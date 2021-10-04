На фоне всплеска заболеваний COVID-19 в России вновь вводят антиковидные меры

Ситуация с коронавирусом в России и мире, опасные диванные «эксперты» и лидеры е-сommerce — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

В США за отсутствие на человеке маски в общественном транспорте можно нарваться на штраф до 3 тыс. долларов, авиакомпания United Airlines рассталась с 600 сотрудниками, не пожелавшими привиться, Джо Байден подписал указ об обязательной вакцинации всех федеральных служащих исполнительной власти и готовности разорвать контракты с подрядчиками федерального правительства, чьи сотрудники игнорируют вакцинацию. Во Франции 3 тысячам сотрудников системы здравоохранения приостановили действие контрактов за отсутствие прививки — они могут быть потенциально опасны для собственных же пациентов. Хостинг YouTube будет блокировать аккаунты антиваксеров. Между тем в двух третях российских регионов, в том числе в Татарстане, наблюдается всплеск числа инфицированных, регионы вводят антиковидные ограничения. Пропуском в общественные места на многих территориях становятся QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты. Обо всем этом и других ключевых событиях недели, которые попали в объективы наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в традиционном обзоре «Реального времени».

56 регионов из 85

Это число российских регионов, где, согласно данным Роспотребнадзора, отмечен значительный рост числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Ежедневно в России от ковида умирают боле 800 человек. С начала эпидемии общее число заболевших в мире превысило 227 млн человек. Почти 4 млн 600 тысяч погибли. Россия на пятом месте по общему числу инфицированных на планете — свыше 7,5 млн человек, и на четвертом по смертности — почти 210 тысяч с начала пандемии. Только по данным на воскресенье, 3 октября, отмечено 25 769 новых случаев. В Татарстане за время эпидемии зафиксированы 27 190 случаев заболевания. Умер 751 человек.

В ковидных госпиталях заканчиваются резервные койко-места под прием пациентов. Регионы вводят новые ограничения: в Пермском крае с 4 октября для посещения общественных мест придется предъявить QR-код сертификата вакцинированного или свежие результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часов. QR-коды вводит Удмуртия. Там вновь закрыты фуд-корты, а на входе в действующие пока еще учреждения опять обязательное измерение температуры посетителей.

Та же картина в соседней с Татарстаном Ульяновской области. С 1 ноября двери учреждений общепита, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров и спортзалов, бассейнов, кинотеатров и других мест массового пребывания людей будут открываться только перед теми, кто привит, имеет подтверждение о том, что переболел COVID-19, или не позднее, чем за трое суток до посещения, сделал тест.

Готовится к тому, чтобы ввести QR-коды, Самара. В Саратовской области вернули удаленку для беременных женщин, работающих в госучреждениях и школьников. Там, как и в Башкортостане, под запретом массовые мероприятия. В Свердловской области вакцинация обязательна для работников сфер образования, обслуживания, служащих государственных и муниципальных структур.

Фото: kuban24.tv

Татарстан также рассматривает как вполне возможное развитие событий ввод ограничений. Более того, в Набережных Челнах и Альметьевске уже отменены все массовые мероприятия. В конце минувшей недели такое же решение приняло бугульминское руководство.

Чем хуже становится ситуация, тем большую активность проявляют различного рода лжепророки и прорицатели, диванные эксперты, что в промежутках между псевдонаучными диспутами подрабатывают актерами, водителями, уборщицами, экспедиторами и пр., кто не имеет никакого отношения к медицине. Но их почему-то слушают и им верят. А вот светилам науки, медикам, вновь падающим с ног, часами вынужденным «вариться» в защитных костюмах, борясь за жизни пациентов «красных» зон, политикам и священникам, призывающим одуматься и позаботиться если не о себе, то о родных и близких, — почему-то нет.

Болеют люди старшего поколения, задыхаются на больничных койках молодые — еще вчера полные сил и уверенные в собственной исключительности и в том, что вот их-то беда точно обойдет стороной. К сожалению, коронавирус не щадит и детей.

По статистике, 95% пациентов ковидных палат не привиты. Те, кто вакцинировался, переносят заразу в более легкой форме и вскоре выписываются домой. Те, кто «не успел», «не подумал», «не нашел времени», «не счел необходимым», «не знал», «не верил» — и прочие «не», в лучшем случае с трудом выкарабкиваются и потом вынуждены проходить длительную реабилитацию. В худшем — пополняют своими именами статистику жертв эпидемии.

Фото: Ринат Назметдинов

Съемочная группа программы «7 дней» вновь побывала на передовой войны за жизнь. На этот раз в объективах их камер — ситуация в Нижнекамске и Набережных Челнах.

В нефтехимической столице Татарстана за сентябрь пришлось удвоить число койко-мест инфекционного госпиталя. Прежних 150 было уже слишком мало. Пациенты размещены везде: в переоборудованных подсобных помещениях, коридорах, бывших кабинетах врачей и медперсонала.

В Набережных Челнах картина, совпадающая практически на 100%. Вместо 200 человек в инфекционной больнице лечатся 350. Ежедневно по 100 обращений. Вот только госпитализировать людей некуда. «Легкие» больные лечатся дома. Беда в том, что новые штаммы COVID-19 действуют агрессивнее и быстрее. Вчера — «легкий», ночью — тяжелобольной, а период от интенсивной терапии до морга может не занять и двух суток…

Лидеры интернет-торговли

Еще недавно — вспомогательный инструмент торговли, сегодня ее отдельный вид, уверенно заявляющий права на лидерство в сравнении с традиционными способами продаж. Коронавирус ли тут сыграл свою роль или просто время действительно пришло, но только за 9 месяцев текущего года оборот электронных площадок вырос в 5 раз!

На прошлой неделе в Татарстане состоялось сразу два события, тесно связанных с электронной коммерцией. Во-первых, логистические возможности производителей республики по представлению своей продукции в мировых масштабах пополнились контейнерными поездами, услугами которых теперь можно пользоваться на регулярной основе, отправляя свой товар в порт Санкт-Петербурга, а оттуда по морю в любую точку планеты.

Фото: Максим Платонов

А в Зеленодольске открыла свой крупнейший в Поволжье логистический центр торговая площадка «Озон».

Ввести в строй к середине 2023-го

Такая задача стоит сегодня перед всеми, кто реализует один из масштабнейших нефтехимических проектов России — строительство нового этиленового комплекса ЭП-600. Съемочная группа программы «7 дней» побывала на строительной площадке и ознакомилась с ходом строительства «второго «Нижнекамскнефтехима», как уже неофициально прозвали будущий комплекс.

Несмотря на разгул COVID-19 и последовавший локдаун, то и дело закрывающиеся и открывающиеся вновь границы, что не раз приводило к задержкам с поставками оборудования и материалов, проект по строительству нового этиленового комплекса не останавливался ни на минуту. Руководство республики и лично президент Татарстана, заказчик — ПАО «Нижнекамскнефтехим», разработчик проектной и рабочей документации — давний партнер ТАИФа немецкая компания «Линде», генеральный подрядчик — турецкая компания «Гемонт» совместно смогли разрешить все проблемы. Когда многие крупные игроки глобального нефтехимического рынка приостанавливали, а то и вовсе сворачивали свои грандиозные планы, в Татарстане кипела работа.

Четкий подход, многоуровневый контроль качества, высокий уровень внедрения новаций — все это воплощается в едином организме будущего нефтехимического гиганта. Готовность сердца будущего комплекса — шести пиролизных печей, близка к 100%. Активно строятся локальные очистные, в плане энергоэффективности и экологичности одни из лучших в стране. Общий прогресс по строительно-монтажным работам уже достиг 34%. Окончание всех работ запланировано на конец 2022 года. В середине 2023-го планируется завершить работы по пусконаладке и ввести комплекс в эксплуатацию.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Противодействие коррупции в сфере образования

Заседание правительственной комиссии по этой теме по поручению президента Татарстана состоялось на прошлой неделе.

За последний год данные социсследований демонстрируют двукратное снижение числа респондентов, отмечающих систему образования в качестве сферы, подверженной коррупции. Но, к сожалению, полностью решить проблему пока не удалось. Всего приходит порядка 800 обращений в год, из них примерно 20% находят подтверждение. Безлицензионная деятельность, приписки, работа родственников в подчинении, незаконная выдача премий — основные «грешки» в отрасли. В зоне особого внимания — прием в первый класс. Два директора школ только за последний год уличены в получении взяток с родителей за то, чтобы их ребенку «нашлось местечко». В домах вокруг школ с ограниченной территориальной припиской множатся так называемые «резиновые квартиры», где за мзду можно получить прописку.

Есть проблемы и в системе профессионального обучения. Директора сразу нескольких колледжей и техникумов создавали фиктивные группы, и несуществующим студентам начислялись стипендии. Трое из таких руководителей уволены, остальные получили взыскания.

«Работа по искоренению коррупционных рисков — поэтапная, комплексная», — цитируют Минобраз наши коллеги из программы «7 дней». А в продолжение материала приводят положительную статистику: только за два последних года по программе «Демография» и отдельным поручениям руководства РТ построены 58 детских садов, где сегодня уже занимаются более 12 тыс. дошколят. За 10 лет в республике возведены 72 общеобразовательные школы на 37 тыс. учеников. 860 школ и 470 детских садов приобрели новый облик после капитального ремонта. Воспитанники начального, среднего, профессионального и высшего образования радуют успехами — призовыми местами и победами в олимпиадах, на профессиональных чемпионатах и конкурсах, баллами на ЕГЭ.

Фото: Ринат Назметдинов

Об этом, а также о том, благодаря чему историческое научное и литературное наследие перестает быть тайной за семью печатями, почему то, что хорошо выглядит в статьях Жилищного кодекса, в реальности совсем не так, и многом другом можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 4 октября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.