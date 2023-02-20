ВРП Татарстана по итогам 2022 года обновил рекорд

Где росли, и в чем упали экономические показатели республики в минувшем году: события недели от программы «7 дней»

Рост — вопреки санкциям, внешнему давлению, неблагоприятным факторам. На прошлой неделе в Министерстве экономики Татарстана подвели итоги 2022 года. Татарстан — один из лидеров экономического роста в стране, плюс 6% к уровню предыдущего отчетного периода. В целом по России — падение более, чем на 2%. О том, где республика смогла прибавить, а где потеряла, а также другие важнейшие события минувшей недели, по мнению журналистов телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Плюсы и минусы экономики региона

Подведение экономических итогов республики — одно из самых ожидаемых событий года. Коллегия Минэкономики традиционно проходит с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.

3 трлн 865 млрд рублей — объем валового регионального продукта республики по итогам 2022 года. Таким образом, Татарстан обновил экономический рекорд. В сравнении с результатами предыдущего отчетного периода — 2021 года, рост ВРП составил 6%, против отрицательного значения ВВП России в целом более чем на 2%.

«За счет чего росли в прошлом году?», — задается вопросом ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин. И сам же отвечает: «Добыча полезных ископаемых (+105%) , обрабатывающие производства (+108%), мы получили отличный урожай (+125,9%) и много строили, в том числе работа кипела и на грандиозных объектах федерального масштаба».

На что стоит обратить самое пристальное внимание, как на возможные точки роста, так это — на автопром, который в сравнении с 2021-м потерял 10%, производство неметаллической минеральной продукции, где отрицательное значение составило 6,3%, производство машин и оборудования, которое упало на 4,1%. Снижение на 3% также показал оборот розничной торговли.

«Уповать только на богатые сырьевые ресурсы уже не получится, хотя и доля добывающего сектора остается самой большой в структуре экономики Татарстана. Еще и потому, что как заметили на коллегии, налогообложение здесь выстраивается в пользу федерального центра, проще говоря, налоги будут уходить в Москву, а в Татарстане появятся выпадающие доходы. Восполнять их придется не только за счет набирающего обороты обрабатывающего сектора, но и малого и среднего бизнеса», — отметил с экрана ведущий программы. А также обозначил озвученные на коллегии планы на наступивший 2023-й. Республика намерена снова обновить рекорд и довести ВРП до красивой круглой цифры в 4 трлн рублей. Впрочем, если получится больше — никто тоже особо возражать не станет.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

К слову, на предпринимательстве во время коллегии особо заострили внимание. В целом цифры по сегменту звучат очень убедительно: предпринимателей в республике 165 тысяч, в сравнении с 2021 годом их стало больше на 3%. В сегменте работает порядка 40% трудоспособного населения Татарстана, а вклад малого и среднего бизнеса в экономику республики превысил четверть от общего объема. Но есть и «ложка дегтя»: немало районов Татарстана демонстрируют снижение числа МСП. Таких — почти полтора десятка. Еще одно слабое место — технопарки. С одной стороны, технопарков и промплощадок в регионе — сотня, но есть районы, где их нет вовсе. Или есть, но почти пустые. Не считать же успешным проектом технопарк, где всего один-два резидента.

Как подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов, отстающим придется проанализировать — где и в чем они недорабатывают. Работа над ошибками предстоит не только главам муниципалитетов, но и руководству министерств, ведомств, Инвестиционно-венчурного фонда и АИР. Задача на 2023-й стоит серьезная: обеспечить 70% заполняемость таких площадок.

Недопустимым назвал Рустам Минниханов и снижение плановых показателей территорий опережающего социально-экономического развития. По итогам 2022 года такой недочет в активе ТОСЭР Нижнекамска и Чистополя.

Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Призвал Рустам Минниханов обратить серьезное внимание и на профилизацию малого и среднего бизнеса. На фоне общего роста в сегменте в целом, отмечается и то, что к обрабатывающей промышленности из общего объема имеют отношение лишь 7%. Этого — мало. И значительное снижение произошло в области инноваций и передовых разработок. Минус 17% за 10 лет по числу полученных патентов на изобретения. «Главная беда, по мнению экспертов, слабая связь исследований с реальными заказчиками в лице предприятий. Как заметил министр финансов Антон Силуанов, государство участвует в процессе на две трети и только на одну треть бизнес», — озвучил возможную причину проблемы ведущий программы «7 дней».

Не на полку, а в работу

«Важно обеспечить востребованность научных результатов. Тут принцип горячей картошки, когда разработка должна быть передана дальше, а не положена на полку в виде статьи», — процитировали наши коллеги вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Речь опять-таки идет об инновациях, проблемах технологического предпринимательства и востребованности студенческих стартапов. Именно эта тема стала центральной на прошлой неделе на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию, превратившемся в настоящую выставку ярких предложений и интересных проектов.

Чего стоит хотя бы проект по строительству легких домов на понтонах. Или автономного подталкивателя кормов. Или мобильного приложения для людей, страдающих хроническим заболеванием почек. Или шамаили на стекле… И обилие предложений, и разброс по идеям, и энтузиазм авторов — все это впечатляет. Об этом заявил и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Понятно, что пока это — первая волна. Ее задача не столько прикладная, сколько стимулирующая: вызвать интерес у креативной и активной молодежи, подтолкнуть их к творчеству, созиданию. Сначала — просто интересные идеи, потом — полезные инновации. Работа ведется в масштабах страны. Что и интересно, и важно: Татарстан — вновь один из лидеров. Он на втором месте после Москвы и по числу поданных заявок, и по количеству проектов, уже удостоенных грантов. Причем серьезных грантов — на каждый стартап — 1 миллион рублей.

Над чем еще работать, конечно же, есть. Об этом позже заявил председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Миниханов. Главная беда — спонтанный подход к работе. Нет пока ни четкого плана, ни координатора работы, элементарного аудита перспективных разработок — и то нет. Еще одно серьезное препятствие на пути к успеху — отсутствие контакта между авторами идеи и бизнесом, который мог бы масштабировать интересные идеи. Идеальным же вариантом могла бы стать ситуация, когда бизнес выступает заказчиком идеи и соучастником реализации проекта. Пока таким подходом могут похвалиться единицы авторов стартапов.

Выстроить даже не цепочки, а настоящие крепкие системы, где вузы и активное студенчество, способное и готовое генерить идеи, получало бы поддержку, заинтересованность, заказы от предприятий, компаний, предпринимателей — одна из задач на обозримое будущее. Об этом, выступая перед участниками события, говорил Рустам Минниханов. А также о том, что пока импорт технологий в Россию в шесть раз превышает экспорт. Пришло время менять статистику.

«Перепись фиксирует не численность народа, а фиксирует мнение людей, которые захотели и отметили свою этническую принадлежность». Фото: Ренат Назметдинов/realnoevremya.ru

Куда исчезают города?

Таким вопросом задались наши коллеги из программы «7 дней». Впрочем, нужно пояснение, речь идет не о городах и поселках, именно как о населенных пунктах — точках на карте, а о людях. Согласно данным недавней переписи населения, по итогам которой страна не досчиталась 600 тысяч татар.

Например, в Перми, согласно статистике, за 10 лет стало на 23 тыс. меньше. Для сравнения, это на тысячу человек больше, чем все население Бавлов, или на 2 тыс. больше, чем во всем Дрожжановском районе Татарстана, или на 3 тыс. больше, чем население Арска. Это — много. Очень много. А если говорить обо всех 600 тыс., то по итогам переписи полностью исчезло население Набережных Челнов и Тукаевского района.

Что произошло и куда пропадают татары — искать ответы на эти вопросы, съемочная группа ТНВ отправилась в Пермский край. И первая остановка — семья Маликовых. Здесь татарский язык помнят, знают, ценят все поколения. Вот только… «Но таких семей не только в Пермском крае и в Татарстане все меньше. Причины везде называют одни — ассимиляция, урбанизация, глобализация и… исчезновение в самих людях национального духа. И произошло это, само собой, не за год и не за 10 лет, корни глубже», — с горечью отмечает журналист программы «7 дней».

Халиль Фарвазетдинов — уроженец Перми. А его родители много лет назад перебрались сюда и осели. Как признается сам Халиль, сегодня возглавляющий татарскую национально-культурную автономию края, было время, когда люди стеснялись национальных корней — языка, имени. Сейчас народы — не только татарский, но и чувашский, марийский и многие другие пожинают плоды тех времен. Говорить — по-русски, не Мансур, а Миша. Итог — сегодняшние родители сами мало знают о своих корнях. А передать следующему поколению способны еще меньше. Не пытаться исправить ситуацию сейчас — потерять еще больше.

«Перепись фиксирует не численность народа, а фиксирует мнение людей, которые захотели и отметили свою этническую принадлежность. Придется работать с этими цифрами», — с этими словами Анастасии Субботиной — директора департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края, сложно не согласиться. Согласно статистике, население края в целом сократилось на 4%. А из тех, кто ответил на вопросы переписчиков, значительное число решили не обозначать свою национальную принадлежность. И эта проблема коснулась многих народов. Так, в крае русских стало меньше на 160 тыс., коми-пермяков — почти на 31 тыс., башкир — более чем на 16 тыс.

Год учителя

«В преподавателе среднего учебного заведения знание предмета далеко не составляет главного достоинства. …. Но главное достоинство гимназического преподавателя состоит в том, чтобы он умел воспитывать учеников своим предметом», — писал Константин Дмитриевич Ушинский. В минувшее воскресенье исполнилось ровно 200 лет со дня рождения основоположника отечественной научной педагогики. Вдвойне символично, что юбилей празднуется во Всероссийский год учителя и наставника.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Интересное интервью получилось у наших коллег со старшеклассницами одной из школ. О том, каким должен быть современный учитель, девушки ответили быстро: не только суровым наставником, но и старшим другом, сосредоточенным не только на преподаваемом предмете, но и на том, чтобы помогать подрастающему поколению лучше понимать окружающий мир и себя в нем. А вот на вопрос — готовы ли сами старшеклассницы идти в педагогику, те замялись… лишь одна призналась, что держит этот вариант в голове, но лишь как запасной.



Тысяча триста учителей. Ровно столько на начало учебного года не хватало в образовательных учреждениях республики. Неужели профильные вузы прекратили набор? Нет! В КФУ, включая филиалы в Елабуге и Набережных Челнах, сейчас на педагогические специальности учатся почти 11 тыс. студентов, в том числе 2,8 тыс. — первокурсников. Попасть на бюджетное место — задача не из простых: конкуренция до 20 человек на место. Откуда же тогда дефицит? В низком престиже и невысокой оплате труда педработников. Многие из сегодняшних студентов… да что там — большинство, учатся скорее для того, чтобы получить высшее образование, а не для того, чтобы затем отправляться работать в школы. Однако в республике предпринимаются шаги для того, чтобы переломить ситуацию.

«Семь лет назад создан проект по подготовке кадров. 745 студентов обучаются, половина из них по полилингвальной категории — за счет республиканской программы. И закрепляемость данной категории учителей — 88%. Это хороший показатель», — рассказал о том, что делается министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

И что касается заработной платы, то ситуация постепенно меняется. Сегодня, согласно официальным данным, средняя заработная плата в системе образования сравнялась со средним республиканским уровнем по всем отраслям.

Но главным требованием к педработникам во все времена было и остается — любовь к детям и своей профессии. Не вымучивать себя каждый день, собираясь на работу, и преподавать, не сцепив зубы, а с душой. Тогда и результат будет. Так, преподаватель вовремя заметила таланты Ирека Мухаматдинова, начала готовить и отправлять юношу на олимпиады. Позже молодой человек поступил в КНИТУ. Сегодня он — надежда отечественной науки. Молодой ученый уже стал обладателем государственной премии в области науки и инноваций. Награду вручал президент России Владимир Путин. Вернувшись домой, молодой ученый в интервью нашим коллегам первое что делает — благодарит школьного учителя. А также научных руководителей в институте, наставников в лаборатории, где он и сам сегодня работает. В 33 года он сам доцент и преподаватель.

Учитель, наряду с родителями — один из проводников сегодняшних детей в их завтрашнюю взрослую жизнь. Именно учитель закладывает фундамент знаний, на котором, взрослея, юноша или девушка возводят будущую профессиональную карьеру. Учитель — профессия, достойная уважения. И в республике готовы создавать условия для того, чтобы профессия становилась престижной, а люди, посвятившие себя ей, уверенно смотрели в завтра. К примеру, уже скоро почти тысяча учителей отпразднуют новоселье — им будут вручены ключи от новых комфортных квартир.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как в Казани встретили 150-летие со дня рождения Федора Шаляпина и о том, что за город Калюш и где он находится на карте Татарстана, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 20 февраля ровно в 13:00, или на сайте телеканала.