Вместе мы сильнее: как гуманитарная помощь из Татарстана добралась до Курской области

Татарстан помогает Курской области, батальонам «Алга» и «Тимер», школы Лисичанска готовятся к Дню знаний — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Усиление эскалации конфликта в Донбассе прогнозировали, но события в Курской области все же стали неожиданностью. Сегодня ситуация постепенно стабилизируется — Вооруженные Силы России не только остановили наступление противника, но и постепенно выдавливают врага с захваченных им территорий, перемалывая и живую силу, и технику, нанося критические потери. Многие сходятся во мнении, что террористическая атака Зеленского — начало конца киевского режима, представители которого не стесняются демонстрировать гитлеровскую символику и свойственное фашизму поведение. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло наибольшее внимание и сформировало инфополе Татарстана на минувшей неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» на ТНВ от «Реального времени».

Татарстан спешит на помощь

Беда в подвергшейся атаке укрофашистов Курской области стала общей для всех регионов страны. Россияне откликнулись на нее оперативно и эффективно. Одним из первых стал Татарстан. Гуманитарный груз не просто был быстро собран, но и уже дошел до точки назначения. Вместе с командой сопровождения отправилась и съемочная группа программы «7 дней».

На призыв о помощи Курской области регионы России откликнулись практически мгновенно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На созданный по решению раиса Татарстана специальный счет для сбора средств в помощь пострадавшим в Курской области средства начали поступать практически сразу. Рустам Минниханов сам показал пример, перечислив часть своей заработной платы, члены правительства, многие компании и предприятия присоединились. Было собрано более 60 тонн гуманитарного груза. Первый конвой отправился в путь в среду и в четверг уже был принят для раздачи. В пятницу в путь отправилась вторая колонна — продукты питания бытовая техника, одежда, бытовая химия, медикаменты, канцтовары и многое другое, что нужно людям в пострадавшем регионе.

Курск — город воинской славы. В годы Великой Отечественной войны на его территории свирепствовали фашисты. Были расстреляны около 3 тысяч человек. Свыше 10 тысяч угнаны в плен. Летом 1943 года под Курском у деревни Прохоровка состоялось невиданное доселе танковое сражение, и тогда это стало началом конца нацистской Германии. Прошло время, и спустя 80 с лишним лет новые фашисты, не усвоившие уроков прошлого, вновь вторглись на Курскую землю, убивая мирное население, а уцелевших заставляя бежать, бросив дома и нажитое честным трудом.

Пункты временного размещения пострадавших были развернуты в Курске в первые же часы вторжения. А страна моментально откликнулась на призыв о помощи. Людям, вынужденным спасаться от озверевших укронацистов и оставшихся без самого необходимого — еды, вещей, была нужна поддержка, и она начала поступать со всех уголков огромной страны.

Татарстан одним из первых отправил в Курскую область гуманитарные конвои. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

1230 километров колонна из Татарстана преодолела за 2/3 суток. Почти без остановок и отдыха. Пара остановок на дозаправку, два часа на сон и один перекус. В Курске ждали люди. И им была нужна помощь. Кроме предметов первой необходимости Татарстан отправил строительные материалы. Их всего за сутки подготовил предприниматель из Зеленодольска. И сам же доставил до точки назначения.

На месте помощь пострадавшим оказывает организация Красный Крест. Ежедневно в нее обращаются и получают поддержку более 3 тыс. человек. В субботу со вторым гуманитарным конвоем в помощь организации пришла фура из Татарстана, а министр молодежи РТ Ринат Садыков от имени республики обсудил с представителями Красного Креста вопросы о том, что еще нужно, и пообщался с теми, кто приходит за помощью.

Несмотря на сохраняющиеся угрозы и постоянные сигналы тревоги, люди не поддаются панике. Опасности и трудности только цементируют единство народа, мобилизуют единомышленников в мощный кулак, способный и готовый для достижения мира на адекватный ответ на любую агрессию.

«Алга» и «Тимер»

Даже недруги признают — в Донбассе ситуация складывается далеко не радужно для укрофашистов. Террористическая атака под Курском, призванная по замыслам хунты Зеленского стать отвлекающим маневром и ярким пропагандистским шагом киевской клики, с треском проваливается, унося тысячи жизней самых боеспособных частей ВСУ и превращая в металлолом выклянченную Зеленским у США и Европы боевую технику. А Вооруженные Силы России неотвратимо и настойчиво перемалывают противостоящие им подразделения противника и продвигаются вперед. Свою немалую долю в общий успех специальной военной операции привносят татарстанские добровольческие батальоны «Алга» и «Тимер».

Добровольческие батальоны из Татарстана «Алга» и «Тимер» уже два года несут службу в зоне СВО. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Два года назад на территории Татарстана был дан старт славной истории этих частей. За миновавшее время многое изменилось. Кадровый состав существенно обновлен. Пополнения идут не только из РТ. Да и место дислокации менялось не раз: Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая Народные Республики. Но где бы ни находились прославленные батальоны, они всегда находят и возможность, и время для того, чтобы пообщаться с журналистами с родины — съемочной бригадой ТНВ.

Боец батальона «Алга» с позывным «Сом» родом из Шахтерска. Местный. Говорит, что сил смотреть на то, что творилось вокруг, не было. Взялся за оружие. Отец похоронен на этой земле. Летом приезжал к бабушке. А сам душой уже прикипел к Казани.

«Повар» — позывной военнослужащего, влившегося в татарстанский именной батальон. Хотя сам — из Красноярска. Гражданская профессия пригодилась и на фронте. Братья по оружию поделились секретами национальной татарской кухни. Так что и бойцов, и гостей «Повар» легко может побаловать треугольниками и очпочмаками. А в свободное время боец батальона «Алга» пишет стихи. Не о войне, а о любви и жизни. Недавно вышла книга.

«Настрой — алга и только алга! Скорее бы домой вернуться с победой», — делится сокровенным боец с позывным «Атахан». На вопрос — будет ли тянуть эта земля и потом, когда СВО закончится, отвечает сразу и утвердительно: «Здесь полтора года уже. С местными передружились. Хочется приехать, посмотреть», — говорит он. А еще рассказал о том, что помощь и поддержка для бойцов — это очень важно. И речь не только о вещах или продуктах, а об отношении.

В день, когда состоялось интервью для программы «7 дней», приезжали две девушки из Воронежа с гуманитарным конвоем. Люди встретились в первый раз, а общались так, будто давно знакомы. На днях дедушка с бабушкой приходили — местные. Принесли термос с едой. А в церкви недалеко у них 8 внуков. Главное, говорят, не бросайте. «Конечно, не бросим. Это наша земля и наши люди», — и за себя, и за товарищей по оружию уверяет «Атахан».

«Техник» — родом из Башкортостана. Несет службу в батальоне «Тимер». О будущем думает, но связывает его со службой. Со ставшим родным батальоном планирует дойти до конца операции и на пенсию — отсюда. За плечами служба по контракту, на гражданке работал электромонтером, а с началом СВО решил вернуться на службу.

Съемочные группы программы «7 дней» регулярно отправляются в командировки к местам несения службы именными батальонами Татарстана. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

И «Техник», и другие бойцы сходятся в том, что самое тяжелое — терять друзей. Праздники здесь не отмечают. Награды получают ненадолго вырвавшись из зоны соприкосновения. Затем снова обратно. Обмыть можно и потом — после победы. И вспомнить тех, с кем шли плечом к плечу и кто отдал свои жизни за братьев. Один из них — «Фаза» — Ильнур Хаертдинов. На своем мотоцикле «Урале» вывез из под огня больше сотни раненых. А сам — не уберегся. Погиб в июне. Награду получат родные героя.

«Мы все повзрослели, зачерствели. Это мужская черствость… Многих потеряли. Вспоминаем…» — поделился с журналистами боец батальона «Тимер» с позывным «Учитель». Как у многих, в позывной трансформировалась гражданская профессия. До СВО преподавал в Заинской школе историю. Сможет ли вернуться к доске? Сам воин не уверен. Характер изменился. Жалеет ли о выборе? Нет. Быть может, от решения одного бойца и не многое зависит, но именно здесь понимаешь, что судьба каждого, как пазл, дополняет общую картину, помогая склонить чашу весов в нужную сторону. Враг сломлен. Еще не сдался, огрызается и сильно, но его время ушло.

«Мы сейчас пишем историю, о которой в книгах и школах будут рассказывать — кардинальные перемены в мире. Мы — пешки, винтики, но мы делаем это. И для нас это гордость — внести свой вклад в развитие страны», — поддерживает его другой военнослужащий батальона «Тимер» с позывным «Бес».

Лисичанск: возвращение к мирной жизни

Лисичанск продолжает оставаться прифронтовым городом. На днях националисты атаковали автобус, везущий мирных жителей. Один человек погиб, 28 — пострадали. И это далеко не первый случай агрессии со стороны Украины и в Лисичанске, и в Рубежном — подшефных Татарстану донецких городах. Но не смотря на это, мирная жизнь постепенно возвращается на истерзанную землю. В том числе и благодаря поддержке Татарстана. Строительные и ремонтные работы идут, трудятся волонтеры, медики, сотрудники коммунальных служб и строители, приехавшие из Татарстана. С началом учебного года в Лисичанске дети сядут за парты в отремонтированных республикой трех школах. Сейчас идет активная работа по подготовке их к открытию.

С моента вхождения ЛНР и ДНР в состав России Татарстан взял шефство над двумя городами — Лисичанском и Рубежным. предоставлено АО «Казэнерго»

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин — куратор от республики в подшефных городах Донбасса — на строительных объектах Лисичанска практически ежедневно проводит выездные совещания. Только так возможно постоянно быть в курсе происходящего, не упустить важные моменты и иметь возможность оперативно решать задачи.

В одной из школ ремонтные работы уже полностью завершены. Пострадавшая от обстрелов кровля заменена, отремонтировано фойе, поменяны окна, электропроводка, спортзал подготовлен к занятиям. Еще в двух школах ремонт скоро будет завершен. Работают на объектах не только татарстанские специалисты, но и местные строители. Совсем скоро многие из них и сами поведут в отремонтированные их руками классы своих детей.

Проблем хватает: перебои со связью, с водой, со светом. До линии соприкосновения не так и далеко. Артиллерийская канонада — привычный шумовой фон. Когда отключается электричество, в ход идут генераторы. Воду приходится привозить. Все это требует и сил, и времени. Но важен и результат, и то, для кого и для чего кипит эта работа.

Как признаются местные учителя, школы и до обстрелов выглядели не лучшим образом — они не знали ремонта еще с советских времен. Парты, помнящие СССР, отправились на улицу. Им на смену пришла современная удобная и эргономичная мебель.

С каждым днем в Лисичанск возвращается все больше и больше людей. Они верят, что жизнь меняется. И меняется к лучшему.

Выборы-2024

На прошлой неделе на территории республики стартовала агитационная кампания представителей политических партий в преддверии выборов депутатов Государственного Совета РТ. День голосования — 8 сентября. На 100 депутатских мандатов претендуют 397 представителей пяти региональных отделений всероссийских политических партий.

8 сентября татарстанцам предстоит избрать новый состав Госсовета РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме выборов в Госсовет, татарстанцам предстоит в 38 муниципальных районах избрать представителей в местные органы власти. Голосовать в республике имеют право 2 млн 926 тысяч 245 избирателей. На выборах в Госсовет избиратели получат по два бюллетеня. Но это — позже. Сейчас претенденты на депутатские мандаты вступили в активную борьбу за внимание и поддержку избирателей. На ТНВ совместные агитационные выступления проходят каждую среду с 11 часов. Поднимаются самые актуальные вопросы, кандидаты озвучивают свое видение решения вопросов.

Подробнее обо всем этом, а также о добровольцах СВО из Заинска, о том, как на древней Булгарской земле проходил фестиваль «Духовное единство России — послание миру», и о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 19 августа в 13.00, или на сайте телеканала.