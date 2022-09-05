Дефицит кадров и пути решения проблемы: от «Адымнар» до «Алабуги-Политеха»

Проблема деинтеллектуализации, нехватка профессионалов, новый технопарк — эти и другие события недели от программы «7 дней» на ТНВ

В новых экономических условиях активно стремящейся к решению вопросов импортозамещения России остро необходимы инженерные кадры и профессиональные производственники. Между тем молодежь больше нацелена на легкие деньги за кривляние в соцсетях. Проблема деинтеллектуализации стала первой темой, поднятой в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», ее ведущим, генеральным директором телеканала «Новый век», депутатом Государственного совета РТ и председателем Союза журналистов Татарстана Ильшатом Аминовым. Об этом, а также о других событиях, попавших в объективы камер наших коллег, — в обзоре от «Реального времени».

Импортозамещение: успехи есть, но этого мало

«По некоторым очень важным направлениям программа импортозамещения, которая, напомню, была принята 8 лет назад, 15 апреля 2014 года, провалена. Это не я сказал, это великий уравнитель субъектов Федерации, сенатор Клишас», — с этой печальной констатации начал на сей раз выпуск программы «7 дней» ее ведущий Ильшат Аминов.

Доля импорта от 60% до 90% в таких отраслях, как тяжелое машиностроение, электронная промышленность, а именно производство отечественного компьютерного оборудования и программного обеспечения, станкостроение, самолетостроение, текстильная промышленность, медицинские и фармацевтические производства, — знак того, что, несмотря на определенные успехи, ни о какой возможности для того, чтобы выдохнуть и хоть немного расслабиться, пока говорить и не приходится. Да, свыше 1,5 тыс. проектов в импортозамещении за минувшие 8 лет были успешно завершены. Но пока это капля в море. «Фактически сегодня нам нужно переводить экономику на мобилизационные рельсы. Для этого прежде всего нужны люди, специалисты, профессионалы... Человеческий капитал — самый ценный ресурс сегодня», — высказал мнение Ильшат Аминов.

Между тем у молодежи другие кумиры — не Стахановы, не передовики необходимых стране производств, а тиктокеры и прочие «творцы» из соцсетей. Причем подавляющее большинство из них не знают, ни кто такой Стаханов, ни историю собственной страны, да и в книги едва ли заглядывают. «Они вообще способны читать только короткие посты в социальных сетях, они не знают географию, ничего не знают, это в наш век технологической нанореволюции. Мы можем получить целое поколение неучей, невежд, деградирующих блогеров, которые, как Буратино, будут искать Страну дураков в надежде вырастить золотое дерево», — негодует ведущий.

Молодежи необходимо понимать и государственные цели, и приоритеты, и идеалы. Фото kremlin.ru

Решение проблемы — на поверхности: с молодежью необходимо работать. Молодежи необходимо понимать и государственные цели, и приоритеты, и идеалы. Об этом на прошлой неделе, во время встречи с представителями молодого поколения в Калининграде, говорил и президент России Владимир Путин. В частности, прозвучало утверждение о том, что Россия должна не тянуться за так называемыми передовыми государствами мира, не догонять их в ключевых областях развития, а быть лидером.

Наступает эпоха профессионалов

По крайней мере, в это очень хочется верить. Как и в то, что это осознает и то поколение, которое сегодня только определяется для себя в поиске ответов на вопрос «Кем быть?». Быть учеными. Быть высококвалифицированными инженерами. Быть экспертами-производственниками.

То есть быть такими, какими станут те, кто сейчас только начинает свой путь в профессионалы в новом, открывшемся на минувшей неделе в Казани технопарке имени Башира Рамеева. Для тех, кто не знает, кто такой Башир Рамеев, — справка: сын татарского народа, создавший первый компьютер — ЭВМ «Урал».

Помещения технопарка, а его площадь — 49 тыс. квадратных метров, сейчас постепенно осваивают и те, кто будет в нем работать, и те, кому просто интересно. Через специальное приложение возможность посещения центра может забронировать каждый. И взрослые, и дети. Для юных посетителей на территории центра есть и собственная площадка — детский IT-парк.

Киберпарк — центр развития киберспорта. Для тех, кто планирует именно творить, предназначен стартап-хаб: место для общения и совместной работы созидателей цифровых решений. Тех, что обязательно потом найдут свое воплощение в десятках отраслей.

Помещения технопарка, а его площадь — 49 тыс. квадратных метров, сейчас постепенно осваивают и те, кто будет в нем работать, и те, кому просто интересно. Фото: Максим Платонов

Два соглашения ОЭЗ «Алабуга»

Искать альтернативу европейскому импорту на просторах Азии, быть может, и верно. Но это не должно стать самоцелью. Какой смысл пересаживаться с одной технологической иглы на другую. На переходный период, возможно, это, да, решение. Но на перспективу у России должно быть свое все, на чем зиждется ее промышленная и экономическая безопасность. А опора этому — люди.

ОЭЗ «Алабуга» — самая успешная из подобных площадок на территории России, на прошлой неделе подписала сразу два соглашения. Первое — на площадке TatOilExpo 2022 — c СИБУРом: о создании индустриального парка. Благодаря чему производители импортозамещающих товаров и продукции для медицины и других отраслей получают прямой доступ к высококачественному сырью с «Нижнекамскнефтехима». Без лишних затрат на логистику и промежуточное хранение.

Ответ на вопрос, кто будет работать на десятках вновь открываемых производств, был также получен на прошлой неделе: между ОЭЗ «Алабуга» и банком ВТБ был заключен кредитный договор на сумму в 51 млрд рублей. Цель кредита — финансирование первого этапа проекта по перспективному развитию особой экономической зоны (общий объем финансирования составит 194 млрд руб.). В том числе не только на объекты инфраструктуры, но и на возведение комплекса объектов подготовки персонала «Алабуга Политех». Новых корпусов и лабораторий в дополнение к уже действующим.

Планы центра впечатляют: 10 тыс. рабочих и технических специалистов в год. Комплексный подход в действии: строить производства, одновременно готовя для них кадры, приглашая на обучение талантливую молодежь со всех просторов необъятной страны. Бесплатно! Причем планы уже воплощаются: есть и реальные классы-аудитории, и современное оборудование, и преподавательский состав. В основу обучения легли принципы WorldSkills: акцент на практику. Близость компаний-резидентов особой экономической зоны — только преимущество: именно они, а также те производства, что пока еще только в проекте, — те самые потенциальные работодатели, кровно заинтересованные в качестве прикладного обучения. Главные инженеры производств не только кураторы по 13 основным направлениям обучения, но еще и одновременно деканы своих «факультетов», принимающие самое активное участие в создании образовательных программ, оснащении лабораторий и т.д.

ОЭЗ «Алабуга» — самая успешная из подобных площадок на территории России, на прошлой неделе подписала сразу два соглашения. Фото: Максим Платонов

Студенты уже со второго курса не просто проходят практику, а реально работают на производствах, продолжая обучение по дуальной системе. Получают не только знания и практический опыт, но и заработную плату, имея впереди реальные перспективы трудоустройства в уже знакомый коллектив.

«Адымнар — путь к знаниям и согласию»

1 сентября в Татарстане за парты сели почти полмиллиона школьников. Причем свыше 55 тыс. — первоклассники. В этом году в учебные планы на федеральном уровне внесены изменения. И речь не только о том, что теперь еженедельно будут проводиться церемонии поднятия флага и исполнения гимнов, а в том, что в школы вернулся акцент на формирование ключевых ценностей: понимания Родины, места человека в семье, в окружающей среде, в обществе, необходимости честного труда. Те самые базовые понятия, что формируют самого человека, его будущее.

В Татарстане, впрочем, система поэтапных шагов в этом направлении создается уже не первый год. И местом приложения силы стал проект полилингвальных школ «Адымнар», инициированный первым президентом республики, Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым. И этот проект год за годом расширяет свою географию. Теперь такие школы открыли свои двери в Нижнекамске и Альметьевске.

О том, как за три года с момента открытия первой школы «Адымнар» показал себя проект, как выстроено обучение в таких учебных заведениях сегодня, а также о том, как проводили в последний путь профессионала нефтяной отрасли России, топ-менеджера «Лукойла» Равиля Маганова, о том, как республика встретила День работников нефтяной и газовой промышленности, как прошел День республики и День города в Казани и, наконец, как в Татарстане развивается новая ниша внутреннего туризма — глэмпинг, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 сентября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.