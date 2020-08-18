ТНВ покажет в прямом эфире все матчи хоккейного турнира TANECO

Предсезонный турнир стартует в Казани в среду

С 19 по 23 августа «Ак Барс» впервые проведет в Казани предсезонный хоккейный турнир TANECO Кубок чемпионов. В матчах примут участие команды КХЛ, обладатели Кубка Гагарина разных лет: «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа) и СКА (Санкт-Петербург). Все матчи турнира в прямом эфире покажет телекомпания ТНВ. Подробнее — читайте в материале нашего издания.

Кубок чемпионов — самый статусный турнир «предсезонки» КХЛ

Даже странно, что в предыдущие годы у «Ак Барса» не было своего предсезонного турнира. Казанская команда является одним из грандов российского хоккея. На счету «барсов» не только три Кубка Гагарина, что делает клуб самым титулованным в истории лиги, но и еще два чемпионских титула до КХЛ. А что касается Кубков Гагарина, символично также, что первый в истории лиги трофей достался Казани.

И только в 2020 году в столице Татарстана появился собственный хоккейный турнир, который должен стать традиционным. В «Ак Барсе» много лет запрягали, но поехали быстро, решив создать самый статусный турнир хоккейной «предсезонки» в России. В нем сыграют только обладатели Кубка Гагарина — «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа) и СКА (Санкт-Петербург). В этой компании не хватает лишь ЦСКА. Армейцы решили отказаться от участия.

— TANECO Кубок чемпионов — важный турнир в ходе подготовки к сезону. Мы очень рады, что смогли организовать турнир в Казани и пригласить обладателей Кубка Гагарина прошлых лет. Для нашей команды это будут полезные игры, тренеры дадут сыграть и опытным хоккеистам, и проверят нескольких молодых ребят, которые хорошо зарекомендовали себя на сборах с основной командой. Радует, что нам разрешили заполнить арену на 25% и на турнир смогут прийти болельщики. Они очень соскучились по хоккею, игроки тоже по ним соскучились. Мы рады, что возвращается и хоккей, и болельщики на трибуны, — заявил интернет-редакции ТНВ генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Зрителей пустят на трибуны, но не всех

Уже известно, что зрителей на матч все-таки пустят. Однако в целях противодействия коронавирусу на трибуны будут допущены лишь 25% от вместимости «Татнефть Арены». Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов особое внимание обратил именно на этот момент в комментарии нашему изданию.

— Ждем этот турнир. Хорошо, что пропустят болельщиков на матчи, это очень здорово. Подготовка идет в плановом режиме. В нынешних условиях есть как плюсы, так и минусы. Посмотрим ребят, какой-то шанс получат молодые игроки. Идет хорошая работа, мы довольны теми тренировками, которые проходят. Все на позитиве, — сказал наставник «барсов».

Касаясь зрителей, добавим еще, что цена билетов составит от 300 до 600 рублей на матчи «Ак Барса» и заключительный игровой день. На остальные матчи можно попасть, заплатив от 150 до 400 рублей.

Квартальнов: «Всё на позитиве»

Турнир пройдет в два этапа — групповой турнир и финал с поединком за третье место. Все противостояния, которые увидит казанский зритель на льду, носят характер ярких вывесок КХЛ. Здесь и «зеленое дерби» с «Салаватом», принципиальное с недавних пор противостояние «Ак Барса» и СКА, новое свидание Даниса Зарипова со своим давним партнером из Магнитогорска Сергеем Мозякиным. Проходных матчей не будет. Уже в первый игровой день запланировано два хита: «Ак Барс» сразится с питерским СКА, а «Металлург» сыграет против «Салавата».

В течение пяти дней каждая команда проведет по три матча в групповом этапе. Команды, занявшие первые два места, сыграют в финале, и победитель получит Кубок чемпионов. Две другие команды сыграют матч за третье место.

Выставка лидеров КХЛ

Важно, что турнир завершится 23 августа, то есть за полторы недели до старта регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, Кубок чемпионов дает возможность оценить состояние почти всех претендентов на Кубок Гагарина в очных поединках друг с другом. Такой турнир вполне можно назвать смотринами всего цвета КХЛ.

Для болельщиков «Ак Барса» турнир будет интересен и тем, что на нем дебютирует самый яркий новичок команды Квартальнова этого сезона — Найджел Доус. 35-летний канадец — одна из главных звезд КХЛ последних сезонов. Он испытывал трудности, связанные с международными ограничениями в рамках противодействия распространению коронавируса, чтобы добраться в Россию, и пропустил первые контрольные матчи «Ак Барса». Символично, что впервые он выйдет на лед в цветах казанской команды именно в турнире чемпионов.

Дебют Доуса — одна из изюминок турнира

Дебют Доуса в цветах «Ак Барса» в прямом эфире на ТНВ

Да и вообще трансферную кампанию «Ак Барс» провел агрессивно. Будет интересно посмотреть и на другого новичка казанского клуба — француза Стефана Да Косту, с которым наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов работал, когда возглавлял ЦСКА.

Отметим, что все матчи турнира с участием всех команд в прямом эфире покажет телекомпания ТНВ. Расписание матчей и трансляций уже известно.

19 августа (среда)

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 13.00

«Ак Барс» — СКА — 19.00

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 13.00 «Ак Барс» — СКА — 19.00 20 августа (четверг)

«Салават Юлаев» — СКА — 13.00

«Ак Барс» — «Металлург» — 19.00

«Салават Юлаев» — СКА — 13.00 «Ак Барс» — «Металлург» — 19.00 22 августа (суббота)

СКА — «Металлург» — 12.00

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» 17.00

СКА — «Металлург» — 12.00 «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 17.00 23 августа (воскресенье)

Матч за 3-е место — 12.00

Финал — 17.00

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