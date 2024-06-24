Итоги «7 дней»: награды татарстанских спортсменов, мэры городов БРИКС в Казани и новый «Батыр»

Все мэры городов стран БРИКС в Казани, окончание спортивного турнира группы и поисковые движения — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Одной из ключевых тем минувшей недели ожидаемо стало завершение Игр стран БРИКС. Самые масштабные состязания в истории этого молодого мирового чемпионата подошли к концу. Следующим, кто будет принимать Игры, придется серьезно постараться, чтобы соответствовать высокой планке, заданной Татарстаном. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Чемпионы БРИКС

Под гимн какой страны чаще всего вставали трибуны на состязаниях Игр БРИКС? Конечно, под гимн России! Весь спортивный азарт, все стремление к победам и жажду реализовать потенциал выплеснули наши спортсмены на площадках чемпионата. И среди чемпионов немало татарстанцев. В ответ на поддержку болельщиков они приложили максимум усилий и добились впечатляющих результатов.

Софья Дьякова стала лучшей на дистанции 400 метров в плавании вольным стилем. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Софья Дьякова стала лучшей на дистанции 400 метров в плавании вольным стилем. Не было равных в спортивной борьбе нашим Светлане Липатовой в весе до 59 кг и Екатерине Кошкиной в весе до 62 кг. Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова вновь подтвердила право называться лучшей в фехтовании на рапирах. Три золота и серебро в копилку российской сборной добавил шахматист Владислав Артемьев. И это далеко не все победы наших земляков.

Из своих 20 лет 17 отдал теннису Илья Симакин. В финале состязаний сошелся с сильным спортсменом из Беларуси. Свои коррективы внесла и природа. Поливший дождь заставил перенести игру с уличного корта в помещение, но и это не сломило стремления к победе: его золото и награда высшей пробы Полины Кудерметовой стали весомым вкладом в общую копилку российской сборной от татарстанских спортсменов.

В прыжках в воду татарстанские спортсмены также принесли награды в копилку сборной страны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сразу четыре золотые награды добавили к результатам команды страны синхронистки. Порадовали своих тренеров и болельщиков Агния Тулупова и Александра Кленина. Золото в активе бадминтонистов Сергея Сиранта и Егении Косецкой. Два золота и серебро — результат в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина татарстанского спортсмена Никиты Шлейхера. Золото дважды украшало грудь спортивного гимнаста из Татарстана Даниеля Маринова.

21 июня в Казанской ратуше состоялось учреждение новой международной организации — Ассоциации городов стран БРИКС+. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А сама Казань, к уже имеющемуся статусу спортивной столицы, получила и звание столицы городов стран БРИКС+. 21 июня в Казанской ратуше произошло историческое событие — столица Татарстана стала местом учреждения новой международной организации — Ассоциации городов стран БРИКС+. Мэры 60 городов, представляющих 20 государств мира. Стран, где проживают 2 млрд 600 млн человек. И, как оказалось в процессе диалога, на разных континентах и в разных странах проблемы, вопросы и задачи — примерно одинаковы: инфраструктура, урбанизация, рабочие места, климатические изменения, проблема качественной еды и чистой воды. Задача Ассоциации — установить сотрудничество между руководством больших городов государств, чтобы совместно искать решение этих проблем. Ильсур Метшин был избран председателем вновь созданной Ассоциации. Единогласно.

Впервые в Игры БРИКС была включена такая дисциплина, как борьба на поясах. realnoevremya.ru

А гости Казани и Татарстана в эти дни стали зрителями еще одного яркого события — состязаний по борьбе корэш — гордости и национального достояния республики. Впервые она была включена в программу мирового первенство, и участниками состязаний стали более 100 представителей 27 стран мира. А ярким завершением Игр БРИКС стала еще одна жемчужина культуры Татарстана — Сабантуй.

Новый «Батыр»

Такое имя получил новый именной батальон, формирование которого сейчас идет в Татарстане. В ближайшее время он отправляется в зону СВО, где включится в работу по помощи военной полиции на уже освобожденных территориях. Состоять батальон будет преимущественно из контрактников, набранных в Татарстане. В республике для контрактников созданы одни из лучших условий в стране. Кроме выплат, положенных от Минобороны РФ, Татарстан также выделяет средства на единовременные пособия для бойцов и офицеров. Общая сумма в итоге составляет порядка 900 тысяч рублей и даже более. Предусмотрена поддержка и для семей воинов. Это позволяет людям, решившим отправиться в зону СВО, не беспокоиться о близких, остающихся на Родине.

В Татарстане формируется новый именной батальон. Реальное время / realnoevremya.ru

Один из тех, кто готовится отправиться в зону СВО, — Альберт Бикмуллин. Отец пятерых детей, в феврале этого года спас полуторагодовалую девочку, которую находившийся в неадекватном состоянии отец выбросил из окна пятого этажа. Затем Бикмуллин поднялся в квартиру и спас второго ребенка. За это он получил медаль из рук раиса республики Рустама Минниханова. Спустя 4 месяца скромный водитель грузовика отправляется добровольцем в зону СВО.

В центре оформления на контрактную службу «Батыр», что на ул. Воровского, — оживленно: добровольцы оставляют заявки на подписание контракта. Сроки рассмотрения кандидатур с прежних двух месяцев сокращены до 1-2 дней. Все необходимые службы: медицина, правоохранительные органы, — оперативно отрабатывают свои задачи.

Срок рассмотрения кандидатур на заключение контракта с прежних двух месяцев сокращен до одного-двух дней. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Военный комиссар Кировского и Московского районов Казани Алексей Капотов подчеркивает: добровольцы из Татарстана у командования в зоне СВО на хорошем счету: ни разу не подводили.

Война не окончена, пока не вернулся последний солдат

83 года назад началась самая кровавая, страшная и героическая — Великая Отечественная война. Германия напала на Советский Союз. 26 миллионов граждан огромной страны погибли за годы войны, но в итоге мировое зло — фашизм — было повержено, а советский народ доказал право на звание народа-победителя, внесшего решающий вклад в разгром врага.

Самоотверженный труд поисковиков позволяет возвращать из небытия имена героев, отдавших жизни, защищая Родину. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Только по приблизительным подсчетам, во время Великой Отечественной войны пропали без вести свыше 2,5 млн человек. Самоотверженный труд поисковиков позволяет возвращать из небытия имена героев, отдавших жизни, защищая Родину.

Борис Адриянов, учитель ОБЖ из поселка Ким, что в Спасском районе, 14 лет назад создал поисковый отряд «Булгар». Сначала в его состав вошли трое его знакомых (они и сегодня составляют костяк отряда). Сегодня в нем 15 человек — и взрослые, и дети — ученики местной школы, которым Борис Адрианов передает знания: как обнаруживать останки бойцов и правильно их извлекать, как обращаться со смертными жетонами и личными вещами обнаруженных бойцов и командиров, как обустроить полевой лагерь и многое другое. Позади 14 экспедиций в Смоленскую, Тверскую и Волгоградскую области. За годы работы сменилось несколько составов отряда. Общее количество участников достигло 36 человек. Дети вырастали. 8 из них поступили в военные училища. А в поселке появился памятник, собранный из артефактов Великой Отечественной.

Артефакты, привезенные из поиска, легли в основу создания памятника на территории поселка. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

На начальном этапе было непросто: коллеги-учителя 14 лет назад отказывались ехать куда-то искать останки погибших солдат. Кто-то испугался полевых трудностей, кто-то возможных опасностей. Откликнулись лишь самые близкие друзья. Сегодня только начинается мартовская капель, отряд начинает готовиться снова в путь. Сами собрали печки, на которых можно приготовить пищу и элементарно согреться в холода. Сколько за эти годы пройдено километров. Не просто отмеряно ногами, а с каждым шагом прощупывая землю в поиске — сложно подсчитать. В активе 162 поднятых бойца. Лишь 7 из них — с медальонами. Заполнять их у солдат было плохой приметой. Но у многих рядом — личные вещи. Инициалы на котелках или ложках тоже многое могут рассказать о своем погибшем владельце. В итоге установлены имена 19 воинов. Родственников удалось найти у шестерых. Не все, правда, рады находкам поисковых отрядов. Старшее поколение постепенно уходит. А молодежь нередко и не помнит о тех, благодаря ратному подвигу кого сегодня живут.

Но поисковые отряды продолжают свою работу, несмотря на трудности, на то, что часто отправляются в путь на свои средства, на встречающееся непонимание и равнодушие. И в том, что это нужное и правильное дело, убеждают глаза мальчишек и девчонок, отправляющихся в свой первый поиск, поднимающих своего первого бойца.

Дети Лисичанска — отдых в Крыму

На минувшей неделе в Татарстане произошли важные кадровые изменения. Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Фаниля Аглиуллина исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики. В зоне его ответственности — курирование восстановления подшефных республике городов — Лисичанска и Рубежного в Луганской Народной Республике. Освобожденная им должность министра земельных и имущественных отношений, доверена Азату Кадырову, ранее занимавшему должность первого замминистра спорта России. А Евгений Варакин, более двух лет курировавший от Татарстана процессы восстановления Лисичанска и Рубежного, теперь возглавит Исполком Верхнеуслонского района РТ. Уже сейчас в подшефных республике городах его стараниями кипит работа по восстановлению систем водоснабжения, отопления, электроснабжения.

Дети из Лисичанска и Рубежного получили возможность отдохнуть в Крыму. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Мирные жители прифронтовых городов видят и ощущают перемены. Люди получают возможность работать и зарабатывать, принимают посетителей больницы и учеников школы. А в период каникул дети получают возможность отдохнуть на Черном море. 230 ребят из Лисичанска и Рубежного отправились в новый, открытый в 2022 году молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс» в Крыму. Часть из них впервые посещали этот лагерь в феврале. Тогда провели время продуктивно: отдыхали, занимались спортом, сдавали нормы ГТО. В этот раз у ребят тоже есть возможность выполнить нормы ГТО и получить бронзовые, серебряные или золотые значки. Но главное — они смогут спокойно отдохнуть и набраться сил.

Подробнее об этом, а также об открывшейся в Альметьевске обновленной Центральной мечети, о виде спорта, вызвавшем на завершившихся Играх БРИКС не меньший интерес, чем борьба на поясах, — борьбе на конях «Аударыш», о том, как в Казани проходил праздник Сабантуй, и других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 24 июня, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.