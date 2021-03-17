Итоги-2020: ТНВ сохранил лидерство по аудитории среди республиканских телеканалов

Фото: Максим Платонов

Пандемия коронавируса отразилась практически на всех отраслях экономики в 2020 году. Не стал исключением и рынок медиа. Почти все изменения обусловлены кризисом, но не все произошли в худшую сторону. Телевидение и диджитал испытали небывалый рост аудитории. По данным «Таттелекома» — крупнейшего провайдера Татарстана, по итогам года ТНВ оказался в тройке лидеров с долей телесмотрения 7,7%. Общий объем выручки телерадиокомпании за 2020 год составил 574,2 млн рублей. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Снижение выручки и сохранение прибыли по итогам работы ТРК «Новый век» в 2020 году

Чистая прибыль самого крупного медиахолдинга Республики Татарстан — АО «ТРК «Новый век» по итогам 2020 года составила 3,5 млн рублей.

При этом, в связи с пандемией коронавируса и падением рынка рекламы, а также сокращением ряда государственных программ, по итогам 2020 года произошло существенное сокращение выручки предприятия.

Вместе с тем структура доходов практически не изменилась: наибольший удельный вес — 53% в общем объеме выручки, составляет выручка по телеканалу «ТНВ-Татарстан», по телеканалу «Шаян ТВ» удельный вес выручки в общем ее объеме составил 28%, по телеканалу «ТНВ-Планета» — 14%, и удельный вес выручки «Болгар радиосы» в общем объеме составил 5%.

Сохранение положительного финансового результата работы АО «ТРК «Новый век» по итогам 2020 года в условиях снижения выручки произошло вследствие временного закрытия ряда телевизионных проектов в условиях пандемии в период весны-лета 2020 года.

Несмотря на это, охват телеаудитории телеканалами холдинга еще более расширился в 2020 году. Так, в кабельных сетях, показавших наибольший рост за прошедший год, охват составляет: по телеканалу ТНВ — почти 7 млн абонентов в 418 населенных пунктах Российской Федерации (против 5,7 млн абонентов по итогам 2019 года); по телеканалу «ТНВ-Планета» — 4,5 млн абонентов в 2803 населенных пунктах РФ (против 4,2 млн абонентов по итогам 2019 года); по телеканалу «Шаян ТВ» — более 1,1 млн абонентов в 90 населенных пунктах (против 0,8 млн абонентов по итогам 2019 года).

Общий охват «Болгар радиосы» составляет 96% населения Республики Татарстан (3,7 млн жителей).

Важным направлением деятельности ТРК «Новый век» является развитие социальных сетей и альтернативных вариантов доставки до телезрителя видеоконтента программ телеканалов. Рост подписчиков ТРК «Новый век» в Instagram составил за прошлый год 25%, на youtube-канале — 47%, Instagram «Шаян ТВ» вырос на 27%, Instagram Болгар радиосы — на 24%.

Кроме того, телеканалы ТРК «Новый век» представлены сегодня на многих ОТТ-платформах, таких как ОТТ Wink («Ростелеком»), Smotreshka («Лайф стрим»), Kartina TV («Версо»), TV+, Okko, PressTV, «Лайм HD», «Яндекс», «24 часа ТВ», «Бонус ТВ», Wifir «Netbynet-холдинг».

По итогам 2020 года телеканалы «ТНВ-Татарстан», «ТНВ-Планета», «Шаян ТВ» вошли в топ-25 региональных телеканалов по количеству телезрителей в ОТТ-сервисе «Лайм HD».

Как локдаун и пандемия повлияли на медиарынок

Пандемия коронавируса и локдаун существенно отразились на медиарынке. Телевидение в период самоизоляции показало небывалый рост аудитории. По данным компании «Медиаскоп», в среднем жители России смотрели ТВ на 25% больше, чем в апреле 2019 года. Причем заметный прирост оказался в утреннее и дневное время — с 9.00 до 17.00.

В динамике общетатарстанского телесмотрения отмечается схожая тенденция — телеаудитория показала значительный рост: с 208 до 262 минут в сутки.

Если говорить о самых популярных жанрах ТВ-программ в марте и апреле прошлого года, в топе у зрителей находились сериалы, кино, развлекательные программы. За ними следуют новости и социально-политические программы. При этом в апреле люди тратили на просмотр телевизионных программ значительно больше времени, нежели в марте.

Телевидение в период самоизоляции показало небывалый рост аудитории. Фото: Дмитрий Резнов

Так, по итогам года телеканал ТНВ оказался в тройке лидеров с долей телесмотрения 7,7%. В целом, по данным «Таттелекома», телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» пользуются заслуженной популярностью среди зрительской аудитории Республики Татарстан и находятся в первой десятке телеканалов по доле телесмотрения. При этом лидерские позиции телеканалы сохраняли в течение всего 2020 года.

Стоит отметить, что телевизионный рекламный рынок пострадал не так сильно. За 9 месяцев 2020 года он потерял 8% доходов, следует из данных АКАР. По мнению экспертов, телевидение и интернет смогли лучше адаптироваться в условиях «коронакризиса» и усилили свои позиции на рекламном рынке.

Больше остальных пострадали печатные издания и радио — они потеряли 47% и 33% соответственно. Татарстанские же медиа потеряли до 50% рекламных доходов. По словам главы РА «Татмедиа» Айдара Салимгараева, не все смогли справиться с кризисом, поэтому вынуждены были уйти с рынка.

— В то же время СМИ получили поддержку, отрасль признали пострадавшей, льготные кредиты стали для кого-то спасением. Благодаря принятым мерам рост подписки на печатные издания составил 20% по сравнению с 2019 годом. У печатных СМИ есть запас роста в розничных продажах, — отметил Салимгараев.

В целом доходы на российском рынке медиа в 2020 году сократились на 5% по сравнению с 2019 годом, говорится в отчете ECI Media Management.

«Наступает эпоха телевидения»

Помимо сокращения рынка, локдаун вызвал и другие изменения — произошла цифровая трансформация медиаканалов. Гигантский скачок развития получили различные онлайн-ресурсы и стриминг-платформы. Телевидение научилось по-новому создавать контент и конкурировать с диджитал-каналами.

— Мы рассматриваем интернет и телевидение как вещательные платформы. К примеру, никто не отменял Smart TV: много моих знакомых смотрят телевидение через интернет, программируя его самостоятельно. Но здесь важен содержательный момент: пользователи ищут интересные программы, качественные документальные фильмы, хорошие сюжеты. Важно, чтобы каждая платформа, включая социальные сети, получала от нас контент, соответствующий формату и требованиям конкретной аудитории. Мы должны быть максимально диверсифицированы и творчески разнообразны для того, чтобы соответствовать каждой из платформ, предлагающей нам свою аудиторию. Сейчас у нас остается один вариант: забирать аудиторию где только возможно, — отмечает Ильшат Аминов, генеральный директор ТРК «Новый век».

Гигантский скачок развития получили различные онлайн-ресурсы и стриминг-платформы. Фото: telesputnik.ru

По его словам, республиканские телеканалы продолжают свое развитие и эпоха телевидения только начинается.

— Наступает эпоха телевидения. Сегодня все занимаются визуализацией контента — от блогеров до детских журналов, — сказал Ильшат Аминов.

Решение ТНВ о создании собственной кинокомпании и онлайн-кинотеатра на фоне усиливающейся коллаборации ТВ и онлайн-платформ выглядит современным. В прошлом году мы уже наблюдали за тем, как на российском рынке появились кейсы, когда телеканалы приобретали для своего эфира контент онлайн-платформ, а также обратные коллаборации. В этом случае показателен пример сериала «Эпидемия», который вошел в десятку самых популярных сериалов стримингового сервиса Netflix на иностранном языке.

Ильшат Аминов анонсировал создание кинокомпании и онлайн-кинотеатра. Фото: Ринат Назметдинов

Вместе с тем ТНВ продолжает осваивать еще одну новую площадку — TikTok. Быстроразвивающаяся платформа с более 20 млн активных пользователей ежемесячно буквально взорвала медийное пространство в прошлом году. В настоящее время аккаунт телекомпании в TikTok насчитывает более 3700 подписчиков. Ильшат Аминов считает, что телевидению нужны мультиплатформы. К тому же аудитория лучше воспринимает визуальный контент.

— Победит тот, кто предоставит интересный контент. Количество платформ увеличивается. На каждой платформе нужно создавать сетку, взаимодополняющую аккаунты по интересам, что требует огромных ресурсов, — говорит он.

Так, на детском телеканале «Шаян ТВ», который был запущен в 2018 году при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, уже создают «фабрику тиктокеров» для детей и молодежи.

Медиахолдинг АО «ТРК «Новый век» ставит перед собой задачи и дальше повышать качество контента, расширять географию вещания, производить и продвигать контент в социальных сетях, а также развивать татароязычные проекты, которые дают высокие доли телесмотрения и являются основным конкурентным преимуществом телеканала ТНВ.