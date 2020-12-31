Достижения-2020: новая команда, уникальный опыт и рождение внука

Неожиданный для «Реального времени» вопрос! Каждый человек под бой курантов будет думать, как прошел год. Конечно, в общем очень много было потерь. Кто-то потерял знакомых, близких. У одних в бизнесе неопределенные перспективы, другим и вовсе пришлось закрыться... Одним из самых значимых, очень позитивных изменений за год я бы назвал внесение больших изменений в Конституцию РФ. В Татарстане нет ни одной семьи, которая не потеряла кого-то во время Великой Отечественной войны. И в год 75-летия Великой Победы мы внесли в Конституцию фразу о том, что Российская Федерация будет чтить память всех героев. Это значит, что последующие поколения, дети наших детей будут обязаны чтить их память. Только так, и никак по-другому. Вы посмотрите, что сегодня происходит в мире: переписывается история, кто-то начинает с нацистами заигрывать, Германия уже сама не знает, что с этим делать. И насколько важно и актуально прописать эти вещи не просто в законе, а в Конститутции РФ, ведь никто не знает, как жизнь сложится после нас. Мы принципиально сказали, что по-другому мы даже мыслить не будем. Это важное решение, которым я горжусь, мне это придает сил, уверенности и чувство того, что в этот год я сделал очень важное дело.

Если говорить о своей работе, считаю, что в этом году, как никогда, нам удалось очень многим гражданам помочь. Встреч было примерно в три раза больше, чем в предыдущий год, многие из них — в режиме онлайн. Соответственно было больше и вопросов, которые удалось решить, в том числе с больницами, лекарствами. В семье тоже были радостные события: дети взрослеют, становятся более уверенными в себе людьми, сын закончил университет.

В целом считаю, что год был очень неожиданный, напряженный, но вместе с тем есть уверенность, что в следующий год мы вступаем уже более подготовленными. Если говорить о самой главной проблеме на сегодня, о COVID-19, мне кажется, мы выходим на плато. Имеем три вакцины, главное сейчас — произвести их в достаточном количестве, и чтобы те, кто пока не решился вакцинироваться, все-таки привился, в противном случае придется переболеть. А когда люди болеют, здесь много разных рисков.



Первые признаки оживления экономики есть: видим, что растут азиатские страны. На мой взгляд, и российская экономика тоже начнет оживать.