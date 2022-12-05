34,6 миллиона рублей мобилизованным от татарстанцев

Международный форум к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО в Казани, волонтеры Татарстана и долгожданная премьера на ТНВ: события недели от программы «7 дней»

На счета республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» от неравнодушных татарстанцев поступило свыше 34,5 млн рублей. Средства предназначаются на поддержку воинов из Татарстана, несущих службу в рамках СВО, их семей, а также формирование гуманитарных грузов для населенных пунктов ДНР и ЛНР. Об этом, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», темах — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Адресная поддержка

Средства, собранные неравнодушными татарстанцами: гражданами, общественными и коммерческими организациями, органами власти, а это около 34,6 млн рублей, планируется распределить адресно. Об этом на прошлой неделе сообщила журналистам вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

— Для оказания поддержки военным подразделениям, сформированным на территории Татарстана, мы работаем адресно: получаем списки необходимого, формируем гуманитарную помощь, отправляем нашим ребятам, — рассказала она.

На собранные средства закупили предметы первой необходимости в быту: хозяйственные наборы, термобелье, футболки и др. Работа проводится республиканским общественным движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» и благотворительным фондом «Ак Барс Созидание».

Кроме того, часть средств предназначается семьям мобилизованных и для формирования гуманитарных грузов в населенные пункты, где проходит СВО. В конце прошлой недели в зону СВО из Нижнекамска уже отправили очередные две машины УАЗ и гуманитарную помощь для мобилизованных и добровольческих батальонов. Средства на закупку машин собрали с помощью благотворителей.

Фото: Артем Дергунов

«Я хочу подчеркнуть — это лишь часть той поддержки, которую оказывают наши люди, которые, оговорюсь, по-разному относятся к тому, что происходит. Но их объединяют не какие-то милитаристские устремления, а чувство взаимной поддержки, сострадания, желание помочь нашим детям, которые сегодня выполняют свой долг перед Родиной, желание поддержать семьи мобилизованных, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — отмечает ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат республиканского Госсовета Ильшат Аминов.

Работа по поддержке воинов, защищающих Родину, действительно кипит масштабная и повсеместная. В Лаишевском районе республики волонтеры плетут маскировочные сети. Местные предприниматели закупают рыбацкие сети, люди несут капрон и ветошь. Кто-то не жалеет занавесок, а кто-то и свадебного платья. Мастерские открываются в клубах, школах, ссузах, церквях. В самом Лаишево наладили пошив маскировочных халатов.

Татарстанские волонтеры работают не только здесь. Отправляются в командировки в зону СВО. В освобождаемых населенных пунктах, где еще кипят бои, помогают людям чем могут: разносят продукты, воду, служат связующим звеном, помогают найтись тем, кто потерял связь с родными и близкими, эвакуируют мирное население и помогают им отправиться туда, где не грохочет канонада.

Рустам Гатин — предприниматель из Набережных Челнов, вместе с друзьями и полевой кухней отправился в Лисичанск. 1 000 горячих обедов в день. Каждый день. Кому-то это не просто помогло, а спасло жизнь. И таких примеров сотни. Тысячи. В масштабах страны — сотни тысяч, если не миллионы. А на прошлой неделе добровольцев чествовали на республиканском уровне. Награды тем, кто не устает творить добро, вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Артем Дергунов

50 лет Конвенции ЮНЕСКО

16 ноября 1972 года, на 17-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, была принята конвенция, ставшая самым широко признанным популярным многосторонним договором в гуманитарной сфере. Сегодня к Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия присоединились 194 государства мира. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО — перечень выдающихся памятников культуры и природы, насчитывает 1 154 объекта в 167 странах. В том числе 31 — на территории России (20 культурных и 11 природных). Три из них находятся в Татарстане: Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, а также Успенский собор и монастырь на острове-граде Свияжске. К слову, в Москве памятников ЮНЕСКО тоже три.

Наверное, неслучайно именно в столице Татарстана — Казани, на этой неделе стартует международный форум, приуроченный к юбилею конвенции. Его участниками станут представители десятков стран и государств мира.

Кто хочет — ищет возможности

Система школьного образования, особенно в той части, где речь идет о преподавании на родном языке, все еще хромает. Иначе как можно назвать ситуацию, складывающуюся с переводными учебниками. То есть книгами, которые на 100% совпадают по своему содержанию с аналогом на русском языке — уже внесенным в федеральный реестр, а единственное отличие состоит в том, что написаны они на татарском.

ТНВ о проблеме говорить не устает. На этот раз съемочная группа отправилась в деревню Ямашурма, что неподалеку от Казани. Населенный пункт — древний, ведущий свою историю аж со времен Золотой Орды. Здесь по-прежнему настроены сохранить приверженность истокам, в том числе и в вопросах образования. Родители выбирают для своих детей преподавание на татарском языке, но на основе государственных федеральных образовательных стандартов.

Фото realnoevremya.ru

Систему образования лихорадило не раз. В 2017-м все учебники и по всем предметам обязали пройти государственную сертификацию. Без документа даже переводной, то есть полностью аналогичный оригиналу учебник, учебником считаться не может. Это учебное пособие. А чтобы он стал учебником, требуется пройти непростой путь: заново перевести книгу с русского на татарский (для этого нужен не просто знаток татарского языка, но еще и человек, сведущий в предмете). Получившуюся книгу — отредактировать, сверстать и издать. Добавить к комплекту пособие для учителя и интерактивную версию. Далее книга отправляется в Российский книжный союз, в Российскую академию наук, в Минпросвещения РФ и Минобразования Татарстана (где тоже должны быть знатоки татарского языка и предмета, которому посвящен учебник). И как вишенка на торте — региональные издатели, которым доверят печать учебники, должны получить лицензию на право издания от авторов и публикаторов переводных книг.

79 переводных учебников на татарском языке эти огонь, воду и медные трубы прошли. Но… по итогам 2022-го так и не были включены в Госреестр. Причины этого так и не были озвучены.

Выжившие национальные школы склонны считать затянувшееся ожидание переходным периодом. При этом, раз родители выбирают для своих детей обучение на родном языке, готовы эту услугу оказывать. Благо в этом году в обновленные федеральные стандарты наконец было внесено уточнение о том, что учебные пособия, равно как и учебники, могут использоваться в образовательных процессах в качестве учебного материала. А раз можно, значит, использоваться будут. Это реальная возможность сохранить национальное образование.

Не смотреть, но видеть

3 декабря во всем мире — День людей с ограниченными возможностями. Дата была введена Генассамблеей ООН для того, чтобы общество мобилизовалось на поддержку тех, кто в этом нуждается. Тех, кто с рождения или по воле обстоятельств лишен обычных для большинства радостей: возможности ходить слышать, видеть, говорить… Сегодня в России более 13 миллионов человек с ограниченными в той или иной степени возможностями.

Съемочная группа программы «7 дней» попыталась понять, увидеть, осознать, каково это — жить не видя. Героями их материала стала семья казанцев: Марсель, у которого всего 2% зрения, и Оксана, которая совершенно незрячая. Журналисты и оператор провели день рядом с этими людьми, которые живут обычной жизнью: ходят по улицам, пользуются общественным транспортом, работают, готовят, убирают, читают, любят… за той лишь разницей, что лишены возможности видеть.

Фото: Ринат Назметдинов

То, что на работу приходится добираться порой с двумя пересадками, Марселя и Оксану не смущает. Сложно понять слепоту зрячих, которые могли бы, но совершенно не готовы облегчить жизнь тем, кто нуждается в поддержке. Те же светофоры в большом городе, где сотни тысяч машин, далеко не везде оборудованы звуковыми сигналами.

Марсель работает в Центре изучения Корана. Помогает незрячим — учит основам чтения по шрифту Брайля, тому, как обслуживать себя в быту, как ориентироваться в пространстве. А еще здесь пытаются сделать так, чтобы людям с ограниченными возможностями было хоть чуточку проще в этом мире. К примеру, идет обсуждение вопроса о штатной единице сурдопереводчика в МЧС. Иначе как, к примеру, глухому человеку вызвать скорую, пожарных или полицию.

Марсель и Оксана уверены, что в этом мире важно не смотреть, а видеть. Так, как они сумели увидеть друг друга. Марсель услышал Оксану в видеоролике. Встретились — и с тех пор больше не расставались. А ведь понравиться друг другу вот так куда сложнее. В их мире держаться за руки — это не метафора, а сама жизнь. А в ответ на вопрос «Как же так — жить, ничего не видя?» Марсель и Оксана смеются: «Я чувствую то, что вы видите, но вы не видите того, что чувствую я».

Обо всем этом, а также о том, что делается Сетевой компанией Татарстана для повышения качества электроснабжения, какие секреты таят старинные дворянские усадьбы Татарстана и что за телепроект стартует уже сегодня на телеканале «Новый век», можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 декабря ровно в 13.00, или на сайте телеканала.