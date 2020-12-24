Татарские издатели собираются начать ренессанс национальной периодики с возрождения Дома печати

Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции Татарстана приступила к работе

Фото: Ринат Назметдинов

На встрече в Союзе журналистов РТ представители СМИ, издательских домов и торговых сетей официально объединились в Ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции РТ. Как уже рассказывало наше издание, у объединения большие планы по развитию рынка печатной продукции. На учредительном собрании, сразу перетекшем в обсуждение насущных проблем, побывал корреспондент «Реального времени».

«Ведомства, когда слышат про льготы, начинают считать потерянные деньги»

Роль модератора встречи взял на себя генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, в данном случае — как глава Союза журналистов РТ, который и стал инициатором создания ассоциации. Войти в нее изъявили желание 14 организаций, как государственных, так и частных, учредителями выступили, помимо СЖ РТ, АО «Татмедиа», компании «Агентство торговли», «Мир прессы» и «Логос». Кроме того, в организацию уже вошли издательские дома «Меддок», «Фән», «Акчарлак», газеты «Безнең гәҗит», «Комсомольская правда в Казани», Татарское книжное издательство.

Президентом ассоциации избрали Венеру Якупову, главного редактора «Казанских ведомостей», — все участники единодушно аттестовали ее как защитника своих интересов на всех уровнях властей, включая федеральный.

— Нас объединила одна задача — развитие рынка печатной продукции, — открыл встречу Ильшат Аминов. — Только что в интервью мне задали вопрос: «Что вы так поздно начали? Никому ничего уже не надо, все уже в интернете, все в планшетах». Нет, вы не правы, все в интернете, но не все забыли книги и другие печатные издания. Главная проблема — как удовлетворить потребности читателей максимально удобно. Поэтому мы решили создать некоммерческую организацию в интересах нашей деятельности.

Роль модератора встречи взял на себя генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, в данном случае — как глава Союза журналистов РТ, который и стал инициатором создания ассоциации

Глава ТНВ и Союза журналистов озвучил цели ассоциации: содействовать разработке и систематизации правовых актов, регулирующих полиграфическую, распространительскую и издательскую деятельность, а также способствовать расширению рынка печатной продукции, созданию современных цивилизованных условий для розничных продаж. Список участников может расшириться, сейчас организация будет официально регистрироваться, вступительный взнос — 1000 рублей.

Впрочем, как отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, ассоциацию уже можно считать существующей. И тут же начал разговор о работе, заявив, что проблемы рынка печатной продукции в регионе давно назревали, поэтому, невзирая на наступающий Новый год, ее обсуждают уже в декабре.

— Пока достаточного понимания решений я не вижу. Понимание надо формировать. Появление общественно-гражданской организации — один из этих этапов. Мы плотно работаем со структурами печати. С министром экономики обсуждали вопрос, я докладывал о розничных продажах Асгату Ахметовичу [Сафарову]. Ведомства, когда слышат про льготы, начинают считать потерянные деньги. Пока нам не хватает обоснования, насколько могли бы увеличить налоговые отчисления эти льготы.

Отдельно отметил Салимгараев национальные издания: «У них аудитория устойчивая и преданная».



Как отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, ассоциацию уже можно считать существующей

НДС — нет, Дому книги — да

Представители татарской прессы тут же перешли к обсуждению. Издатель газеты «Безнең гәҗит» Ильфат Файзрахманов (тираж — более 12 тысяч) посетовал на изменившиеся правила работы по подписке с «Почтой России», которая теперь ввела в них понятие НДС:

— Моя газета только по НДС дорожает на 54 рубля. Плюс почтовые расходы, еще типография... Мы идем к тупику. Мы писали в АО «Почта России», нам дали отписку. Но мы боремся. Решение простое — надо перезаключить агентский договор. Тогда каждый будет платить за свою часть. У почты это решение было принято летом, в июле, мы в декабре получили письмо, ничего в нем не поняли, пока не начали составлять цены. Я предлагаю обратиться с письмом от имени ассоциации, объединиться с другими областями, писать Мишустину и другим.

Его поддержал Искандер Сиразиев, издатель и главный редактор газеты «Сираҗи сүзе», который напомнил, что совсем недавно у «Почты России» была альтернатива — Межрегиональное агентство подписки.



Искандер Сиразиев, издатель и главный редактор газеты «Сираҗи сүзе», напомнил, что совсем недавно у «Почты России» была альтернатива — Межрегиональное агентство подписки

— Его убили. Как? Почта нам дала льготы, мы все туда побежали, у МАП никого не осталось, теперь такого каталога нет. А после этого придумали историю с НДС. Они ссылаются на 223-й Федеральный закон. Но ведь они являются всего лишь агентами! Пусть они сами нам платят, а потом распространяют, чтобы появился повод для НДС. Тогда мы и будем защищены: печатаем тираж, продаем, а как они его реализуют — их проблемы. А пока тут нарушены и антимонопольные законы, и федеральные.

Также пожурил Сиразиев сетевиков, которые усложняют документооборот, а также сваливают все татарские издания в кучу, выставляя федеральные в более выгодном свете.



— Работаем на позитиве! — немного утихомирил коллегу Ильшат Аминов. В качестве поддержки он уже обещал обратиться в комитет Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам, чтобы обсудить возможность сдавать муниципальную собственность под киоски. Участники говорили о минимальной стоимости — за рубль.

Максим Андреев: «Надеюсь, что мы будем не тонуть все вместе, а вместе выплывать»

Еще одно пожелание участников рынка — воссоздание Дома книги. Об этом сказал генеральный директор издательского дома «Логос» Максим Андреев:

— Год, который переформатировал всю нашу жизнь, заканчивается радостным событием. Надеюсь, что мы будем не тонуть все вместе, а вместе выплывать. Благодаря созданию этой организации мы не просто будем бороться за свои права. Создан еще один институт гражданского общества. Мы будем добиваться того, чтобы печатная индустрия была не уходящей, а переформатировалась с учетом вызовов современных реалий. Мы породили дитя, но надо его одеть. Я считаю, что налоговые преференции — это хорошее дело, но также надо добиваться, чтобы у книги, у печати появился свой дом. Да, надо решать вопрос с киосками, но также нужен свой дом, чтобы он находился в центральной части города, в проходимом месте, как раньше — «Дом печати». Когда мы порознь, нам сложно, мы все суемся в сети, магазины. А если мы будем представлены в одном месте, к нам люди пойдут.

Следующее собрание ассоциации запланировано на январь 2021 года.



1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов