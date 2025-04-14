Чем грозит низкая вода?

Меньше воды — меньше рыбы, ключевая ставка ЦБ РФ и прощание с последним героем Сталинградской битвы: события недели от программы «7 дней»

Фото: Арсений Фавстрицкий

Выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» вновь начинается с экологической повестки: ситуацию с уровнем Волги пока не называют катастрофой, но Русгидро всерьез рассматривает возможность временной остановки Рыбинской ГРЭС, чтобы дать водохранилищу набраться воды, в Астрахани суда не могут зайти в порт, а рыба не смогла попасть на привычные нерестилища и впервые за всю историю до конца текущего года введен запрет не только на промысловый, но и любительский лов воблы «в связи с катастрофическим уменьшением популяции». Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Без воды

Заячий остров — одна из достопримечательностей Астрахани: посреди большой воды — клочок земли, над которым развевается российский флаг. Местные жители отмечают: был даже не островок, а так — немного земли, а вот сегодня уже остров. Воды меньше, земли — больше.

Рыбаки — горожане с удочками, для Астрахани вполне привычная картина. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

У причальной Управления Астраханского государственного управления в былые годы стояли суда. Сегодня даже приблизиться к точке корабли не рискнут. Падение уровня воды не просто заметно — оно вызывает тревогу. О том же говорят и рыбаки — горожане с удочками, что для Астрахани вполне привычная картина. Вот только раньше, чтобы вернуться с реки домой с пустыми руками — это было сродни чуду. Сегодня что-то поймать — нужно серьезно постараться.

Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в Камызякский район — обитель Астраханского заповедника и любимейшее место местных рыболовов. По пути преодолели две переправы. Вроде бы вода есть, но совсем не в тех объемах, что прежде. «Я здесь 45 лет живу, и я помню: раньше вода прямо в город выливалась, сейчас давно такого нет», — делится воспоминаниями первый же встреченный житель. Местные речушки, раньше кишевшие рыбой, сегодня можно перейти вброд и в мелкой воде никого и ничего не увидеть. Зато на рынках процесс особенно нагляден: черная игра выросла в цене на 5 тыс. рублей за килограмм. Свежего сома год назад продавали по 250 рублей за килограмм, а сегодня уже от 450 — не меньше.

Берега пересыхают, ветра выгоняют остатки влаги из остающегося на суше тростника. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Сам заповедник от маловодья тоже страдает: границы остались прежними, а падение уровня воды выгоняет его обитателей за пределы. Плюс пожары. Берега пересыхают, ветра выгоняют остатки влаги из остающегося на суше тростника и когда вспыхивает пожар, он быстро распространяется по огромным площадям. Согласно статистике, число возгораний в последние годы выросло вдвое, как и последствия стихии.

Каспий — мелеет. Дельта Волги — заиливается, образуются новые острова. Там, где раньше перекатывались волны, сегодня растут почти леса. Причины? Объем стока Волги сокращается. Выше по течению реки зима выдалась малоснежной и до Астрахани живительной влаги доходит даже меньше, чем раньше. Те, кто живет ниже по течению, кто тихо, а кто и в голос обвиняют в этом живущих выше. К слову, тоже с долей удивления рассматривающих сегодня острова там, где их отродясь не было. Бесконечный спуск воды и здесь способен натворить беды, что еще сильнее аукнется той же Астрахани позже.

Еще в феврале министр экологии Татарстана Александр Шадриков настаивал на создании единого управления всем Волжско-Камским каскадом. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще в феврале министр экологии Татарстана Александр Шадриков настаивал на создании единого управления всем Волжско-Камским каскадом, чтобы совместно принимать решения, учитывающие интересы всех регионов и отраслей, а не пытаться «тянуть одеяло» каждый в свою сторону. В конце концов, вдоль Волжско-Камского каскада проживает 40% населения страны. А это более 60 млн человек.

Ключевая ставка ЦБ

Немного цифр для начала: по итогам 2024 года инфляция оставила 14%. Об этом на встрече в Госдуме 8 апреля сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Речь шла о причинах повышения ключевой ставки. «Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. Именно инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты и пенсии», — подчеркнула она тогда.

Эльвира Набиуллина: «Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас». скриншот из видео «Пресс-конференция по ключевой ставке 26 июля 2024 года» с канала « Банк России»

Повысив ставку до 21%, Центробанк попытался обуздать инфляцию, не допустить резкого скачка цен в магазинах. Результат — есть: в феврале инфляция снизилась до 8% и тенденция к дальнейшему снижению есть. Это — хорошо, но предприниматели жалуются на проблемы: нет возможностей привлечь инвестиции, рынок жилья встал, кредитование на небывало низких отметках. Промышленность, торговля, сфера услуг, строительство — стонут. Такая высокая ставка рефинансирования для отраслей — практически приговор.

Кредиты под 27-30% — выше рентабельности, а значит, просто для бизнеса — недоступны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Директор строительной фирмы Рустам Зиннатов признается: «Многие строительные компании перестали существовать, а те, кто еще держится, сократились на 90 процентов в своих возможностях». Озвученные ранее амбициозные планы или встали на паузу, или и вовсе ушли в историю во многих отраслях. Малый бизнес отложил планы развития, на фоне невозможности привлечь средства в развитие, в приобретение техники и т.д. корректируют свои планы и крупные компании. Кредиты под 27-30% — выше рентабельности, а значит, просто недоступны. И речь не только о предпринимателях. Обычные люди тоже не могут себе позволить ни новую машину, ни бытовую технику, ни ипотеку. Покупать жилье в кредит на 15-20 лет под базовую ставку в 26,7%... Даже без калькулятора становится понятно, что к моменту, когда получится рассчитаться по долгам, придется отдать стоимость трех, а то и четырех квартир. На такой экстрим готовы только те, кто вовсе не дружит с математикой.

Центробанк резкого снижения ставки не обещает. У кого есть свободные средства, предпочитают оставлять их на счетах — маржа выше, чем если бы инвестировали в реальную экономику. Людям — и предпринимателям, и обывателям, остается только жить надеждой на будущее.

На 98-м году жизни

Ушел из жизни последний участник Сталинградской битвы, живший в Татарстане. Ветерана Великой Отечественной войны Александра Рубеновича Шахназарова не стало на 98-м году жизни. Он до последнего дня мечтал увидеть парад и достойно встретить очередной День Победы.

Александр Шахназаров месяц не дожил до самого светлого, любимого и ожидаемого праздника — Дня Победы. скриншот видео с канала ТНВ

15-летним мальчишкой он, родившийся и выросший в Астрахани, отправился на фронт. Был включен в состав Волжской военной флотилии. Чудом выжил под вражеской бомбежкой, доставляя на катере в обороняющийся город боеприпасы и продукты, а оттуда вывозя в тыл раненых.

Позже — в 1944-м, был отправлен в артучилище. Его он окончил в 1947-м — уже после войны. Продолжил службу командиром артиллерийского взвода. В 1950-х, в Ленинграде, с отличием окончил институт физической культуры и спорта. Когда предложили место, куда отправиться преподавать, он выбрал Казань — работал с молодежью в Суворовском училище. Через год стал начальником кафедры физического воспитания: бокс, плавание, фехтование, многоборье — во всех этих видах спорта Казанское суворовское вскоре уверенно заявило о себе на всесоюзном уровне. А ветеран продолжил укреплять подготовку подопечных. Спортивный городок был тоже построен при нем и при его непосредственном и активном участии.

Четверть века — немалый срок работы. Но куда больше, чем страницы перелистываемых календарей, говорят результаты. Тысячи офицеров воспитал Александр Рубенович, в том числе одного Героя Советского Союза — Александра Солуянова — командира десантного полка, несшего службу в Афганистане, и 8 Героев России, в числе которых начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В одном из интервью Александр Рубенович признался, что работа настолько поглотила его, что о личной жизни вспомнил только в 35 лет. Любимая понимала, поддерживала и дождалась. Через два года после свадьбы появился сын. Подросла внучка. От повышений и выгодных предложений по службе отказывался сам. Выбрал не карьеру, а возможность больше быть с семьей.

В ночь на 8 апреля ветерана не стало. Месяц не дожил он до самого светлого, любимого и ожидаемого праздника — Дня Победы. За плечами — 33 года службы в Вооруженных Силах и 25 лет, отданных воспитанию новых поколений будущих офицеров. В последний путь его провожали коллеги, родные и воспитанники.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 14 апреля, в 13:00, или на сайте телеканала. В программе и о том, чем удивлял состоявшийся в Казани венчурный форум, с какими результатами вернулся в Татарстан из рабочих поездок в Китай и ОАЭ раис республики Рустам Минниханов, чем помогают фронту в Азнакаевском районе, а также о других событиях и людях, ставших героями сюжетов наших коллег.