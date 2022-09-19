Из города — в село: герои нашего времени

Агропром — успехи вопреки, судьба медресе и что не так с «Рубином» — эти и другие события недели от программы «7 дней» на ТНВ

С эпохой снятия «розовых очков» сравнил текущие времена ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. Пришла пора прощаться с радужными картинками, приписками и искажениями. Сегодня ценна достоверная информация о реальном положении вещей. Причем насколько бы неприятной для принимающих решения эта картина не оказалась, пережить дискомфорт — можно. Зато это позволит принимать верные решения. Во всех направлениях и отраслях. В том числе агропромышленной. Сельчане умудряются получать рекордные урожаи. «Но правда состоит и в том, что хозяйство развивается не благодаря, а во многом вопреки условиям, созданным для фермеров», — отмечает Аминов. Почему? Ответ на этот вопрос, а также рассказ о других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

Урожаи выше, чем у соседей

Это — о Рамисе Рахимове и его сыне Фарите. Первый много лет отдал службе в правоохранительных органах, второй — учился на банкира. Сегодня оба поднимают крестьянско-фермерское хозяйство в Апастовском районе. Перебрались из города и не жалеют. Почти. Урожаи в «Агроактиве» существенно выше, чем у большинства соседей. Причина — в современном подходе к делу: технологии, удобрение, поиск новых решений и неравнодушие к выбранному делу.

Интересно, что в старинной деревне с красивым названием Булым Булыхчи, что в переводе означает «Рыбак на поляне», когда-то был колхоз-миллионер. Назывался «Ракета» и гремел на весь Советский Союз.

Расмис Рахимов и сам отсюда родом. Сейчас живет в том же доме, где когда-то жили и его родители. Вместе с сыном обрабатывают родную землю, собирая значительные урожаи. По итогам уборочной 2022-го стали лидерами в районе. Вот только реки зерна пока лежат мертвым грузом в закромах. Закупочные цены на хлеб рухнули до себестоимости. А ведь нужно готовиться и к следующим сезонам — запасаться удобрениями, запчастями, топливом. И на дальнейшее развитие деньги нужны. Вот и лежит зерно — ждет хоть малейшего роста цены. Пока фермеры надеются на подсолнечник. Его вот-вот убирать.

Закупочные цены на хлеб рухнули до себестоимости. Фото: Илья Репин

Самая большая мечта фермера — стабильность. Понятные ценовые коридоры, которые позволили бы заняться планированием на перспективу. А пока — как игра в рулетку. Маленький урожай — плохо. Большой… тоже не так уж и хорошо. В минус не уйдешь, но и на развитие едва ли что-то выкроить получится. И резерва, чтобы закрепить людей на селе, тоже нет. Уезжают селяне в города, где жизнь, может, и сложнее, но и возможностей больше. За 20 лет отток из сел в Татарстане превысил 100 тыс. человек. Что это значит? То, что сегодня в деревнях и селах живет лишь четверть населения республики — около 900 тыс. человек. И лишь 44 тыс. напрямую заняты сельским хозяйством. Год назад эта цифра была 57 тыс. Не хватает трактористов, животноводов, дояров, водителей, механизаторов, ветврачей, слесарей, птицеводов…

И молодежи не хватает. Младше 30 лет на селе всего 10% населения. Уезжает молодежь. Не хватает ей внимания на селе. Поддержки государственной. Зацепки, благодаря которой, отучившись на полезную профессию, хотелось бы вернуться. Вот и получается, что живет село и фермерские хозяйства успехов добиваются пока не благодаря достаточному вниманию, поддержке, а скорее — вопреки. На характере старшего поколения держится — отзывчивом, открытом, трудолюбивом и прочном, как каменная стена. И их понимании того, что земля — живая, и внимание ей нужно. Тогда и хлеб на столе будет.

Ровно век Агроуниверситету

Немного можно встретить вузов, которые можно было бы назвать кузницей государственной элиты. И вдвойне примечательно, что это не высшая школа управления и даже не юридический вуз, а Агроуниверситет. И тем не менее — это так: из стен этого высшего учебного заведения в свое время вышли и первый секретарь Татарского обкома КПСС Гумер Усманов, и первый президент республики Минтимер Шаймиев, и нынешний лидер Татарстана Рустам Минниханов. В вуз, который готовит президентов, отправилась съемочная группа программы «7 дней».

Первое здание института сельского хозяйства и лесоводства, которое начало работать сотню лет назад, расположено на ул. Карла Маркса. И сегодня там находится часть аграрного университета — институт экономики. 45 лет в вузе работает Саимя Сибгатуллина. Начинала заведующей отделом кульпросвета, сейчас она директор комплекса музеев — хранитель истории всего университета.

Кто такой современный аграрий? Человек высокой культуры и обширных знаний. Фото: tatarstan.ru

Мало кто знает — откуда родилось название микрорайона «Ферма-2». Отсюда — из аграрного. Раньше на месте, где сейчас тянутся к небу высотки, колосились поля северо-восточной фермы. О былом напоминает расположенный там Институт агробиотехнологий и землепользования. А где «Ферма-1»? Под Питером.

Кто такой современный аграрий? Человек высокой культуры и обширных знаний. И Ломоносова процитировать, и точную дозировку удобрений с учетом сезонности внесения и прежде росших на этой земле культур рассчитать. Точно, в меру — так, чтобы не навредить. Наука и точный расчет — два столпа современной агроинженерии. И не только это. В человеке все должно быть прекрасно. В том числе и чувство прекрасного. Потому в университете есть и свой центр ладшафтного дизайна.

«Мазута» — пришедшее из далекого прошлого пренебрежительное поименование тракториста, механизатора, комбайнера — пережиток, не имеющий ничего общего с реальностью дня сегодняшнего. Современный механизатор — скорее инженер, на «ты» с цифровизацией процессов и повелитель информационных потоков. А нынешний комбайн по сложности едва ли уступит космическому кораблю эпохи покорения космоса.

И выпускниками своими у вуза повод гордиться есть. Не только Усмановым, Шаймиевым, Миннихановым, но и первым ректором — Николаем Парфентьевым, руководившим физико-математическим факультетом, и 19-м ректором — Айратом Валиевым, и теми, кто сегодня кормит не только всю республику, но и снабжает зерном, овощами, фруктами немалую часть страны.

Медресе «Буби». Фото предоставлено Ларисой Айнутдиновой и Булатом Хамидуллиным

Трагедия татарского народа

Не просто историей, а самой настоящей трагедией татарского народа и его национального образования назвал Ильшат Аминов судьбу знаменитой медресе «Буби» — одного из центров образования татар начала прошлого века. Она располагалась в деревне Иж-Буби, что и сегодня есть на территории современного Агрызского райна. Из ее стен в свое время вышли немало общественных, политических деятелей, писателей, поэтов, журналистов, педагогов.

Открытое в 1881 году имамом Нигматуллиным при мечети приходское медресе, за два десятилетия выросло в настоящий духовно-просветительский центр. В лучшие времена в нем обучалось до 500 шакирдов, получавших прекрасное образование. И именно в Иж-Буби, одной из первых, начали готовить женщин-педагогов. Мухлиса Буби при медресе открыла женскую школу.

Медресе было столь популярно у татарской интеллигенции, что стало настоящим раздражителем для властей. В 1911-м полиция разгромила учебное учреждение, а руководство угодило под арест по обвинению в пропаганде панисламизма и пантюркизма. Оправиться от такого потрясения медресе уже не смогло: Габдула Буби смог мигрировать в Китай, где создал собственную школу для детей татар-мигрантов. Второй брат — Губайдулла перебрался в Уфу, где работал обычным учителем. Их сестра Мухлиса в 1917-м, на первом Всероссийском съезде мусульман была избрана судьей в Центральном духовном управлении мусульман. Активно защищавшая права женщин, она, как и многие яркие люди той эпохи, не избежала печальной участи. В 1937 году она была расстреляна по ложному обвинению в участии в контрреволюционной националистической организации.

А в 1939-м в Иж-Буби, как продолжатель старых традиций, откроет двери новая — первая советская татарская школа с преподаванием на татарском языке. Она смогла пережить самые сложные времена: войну, период восстановления экономики, перестройку, развал СССР, но оказалась недостаточно пластичной для нового времени. Сегодня это просто школа. Одна из многих. Из всех учебных пособий, журналистам съемочной группы программы «7 дней» удалось найти книгу на татарском лишь одну — пособие по географии Татарстана. Итог? Согласно данным министерства образования РТ, в Агрызском районе один из самых низких показателей преподавания на родном языке — лишь 14%. Есть ли куда падать дальше?

На этот сезон перед командой была поставлена задача: решить вопрос с возвращением в высшую. Фото rubin-kazan.ru

«Рубин» тревоги нашей

Так назвали свой сюжет наши коллеги из программы «7 дней». «Состояние команды сегодня можно сравнить с тяжелобольным человеком. Периоды временного улучшения чередуются с аритмией на последних минутах матча. Это уже, к сожалению, фирменный стиль нашей команды», — с экрана поделился болью Ильшат Аминов. И не смог не поделиться еще одним вопросом с экрана: «Что не так с нашим футбольным клубом, с нашей гордостью и символом Казани?» — двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и победителем Барселоны на Камп Ноу, сегодня прозябающим в первой лиге.

На этот сезон перед командой была поставлена задача: решить вопрос с возвращением в высшую. На эту цель работали и задействованные ресурсы, и проведенная селекция, и приглашение специалистов в тренерский и командный штаб. Вот только результаты пока далеки от ожидаемых. Кто виноват и что делать — извечные вопросы, поиском ответов на которые попытался заняться Тимур Бикмурзин.

Обо всем этом, а также о том — каковы предварительные итоги Единого дня голосования в Татарстане, как идет строительство трассы М-12, а также о том, что не так с казанскими рынками, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 19 сентября ровно в 13:00, или на сайте телеканала.