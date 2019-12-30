Вспомнить все: итоги 2019 года от программы «7 дней» на ТНВ

От Года рабочих профессий — к 100-летию ТАССР, ключевые события уходящего года и подготовка к 75-летию Великой Победы

Фото: Ринат Назметдинов

Генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов со смотровой площадки Центра семьи «Казан» в завершающем в 2019 году выпуске программы предложил оглянуться назад и вспомнить ключевые события уходящего года. О том, что больше всего запомнилось журналистам, — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

О самом важном

Герои WorldSkills Kazan 2019, четыре визита в Татарстан президента России Владимира Путина, выборы в Госсовет, юбилей КАМАЗа и запуски новых производств. Перемены в руководстве флагмана татарстанской экономики — Группы компаний ТАИФ: на годовом общем собрании акционеров АО «ТАИФ» генеральным директором акционерного общества избран Руслан Шигабутдинов. Альберт Шигабутдинов назначен главным советником генерального директора АО «ТАИФ» по развитию. По предложению Рустама Минниханова председателем совета директоров вновь избран Рустем Сультеев.

ОЭЗ «Алабуга» в этом году приросла еще пятью резидентами. На 15 резидентов стало больше в ОЭЗ «Иннополис», 39 компаний пополнили экономический потенциал ТОСЭР. Татарстан все более интересен зарубежным партнерам: в 2019-м компаний с иностранным капиталом в республике стало на 85 больше.

Татарстан стал местом проведения целого ряда международных форумов, саммитов, съездов, а делегаты РТ — активными участниками международных экономических мероприятий по всему миру: в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, в Арабских Эмиратах, Турции, Германии, Финляндии, Чехии, Таджикистане, Туркменистане, Франции, Дании, Королевстве Бахрейн, Нидерландах и Китае.

Новое дыхание обрел фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле» («Ветер перемен»). Фото Максима Платонова

Насыщенным на события был год в общественной жизни, в области культуры и спорта: публика благосклонно приняла первое в Казани иммерсивное шоу — спектакль «Анна Каренина». Новое дыхание обрел фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле» («Ветер перемен»). В Москве с успехом прошли Дни Республики Татарстан, а в самом Татарстане — юбилейный X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей и VIII Международный образовательный форум «Сэлэт». Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю открыт в Уфе, а в Казани — подведены итоги реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар». В городах и селах республики открыты новые общественные пространства, и лучшие урбанисты, архитекторы, ландшафтные дизайнеры собрались в столице республики на Всемирный парковый конгресс. В ралли-рейде «Дакар» экипажи «КАМАЗ-мастера» взяли и золото, и серебро. В международном ралли «Шелковый путь» татарстанцы и вовсе никого не пустили на пьедестал почета. В 17-й раз чемпионом России стала команда по хоккею на траве «Динамо-Казань». Кубки России синхронно завоевали волейбольные команды — мужская «Зенит-Казань» и женская «Динамо-Казань». Есть чем похвалиться и спортсменам первого в России клуба водных видов спорта «Зенит».

Республике есть что вспомнить: год был богат на события. Причем такие, что играли и продолжают играть важнейшую роль не только для самого Татарстана, но и для России, и в мировом масштабе. Какие еще события минувшего года считают ключевыми сами татарстанцы и с какими надеждами смотрят в год наступающий — узнали журналисты информационно-аналитической программы «7 дней».

100 лет ТАССР

Если завершающийся год в республике прошел под знаком рабочих профессий и мирового чемпионата WorldSkills, то в наступающем центральным событием станет подготовка и празднование векового юбилея с момента основания Татарской АССР.

Журналисты программы «7 дней» решили напомнить о том, как весь этот век, а точнее в последние 50 лет, когда он стал для нас привычным и близким, люди отмечали Новый год. Какие программы готовились в детских садах, какие пожелания звучали на заводских елках в 60-е, как Татарстан встречал Аллу Пугачеву в 70-е, о каких достижениях говорили в новогодних обозрениях на республиканском ТВ в 80-е. 90-е — впервые за долгие годы, вопросы веры и религии больше не под запретом. В Болгаре с размахом отмечают 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Страна готовится отпраздновать 45-летие Победы. Позже в праздничное настроение вплелись тревожные нотки: экономический спад, дефицит. Затем — надежда: строительство рыночной экономики, становление фермерства на селе, появление инвесторов, готовых вкладываться в спасение промышленности. А в 1996-м в Казани состоялась первая республиканская президентская елка. Как символ того, что жизнь налаживается, что впереди еще много счастливых дней и ярких событий. Тех, о которых будет приятно и важно вспомнить уже нашим потомкам, например, на 200-летие ТАССР.

Обещают, что после открытия каждый его посетитель сможет погрузиться в эпоху 40-х годов прошлого века, ознакомиться с уникальными экспонатами, попасть в интерактивные зоны. Фото kudago.com

Подготовка к 75-летию Великой Победы

Одним из главных событий 2020 года в масштабах страны станет 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В республике ведется масштабная работа по подготовке к празднованию юбилея. Журналисты программы «7 дней» встретились с ветеранами, которые поделились воспоминаниями о том, как в годы войны солдаты и командиры встречали новый, 1945-й год, а также узнали, что ждет жителей Татарстана к праздничной дате.

Так, в Казани завершается ремонт Музея-мемориала Великой Отечественной войны. Обещают, что после открытия каждый его посетитель сможет погрузиться в эпоху 40-х годов прошлого века, ознакомиться с уникальными экспонатами, попасть в интерактивные зоны — почувствовать себя призывником тех лет, узнать историю масштабных сражений и то, как и кем ковалась Победа в тылу.

В Национальном музее Татарстана к 75-летию Победы тоже серьезно обновится экспозиция. Акцент в ней намерены сделать на тружениках тыла и том, сколько сил вложил Татарстан в обеспечение фронта всем необходимым.

173 тысячи татарстанцев до сих пор, спустя три четверти века с окончания войны, числятся пропавшими без вести. Сейчас идет масштабная работа по возвращению героев из небытия. Поисковики работают на полях сражений, совместно с Минобороны России обрабатываются тысячи документов. Цель — найти каждого воина. За время этой целенаправленной работы уже удалось найти сведения о гибели 10 тыс. татарстанских призывников. Их имена включены в Книги Памяти. Сейчас к выпуску готовится очередной — уже 30-й том.

В мае по всей республике стартует традиционная акция «Обелиск». Волонтеры приведут в порядок памятники, обелиски и воинские захоронения. В честь Героев Советского Союза новые имена получат улицы, парки и скверы Татарстана. Обещают, что без внимания, в первую очередь врачей и соцработников, не останется ни один татарстанский ветеран.

Говорят, что само название населенный пункт приобрел благодаря мышонку, который, по легенде, спас жизнь князю Мстиславскому. Фото Medvedevphoto / wikipedia.org

Город Мышкин

Журналисты программы «7 дней» предположили, что одним из самых популярных городов на карте России в наступающем году железной Мыши/Крысы станет небольшой, но уютный город Мышкин. И решили отправиться в путешествие, чтобы узнать, чем и как будет встречать гостей этот чем-то напоминающий Чистополь или Елабугу городок.

Единственный в мире Музей мыши. Где же ему быть, как не в городе с таким названием, как Мышкин. Говорят, что само название населенный пункт приобрел благодаря мышонку, который, по легенде, спас жизнь князю Мстиславскому. Серый зверек пробежал по лицу задремавшего охотника, тем самым разбудив его. Причем вовремя — рядом с человеком притаилась змея.

Сегодня в городе всего 5800 жителей. А туристов здесь ежегодно бывает по четверти миллиона. И все, едва прибыв в Мышкин, спешат посетить Мышкины палаты — тот самый уникальный музей, который, говорят, создавали всем миром — представители 38 стран и государств приложили свои руки к его появлению. А сейчас в городе музеев — девять. Тематика и направления разные. Так что есть повод съездить ознакомиться, уверена съемочная группа программы «7 дней».

О том, каков он — символ года, стальная Крыса или Мышь, чего ждать в наступающем 2020-м тем, кто родился под этим знаком гороскопа, и стоит ли завести у себя дома такого питомца, а также о других событиях минувшей недели и уходящего года можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 30 декабря, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

