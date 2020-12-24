Татарские издатели собираются начать ренессанс национальной периодики с возрождения Дома печати
Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции Татарстана приступила к работе
На встрече в Союзе журналистов РТ представители СМИ, издательских домов и торговых сетей официально объединились в Ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции РТ. Как уже рассказывало наше издание, у объединения большие планы по развитию рынка печатной продукции. На учредительном собрании, сразу перетекшем в обсуждение насущных проблем, побывал корреспондент «Реального времени».
«Ведомства, когда слышат про льготы, начинают считать потерянные деньги»
Роль модератора встречи взял на себя генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, в данном случае — как глава Союза журналистов РТ, который и стал инициатором создания ассоциации. Войти в нее изъявили желание 14 организаций, как государственных, так и частных, учредителями выступили, помимо СЖ РТ, АО «Татмедиа», компании «Агентство торговли», «Мир прессы» и «Логос». Кроме того, в организацию уже вошли издательские дома «Меддок», «Фән», «Акчарлак», газеты «Безнең гәҗит», «Комсомольская правда в Казани», Татарское книжное издательство.
Президентом ассоциации избрали Венеру Якупову, главного редактора «Казанских ведомостей», — все участники единодушно аттестовали ее как защитника своих интересов на всех уровнях властей, включая федеральный.
— Нас объединила одна задача — развитие рынка печатной продукции, — открыл встречу Ильшат Аминов. — Только что в интервью мне задали вопрос: «Что вы так поздно начали? Никому ничего уже не надо, все уже в интернете, все в планшетах». Нет, вы не правы, все в интернете, но не все забыли книги и другие печатные издания. Главная проблема — как удовлетворить потребности читателей максимально удобно. Поэтому мы решили создать некоммерческую организацию в интересах нашей деятельности.
Глава ТНВ и Союза журналистов озвучил цели ассоциации: содействовать разработке и систематизации правовых актов, регулирующих полиграфическую, распространительскую и издательскую деятельность, а также способствовать расширению рынка печатной продукции, созданию современных цивилизованных условий для розничных продаж. Список участников может расшириться, сейчас организация будет официально регистрироваться, вступительный взнос — 1000 рублей.
Впрочем, как отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, ассоциацию уже можно считать существующей. И тут же начал разговор о работе, заявив, что проблемы рынка печатной продукции в регионе давно назревали, поэтому, невзирая на наступающий Новый год, ее обсуждают уже в декабре.
— Пока достаточного понимания решений я не вижу. Понимание надо формировать. Появление общественно-гражданской организации — один из этих этапов. Мы плотно работаем со структурами печати. С министром экономики обсуждали вопрос, я докладывал о розничных продажах Асгату Ахметовичу [Сафарову]. Ведомства, когда слышат про льготы, начинают считать потерянные деньги. Пока нам не хватает обоснования, насколько могли бы увеличить налоговые отчисления эти льготы.
Отдельно отметил Салимгараев национальные издания: «У них аудитория устойчивая и преданная».
НДС — нет, Дому книги — да
Представители татарской прессы тут же перешли к обсуждению. Издатель газеты «Безнең гәҗит» Ильфат Файзрахманов (тираж — более 12 тысяч) посетовал на изменившиеся правила работы по подписке с «Почтой России», которая теперь ввела в них понятие НДС:
— Моя газета только по НДС дорожает на 54 рубля. Плюс почтовые расходы, еще типография... Мы идем к тупику. Мы писали в АО «Почта России», нам дали отписку. Но мы боремся. Решение простое — надо перезаключить агентский договор. Тогда каждый будет платить за свою часть. У почты это решение было принято летом, в июле, мы в декабре получили письмо, ничего в нем не поняли, пока не начали составлять цены. Я предлагаю обратиться с письмом от имени ассоциации, объединиться с другими областями, писать Мишустину и другим.
Его поддержал Искандер Сиразиев, издатель и главный редактор газеты «Сираҗи сүзе», который напомнил, что совсем недавно у «Почты России» была альтернатива — Межрегиональное агентство подписки.
— Его убили. Как? Почта нам дала льготы, мы все туда побежали, у МАП никого не осталось, теперь такого каталога нет. А после этого придумали историю с НДС. Они ссылаются на 223-й Федеральный закон. Но ведь они являются всего лишь агентами! Пусть они сами нам платят, а потом распространяют, чтобы появился повод для НДС. Тогда мы и будем защищены: печатаем тираж, продаем, а как они его реализуют — их проблемы. А пока тут нарушены и антимонопольные законы, и федеральные.
Также пожурил Сиразиев сетевиков, которые усложняют документооборот, а также сваливают все татарские издания в кучу, выставляя федеральные в более выгодном свете.
— Работаем на позитиве! — немного утихомирил коллегу Ильшат Аминов. В качестве поддержки он уже обещал обратиться в комитет Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам, чтобы обсудить возможность сдавать муниципальную собственность под киоски. Участники говорили о минимальной стоимости — за рубль.
Еще одно пожелание участников рынка — воссоздание Дома книги. Об этом сказал генеральный директор издательского дома «Логос» Максим Андреев:
— Год, который переформатировал всю нашу жизнь, заканчивается радостным событием. Надеюсь, что мы будем не тонуть все вместе, а вместе выплывать. Благодаря созданию этой организации мы не просто будем бороться за свои права. Создан еще один институт гражданского общества. Мы будем добиваться того, чтобы печатная индустрия была не уходящей, а переформатировалась с учетом вызовов современных реалий. Мы породили дитя, но надо его одеть. Я считаю, что налоговые преференции — это хорошее дело, но также надо добиваться, чтобы у книги, у печати появился свой дом. Да, надо решать вопрос с киосками, но также нужен свой дом, чтобы он находился в центральной части города, в проходимом месте, как раньше — «Дом печати». Когда мы порознь, нам сложно, мы все суемся в сети, магазины. А если мы будем представлены в одном месте, к нам люди пойдут.
Следующее собрание ассоциации запланировано на январь 2021 года.
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