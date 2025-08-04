Зеленодольск — второй центр Казанской агломерации

Каким будет город к 2050 году, кадровый голод и приемная кампания в вузах — события недели от программы «7 дней»

Информационно-аналитическая программа «7 дней» покинула привычную студию и продолжает путешествовать по Татарстану. На этот раз наши коллеги знакомят зрителей с достижениями и планами развития Зеленодольского района. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре «Реального времени».

Зеленодольск. Ветер перемен

«Как вы уже поняли, мы в Зеленодольском районе. Почему — спросите вы. Очень просто, сегодня здесь формируется будущее нашей столицы, да и республики в целом. Фактически за моей спиной будет создан второй центр Казанской агломерации. Так считает Институт пространственного планирования Республики Татарстан. Проще говоря, к 2050 году Зеленодольск станет ведущим центром развития научно-производственной деятельности в Республике Татарстан. Здесь будет построено около 10 миллионов квадратных метров жилья, будет жить и работать свыше четверти миллиона человек», — на фоне въездной стелы в Зеленодольск анонсировал перспективы развития города на ближайшие 25 лет ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Республики Татарстан и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Глава Зеленодольского муниципального района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев уверен: уйдя от монозависимости, город получил импульс к развитию. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Долгие годы, несмотря на уникальное расположение, прекрасную природу и мощный промышленный потенциал, Зеленодольск оставался не самой успешной в экономическом плане территорией республики. Нынешний глава Зеленодольского муниципального района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев уверен: ситуацию удалось переломить лишь уйдя от монозависимости. Сегодня 8 аккредитованных промпарков по числу рабочих мест (трудоустроено порядка 15 тыс. человек) и выручке вполне сопоставимы с промышленными гигантами. 200 компаний-резидентов успешно трудятся и развивают свой бизнес. И в обозримом будущем их станет еще больше: вновь создаваемые парки и площадки обещают удвоить масштабы.

Сегодня в индустриальные парки Зеленодольска приезжают за опытом и знаниями со всей России. А кто-то прибывает специально, чтобы договориться об открытии филиалов, или же и вовсе переносе производств за зеленодольскую землю. Впрочем, и в самом Зеленодольске предприимчивых людей хватает. Для информации: из 32 млрд инвестиций (ожидаемые цифры к концу 2025 года), к слову, показатель вырос на 42% к уровню прошлого года, половина — средства, вкладываемые местным бизнесом.

Сегодня Зеленодольск — не только промышленные гиганты, но и 8 аккредитованных промпарков. А скоро их станет еще больше. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Развивая бизнес, предпринимательское сообщество все активнее вкладывается и в инфраструктуру — в общественные, спортивные, культовые объекты. Недавно ввели в эксплуатацию футбольный манеж, строится мечеть, возрожден древний праздник Ивана Купалы. Парк, обустроенный местным предпринимателем Тимуром Егоровым, стал любимым местом отдыха для зеленодольцев и гостей города.

Особый предмет гордости района — тепличный комбинат «Майский». Свежие овощи, фрукты и зелень известны далеко за пределами Татарстана.

И это только малая часть успехов и достижений района. И судя по тому, насколько дружно и активно берутся здесь за любое нужное начинание, не делясь на национальности, конфессии и сферы интересов, можно быть уверенными: озвученные Институтом пространственного планирования Республики Татарстан перспективы — вполне реальны. И их реализация — лишь дело времени.

Приемная кампания — 2025

«Проблема кадров сегодня одна из самых актуальных для российской промышленности и, в частности, для предприятий Татарстана. Зеленодольский район один из тех, кто принял на себя одним из первых серьезный кадровый шторм. Здесь расположены огромные склады «Озона», «Яндекс-маркета», Wildberries, где по слухам курьеры зарабатывают больше космонавтов. А в это время стране критически не хватает самых нужных специалистов: инженеров, проектировщиков, IT-специалистов. Обсуждают даже принудительное целевое распределение для бюджетников. Пока это все на уровне разговоров, к сожалению. На этой неделе завершается приемная кампания в вузах», — подвел к следующей теме выпуска Ильшат Аминов.

В Татарстане завершается приемная кампания в вузы 2025 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно статистике, в лидерах по востребованности остаются гуманитарные отделения. Но есть нюанс: предметы для сдачи ЕГЭ, будущие абитуриенты все-таки смещают интерес в сторону точных наук. А это означает, что «все-таки ожидается повышение спроса на инженерные специальности», резюмировал ведущий программы.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в институтах и университетах, чтобы увидеть, как идет приемная кампания этого года, и пообщаться с абитуриентами.

Педагогика — в топе по популярности среди направлений. Ангелина Мартканова подавала документы онлайн в Москву, Питер, Набережные Челны и Казань. Надеется, что учиться доведется именно в КФУ. Эвелина Алиева мечтала учиться на лингвистическом отделении, но после окончания колледжа по вступительным экзаменам доступна именно педагогика, что тоже ее устраивает. Плюс углубленное изучение английского и китайского языков.

В рейтинге самых востребованных также филологическое направление, Институт международных отношений и Управление финансами.

Согласно статистике, в лидерах по востребованности остаются гуманитарные отделения, но точные науки постепенно отвоевывают пространство. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если же говорить о менее востребованных направлениях, то хромает популярность у Института математики и механики. В КФУ гуманитарии идут наравне с физиками. Впрочем, в вузах уверены: это явление временное. Плюс появляются новые специальности, которые как магнит притягивают внимание будущих студентов. В КФУ — это «Политика в цифровом обществе» и «Юрист IT». В КНИТУ-КХТИ аж 33 соискателя заявились на каждое место в нишах «IT» и «Масштабирование технологий». Информационные технологии в числе лидеров и в КАИ. При этом отмечается рост конкуренции за места на направлениях «Радиоэлектроника» и «Машиностроение».

В числе недооцененных профессий в КАИ — «Оптикотехника». Направление и без того скромное по числу мест. Отделение тесно связано с Оптикомеханическим заводом, и непопулярность у абитуриентов грозит серьезным пробелом в кадрах на предприятии в будущем.

Как отмечают в вузах: практико-ориентированность — это хорошо, вот только гарантия трудоустройства не всегда является решающим фактором для молодежи. На государственном уровне всерьез обсуждают возможность принудительного целевого распределения. Будет ли оно введено и если да — насколько эффективным инструментом себя покажет — вопросы пока открытые. В самих же учебных учреждениях подчеркивают: оптимальный вариант — это когда студент приходит учиться не куда получилось поступить, а именно осознанно выбирая профессию.

Еще одна особенность приемной кампании 2025 года — резкий рост числа абитуриентов из других регионов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна особенность приемной кампании этого года — резкий всплеск активности регионов. В 2025-м, согласно информации, полученной ТНВ, абитуриентов из-за границ Татарстана в здешних вузах почти вдвое больше, чем раньше. Система высшего образования республики уверенно входит в топ-5 по востребованности у поступающих.

6 августа вузы республики выпустят приказы о зачислении тех, кто прошел по общему конкурсу. Чуть раньше уже состоялось зачисление на бюджетные места льготников, победителей олимпиад и целевиков.

«Абилимпикс»

«Ветеранам СВО сегодня предстоит найти себя и в мирной жизни. Республика Татарстан оказывает участникам спецоперации огромную поддержку. Именно поэтому Казань стала первым городом, где собрались настоящие победители — участники первого чемпионата профессионального мастерства среди ветеранов СВО «Абилимпикс». 259 конкурсантов из 79 регионов России доказали, что слова «сила духа», «трудолюбие» и «мастерство» обрели в Казани новый смысл», — подчеркнул с экрана Ильшат Аминов.

По итогам соревнований 75 финалистов представят свои регионы на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве в октябре 2025 года. взято с сайта tatarstan.ru

«Потерял ногу, жив-здоров, орел. Жизнь продолжается. Мы там много повидали — мы живы, руки опускать — это грех», — уверен ветеран СВО из Тульской области Степан Машников. На «Абилимпикс» он — участник чемпионата в компетенции «Оператор БПЛА».

Ильдар Карюков — ветеран спецоперации из Набережных Челнов, до начала СВО работал юристом. Пел для друзей под гитару. Говорит: «СВО — такая граница. До и после. Многие ребята пересматривают свою жизнь — что до СВО теряет смысл, хочется реализовывать себя». Выбирая номинацию чемпионата, вспомнил о гражданском хобби, остановился на «Исполнительском мастерстве и вокале». В этой номинации выступления оценивает признанная звезда эстрады Диана Гурцкая.

Соратник Ильдара и по СВО, и по компетенции — Александр Антонов из Песчаных Ковалей. Как рассказал мужчина, добровольцем записался втайне от жены. Не смог оставаться дома. Опыт службы — имелся: в 2006 году служил по контракту. Родине помогали оба: он — на фронте, она — в тылу организовывала сбор и отправку гуманитарных грузов. Затем — ранение, потеря зрения. Но главное: они живы, вместе, и руки опускать не собираются: «Мы справились и продолжаем жить, нашли новые подходы, не унываем. Движемся только вперед — по-другому нельзя», — подчеркивают супруги Антоновы.

Команда Татарстана на этапе чемпионата — самая многочисленная. И финалистов, готовящихся в октябре отправиться из республики в Москву, — немало. взято с сайта tatarstan.ru

Команда Татарстана на этапе чемпионата — самая многочисленная. И финалистов, готовящихся в октябре отправиться из республики в Москву, немало. В чем уверены все участники: и те, кто прошел в следующий круг, и те, кто намерен еще раз испытать удачу в будущем, — этот, самый первый чемпионат запомнится каждому. Планка с первых шагов задана высокая. Но для участников это тоже плюс: соревновательный дух, единение, возможность проявить себя и раскрыться в новой, мирной жизни, получить импульс к саморазвитию и наметить для самих себя новые векторы роста. И именно для этого и был создан «Абилимпикс» — чемпионат героев, где нет проигравших, но есть неограниченные возможности.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 4 августа в 13:00, или на сайте телеканала. А еще о том, что за пилотный проект по возвращению людей в села обкатывается в Мамадышском районе РТ, какое будущее ожидает поселок Васильево, а также почему Зеленодольск называют не только городом корабелов, но и городом бардов.