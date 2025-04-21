Штыком и словом против фашизма: татарские писатели на фронтах Второй мировой войны

Судьбы татарских писателей военных лет, Кабмин РТ представил отчет, мечты на паузе из-за высокой ключевой ставки: события недели от программы «7 дней»

Фото: Михаил Захаров

«Пел я, весеннюю свежесть почуяв, пел я, вступая за Родину в бой», — строками из бессмертного произведения великого татарского поэта-антифашиста начал новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов. В преддверии 80-летия Великой Победы наши коллеги подготовили материал о татарстанцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны не только с помощью оружия, но и силой слова. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре от «Реального времени».

Поэты и писатели — фронтовики

«Поэт-фронтовик. Возможно, для кого-то в сознании это сочетание не сопоставляется в одном человеке. Принято считать, что оружие и творчество несовместимы. Муса Джалиль и его соратники опровергли это, доказав, что даже в плену можно творить. Именно по этим творениям и было признано, что участники группы, возглавляемой другим писателем, педагогом Гайнаном Курмашевым, были героями, а не предателями», — с первых строк расставили точки над «и» в материале наши коллеги.

Муса Джалиль и его соратники доказали, что даже в плену и в бою можно творить. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Данис Хисматуллин — молодой научный сотрудник Национального музея РТ. Именно он занимается изучением истории татарстанских писателей и поэтов, знает множество мест на карте республики, связанных с жизнью наших великих земляков. Мест, о которых вспомнит и не каждый коренной житель Татарстана.

Дом на пересечении улиц Горького и Гоголя. За год до войны в нем, построенном для творческой интеллигенции, успел пожить Муса Джалиль, руководивший в то время Союзом писателей Советской Татарии. Говорят, что здесь в 1942-м, приехав на побывку после учебки, Муса Джалиль обменялся солдатскими ремнями с тоже отбывающим на фронт композитором Назибом Жигановым. Они вместе работали в театре на нынешней ул. Горького. В одном здании тогда размещались и оперный, и драматический. А напротив уже тогда был открыт музей Максима Горького, а сегодня еще и Федора Шаляпина.

До войны здесь нередко собирались писатели. Не закрывался музей и на всем протяжении военных лет. Как узнали наши коллеги, в честь 80-летия Победы в стенах музея будет развернута экспозиция, посвященная писателям-фронтовикам. Их, настоящих героев, имевших бронь, но отказавшихся от нее и вслед за своим руководителем — Мусой Джалилем — надевших военную форму, немало. Говорят, когда о том, что цвет татарстанской интеллигенции ушел на войну, узнал Александр Фадеев, то сразу начал ходатайствовать о возвращении. Вот только сами герои отказались от этой возможности.

Адель Кутуй также одним из первых ушел добровольцем на фронт. В 1944 году, во время отпуска, заглядывал в музей — встречался с молодыми авторами. В его дневнике много записей о войне. Одна особенно запомнилась старшему научному сотруднику музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Флоре Мирзиной. Как-то Кутуй спросил фронтовика-татарина, кто у него любимые писатели. Тот не раздумывая назвал две фамилии: Горький и Тукай.

В экспозиции будут представлены и фронтовые письма Амирхана Еники. Одного из немногих, кто вернулся домой с фронта.

Как узнали наши коллеги, в честь 80-летия Победы в стенах музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина будет развернута экспозиция, посвященная писателям-фронтовикам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

А в числе сотрудников музея дочь еще одного известного писателя — Наби Даули (Давлетшина). 24 июня 1941 года он добровольцем отправился на фронт. В августе оказался в плену. И лишь в 1945-м смог обрести свободу. Вернулся домой и… как многие, прошедшие ад фашистских лагерей, 8 лет оставался нерукопожатным… Не давали работать, жить, творить. В конце концов не выдержали нервы, пришел в обком: «Или расстреляйте, или дайте работу!» Дали место охранника, вспоминает об отце Гульфия Давлетшина. Охранял дачи писателей и писал. Автобиографичное произведение «Между жизнью и смертью!» — о борьбе советских патриотов в концлагере, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Сибгат Хаким — участник сражения на Курской дуге. Адель Кутуй участвовал в Сталинградской битве. Заки Нури — член партизанского отряда у Заслонова. Нур Баян погиб в 1945 году в Австрии. Фатых Карим… А сколько совсем молодых писателей, поэтов, даже не успевших стать членами Союза писателей, но вписавших свои имена в летопись Великой Победы!.. Многие — посмертно.

ВРП Татарстана по итогам 2024 года превысил 5 трлн рублей

«Не лил воду, говорил конкретно и по делу, не старался представить ситуацию в экономике лучше, чем есть, не боялся говорить о трудностях и проблемах. Так мои коллеги депутаты оценили отчет премьер-министра Татарстана Алексея Песошина перед Государственным советом», — отметил Ильшат Аминов в подводке к следующему материалу. Заседание Госсовета состоялось в минувшую пятницу.

В минувшую пятницу премьер-министр РТ Алексей Песошин на сессии Госсовета делал доклад об экономических итогах республики в 2024 году. взято с сайта tatarstan.ru

Отметку в 5 трлн рублей валовой региональный продукт РТ превысил впервые в своей истории. А если быть точнее, то ВРП достиг 5,2 трлн. Объем отгруженной продукции в денежном эквиваленте перешагнул отметку в 5,6 трлн рублей. Рост по итогам 2024 года — почти 4% к уровню предыдущего отчетного периода. Причем доля обрабатывающего сектора достигла уровня в 72%, а доля инновационной продукции — почти 23%.

Для сравнения: ВРП Нижегородской области вдвое меньше. Самарская область по итогам минувшего года достигла цифры в 3,1 трлн рублей, Башкортостан — 2,8 трлн, Чувашия — 608 млрд, Мордовия — 404 млрд, Марий Эл — 318 млрд. Татарстан в очередной раз наглядно доказал, что является экономическим, финансовым и промышленным центром Поволжья. А также центром притяжения для людей, стремящихся к успеху.

Отметку в 5 трлн рублей валовой региональный продукт РТ превысил впервые в своей истории. взято с сайта tatarstan.ru

Запуская новые проекты в ключевых отраслях экономики региона — нефтепереработке и нефтехимии, республика огромное внимание уделяет вопросам экологии. Идет постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду. В сравнении с 1998 годом выбросы в атмосферу снижены на четверть, выбросы в водные объекты сокращены на 68%.

Татарстан был и остается регионом-донором. Почти 2 трлн налогов и сборов мобилизованы в республике по итогам минувшего года. 70% суммы направлены в федеральный бюджет. Часть средств вернулись в виде субсидий, грантов или инвестиций по федеральным проектам. Причем суммы эти больше, чем у многих других регионов страны. Как это Татарстану удается? Ответ лежит на поверхности: практически во всех федеральных программах республика участвует на паритетных началах. Для сравнения: в 2024-м на обустройство и строительство дорог в республике было потрачено более 200 млрд рублей. Из них 108 млрд — вклад самого Татарстана. Такой же подход практикуется и по другим проектам и программам.

Озвучил Алексей Песошин и комплекс проблем, которые республике предстоит решать. взято с сайта Госсовета РТ

Но есть и проблемы. И одна из самых серьезных — кадровый голод. Только на крупных производствах Татарстана сейчас не хватает 11 тыс. специалистов. В целом по республике свободны свыше 60 тыс. вакансий. И это на фоне роста смертности и снижения рождаемости. Премьер-министр РТ подчеркнул, что одна из ключевых задач для руководителей всех уровней — народосбережение. Впрочем, говорили на заседании и о других актуальных проблемах. В частности — транспортной, строительной, необходимости более рационального расходования бюджетных средств. Например, в части строительства социальных и образовательных объектов. Республика готова вкладываться в них, но когда это оправдано. Если построить школу, учиться в которой будет просто некому, то это пустая трата средств, которые могли бы принести пользу в других направлениях. По ряду моментов возникают вопросы к муниципалитетам о ненадлежащей эксплуатации, что приводит к преждевременным тратам на капремонт.

Уже после завершения доклада депутаты еще долго не отпускали премьер-министра с трибуны, спрашивая, уточняя, прося подробностей по тем или иным моментам.

ЦБ РФ пока не прогнозирует снижения ключевой ставки

21% — на этой отметке с конца прошлого года застыла ключевая ставка ЦБ РФ. С одной стороны, это необходимая мера, призванная обуздать инфляцию и сдержать цены. С другой — и побочных эффектов с избытком. Бизнес уходит в минус, на паузу встают проекты, требующие привлечения заемных средств. Вопрос о непростой ситуации в строительном секторе на совещании президиума Госсовета России, прошедшем под председательством президента России Владимира Путина, поднял раис Татарстана Рустам Минниханов. Наглядно. На примере цифр. Так, обычная татарстанская семья, для того чтобы позволить себе ежемесячные выплаты по ипотеке в условиях нынешней стоимости кредита, должна зарабатывать не менее 320 тыс. рублей в месяц. И эта сумма в пять раз превышает средний уровень заработной платы по республике.

На совещании президиума Госсовета России, прошедшем под председательством президента России Владимира Путина, Рустам Минниханов поднял ряд актуальных вопросов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Будучи главой Комиссии по вопросам инфраструктуры для жизни, Рустам Минниханов внес ряд предложений, направленных на упрощение возможностей получения льготной ипотеки для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а также на расширение финансового лимита и круга потенциальных получателей льготного ипотечного кредита за счет семей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, семей участников СВО. И глава государства эти предложения счел обоснованными и поддержал. В условиях падения спроса на жилье эти шаги не только помогут обрести комфортные квартиры российским семьям, но и послужат глотком свежего воздуха для строительной индустрии в целом.

Об этом же говорил и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, отрасль свои обязательства перед государством выполняет в полном объеме: жилье сдается вовремя и даже с перевыполнением планов, но на настоящий момент продажи резко упали. ДОМ.РФ приводит статистику, согласно которой только по Татарстану остаются непроданными почти 1,8 млн кв. метров жилья, что составляет 53% от всего объема введенных новостроек. А средняя стоимость квадратного метра жилья за год подскочила на 17% и составляет 179 тыс. рублей.

Владимир Путин предложения Рустама Минниханова счел обоснованными и поддержал. взято с сайта kremlin.ru

И это речь о новом жилье. Что же касается «вторички», рынок встал вообще. «Первичка» еще движется за счет льготных ипотек. Но если говорить в целом, то оба сегмента сравнительно испытывают кризис», — поделилась мнением ведущий специалист отдела недвижимости агентства недвижимости Диляра Хайруллина.

«Потенциальным инвесторам строительного рынка сейчас свои деньги выгодно нести в банк под проценты. Ограничения по заказам несут только повышение цен. Многие строительные компании перестали существовать, а те, кто еще держится, сократились на 90 процентов в своих возможностях», — таковы наблюдения директора строительной фирмы Рустама Зиннатова.

Резкого снижения ставки Центробанк не обещает. Бизнес принимает удары стоически: трудные финансовые времена надо как-то пережить. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сложности в строительной отрасли потянули за собой и другие направления: производители строительных материалов, отделочных материалов, мебели, красок, обогревательных элементов пытаются свести концы с концами. Чуть лучше чувствовала себя логистика, но… С коррекцией производства пришлось снижать и активность грузоперевозок. И тут начинает лихорадить уже продавцов грузовой техники: не справляясь с условиями выплат по лизингу за грузовики, компании начинают возвращать технику.

Не лучше картина и в других направлениях и отраслях. Малый и средний бизнес поставили планы развития на паузу. Нет возможностей привлечь деньги в дело. Нет возможностей приобрести технику. Коммерческие кредиты под 27—30% просто хоронят надежды на рентабельность. Если возьмешь — будешь работать на банк, еще и должным все время оставаться.

Резкого снижения ставки Центробанк не обещает. Бизнес принимает удары стоически: трудные финансовые времена надо как-то пережить. Других вариантов особо нет.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 21 апреля, в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, чем Ирина Хакамада расстроила Никиту Михалкова и Ильшата Аминова, о будущем сельсоветов, о том, как коллеги поздравили с 85-летием легенду татарстанского телевидения Рустама Набиуллина, что нового происходит в новом здании театра им. Галиаскара Камала, а также как в республике встретили Воскресение Христово.