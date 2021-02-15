На зависть соседям: в чем секрет экономического успеха Татарстана?

Социально-экономическая синергия, Казань готовится принять Специальную Олимпиаду и пытается образумить антиваксеров — обзор недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Казань удостоена права принять Специальную Олимпиаду. И это, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», — неслучайно. Столица Татарстана всего за несколько десятков лет превратилась в мегаполис европейского уровня, а вся республика демонстрирует чудеса экономического и социального развития. Подробнее о том, как Казань готовится уже в начале следующего, 2022 года вновь стать центром мировой спортивной жизни, а также о других значимых событиях минувшей недели, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в обзоре «Реального времени».

Специальная Олимпиада: сборная России — родом из Татарстана



Семеро из 10 спортсменов, вошедших в сборную России, — родом из Татарстана. И все они из города Мамадыш, где воспитывались в местном интернате. Ребята, которым предстоит защищать цвета флагов республики и страны, — с ментальными нарушениями, что совершенно не помешало им на недавно завершившейся в Казани же специальной спартакиаде занять общекомандное третье место. Они шли побеждать.

— Спорт — это их свобода, которая позволяет не чувствовать себя иными, не слышать кривотолки за спиной, а слушать себя. Им нельзя отвлекаться на посторонние мысли — напряженная подготовка к специальной олимпиаде, — отмечает журналист программы «7 дней». Съемочная группа ТНВ побывала на тренировках спортсменов.

— Самое крутое это первое место, я был очень счастлив, я кричал и от счастья прыгал, — поделился впечатлениями от победы в зимней специальной спартакиаде Ленар Фурин. И это вдвойне ценная победа, поскольку именно в зимних видах спорта татарстанские, мамадышские спортсмены на спартакиаде выступали впервые.

Ребята, которым предстоит защищать цвета флагов республики и страны, — с ментальными нарушениями, что совершенно не помешало им на недавно завершившейся в Казани же специальной спартакиаде, занять общекомандное третье место. Фото: minsport.tatarstan.ru

Алина Абдрахманова — чемпионка России по армрестлингу. Но на этой спартакиаде встала на лыжи. Не привыкшая пасовать перед трудностями — привезла второе место. Почему не сказать «серебро»? Все просто: на этих играх, что проходят уже 47 лет, нет медального зачета, и каждый спортсмен представляет только себя. В каждом дивизионе соревноваться на Олимпиаде будут не более восьми человек. И мест на пьедестале почета будет — 8. Соревнования будут проходить по семи видам спорта: горнолыжному, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. Проигравших в этой Олимпиаде не будет. Будут только выигравшие: и спортсмены, и зрители. Тех, кто придет поддержать российскую сборную, и гостей из разных стран мира (в 2019 году в Специальной Олимпиаде приняли участие 7 тыс. атлетов из 170 стран) ожидает яркое и зрелищное шоу. Те, кто успел побывать на репетиции, отмечают, что церемония открытия своим размахом «уже похожа на масштабную церемонию открытия самой настоящей Олимпиады».

Экономическое чудо

Так многие называют стремительное развитие Татарстана. Казань, как уже говорилось ранее, из классического города постсоветского периода, с разбитыми дорогами и полузапущенными, грязными дворами даже в самом центре столицы республики, сегодня превратилась в современный, красивый, успешный мегаполис, в котором успели побывать на состязаниях различного уровня или просто с туристическими визитами гости из сотен государств и стран мира. Причем не просто побывали, но и стремятся вернуться обратно.

Более того, как выяснилось, есть чем удивить и практически каждому району и населенному пункту Татарстана. Растут новые, комфортные дома, спортивные комплексы и центры, благоустраиваются общественные пространства и старинные уголки городов и сел, открываются музеи и культурные центры, больницы, поликлиники, современные образовательные комплексы. Все эти преобразования просто не могли бы быть реализованы без развития экономики региона, успешной работы промышленных гигантов («Татнефти», ТАИФа, КАМАЗа), успешной реализации инвестиционных проектов. Как справедливо отмечают наши коллеги с ТНВ: «Все эти судьбоносные проекты, которые были реализованы в Татарстане, были бы невозможны без поддержки федерального центра. Без взаимного доверия и признания Татарстана, на зависть всем соседям, как особой республики, способной решать самые сложные задачи».

Журналисты программы «7 дней» решили вспомнить важнейшие этапы и моменты развития республики, приведшие к сегодняшнему процветанию.

Одни пытаются бороться со смертельно опасным заболеванием, изучают его, ищут способы ослабить вирус, сделать его излечимым, другие же агрессивно противостоят этим процессам. Фото: Максим Платонов

Антиваксеры

Именно так называют сегодня ту часть населения, кто активно и порой агрессивно выступает против вакцинации населения от COVID-19, наслушавшись различных «ковид-диссидентов», «графоманов», «псевдолекарей» и просто людей, обладающих крайне скромными познаниями, но очень богатым воображением и силой убеждать других.

Такие люди были всегда. Их поведение пытались понять и объяснить многие ученые. Например, американский ученый и политолог Том Николс в своей книге «Смерть экспертного знания» отмечает: «Сегодня меня особенно поражает не то, что люди отмахиваются от мнения экспертов, а то, что они делают это так часто, в самых разных ситуациях и с таким гневом... Это не столько недоверие, вопрос или поиск альтернатив, сколько нарциссизм в сочетании с презрением к чужой компетентности, то есть своего рода попытка самоутверждения... Каждый из нас не только якобы так же умен, как любой другой — мы все считаем, что мы самые умные люди на земле. И никогда еще мы не ошибались так сильно».

Пандемия новой коронавирусной инфекции вновь обнажила и обострила эту проблему. Одни пытаются бороться со смертельно опасным заболеванием, изучают его, ищут способы ослабить вирус, сделать его излечимым, другие же агрессивно противостоят этим процессам. На днях группа агрессивно настроенных противников вакцинации ворвалась в Общественную палату РТ, где в этот момент ученые от медицины, профессионалы с большой буквы: профессоры, доктора наук, генетики, главврачи ведущих клиник Казани и Татарстана, — как раз обсуждали актуальнейшие вопросы противодействия распространению инфекции и вакцинации как одного из наиболее эффективных методов такой борьбы. Вместе с ними на круглом столе присутствовали и представители общественных организаций. Манкировать мнением населения в республике не привыкли. Более того, с целью обеспечения максимальной открытости встречи и обсуждаемых на ней вопросов была организована трансляция. Но этого кому-то показалось мало.

Полтора десятка человек, некоторые из которых специально приехали в столицу Татарстана, ворвались в зал и превратили заседание в балаган. Кто они? В одной, некоей Орловой, назвавшейся врачом, лечившей, по ее же словам, пациентку из Бергамо, наши коллеги с телеканала «Новый век» узнали действительно врача. Ветеринара. Специалиста по мелким животным. Как и кого она консультировала как медик и насколько безопасны были такие «консультации», наверное, придется теперь выяснять правоохранительным органам.

Полтора десятка человек, некоторые из которых специально приехали в столицу Татарстана, ворвались в зал и превратили заседание в балаган. Фото: Ринат Назметдинов

Алина Лаврушина — врач-невролог из Самары. Сейчас позиционирует себя как руководителя некоего совета независимой ассоциации врачей. В недавнем прошлом баллотировалась в Самарскую губернскую думу от партии «Воля». А позже, в 2016 году, эта партия решением Верховного суда была ликвидирована за экстремистскую деятельность. Основательница «Воли» Светлана Лада-Русь запомнилась предсказаниями нашествия на Землю рептилоидов с планеты Набиру, а сейчас находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Подробнее об этом событии, мнении экспертов о подобных людях, группах и опасности, которую они представляют, а также о том, как в Казани проходил и чем завершился очередной, на этот раз санкционированный митинг сторонников Навального и что готов противопоставить «ТикТоку» национальный детский телеканал «Шаян-ТВ», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 15 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

