Кадровые перестановки в Татарстане: за неделю сменились 5 глав районов РТ

Ротация руководства в районах, социальные проблемы «человейников» и другие события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели стали кадровые перестановки в руководстве районов Татарстана. Сменились главы пяти муниципалитетов, на что часть СМИ отреагировали хлесткими заголовками: «Главопад», «Масштабная перестройка в районах» и т.д. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре от «Реального времени».

Не главопад, а плановая ротация

«Неожиданные назначения, громкие отставки? Я бы всё-таки так вопрос не ставил. Скорее плановая и даже необходимая ротация», — сразу задал тон материалу, открывающему выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий Тимур Бикмурзин.

Экс-главе Нижнекамского района предложена должность помощника раиса Республики Татарстан. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О чем идет речь: Рамиль Муллин перебирается в Казань, где займет должность помощника раиса Татарстана. Вместо него Нижнекамск возглавил теперь уже бывший глава Менделеевского района Радмир Беляев, в свою очередь уступивший кресло Роберту Искандерову. В Атнинском районе, Габдулхат Хакимов, бессменно возглавлявший муниципалитет 35 лет, уступил дорогу Рустему Хисамиеву. В Новошешминском районе, Вячеслав Козлов, крепко державший штурвал управления муниципалитетов в своих руках 15 лет, уступил капитанский мостик Егору Тарнавскому. Фаргата Мухаметова, руководившего Спасским районом, сменит до недавнего времени работавший замглавы Елабужского района Роман Исланов.

Заметен явный курс на омоложение руководящего состава районов РТ. Средний возраст вновь назначенных глав муниципалитетов — 39 лет.

Съемочная группа программы «7 дней» посетили часть районов, где сменилось руководство. В Нижнекамском районе наши коллеги оказались как раз во время сессии местного совета, в работе которого принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин. «Рамиль Муллин уходит в связи с переходом на должность помощника раиса и с хорошим багажом — его наградили медалью ордена Республики Татарстан «за доблестный труд». Строительство, обновление жилья, появление новых скверов и памятников — рукотворное наследие. Самая болевая точка — износ коммунальных сетей — 80 процентов.



Премьер-министр республики особо подчеркнул «необходимость решения задачи новым главой», — кратко резюмировали основные моменты сессии журналисты ТНВ. А Алексей Песошин сообщил, что на реализацию новой программы по поручению раиса республики, правительством Татарстана выделено 900 млн рублей из бюджета РТ. «Можно не хлопать. Просто сделайте, чтобы не было проблем», — подчеркнул Алексей Песошин, напутствуя нового главу Нижнекамского района.

Радмир Беляев, сменивший Рамиля Муллина в кресле Нижнекамского главы — опытный управленец. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Радмир Беляев, несмотря на довольно молодой возраст — опытный управленец. За время, что он возглавлял Менделеевский район, смог поднять его на 13 место в рейтинге из 43 муниципалитетов Татарстана. Нижнекамск и его особенности знает тоже хорошо и не понаслышке: 5 лет работал в местном исполкоме. Позже поделился с журналистами, что время с момента, когда узнал о предстоящей ротации и до назначения провел с пользой: успел встретиться с руководством градообразующих предприятий, провел несколько встреч с населением — наметки по шагам и действиям уже имеются.

Теперь уже экс-главу Атнинского района Габдулхата Хакимова, на заслуженный отдых провожали аплодисментами и стоя. Раис республики своим указом наградил аксакала орденом «Дуслык» за несомненные заслуги перед республикой и возглавляемым Хакимовым 35 лет районом. «Такие как он — делали нашу республику», — подчеркнул председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. 44-летний Рустем Хисамиев, в прошлом — медик, а последние 3 года — руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия в Атне, уже принимает дела.

В Менделеевске дела принимает 34-летний Роберт Искандаров. К слову, на настоящий момент, в свои 34 года, он — самый молодой из всех глав в Татарстане. Уроженец Менделеевска, большую часть трудового стажа получил здесь же — на родной земле, где последние 3 года он возглавлял исполком.

В свой родной район — Спасский, из Елабуги, где он занимал должность заместителя главы, возвращается Роман Исланов. взято с сайта ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

В свой родной район — Спасский, из Елабуги возвращается и Роман Исланов. Карьеру управленца начинал в Болгаре — руководителем отдела по делам молодежи, спорту и туризму. Позже работал в администрации раиса РТ, затем был назначен на административные должности в Рыбно-Слободский, а затем — Елабужский районы. Основными задачами считает строительство жилья, прекращение оттока населения, развитие здравоохранения и, разумеется, туризма. В минувшем году Спасский район буквально чуть не дотянул до отметки в миллион гостей.

Егор Тарнавский в Новошешминск перебирается из Казани. Последние 7 лет преемник Вячеслава Козлова занимал должность заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ.

Пригородный апокалипсис

«И на повестке еще одна тема. И актуальная, и острая: о том, как живут в пригородах, или точнее, как выживают. Часовые пробки, плохие дороги, отсутствие социальной инфраструктуры, школ, детских садов и развлечений в доступности уже стали верными спутниками казанских поселков. Жилые массивы, казалось бы, присоединялись к территории Казани, но вместе с планировочными проблемами», — обозначил остроту проблемы Тимур Бикмурзин.

Автомобильные пробки в Салмачах явление — привычное. скриншот с сайта Яндекс.карты

Поселок Салмачи за последние 10 лет вырос в 10 раз. Прибавил он и в границах, и в населении, и к небу тянется высотками, уже совсем не напоминая поселок. Но уже который год люди стонут от того, что здесь просто некуда устроить детей. В детские сады приходится возить в Казань, причем, чтобы успеть и ребенка доставить в ДОУ, и самим на работу не опоздать, вставать приходится ни свет, ни заря и тратить часы на толкание в пробках, вместе с сотнями и тысячами таких же «счастливых» обладателей недвижимости за городом.

Плюс нехватка мест в школах, плюс вырубка тех самых лесов, которыми заманивали при приобретении жилья под новые строительные площадки, плюс мусор. Вроде бы и пустующие участки в Салмачах еще остались чтобы и школы, и детские сады построить, и другие социальные объекты, но… большинство этих земель — частная собственность. Остальное непригодно для строительства по разным причинам. Похожая картина складывается и в разрастающемся на глазах поселке Куюки.

Автобусов не хватает, а периодичность сообщения оставляет желать лучшего. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Полтора года назад было издано поручение о временной приостановке выдачи разрешений на строительство жилья в проблемном пригороде. На одном из недавних совещаний раис Татарстана поручил руководителям профильных ведомств продумать комплексное поэтапное решение острых социальных проблем Пестречинского района. Но пока до этого далеко. Да и хаотичная застройка, не смотря на запреты, и в Салмачах, и в Куюках продолжается. И строятся отнюдь не школы и детсады, а таунхаусы и коттеджи. На месте, уже не в первый раз побывала съемочная группа программы «7 дней».

«Если вы устали от шумного мегаполиса, добро пожаловать в Салмачи. Правда с оговоркой — если вы один и вам ничего не нужно, кроме свежего воздуха. Природа и тишина — это, пожалуй, единственный плюс проживания здесь. А в остальном, как в старом анекдоте — «чего у нас в поселке только нет! Бордюров нет, площадок нет, детских садов нет», — над этими словами журналиста программы «7 дней» можно было бы посмеяться, если бы это было шуткой. И журналист поясняет: «Это кажется невероятным, но детских садиков здесь ровно ноль. А мам огромное количество, большинство из которых многодетные. Возят в центр города за 7 километров, по пути один 90 автобус — ходит с перебоями, заполонен до отказа».

Но и это еще не все проблемы: на весь поселок всего один педиатр. Детских площадок — нет, как нет и развивающих центров. Нет тротуаров, потому на автобус и по делам люди ходят прямо по проезжей части. У кого есть машины могли бы считаться счастливчиками, если бы не многочасовые пробки. Садик в Салмачах построить планировали. Даже место определили — на улице Фиалковой. Но… Сроки реализации проекта давно прошли и источников финансирования — просто нет.

«Решить проблемы могла бы программа «Поселок», которая действовала в Казани в 2002 — 2005 годы. Она предусматривала строительство и ремонт дорог, канализационно-насосных станций, инженерных сетей. Но ее снова так и не приняли. Поэтому пока реальность такова — город медлит, жители стоят в очереди за хорошей жизнью», — отмечают наши коллеги с ТНВ. А местные жительницы подчеркивают, что вместе с мужьями готовы бы принять самое деятельное участие в идущей сейчас программе «Демография», но вот в таких условиях, когда ни детсадов, ни школ, ни условий для жизни, задумываться о том, чтобы родить еще детей не то, что боязно — совершенно безответственно.

Премьера на ТНВ

«В тяжелые для Родины времена нельзя допускать слабость, нужно оставаться человеком, мужчиной. Тогда будет жив род, деревня, родная земля — это слова одного из героев повести знаменитого татарского прозаика Мухаммета Магдиева «Человек уходит — песня остается». Несмотря на то, что само произведение было написано автором еще в середине прошлого века, мы и сегодня слышим знакомые ноты, такие близкие для простого народа переживания, чувства, эмоции, которые созвучны с нашим временем», — отметил Тимур Бикмурзин, вводя в следующую тему выпуска.

С понедельника на ТНВ стартует премьерный показ телесериала на основе повести знаменитого татарского прозаика Мухаммета Магдиева «Человек уходит — песня остается». предоставлено Булатом Гильвановым

У зрителей телеканала «Новый век» есть возможность убедиться в этом лично. С понедельника — 28 апреля 2025 года, на ТНВ стартует премьерный показ телесериала, снятого ТНВ, совместно с кинокомпанией «Ватан», при поддержке благотворительного фонда Татнефти и Комиссии по родным языкам при раисе Республики Татарстан.

«Это повесть о жизни и деревенском быте, о чаяниях, горе и радостях, о героизме народа в тылу и на полях сражения, о трудностях послевоенных лет», — поясняют наши коллеги для тех, кто пока еще не знаком с этим произведением Мухаммета Магдиева.

События фильма, на протяжении нескольких поколений с 1930 по 1960 годы, разворачиваются в вымышленной татарской деревушке Кара Чырши. предоставлено Лейсан Ахмадеевой

На роль главного героя — доброго и покладистого деревенского парня Хакимуллы, был выбран заслуженный артист РТ, режиссер детской театральной студии Ильсур Хаертдинов. События разворачиваются в небольшой вымышленной татарской деревушке Кара Чырши, где и происходят основные события жизни и быта нескольких поколений местных жителей с 1930 по 1960 годы.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 28 апреля, в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, как к своему 75-летию готовятся в Татнефти, чем запомнится День родного языка, а еще — о том, как и кем совершенствуется электротехнический кластер Татарстана.