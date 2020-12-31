Достижения-2020: новая команда, уникальный опыт и рождение внука
Праздничный опрос «Реального времени»: что хорошего произошло с вами в 2020 году?
В последний день этого непростого года уже хочется стряхнуть с себя его напряжение, настроиться на праздничный лад и позитив. Тем более, оглядываясь назад, многие могут вспомнить не только трудные моменты, но и перебрать в памяти радостные события. «Реальное время» обратилось к известным людям с вопросом: «А что хорошего произошло с вами в этом году?».
Корреспонденты «Реального времени» решили попросить своих собеседников вспомнить не только тяготы этого пандемийного года (об этом уже было и еще будет много разговоров), но и позитивные, радостные события. Мы обратились к известным людям с вопросом: «Что хорошего произошло с вами в этом году?»
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Владимир Вавилов депутат Госсовета РТ, председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой
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Самое хорошее, что начали строительство второго стационара в августе и сейчас уже закончили монолит практически, только балкон остался, делаем кирпичную кладку. Для меня это — радость, ведь жители Татарстана нуждаются в палиативной помощи. И для республики это хороший будет хоспис, и мы закроем потребность в стационарных палиативных койках в Закамской зоне. Первый хоспис — у нас один из лучших в Европе, а новый мы делаем таким, чтобы он стал одним из лучших в мире.
Наш образ жизни — это пациенты, пациенты, пациенты. Продолжаем работать в
штатном режиме: оказываем помощь на выездной службе и в стационаре,
только пациентов стало больше. Если для деток официально 17 коек, то в
действительности мы держим 20, а для взрослых держим 24 койки, хотя
официально их 18.
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Ильшат Аминов депутат Госсовета РТ, гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ)
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Моему внуку исполнился год, и это здорово — самое большое счастье! Кроме того, удалось не допустить серьезной вспышки заболевания на работе — все это хорошо. Все старались, работали, все молодцы!
Провели мощные мероприятия: и праздник Победы, и 100-летие ТАССР, и инаугурацию президента мы транслировали. Без команды специалистов ТНВ праздник Победы не смог бы быть таким масштабным, красивым, каким мы его показали благодаря тому, что у нас есть такие классные ребята: режиссеры, операторы, водители — вся команда отработала на высочайшем техническом, творческом уровне. Мы гордимся людьми, которые у нас работают!
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Шамиль Агеев председатель правления ТПП РТ
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Завершили капитальный ремонт Общественной палаты РТ, нарастили членскую базу и поняли, что сможем работать и дальше.
Самое главное — не упало настроение, оптимизм сохранился и вера в будущее. Полагаемся на себя на своих друзей, как у Высоцкого, «надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк и молимся, чтобы страховка не подвела».
Всех с Новым годом! Здоровья!
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Айрат Гиззатуллин генеральный директор АО «Химград»
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Год, конечно, был непростой, но по результатам не могу сказать, что он какой-то провальный. Результаты позитивные: ожидаем, что по итогам этого года выручка наших резидентов вырастет до 47 млрд рублей — это практически 20 процентов роста относительно прошлогодних показателей.
Второе важное для нас достижение — мы участвуем в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство — закончили строительство объектов в этом году, и еще 20 новых резидентов пришли к нам на территорию. Это люди, которые не остановили свои инвестиционные проекты действительно в непростых условиях, пришли осваивать новое производство, и мы полностью выполнили договоренности перед ними.
Поэтому, несмотря на сегодняшние сложности, которые, несомненно, накладывают отпечаток на общую оценку уходящего периода, мы с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся что 2020 год заложил основу для дальнейшего развития.
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Сергей Акульчев генеральный директор ООО «Акульчев»
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Во-первых, у нас обновилась команда, много новых сотрудников, новых профессионалов. Во-вторых, мы переехали в новый офис в Москве, теперь у нас большой красивый офис. В-третьих, мы поставили рекорд производства.
А еще у сотрудников родилось много детей. К сожалению, в этом году в мире много людей ушло из жизни, видимо, как это бывает, природа компенсирует, человеческие потери. У нас много нарожали. Готовили подарки к Новому году, оказалось в коллективе 733 ребенка — 733 подарка заготовили.
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Айрат Фаррахов депутат Госдумы РФ от Татарстана
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Неожиданный для «Реального времени» вопрос! Каждый человек под бой курантов будет думать, как прошел год. Конечно, в общем очень много было потерь. Кто-то потерял знакомых, близких. У одних в бизнесе неопределенные перспективы, другим и вовсе пришлось закрыться... Одним из самых значимых, очень позитивных изменений за год я бы назвал внесение больших изменений в Конституцию РФ. В Татарстане нет ни одной семьи, которая не потеряла кого-то во время Великой Отечественной войны. И в год 75-летия Великой Победы мы внесли в Конституцию фразу о том, что Российская Федерация будет чтить память всех героев. Это значит, что последующие поколения, дети наших детей будут обязаны чтить их память. Только так, и никак по-другому. Вы посмотрите, что сегодня происходит в мире: переписывается история, кто-то начинает с нацистами заигрывать, Германия уже сама не знает, что с этим делать. И насколько важно и актуально прописать эти вещи не просто в законе, а в Конститутции РФ, ведь никто не знает, как жизнь сложится после нас. Мы принципиально сказали, что по-другому мы даже мыслить не будем. Это важное решение, которым я горжусь, мне это придает сил, уверенности и чувство того, что в этот год я сделал очень важное дело.
Если говорить о своей работе, считаю, что в этом году, как никогда, нам удалось очень многим гражданам помочь. Встреч было примерно в три раза больше, чем в предыдущий год, многие из них — в режиме онлайн. Соответственно было больше и вопросов, которые удалось решить, в том числе с больницами, лекарствами. В семье тоже были радостные события: дети взрослеют, становятся более уверенными в себе людьми, сын закончил университет.
В целом считаю, что год был очень неожиданный, напряженный, но вместе с тем есть уверенность, что в следующий год мы вступаем уже более подготовленными. Если говорить о самой главной проблеме на сегодня, о COVID-19, мне кажется, мы выходим на плато. Имеем три вакцины, главное сейчас — произвести их в достаточном количестве, и чтобы те, кто пока не решился вакцинироваться, все-таки привился, в противном случае придется переболеть. А когда люди болеют, здесь много разных рисков.
Первые признаки оживления экономики есть: видим, что растут азиатские страны. На мой взгляд, и российская экономика тоже начнет оживать.
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Борис Менделевич депутат Госдумы РФ от Татарстана
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Любой кризис несет человечеству не только проблемы, но и возможности получить что-то новое: какие-то знания, навыки. Глубоко убежден в том, что этот кризис, который все ругают, кроме трагических ситуаций, к сожалению, с заболеваемостью, со смертями людей дает нам огромное количество возможностей и вещей, о чем мы раньше даже не задумывались.
Например, в сфере цифровых технологий сделали огромнейший прорыв. Люди, не знавшие раньше, что такое «смартфон» или Zoom, пользуются теми или иными цифровыми технологиями, онлайн-заказами.
Но еще больший прорыв, на мой взгляд, произошел в области здравоохранения, которую я представляю. Думаю, что этот кризис, эта пандемия уже научила людей думать не только о том, какие больницы у нас и какие врачи там работают, а в первую очередь — думать: «А что я сделал сам для того, чтобы сохранить свое здоровье?». Надеюсь, что по выходу из этого кризиса, ответственность за свое здоровье станет основополагающим фактором во всей системе здравоохранения. Уверен, что выйдем из этого кризиса гораздо сильнее, чем были до него
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Руслан Шагалеев мэр Иннополиса
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В этом году мы открыли городское пространство ArtSpace, где проходят различные мероприятия для жителей города: театральные постановки, кружки для взрослых и для детей. Этот проект был очень востребован, был большой запрос на него. И построили объект в короткие сроки — спроектировали в конце прошлого года, в этом году возвели и уже эксплуатируем.
Кроме того, у Иннополиса хорошие показатели по новым резидентам. В этом году есть четкая уверенность, что у нас впереди много работы, которая будет востребована в стране, республике.
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Рамиль Мифтахов президент Ассоциации турагентств РТ, гендиректор турагентства «Персона Грата»
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В этом году, наверное, аптечный бизнес «в шоколаде». Как у монеты, у сегодняшней ситуации есть две стороны. Туризм в очень тяжелом положении, но спасибо, что нас совсем не закрыли, что дают хоть как-то работать. Не все еще умерло. И хорошо то, что все-таки у наших туристов есть небольшой выбор из 4-5 стран, куда можно съездить отдохнуть и отметить этот Новый год!
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