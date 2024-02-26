Владимир Путин в Татарстане, Игры будущего и 105 лет Казанскому танковому

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: Платонов Максим

Президент России Владимир Путин провел в Татарстане два сверхнасыщенных дня. Одним из ключевых событий рабочей поездки стало участие в официальной церемонии открытия «Игр будущего». Но это — лишь одно из череды событий. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Наш дар мировой спортивной семье»

Так во время церемонии официального открытия «Игр будущего», охарактеризовал новое направление в мире спорта президент России Владимир Путин. Первое же событие обрело мировой масштаб: 21 фиджитал-дисциплина, свыше 2 тысяч спортсменов из 107 государств, объединившихся в 270 команд, 20 тысяч аккредитованных на Игры лиц. На церемонию прибыли 5 президентов иностранных государств, 11 министров, 17 послов.

На церемонию открытия «Игр будущего» прибыли 5 президентов иностранных государств, 11 министров, 17 послов

Возможно, создать что-то новое и масштабное в мире спорта пытались и раньше. Но придумать формат на стыке традиционного спорта, науки и технологий — мало. Нужно уметь его воплотить. И у России это получилось. Причем как признают все участники турнира — получилось с олимпийским размахом. Татарстан и Казань, как место организации и проведения первых в глобальной истории фиджитал-игр, были выбраны неслучайно: опыт проведения событий любого масштаба и уровня у столицы республики — огромен.

— Это феноменально! Это возможность здесь, в Казани, уже сейчас увидеть что-то новое, наше будущее, которое уже не за горами. Мы должны следовать трендам, — подчеркнул Милорад Додик — президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

Высоко оценил организацию игр и глава олимпийского комитета Афганистана Ахмадулла Васик. А еще он в восторге от спортивных объектов столицы Татарстана и от того, что они являются не просто дворцами спорта, а реальными объектами, готовыми как принять турниры самого высокого уровня, так и в ежедневном режиме быть доступны любому желающему и нести реальную пользу для населения.

Владимир Путин: «Казань, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу «Игр будущего»

— Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу «Игр будущего». Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков и при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные новаторские проекты и блестяще их выполняет, — подтвердил впечатления многочисленных гостей турнира Владимир Путин.

К слову, в череде выступлений приехавших в Казань лидеров государств, самым расторопным оказался Шавкат Мирзиёев. Президент Узбекистана озвучил желание-заявку на проведение следующих «Игр будущего» на узбекской земле.

«Игры будущего» уникальны по множеству моментов. И дело не только в формате, но еще и потому, что как отметил Владимир Путин, «Игры будущего» полностью свободны: «от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов».

Владимир Путин: «Игры будущего» полностью свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов»

«Игры будущего» были важной, но далеко не единственной составляющей поездки Владимира Путина в Татарстан. И началась деловая программа с визита на казанский авиазавод. Тоже уникальный — здесь производят и гражданские борта — среднемагистральные Ту-214, и знаменитые ракетоносцы Ту-160. Один из них, по инициативе президента России, теперь носит имя первого президента Татарстана, а сегодня Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева.

Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных представителя воздушной ядерной триады страны. Ракетоносцы как раз сейчас проходят процедуру приемки Минобороны. Президент России не только осмотрел производство, но и поднялся на одном из них в воздух.

Президент России поднялся в небо над Казанью за штурвалом Ту-160

Чуть позже лидер России провел совещание с раисом Татарстана в казанском Кремле. К беседе присоединился и Минтимер Шаймиев. Из кабинета они втроем дали по видеосвязи старт еще одному важному событию — строительству центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ СИБУРа в Казани. После завершения строительства, центр станет головным в системе из девяти научных центров нефтехимической компании, работающих на ниве разработок и исследований во всех направлениях деятельности холдинга.

Это только часть задела в социально-экономическое развитие республики в будущее. Валовый региональный продукт Татарстана по итогам 2023 года составил 4 трлн 103 млрд рублей. Рост к уровню 2022-го — 3,6%. Рост инвестиций в основной капитал превысил 11%. Объемы строительства за год выросли на 17%. Все эти цифры Рустам Минниханов озвучил Владимиру Путину.

Высоко оценил президент России и успехи проекта в сфере профессионального образования — «Алабуга-Политех». Сейчас там учатся около 2,5 тысячи студентов не только со всей России, но и из множества других стран. В перспективе число обучающихся вырастет вчетверо. Причем достигнуть этого уровня планируется уже в ближайшие год-полтора.

Владимир Путин посетил недавно введенную в эксплуатацию скоростную автомагистраль М-12

Поздравления от президента России принимали также в 7-й горбольнице Казани по случаю открытия перинатального центра и известный меценат и благотворитель Владимир Вавилов, недавно открывший построенный на средства, выделенные из республиканского бюджета и поступившие от частных лиц, второй хоспис.

В плотном графике Владимира Путина и Рустама Минниханова нашлось время на встречи с посетившими Казань лидерами стран, поездку на недавно введенную в эксплуатацию трассу М-12 и т. д.

«Достойно Татарстана, достойно России»

Во время встречи в казанском Кремле с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым, президент России Владимир Путин так охарактеризовал организацию и проведение «Игр будущего».

Владимир Путин — Рустаму Минниханову: «Хотел вас поблагодарить за помощь в организации церемонии открытия Игр будущего».

— Хотел вас поблагодарить за помощь в организации церемонии открытия «Игр будущего». Все это как раз продолжается, имею в виду спортивные события. На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России. Спасибо, — подчеркнул Владимир Путин.

В ответ Рустам Минниханов поблагодарил за оказанное доверие.

Болельщикам старой закалки на «Играх будущего» пришлось непросто: фиджитал-хоккей, например, собрал полные трибуны. То, что виртуальная составляющая матчей была доступна взорам каждого помогло легче адаптироваться, но подтянуть знания в виртуальных играх все-же пришлось. Как пришлось перестраиваться и спортивным комментаторам. Но и сами игроки, и зрители быстро вошли в колею и даже на киберэтапе зал не мог усидеть на месте: каждая передача или голевой момент вызывали бурю эмоций. Ну и что, что первая составляющая игры — виртуальная, эмоции-то настоящие!

«Игры будущего» частью — виртуальные, но эмоции на трибунах кипели — самые настоящие

Как и фиджитал-баскетбол. Тут кулачки держали сжатыми все, включая советскую звезду детского телевидения — Хрюшу. Оно и понятно: на поле Россия и США. С минимальным отрывом хозяева турнира по итогам виртуального и реального матчей вырвались вперед. А политика? Причем тут она? Главное спорт и соревновательный дух. Вот и Калеб Морис Вон — участник команды I’m Possible (США) высказал надежду, что получится приехать на «Игры будущего» еще.

За всевозможными играми в режиме онлайн более чем с 200 стриминговых площадок следили миллионы зрителей. В виртуальном формате они все смогли пусть ненадолго, но побывать в Казани.

105 лет Казанскому танковому

Как раз на время рабочей поездки в Казань президента России, выпало еще одно яркое событие: Казанское высшее танковое командное Краснознаменное, ордена Жукова училище встретило свое 105-летие. С этой датой весь коллектив учебного заведения поздравил Владимир Путин.

В этому году Казанское высшее танковое командное Краснознаменное, ордена Жукова училище встретило свое 105-летие

Президент России высоко оценил вклад вуза и его воспитанников в дело приближения победы на полях сражений в ходе Специальной военной операции. Уже 23 воспитанника Казанского танкового за время СВО были удостоены звания Герой России. Среди них и уроженцы Татарстана: Дамир Исламов и Дамир Гилемханов, пожертвовавшие собой в поединке с пятью танками, но уничтожившие четыре из них, Раиль Габдрахманов и Иван Додосов, своей офицерской грамотностью и смелостью обеспечившие возможность для успешных наступательных действий фронта, и, конечно, Расим Баксиков, командир легендарного экипажа танка «Алеша», опровергнувший прошлым летом поговорку о том, что один в поле не воин.

Всего за годы работы, училище воспитало также 74 Героя Советского Союза. Тысячи офицеров и сержантов стали участниками боевых действий.

По случаю юбилея, выпускники разных лет — все, кто смог приехать, чтобы вновь побывать в стенах альма-матер, собрались в Казани

По случаю праздника выпускники разных лет — все, кто смог приехать, чтобы вновь побывать в стенах альма-матер, собрались в Казани — столице подготовки кадров для танковых войск страны.

А 23 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов продолжил поздравления уже со сцены БКЗ им. Сайдашева, где по случаю Дня защитника Отечества собрались ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и СВО.

Обо всем этом, а также о том, как в Татарстане проходит предвыборная президентская гонка, о том, как в преддверии Дня защитника Отечества в прифронтовой зоне СВО героям вручались государственные награды Татарстана, о том, как идет восстановление мирной жизни в подшефных республике городах Рубежное и Лисичанск, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 26 февраля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

