристине Гребе из Новосибирска, муж которой погиб в зоне СВО в начале этого года. У нее двое детей — шести и четырех лет. Однако пенсию по потере кормильца, как и удостоверения членов семьи погибшего, им за год так и не смогли оформить. Через четыре часа после слов Путина, все документы этой семье были оформлены, об этом сообщило Минсоцразвития Новосибирской области.

Татарстан стал одним из наиболее часто упоминаемых регионов в ходе прямой линии с президентом России.

Ильшат Аминов: «Владимир Путин упомянул Татарстан, я боюсь ошибиться, восемь раз». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Владимир Путин упомянул Татарстан, я боюсь ошибиться, восемь раз. Он подчеркнул, что Республика Татарстан показывает пример сосуществования людей разных национальностей и религий. По словам Путина, это началось с первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и продолжается раисом республики Рустамом Миннихановым. Татарстан и Казань неслучайно стали центром проведения крупных международных мероприятий по линии организации исламского сотрудничества. Путин особо отметил, что именно лично по его инициативе Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС), — подчеркнул Ильшат Аминов.

По словам Путина, Татарстан и Казань неслучайно стали центром проведения крупных международных мероприятий по линии организации исламского сотрудничества. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он также отметил, что Республика Татарстан стараниями первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, раиса Татарстана его преемника Рустама Минниханова под руководством президента России Владимира Путина фактически стала воротами России в огромный исламский мир. И это особенно важно сегодня, когда некоторые страны Запада пытаются добиться изоляции нашей страны.

В ответ на вопрос журналиста ТНВ — руководителя корпункта телеканала в Москве Дины Газалиевой, Владимир Путин подчеркнул также, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Казань, призванная существенно упростить и сократить путь от Первопрестольной до третьей столицы России, будет обязательно построена.

Владимир Путин подчеркнул, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Казань будет построена. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говорил глава государства и о демографии. Эта тема стала одной из ключевых на прямой линии. Необходимо увеличить коэффициент рождаемости, заявил глава государства. Владимир Путин даже призвал сделать рождение детей «модным». А деятели культуры, по мнению президента, в долгу перед обществом: они должны пропагандировать это через фильмы, книги и прочие проекты, чтобы люди понимали ценность счастья материнства и отцовства.

Повесьте, пожалуйста, трубку

Зашел во время прямой линии с президентом России разговор и о мошенничестве. Преступники с каждым днем в стремлении добраться до сбережений граждан и компаний становятся все изощреннее и изобретательнее.

Преступники с каждым днем, в стремлении добраться до сбережений граждан и компаний, становятся все изощреннее и изобретательнее. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Чтобы уберечься от мошенников, президент посоветовал: «Как только кто-то начинает по телефону говорить с вами о деньгах или имуществе, сразу кладите трубку».

А если речь идет о бизнесе? В Татарстане предприниматель из Зеленодольска стала жертвой мошенников. На ее юридическое лицо в Тюмени были открыты 12 расчетных счетов в четырех банках. За месяц только по одному счету увели около 10 миллионов рублей. Идущие семимильными шагами информационные технологии, упрощение в законодательстве привело к тому, что в платежных системах образовались дыры. Это развязывает руки мошенникам. Они смогли провернуть эту миллионную аферу с зеленодольским бизнесменом благодаря всего лишь поддельному паспорту учредителя фирмы.

«Как только кто-то начинает по телефону говорить с вами о деньгах или имуществе, сразу кладите трубку», — посоветовал Владимир Путин. Eliott Chatauret на Unsplash

Реальная хозяйка бизнеса узнала о том, что ее компания стала жертвой махинаторов, лишь месяц спустя. Тем временем мошенники успели разместить фейковый сайт, завести аккаунты на электронных площадках и начали предлагать купить жилые бытовки, контейнеры, металл и даже газонокосилку. «Бизнес» пошел: доверчивые покупатели переводили деньги за товар на тюменские счета зеленодольской фирмы. В итоге только по одному счету транзакции составили порядка 10 млн рублей. Напомним: всего счетов было 12, но три банка выписки и сейчас, спустя полгода, — не предоставили.

И этот случай — не единичный. По точно такой же схеме махинаторы использовали московскую компанию. На их реквизиты были открыты три счета. Мошенники успели вывести тоже порядка 10 млн рублей. Обман раскрылся практически случайно: сотрудники компании, производящей расходные материалы для кондиционеров, получили со своего же сайта сообщение, из которого с удивлением узнали, что продают куриные ножки. Начали разбираться, и оказалось, что от их имени бодро предлагались еще и автошины, металлопрокат, причем все на треть дешевле реальной рыночной стоимости.

Членами комиссии центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» выработаны предложения, призванные существенно осложнить жизнь мошенникам. Реальное время / realnoevremya.ru

Как так получилось? Стремление банков быть ближе к потребителям услуг оказалось выгодно для тех, кто не чист на руку. «В настоящее время вам достаточно иметь для открытия счета только паспорт», — пояснил нашим коллегам с телеканала «Новый век» старший юрист одной из юридических компаний Руслан Рахманкулов. Банки, конечно, могут запросить также устав или решение о назначении руководителя, но устав легко можно найти в свободном доступе на сайте налоговой службы. А подделать решение о назначении для тех, кто делает фейковые паспорта, неотличимые от оригиналов, и вовсе труда не составит.

В начале месяца на совещании центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» членами комиссии были выработаны ряд предложений в законодательные структуры. Речь идет об адекватном усложнении процедуры и обязанности прохождения идентификации через «Госуслуги». Да, это несколько замедлит процессы и, возможно, будет не столь выгодно финансовым институтам, но на другой чаше весов — преграда на пути тех, кто «торгует воздухом», грабя одних и подставляя под удар других честных людей.

Подробнее об этом, а также о том, что такое осознанное отцовство и действительно ли правы психологи, уверяющие, что наступает «век всеобщей мужской инфантилизации», о том, какие задачи предстоит решать новому — высоковольтному научно-исследовательскому испытательному центру Сетевой компании РТ, о единении Татарстана и Луганской Народной Республики и потомках татар в ЛНР, о том, как и когда Азнакаевский район выбился в лидеры Татарской ССР в вопросах ликвидации безграмотности и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 декабря, в 13:00, или на сайте телеканала.