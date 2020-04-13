«7 дней»: прогноз по пандемии, маски made in Татарстан и вынужденная цифровизация

Обзор главных событий минувшей недели на телеканале «Новый век»

Число заболевших COVID-19 во всем мире приближается к 2 млн человек. В минувшее воскресенье в России установлен очередной антирекорд: более 2 тысяч вновь выявленных случаев инфекции за сутки. Не хватает самого необходимого — средств индивидуальной защиты. Регионы пытаются решать проблему дефицита самостоятельно. В пятницу, 10 апреля, в Казани приземлился транспортный самолет, доставивший из Китая миллионы одноразовых масок и, что особенно важно, оборудование для их производства. Об этом и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

15 млн масок в месяц

Всего в республику поступили шесть производственных линий по производству одноразовых медицинских масок. Их приобрели татарстанские компании, в том числе ТАИФ и «Татнефть». Совокупная производительность всего закупленного оборудования — 15 млн штук масок в месяц. Большой бизнес пришел на помощь, когда это было особенно нужно. ТАИФ уже установил свою линию, провел пусконаладку и с сегодняшнего дня, 13 апреля, она приступает к работе в полную силу. А материала в республике — достаточно. И для себя, и для других регионов. Его выпускает АО «Полиматиз» — один из четырех крупнейших российских производителей нетканых материалов. В час производится объем нетканых материалов, достаточный для пошива 500 тыс. масок, а еще медицинских халатов, защитных костюмов и другой продукции. И есть возможности для увеличения производительности. На уникальном производстве побывала съемочная группа программы «7 дней».

10 тыс. тонн в год — производительность предприятия при полной загрузке. Продукция — нетканые материалы для строительной, аграрной, мебельной промышленности, косметологии и медицины. За несколько последних недель объемы выпуска последней выросли в десятки раз. Благо возможностей для этого хватает, в том числе есть и доступ к сырью. Полипропилен поступает напрямую — от «Нижнекамскнефтехима». Весь произведенный материал моментально расходится по заказчикам — крупным компаниям, производящим изделия медицинского назначения, благотворительным фондам и организациям, предприятиям, сумевшим организовать людей на пошив масок.

В республику поступили шесть производственных линий, по производству одноразовых медицинских масок. Фото Максима Платонова

COVID-19 — не повторить судьбу Италии

Проблему дефицита медицинских масок Татарстан намерен в ближайшее время решить самостоятельно. Но успокаиваться рано, уверены эксперты. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что до пика эпидемии России еще далеко. Одна из причин — беспечность самих людей. Устав сидеть по домам, они все чаще нарушают режим самоизоляции, да еще и требуют смягчить условия самоизоляции. Точно так же вели себя жители Италии, где сначала подъем уровня заболеваемости был низким, и никто не верил в то, что может случиться что-то по-настоящему страшное.

Тем временем в стране уже несколько дней счет новых заболевших исчисляется даже не сотнями, а тысячами. Антирекорд воскресенья — 2 186 человек, у которых выявлен вирус. Общее число подтверждено инфицирование 15 770 человек на 12 апреля. 130 человек — погибли. Регионы готовятся противостоять всплеску, если он случится: формируются бригады специалистов, завозится оборудование, оборудуются медучреждения и койко-места для заболевших. В Казани и Токио ведутся совместные научные изыскания, и уже создана мобильная лаборатория, способная максимум за 20 минут практически со 100% точностью подтвердить или опровергнуть подозрение на вирус. В травматологическом центре РКБ развернут временный госпиталь, готовый принимать пациентов с подтвержденным диагнозом. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков провел для журналистов программы «7 дней» экскурсию по центру и рассказал о готовности республики противостоять COVID-19.

Уровень обеспечения бактериологической безопасности во временном госпитале — жесточайший. На входе — тщательная дезинфекция. Без индивидуальных средств защиты перемещение запрещено. Первых пациентов здесь будут готовы принимать уже с понедельника, 13 апреля. Общее число коек — 200. Подобных госпиталей по Татарстану поэтапно разворачивается 25. Совокупно они будут готовы принять более 3 тыс. пациентов. Этот — предназначен для тяжелобольных пациентов старшей возрастной группы: от 65 лет и старше. Здесь сформированы 15 бригад специалистов для посменной работы: 82 врача и 113 человек среднего и младшего персонала. Медучреждение оснащено современной лабораторией, 126 коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, 20 мест — реанимационные, 70 оборудованы точками подачи кислорода. Для поддержания жизнеспособности крайне тяжелых больных в республике есть семь аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации. Всего в Татарстане 1 485 аппаратов ИВЛ и ближайшее время республика дополнительно закупит еще 374 таких аппаратов.

Уровень обеспечения бактериологической безопасности во временном госпитале — жесточайший. На входе — тщательная дезинфекция. Фото Максима Платонова

Сложности дистанционного образования

«Вынужденная цифровизация» — так сегодня уже называют массовый переход из-за коронавируса на дистанционную работу множества компаний, организаций, учреждений. Одна из отраслей, где сложностей было особенно много, — образование. Миллионы школьников и студентов по всей России вместе с родителями и учителями, осваивают электронные образовательные площадки.

В первые дни электронных и онлайн-уроков проявились масса вопросов. Где-то вырубалась электроэнергия, где-то не выдерживали сети интернет-провайдеров, обнаружилось, что часть (и не такая маленькая) учеников не имеют дома компьютеров. Распоряжение помочь в решении этого вопроса многодетным и нуждающимся семьям, на прошлой неделе отдал президент Татарстана Рустам Минниханов. На эти цели выделят более 2 тыс. планшетов. А большая часть учащихся, установив по нескольку браузеров и электронных платформ, постепенно втянулась в процесс. Уже позади дни с истрепанными нервами родителей и практически авральный режим восполнения уровня компьютерной грамотности преподавательского состава. Теперь онлайн-конференции, дистанционные интервью и электронные классные, домашние и контрольные работы — ежедневная, привычная рутина. Но пока остаются и вопросы. Так, не ясно, как будет проходить ЕГЭ и итоговая аттестация учащихся.

Посевная в эпидемию

Битва за урожай в республике уже в разгаре. Природа ждать окончания эпидемии не станет, и аграрии дистанционно поля не вспашут и не засеют. Потому техника вовсю работает, вносятся удобрения, производится подкормка озимых, которые хорошо перенесли не самую удачную по погоде и осадкам зиму. Много дождей не обещает и весна, потому сельчане готовятся противостоять возможной засухе.

Техника вовсю работает, вносятся удобрения, производится подкормка озимых, которые хорошо перенесли не самую удачную по погоде и осадкам зиму. Фото tatarstan.ru

Родину нужно кормить, что бы ни происходило в мире, говорят труженики села. И по 12—14 часов проводят в полях. «Земля поспела», уверены они. Пора приступать к посевной. Проблемы могут возникнуть по запчастям для ремонта сельхозтехники. Но только у тех, кто не запасся ими заблаговременно. Не потому что эпидемия, а потому что так нужно делать всегда, чтобы иметь возможность для оперативного ремонта в любой момент, чтобы вернуть в строй тракторы в самую горячую пору.

Востребованными были, есть и остаются не только хлеб и крупы, но и продукция животноводства: мясо, молоко, масло, яйца, мед и все, что из них производится — колбасы, полуфабрикаты, копчености, сыры, кисломолочные продукты. На фермах, питомцы тоже ждать не смогут, когда схлынет пандемия — ухода и внимания требуют каждый день: кормить, доить, обихаживать.

Аграрии и животноводы уверяют: не то что голодать не придется — недостатка в плодах их работы ни в Татарстане, ни в целом по России они не допустят.

Лучше всех

Героем этой популярной программы, что выходит на Первом канале, стал юный татарстанец. Историей о том, как прошла встреча Максима Галкина с Тамерланом Ситдиковым, наши коллеги из программы «7 дней» завершили выпуск. Хан Тамерлан, как называет своего 4-летнего сына его мама и наша коллега Светлана Спирина, удивлял ведущего знанием алфавитов десятков языков мира (в том числе уже исчезнувших языков), к изучению которых испытывать тягу начал даже до того, как произнес первое слово, — в 10 месяцев.

Тамерлан удивлял ведущего знанием алфавитов десятков языков мира. Фото 1tv.ru

Впрочем, удивлял Хан Тамерлан съемочную группу не только полилингавальностью, но еще и гиперактивностью, умудрившись за время записи программы загонять и аниматоров, и операторов, и звукорежиссеров.

Узнать больше о том, как проходило общение юного полиглота и известного ведущего, а также о том, с какими итогами подошел к своему четвертьвековому юбилею Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан, можно 13 апреля, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

