Послание раиса Татарстана Госсовету: что скрыто между строк?

Главные темы недели в программе «7 дней»: зашифрованные смыслы послания, семейное обучение, помощь новым регионам

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Слушать, читать, вникать советует ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Республики Татарстан и депутат Госсовета Ильшат Аминов. Речь о главном политическом событии минувшей недели — ежегодном послании раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету республики. Какие зашифрованные смыслы смогли заметить наши коллеги, а также что еще попало в объективы камер съемочных групп телеканала «Новый век» — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Послание раиса Татарстана

Учиться читать между строк и стараться вдумываться в услышанное рекомендует Ильшат Аминов тем, кто не смог по достоинству оценить масштаб и глубину ежегодного послания раиса Татарстана Госсовету республики:

— Послание раиса республики было насквозь прошито зашифрованными смыслами, которые предназначались конкретным людям и районам, содержало критику и предупреждения. Это не простой документ, который можно послушать и понять сразу. Нужно вчитаться и вдуматься, — подчеркивает ведущий программы «7 дней».

Некоторые из этих посылов наши коллеги постарались раскрыть в своем материале, над частью предлагают татарстанцам поразмыслить самостоятельно.

Первой темой послания стала специальная военная операция — героизм тех, кто сейчас на передовой защищает Родину, и тех, кто в тылу помогает им ковать победу. Люди разных профессий и возрастов, объединенные одним общим делом. Воины, выполняющие опасную, сложную, но необходимую работу, должны быть уверены в том, что у тех, кого они оставили дома, все в порядке. И это один из ключевых посылов раиса Татарстана:

— Подчеркну, ни одна проблема и жизненная ситуация участников СВО и их семей не должны оставаться без внимания. Задача органов власти всех уровней, наших предприятий, организаций — оперативное и качественное решение возникающих вопросов, оказание максимального содействия созданному в республике филиалу Государственного фонда «Защитники Отечества».

Сразу после темы специальной военной операции Рустам Минниханов коснулся значения и значимости СМИ. Ильшат Аминов немного раскрыл тему:

— Современное медиапространство — это действительно поле боя. Средства массовой информации по силе воздействия не уступают системам «Град» и «Солнцепек». Деморализовать противника, лишить его жизнь и деятельность смысла словом до поля боя — это значит наполовину победить. Раис Татарстана не зря в своем выступлении упомянул и «новые медиа», то есть диджитал-среду: электронные СМИ, социальные сети, блоги, мессенджеры и так далее. И это вполне понятное предложение этим «новым медиа», в том числе существующим на деньги налогоплательщиков, перестать заниматься чушью в виде коллажей туристов верхом на башне Сююмбике и прочими, мягко выражаясь, дебильными забавами недорослей, далеких от журналистики. Детскую болезнь поднимаемых тем ниже уровня «голых задниц» некоторым СМИ уже давно нужно преодолевать и бороться за каждого человека, его картину мира и мотивацию к действию, — уверен Ильшат Аминов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Важную роль отводят СМИ и в патриотическом воспитании молодежи. И очень значимым является роль молодежных организаций. Таких как, например, «Движение Первых». Но есть моменты.

— Имеющиеся ростки формализма и бюрократического подхода к работе с детьми предлагается искоренить на корню. Только живая, творческая работа принесет необходимый результат, — раскрывает посыл Рустама Минниханова ведущий программы «7 дней».

Подчеркнул раис Татарстана и важность качественного образования.

— На протяжении последних лет наблюдается тревожный тренд — уменьшение численности школьников, выбирающих ЕГЭ по естественно-научным направлениям — по профильной математике, физике и химии. Важно переломить эту тенденцию, — подчеркнул Рустам Минниханов в послании. И в знак роли и важности науки и инноваций в реализации стоящих перед государством задач следующий год объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития.

Впрочем, речь даже не о годе, а о новой эпохе развития в новых геополитических и экономических условиях. И этому будут служить и ощутившая новый приток сил наука, и не сбавляющая темпов промышленность, и крепнущее понимание единства, усиленное постоянно развивающейся логистикой, сокращающей время в пути между регионами огромной страны и дружественными государствами.

— Наша сила — в единстве нашего многонационального народа! Когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны! Победа будет за нами! Мы вместе! Мы можем! — завершающие слова послания раиса Татарстана Госсовету республики утонули в аплодисментах.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Болевые точки системы образования

Качество образования и его роль в становлении нового духовно богатого, образованного, профессионально подготовленного человека, патриота своей страны — еще один из ключевых посылов раиса Татарстана Госсовету РТ.

— Отсюда вытекает тезис, что только системное совершенствование образования и воспитания обеспечивает будущее нашей страны, ее технологическое лидерство. Без образования этого будущего просто нет. И в этой части послания раис Татарстана обозначил болевые точки системы образования республики. Это Тукаевский район — глава Фаил Камаев, Ютазинский район — глава Аяз Шафигуллин, Лаишевский район — глава Ильдус Зарипов, Буинский — глава Ранис Камартдинов, Менделеевский район — глава Радмир Беляев, — отметил ведущий программы «7 дней».

Вызывающим беспокойство становится и еще один набирающий силу тренд: родители забирают своих детей из муниципальных школ и переходят на так называемое семейное образование. Лидером в этом движении в республике стали Набережные Челны. Только за последние два года число детей, переведенных на надомное образование, там удвоилось. В Казани почти такая же картина.

— Да, семейная форма обучения — право наших граждан. Но не все так просто. С чем могут столкнуться родители, в силу разных причин уводящие детей из школы, они даже часто и не представляют. Мало того что оплата «наставников» и «репетиторов» обходится в немалую сумму, так еще и дети рискуют остаться без аттестации. Причем сами организаторы и «помощники» обучения в семье путаются в терминах — «семейное обучение», «домашнее обучение». Главным здесь становится, к сожалению, жажда заработать на страхах и неосведомленности родителей, — отмечает Ильшат Аминов.

Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Проблемы на селе

Татарстан — один из российских лидеров в сфере сельского хозяйства. Причем сразу по многим направлениям: в птицеводстве, животноводстве, по надоям, по зерновым и овощным культурам. Но не везде и все гладко. И об этом также говорилось в послании раиса Татарстана Госсовету.

— Желтую карточку получили глава Дрожжановского района Марат Гафаров, Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов, Зеленодольского района Михаил Афанасьев, Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов, Рыбно-Слободского района Радик Ислямов, Менделеевского района Радмир Беляев, Альметьевского района Тимур Нагуманов, Лаишевского района Ильдус Зарипов, Пестречинского района Ильхам Кашапов, — сообщил с экрана ведущий программы «7 дней».

В частности, в числе претензий — отсутствие инвестиционных проектов в сельском хозяйстве означенных выше районов. А это — стагнация. Откат назад — отсутствие перспектив для местного населения. А это неизменно влечет к оттоку молодежи, падению общего уровня жизни. В итоге проблемы экономические переходят в плоскость социальных проблем, а те — в культурную стагнацию. Село исстари является сердцем сохранения национальной идентичности и хранителем культуры народа.

Горячая пора сбора урожая вновь обнажает сложнейшую задачу: сохранения всего того, что удалось вырастить. И речь не только о зерне, но и о картофеле, и других корнеплодах, а также овощах и фруктах. В целом по России, в зависимости от регионов, масштабы проблемы могут отличаться, но в общем, в масштабах страны, действующими мощностями картофеле- и овощехранилищ покрывается не более 40% урожая.

— Допустим, около трети выращенной продукции потребляется в сезон уборки. Это значит, по самым грубым подсчетам, больше 30% урожая мы элементарно теряем (на самом деле, даже больше). Фактически не можем донести до покупателя в хорошем качестве из-за катастрофической нехватки хранилищ. Проблема это более чем актуальна и для Татарстана, — озвучили масштабы проблемы наши коллеги из программы «7 дней».

realnoevremya.ru

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки — важнейшее событие как для сельчан, так и для городских жителей. Для первых это возможность реализовать часть произведенной продукции. Для вторых — шанс закупиться хотя бы на часть предстоящей зимы необходимыми продуктами достойного качества по оптимальной цене. Вот только ярмарки не могут длиться бесконечно, и во второй половине зимы народ с грустью наблюдает за тем, как растут ценники на продукты первой необходимости. И речь не только о картофеле, капусте, луке и моркови. Витамины не менее важная составляющая рациона. Вот только то, что получилось сохранить, по стоимости становится «зубастым».

И причины здесь не в том, что аграрии стремятся нажиться на горожанах. Просто сохранить урожай — задача не из простых. Василий Ипатьев — предприниматель из Альметьевска, в прошлом году прогорел на пекинской капусте. Как? Урожай собрал — небывалый. Вот только хранить его было негде, а перекупщики цену давали ниже себестоимости на треть. Ущерб — 30 миллионов рублей. Потери заставляют одних опустить руки, другим придают новых сил и понимания, куда нужно двигаться. Через неделю-полторы огромные ангары, построенные Василием Ипатьевым, примут первые партии собранного урожая картофеля и моркови. Больше ни перекупщики, ни обстоятельства инвестиции бизнесмена в будущий урожай по ветру не пустят.

Планы предпринимателя на этом не завершены: индустриальный аграрный парк «Альметьевский» — это девять овощехранилищ, способных вместить свыше 30 тыс. тонн овощей, здесь же — оптово-распределительный центр с цехами шоковой заморозки и хранилища ягод, фруктов и овощей, цеха подработки, упаковки и предпродажной подготовки овощей, лаборатории, собственный научный центр, учебные классы и многое другое. Инвестиции на реализацию проекта — 1 млрд 625 млн. Пока проект на начальном этапе — построены цеха для приема порядка 2 тыс. тонн овощей, закуплена часть оборудования. Все это на средства самого Ипатьева. «Тяжело», — говорит бизнесмен. Не помешала бы помощь государства.

Действующие программы, может быть, и хороши, но доступны не всем. К примеру, в федеральную программу, по которой можно компенсировать 20% стоимости строительства овощехранилищ, можно войти, только… если фермер уже вырастил не менее тысячи тонн овощей. А как быть тем, кто пока эту тысячу тонн не вырастил. Не успел, потому что только начинает этот путь. В Минсельхозпроде РТ журналисту ТНВ ответили, что начинающие фермеры вряд ли будут стартовать с таким размахом, чтобы сразу строить собственные хранилища. Получается, что Ипатьев — уникум, не вписывающийся ни в республиканскую, ни в федеральную практику.

В республике, впрочем, есть свои инструменты поддержки, в том числе льготные кредиты под 1—5% годовых. Но… Пока их выдача приостановлена из-за резкого роста ключевой ставки Центробанка. И готовы влезать в долговую кабалу, пусть и на льготных условиях, далеко не все. Субсидии тоже есть, но… мало, говорят фермеры. В СПСК «Деревня» смогли построить хранилище на 800 тонн овощей. Вот только это меньше трети от того, что нужно.

Кто-то пытается выкручиваться своими силами. Кто-то — объединяется с соседями. Была бы поддержка активнее — было бы больше инициатив, уверены на селе.

realnoevremya.ru

Лисичанск и Рубежное

Названия этих населенных пунктов прозвучали едва ли не в первые минуты послания раиса Татарстана Госсовету. Эти подшефные Татарстану города практически с самого начала СВО активно поддерживаются жителями нашей республики. Общий объем гуманитарных грузов, собранных в Татарстане и отправленных в Лисичанск и Рубежное, превысил 4 тыс. тонн. Кроме того, на постоянной основе обеспечивается поддержка снаряжением и техникой всех подразделений, сформированных в республике.

— В эту работу включились все наши предприятия и организации, муниципалитеты и депутатский корпус, движение «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!», ДОСААФ республики, религиозные организации, строители, медики, социальные работники, десятки волонтерских сообществ. Не остаются в стороне и журналисты. Сотрудники программы «7 дней» Зуфар Давлетшин и Михаил Ключников регулярно навещают бойцов из Татарстана в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской республиках, — отметил ведущий программы «7 дней».

На этот раз они отправились в Лисичанск и Рубежное, сопровождая команду заместителя премьер-министра Республики Татарстан Евгения Варакина.

Как отметили наши коллеги, путь из Луганска в сторону Лисичанска, освобожденного в июле, уже перестал быть прифронтовым. Вот только до его восстановления пока еще далеко. Мосты все еще временно заменяются понтонными переправами. Осколками мин и снарядов, стреляными гильзами усеяны дороги.

Но жизнь меняется. На улицах стало больше людей. Местные жители, успокоенные тем, что все дальше отдаляется артиллерийская канонада, начинают восстанавливать жилища: ремонтируют крыши, меняют окна. Восстанавливается пострадавшая от обстрелов детская больница. Постепенно завозится оборудование. Что-то уцелело с прежних времен, но для качественного современного лечения этого мало.

Привезенная из Татарстана специальная техника помогает справиться с насущными вопросами, в том числе с прочисткой канализации.

В местной школе еще с июля 2022 года развернут центр гуманитарной помощи. К моменту приезда съемочной группы здесь было пусто. Впрочем, не только потому, что добраться до места получилось лишь после трех часов дня, когда центр уже закрылся до завтра, но еще и потому, что жизнь действительно налаживается и просьб от погорельцев стало меньше. Хватает и еды. Диких очередей нет. Люди увидели, а главное — поверили: поставки стабильны и от голода страдать никому не придется. Оказывается помощь в получении российских паспортов.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Рубежном, что всего в 20 километрах от Лисичанска, до сих пор пахнет горелым хлебом. Неонацисты, похоже, целенаправленно обстреляли местный элеватор. Красивые, теплые, урожайные места пострадали меньше, чем Лисичанск, — коммунальную инфраструктуру здесь разрушить не успели. Но работы по восстановлению и здесь много. Из Татарстана в город доставили строительные материалы и трубы. Делается то, что возможно в нынешней ситуации, но пока в полную силу приступить к восстановительным работам не получается — фронт слишком близок. И слишком много оставленных боями «сюрпризов» — неразорвавшихся мин и снарядов. Бывали моменты, когда ударной волной от разрыва такого «подарка от ВСУ» выбивало только что вставленные новые окна.

Гуманитарные конвои приходят почти ежедневно. И от разных городов республик, и от районов, и от компаний, общественных организаций, и от частных лиц. Адресаты — и мирные жители, и татарстанские военнослужащие. Для бойцов — не только и не столько одежда и еда, сколько необходимая техника. На этот раз доставили приборы разведки.

Подробнее обо всем этом, а также о бесценном даре Рустама Зиятдинова жителям деревни Верхний Пшалым, что в Арском районе республики, а также о том, как республика простилась с народной артисткой Татарстана Флерой Сулеймановой, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 18 сентября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.