Перекройка переписи, поправки в Конституцию и стройка БКК — итоги недели от «7 дней»

Обзор ключевых событий минувшей недели от наших коллег с телеканала «Новый век»

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и генеральный директор телеканала ТНВ проверили свой ВИЧ-статус с помощью индивидуальных тестов. Правда, Ильшату Аминову пришлось поездить по аптекам, чтобы найти такой тест. О том, что еще трудно найти в аптеках, как и где можно узнать свой ВИЧ-статус, и других важных темах прошедшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

ВИЧ — мифы и реальность

Сначала люди боятся своего диагноза, потом другие боятся самих ВИЧ-положительных. Как обезопасить себя от вероятности быть инфицированным, где узнать свой статус, куда обратиться, если болезнь подтвердилась. Ответы на эти вопросы люди часто вынуждены искать самостоятельно. Экспресс-тесты на ВИЧ в кожвендиспансерах, как выяснили журналисты программы «7 дней», в большей степени ориентированы на определенную публику: бомжей, мигрантов, наркозависимых. Есть некоммерческие организации, которые проводят консультации и тоже могут помочь, но… наркоманам, проституткам и бездомным. О тех, кто просто хочет провериться, тоже не забыли: организуют выездные лаборатории. А заодно просвещают людей, до сих пор уверенных в правдивости часто взаимоисключающих мифов о том, что ВИЧ — болезнь только и исключительно групп риска, о том, что можно заразиться через бритву и при маникюре. Вирус иммунодефицита человека просто не способен выжить вне организма. В отличие от того же гепатита.

Правдой является то, что определить свой статус можно с помощью индивидуального теста. Но купить его сложно. После выхода двухчасового фильма об эпидемии ВИЧ-инфекции, поразившей уже почти полтора процента населения России, а это более миллиона человек, экспресс-тесты из аптек стремительно раскуплены. Как и одноразовые маски, спрос на которые был подстегнут эпидемией коронавируса. Цены выросли, а поставки как были нерегулярными (маски не входят в перечень обязательных товаров), так таковыми и остались.

Эксперты отмечают, что есть во всей этой ситуации и положительный момент. Люди перестали «прятать голову в песок», стали стремиться больше узнавать об опасностях, а, получая новые знания, задумываться о том, что нужно сделать, и предпринимать нужные шаги.

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и генеральный директор телеканала ТНВ проверили свой ВИЧ-статус с помощью индивидуальных тестов. Фото instagram.com/damirfattakhov

Башкортостан: переписать историю и перекроить перепись

Именно к этому, судя по высказываниям, прозвучавшим в эфире башкирского филиала ВГТРК «Вести 24», стремится Юлдаш Юсупов — начальник некоего Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований. Так, «ученый», как отметили наши коллеги из программы «7 дней», с оптимизмом смотрит на сокращение в республике русских — в силу вымирания в течение последнего десятилетия, так как это позволит башкирам в результате грядущей переписи занять более доминирующее положение. Это если говорить о настоящем. А в прошлом Юсупова — между прочим, кандидата исторических наук, раздражают учителя-татары, которые в 20-е годы прошлого века, реализуя ленинский декрет «О ликвидации неграмотности», несли знания в башкирские села. Их «ученый» обвинил ни много ни мало... в «татаризации башкир».

Ильшат Аминов высказал надежду, что общественность Башкортостана все-таки проявит здравомыслие и сможет «дать отпор подобным фальсификаторам истории и сторонникам идей чистых рас», то есть идеям, отдающим национализмом. Он подчеркнул, что татарам и башкирам — двум братским народам, нужно, напротив, объединять усилия в том, чтобы «сообща укреплять наш общий дом — Россию, пытаться сохранить родные языки и культуру, обретая силу в сотрудничестве и взаимной поддержке» (конец цитаты).

А еще нужно дать людям возможность самим определять свою этническую принадлежность в ходе предстоящей переписи населения. А не причислять механически десятки и сотни тысяч сограждан в угодную интересам отдельных структур группу, как это было сделано в том же Башкортостане 10 лет назад.

Конституция России: более 500 поправок

Шквал поправок в Конституцию России продолжает нарастать. Их со всех уровней поступило уже более 500. В том числе откровенно популистских. Ильшат Аминов высказал опасение, что поправки предлагаются даже в основополагающие статьи — те, которые обещали не трогать.

Предложения активно обсуждаются в регионах. На прошлой неделе в Казани, на площадке Казанского федерального университета, состоялась дискуссия на эту тему. Участники — политологи, юристы и общественники. Принял в ней участие и Евгений Султанов, который вместе с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным вошел в состав федеральной рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Именно он на последней встрече с Владимиром Путиным предложил сделать обсуждение поправок в основной документ государства максимально открытым и прозрачным. Идея президентом России была поддержана.

Ильшат Аминов высказал опасение, что поправки предлагаются даже в основополагающие статьи — те, которые обещали не трогать

Сам Евгений Султанов уверен, что процесс идет нормально. И то, что предложений поступает много, и то, что в рабочей группе люди разных профессий и сфер деятельности, с различными же мнениями и взглядами, тоже на пользу. Юридически выверить действительно дельные предложения можно будет позже. Специалистам.

БКК

Большое Казанское кольцо — трасса, призванная упорядочить и сделать более комфортным движение транспорта по столице Татарстана. На картах дорога существует уже давно. Но пока не вся. Чтобы замкнуть БКК, не хватает сравнительно небольшого участка — от улиц Баки Урманче и Мидхата Булатова до улиц Технической и Тихорецкой. Но то, что на схеме выглядит лишь как фрагмент большой мозаики, на деле представляет собой целые улицы поселка Борисково, на которых проживают сотни людей. Только домов городу предстоит выкупить под снос 148.

С местными жителями договариваются. Оценка домов — рыночная. Правда, довольны не все. Особенно, если в сравнительно небольшом доме и на участке всего в несколько соток живут не одна, а две или даже три семьи. На предлагаемые суммы в отдельные квартиры особо не разъедешься.

56 собственников домов тем не менее уже смогли договориться с городом и подписали необходимые документы. После переезда их старое жилье пойдет под снос. На время поиска квартир или новых домов муниципалитет готов даже оплатить им съемное жилье. БКК, планы по созданию которого озвучивались еще в 1969 году, достроено будет. Правда, скорее всего, предполагают журналисты программы «7 дней», не в 2020-м. Впрочем, для проекта, который ждал своей реализации полвека, лишний год уже не срок.

Ветеран бодр и полон сил. Увлекается зимней рыбалкой. Фото Арсения Фавстрицкого

Татарстанцы-герои

185 татарстанцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Сегодня в живых остался лишь один: Борис Кузнецов. Ветеран бодр и полон сил. Увлекается зимней рыбалкой, а недавно вновь принял участие в организуемой Госкомитетом РТ по биоресурсам республиканской акции по спасению рыбы от зимнего замора «Рыбе — быть!».

В фильмотеке ТНВ хранится немало историй наших земляков — настоящих героев, представляющих разные поколения. И в День защитника Отечества коллеги решили напомнить нам всем о тех, чей подвиг забывать нельзя: Героях Советского Союза, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, Героях России, не посрамивших памяти отцов и дедов во время боевых действий в Афганистане и в Чечне. Таких как чистополец Алексей Кораблев

Узнать больше о героях-татарстанцах, о том, за что Казани присвоено звание «Город трудовой доблести», а также подробнее о других важных и значимых событиях минувшей недели можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 24 февраля, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

