Розовая парковка, директриса-взяточница и 2,7 миллиарда на борьбу с COVID-19

Сколько сил Татарстан бросил против коронавируса, и почему вокруг стоянки идут споры о дискриминации — итоги недели в программе «7 дней»

Новая коронавирусная инфекция, сумевшая на несколько недель запереть почти весь мир по домам, унесшая сотни тысяч жизней по всему миру и нанесшая, пусть не сокрушительный, но крайне мощный удар по глобальной экономике, медленно, но вроде бы отступает. Как выстоял в этой борьбе Татарстан, а также что такое «тариф на поступление» в школах и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Медицина 2021. Задача — вернуться к плановой работе

Уже более 4-х месяцев, одна из ключевых тем не только в Татарстане, но и в России, мире — COVID-19. Коронавирус катком прошелся по всем направлениям жизни и экономическим отраслям: разогнал людей по домам и заставил если не бояться, то опасаться любого, кто случайно оказался рядом. А уж если этот кто-то кашлянул… Для нас стало нормой носить маски и перчатки, экономика просела по большинству направлений. И даже если предприятие исправно продолжало и продолжает работать на всем протяжении пандемии, рынок сбыта сузился так, что часто речь идет не о пусть символической, но прибыли, а о том, чтобы хотя бы удержать нулевой баланс. Но именно сейчас, наконец, идет постепенное, но выравнивание. Вновь оживают внутренняя, межрегиональная и межгосударственная логистика.

Медицина на всем протяжении эпидемии работала на износ. Вынужденно пришлось «забыть» о плановости и полностью сосредоточиться на спасении коронавирусных больных. Только в Татарстане открыто или перепрофилировано 45 медучреждений — госпиталей, в которых развернуто 4728 инфекционных коек. Больными на самом высоком профессиональном уровне занимались почти 16 тысяч медицинских работников, в том числе 8617 — трудились непосредственно в госпиталях. Сутками не снимая защитных костюмов, неделями не видя родных и близких, они ежедневно вели и продолжают вести битву за каждого, пораженного опасным недугом. Остальные — водители, фельдшеры, врачи скорой медицинской помощи — первыми прибывающие к тем, кому нужна помощь. Что дал COVID медицине? Опыт. Знания. Готовность мобилизоваться. Веру в собственные силы и уверенность в том, что даже самой страшной болезни можно дать бой. Уровень смертности в Татарстане — один из самых низких в стране. В России — один из самых низких в мире. Оснащение. Только в республике специального оборудования приобретено на 2,7 млрд рублей. Это компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, кареты скорой медицинской помощи и многое другое. Все это пригодится в будущем — когда медицина вновь заработает в привычном режиме, без аврала. Да, так просто все не кончится, но перед медиками уже стоит задача: до 2021 года вернуться к нормальной плановой медицине — не только экстренной. В некоторых ковидных госпиталях уже, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», число свободных коек приближается к половине. Далеко не во всех, но изменения есть. В мае-июне все было намного хуже.

В некоторых ковидных госпиталях уже, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», число свободных коек приближается к половине. Фото Ильи Репина

На минувшей неделе съемочная группа ТНВ побывала в Набережных Челнах, где в мае под борьбу с новым недугом был переоборудован госпиталь ветеранов войн. Развернуты 85 инфекционных коек. Сегодня там достигнут рекордный минимум — всего 64 больных ковидом. В чистой зоне — те, кто проходит реабилитацию после того, как коронавирусная инфекция отступила. Долговременные последствия болезни все еще слабо изучены и слишком обширны для того, чтобы едва вставший на ноги человек мог быть оставлен без врачебного присмотра. К концу августа, как надеются врачи, ситуация станет еще лучше и можно будет переключаться на обычный режим работы.

В пятой горбольнице, где развернуты почти 300 инфекционных коек, сегодня заняты 46. Могло бы быть и еще меньше, — отмечают авторы сюжета: «Если бы каждый следовал правилам, здесь бы уже сегодня лежали бы другие больные, которые ждут своих врачей — хирургов, неврологов, терапевтов — вот уже несколько месяцев. Они все тут как чужие на этой войне: пациенты — потому, что считали себя неуязвимыми, врачи — потому, что готовились не к этого рода военным действиям».

И здесь тоже готовятся уже вскоре приступить к привычной работе — войне с врагами (инфекциями, вирусами, болезнями), которые известны давно, не забывая и о новом противнике. Скоро осень. Часть экспертов уверена, что страховки от того, что вирус вернется — нет. «Осень есть осень — будет много вернувшихся из-за границы людей, будет много вернувшихся из школы детей, будет много чего нового и такого, что еще совсем не апробировано на практике», — отмечают журналисты. Кроме того, никуда не денутся и последствия для здоровья у тех, кто переболел коронавирусом. Кому, как не медикам, работавшим с такими больными знать, что даже если человек выздоровел и больше не заразен, то это совсем не значит — что он снова здоров так, как до госпитализации. Сейчас по всему миру идут масштабные исследования того, какой урон наносит COVID организму, каковы последствия, скрытые угрозы и опасности.

Сейчас по всему миру идут масштабные исследования того, какой урон наносит COVID организму. Фото mos.ru

Коррупция в школах

«У родителей будущих первоклассников есть четкая градация учебных заведений — это не привычное «школа-гимназия-лицей», а «обычная» и «непростая». По ответу на вопрос «А вы в какую школу ходите?» часто окружающие судят о степени успешности родителей. Но за все в жизни надо платить, теперь уже решительно за все. Даже за все то, за что платить просто запрещено законом», — отмечают наши коллеги с телеканала «Новый век». И в школах есть тариф на поступление и лимиты на поступающих.

Как это ни печально, но система бесплатного образования, бесплатна не всегда. Программа «7 дней», напоминает о том, что в конце минувшей недели Следственный комитет РТ заявил о новых эпизодах, выявленных в уголовном деле о взятке… директором казанской школы №167. Устроить в учебное учреждение с углубленным изучением английского языка, с множеством регалий и достижений — мечтали многие родители района. Мечтали настолько, что были готовы платить. Именно в такой момент — передаче 25 тыс. рублей директору школы, в ее кабинете появились сотрудники правоохранительных органов. Сам факт того, что СК занялся этим делом, говорит об особой важности вопроса о коррупции.

Позже стало известно еще о шести подобных эпизодах, где фигурировали суммы от 10 до 20 тыс. рублей. И, как полагают в СК, фактов могло быть и больше. Следствие продолжает работу. Сама задержанная частично признала причастность к совершению преступления.

Проблем даже не в школах, а со школами — хватает. В первую очередь принимают по прописке. Следующий этап отбора — наличие среди учащихся старших братьев и сестер, чтобы родителям было удобнее водить всех детей. Но недовольные есть всегда. Кто-то жалуется, что не может попасть в учебное учреждение по месту жительства. Кто — то на то, что их ребенка не берут в школу, к которой он не приписан, но куда родителям было бы удобнее водить своего ребенка. Где-то за школой закреплено совсем немного домов и в итоге родители… покупают прописку, лишь бы взяли в ученики. В 182-м лицее Казани (самом большом в столице республики), что в массиве Салават Купере — другая проблема: в жилом массиве на 50 тыс. человек, пока других школ — нет. Родители с февраля выстаивают очереди на зачисление детей. Уже набрано 13 первых классов. Причем число учеников в каждом — выше нормы. А вот в школе №41 — недобор. На каждого педагога образовательного учреждения, к слову, расположенного в самом центре Казани, едва приходится по 10 учеников.

В 182-м лицее Казани (самом большом в столице республики), что в массиве Салават Купере — другая проблема: в жилом массиве на 50 тыс. человек пока других школ — нет. Фото evening-kazan.ru

Начальник управления образования г. Казани Ирек Ризванов подчеркивает: учеба на подготовительных курсах — еще не гарантия поступления. Если мест нет — могут и отказать. Если так случится, нужно взять уведомление и с ним прийти в районный отдел образования, чтобы не теряя времени, для ребенка подобрали наиболее удобный вариант. Набор 2020 будет идти до 5 сентября.

Нина Шимина — председатель молодежного правительства РТ, сама — мама. Отводила ребенка на подготовительные курсы. Платно. Но в итоге первая линейка для ее первоклашки состоится в другой школе. В той, в которую хотели и ходили, затратив почти 40 тыс. рублей, в итоге мест не оказалось. Шимина инициировала ретранслировать опыт прозрачной и понятной электронной очереди в детсады и на процедуру зачисления в школы.

Не меньше проблем и с выпускными классами — отмечают на ТНВ. Где-то учеников после 9-го класса, с радостью оставляют продолжать обучение, а где-то настоятельно рекомендуют «не мучить детей и подыскивать колледж». Жалобы, поступившие в прокуратуру, выявили странные несостыковки: в 180-й гимназии в 10-е классы было сформировано 59 мест, заявления подали 59 человек, но… 7 из них по непонятным причинам зачислены не были. Почти такая же картина в 125 гимназии, в лицее №35. И только после вмешательства ведомства, права детей — восстановили.

Парковка в розовом

Неожиданной «войной полов» обернулась инициатива одного из торговых центров в Казани. Парковка, выкрашенная в розовый цвет, с более удобными — широкими местами под машины и запозиционированная как «паркинг для женщин», вызвала бурю возмущения. Вроде бы понятно стремление владельцев центра — сделать так, чтобы их основным посетителям: женщинам, часто приезжающим за покупкам с детьми и покупающим много, создать максимум комфорта. Такая парковка должна была стать своего рода изюминкой. Но инициаторы тут же были обвинены в сексизме и дискриминации женщин.

За какую-то неделю розовая парковка стала символом общественного раскола. В итоге, парковке решили «не быть». И приняло это решение ГИБДД. Правда ни о каком сексизме и дискриминации при этом речи не шло. Обоснование — не соответствие ГОСТу.

За какую-то неделю розовая парковка стала символом общественного раскола

Торговый центр сейчас снова все меняет: «дамский» участок парковки будет перекрашен в традиционные цвета. Места по размеру приведены в соответствие. Про то, что новый лифт в самом здании был разработан с учетом того, чтобы в нем было удобно подниматься женщинам с колясками, сейчас в центре стараются не говорить. От греха подальше.

Между тем, отмечают журналисты программы «7 дней», подобные парковки — совсем не редкость за рубежом. И там они в штыки не воспринимаются. Ни в Китае, ни в очень толерантной Европе.

Учебник вне закона

Проблема национального образования не прекращает быть актуальной. К теме вновь обратились наши коллеги с ТНВ. Ведущий принес с собой в студию два почти совершенно одинаковых учебника физики за 10 класс. Совершенно одинаковое содержание, подача, иллюстрации. Идентичные задачи и примеры. Вся разница лишь в двух моментах: одна книга — на русском языке, вторая — на татарском. Первая — учебник, вторая — может называться лишь учебное пособие.

С 2016 года переводные учебники оказались вне закона. Все те переводные книги, что ранее состояли в федеральном перечне учебников (в Татарстане их 79), с этого момента должны были пройти повторную научную экспертизу. Вот только изменив условия для национальных школ, министерство просвещения РФ не указало — как же нужно вносить учебники для национального образования в эти самые федеральные списки и что за процедура, которая делает этот процесс возможным. Проблема актуальна не только для Татарстана, но и для других республик и народов многонациональной России. А раз учебник — уже не учебник, то к нему не нужно, а точнее нельзя выпускать рабочих тетрадей на родном языке, не готовится электронного сопровождения, нет методичек для учителя. Нет и электронных образовательных сайтов. Это особенно остро ощутилось в период вынужденной самоизоляции, когда доучиваться детям пришлось в формате дистанта.

Теперь, чтобы получить право на перевод, республике надлежит выкупить авторское право — лицензию на каждый учебник. Фото: edu54.ru

4 года Татарстан пытался прояснить ситуацию и добиться равноправного статуса для национального образования и учебников на родном языке. И лишь в 2019 году, при вмешательстве руководства РТ, был получен документ, оговаривающий порядок проведения экспертизы. Теперь, чтобы получить право на перевод, республике надлежит выкупить авторское право — лицензию на каждый учебник. Стоимость на одну книгу — 300 тыс. рублей. Только после этого, электронный аналог учебника отдается на перевод. Переведенный материал отправляется в министерство просвещения РФ, где ему предстоит пройти экспертизу у трех экспертов. Один из них — из Татарстана, на этом настояла республика. При получении положительного заключения от всех трех экспертов, проводится итоговое экспертное заседание, выносящее окончательное решение о разрешении теперь уже не учебного пособия, а учебника — в печать.

Сколько на все это потребуется денег — сейчас подсчитывается. Ясно одно: экономить на вопросе сохранения родного языка, а значит и культуры, республика просто не может себе позволить. А значит, надежды на то, что национальные школы и национальные классы, скоро, наконец, смогут полноправно и полнообъемно участвовать в образовательном процессе.

Обо всем этом, а также о том, каким видится республике национальный кинематограф, что происходит на съемочной площадке Ильдара Ягафарова, снимающего в Сармановсокм районе свой новый полнометражный фильм, и о чем вспоминал в своем эксклюзивном интервью программе «7 дней» Герой России Владимир Шарпатов — командир воздушного судна, 25 лет назад сумевшего вырваться из плена талибов в Кандагаре, можно узнать подробнее 10 августа, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

