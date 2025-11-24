Спасти озеро Ильинское: экосистема Раифского заповедника оказалась на грани катастрофы

«Битва на Ильинском озере! Кто захватил заповедные места Раифы?», — этим вопросом открыл выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий. Что происходит на примыкающей к заповеднику территории? Откуда там взялась строительная техника и что грозит краснокнижным растениям, птицам и животным? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

Одно озеро уничтожаем, еще три в уме?

«Озеро Ильинское в Зеленодольском районе оказалось на грани экологической катастрофы. Само озеро находится на территории Раифского заповедника, а вот несколько малых озер, которые образуют болотно-озерный комплекс вокруг главного озера, оказались за бортом охраняемой зоны. Вся земля вдруг перешла в частную собственность, на которой вот-вот вырастет элитный коттеджный поселок. Вовсю ведутся работы по подготовке к строительству прямо на берегу. Вырубается лес, а недавно застройщик и вовсе засыпал одну из проток реки, питающей озеро! Вся озерно-речная система этой местности — уникальна для Татарстана. Все они — малые и большие, будто бусы на шее заповедника. Если засыпать маленькие болота, начнут высыхать большие реки и озера», — кратко ввел в курс проблемы ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов. И от такого вступления уже становится не по себе на душе у каждого, кто хоть раз бывал на территории заповедной Раифы.

Угроза, нависшая над экосистемой, не может не волновать любого, кто хоть раз бывал на территории заповедной Раифы и заповедника. скриншот сайта Волжско-Камского заповедника

— Там была плотина, которую выстроили бобры. Эта плотина регулировала уровень воды. Но приехал трактор, углубили траншею, положили вот эту трубу, раскопали, и вода по трубе ушла в протоку реки Сумки, — на месте событий обрисовали уже свершившиеся потери съемочной группе программы «7 дней».

В день приезда журналистов, строительной техники на площадке не оказалось. Зато тракторных следов — с избытком. Первым под удар владельцев территорий (а земля, вместе с болотами и озерами, как оказалось — частная собственность) попало озеро Бобровое.

— На очереди, как говорится, еще три малых водоема, которые образуют единую экосистему — озеро Ильинское, которое само находится под охраной Волжско-Камского заповедника. И если самое главное озеро охраняется государством, то ее младшие сестры вдруг оказались в частных владениях, — поделились выясненной информацией наши коллеги с телеканала «Новый век».

Как рассказала журналистам Альфия Домрачева, земли изначально относились к сельскохозяйственным, затем оказались переведены в категорию, предназначенную под индивидуальное жилое строительство.

— При этом инспекторы не выезжали на экспертизу, не фиксировали, что это озера с краснокнижными животными. И одним росчерком пера передали собственнику. А собственник придумал бизнес-план: построить коттеджный поселок «Серебряное озеро», осушив три озера из четырех, — отмечает Альфия Домрачева.

Более 200 гектаров уже размежеваны на участки и проданы в частные руки. скриншот сайта ЦИАН

Более 200 гектаров уже размежеваны на участки и проданы в частные руки. Причем границы участков проходят, в том числе, и по пока еще имеющимся водоемам. Заповедник с застройщиком судиться пытался, но… Решение суда оказалось на стороне новых собственников земли. Согласно проведенной экспертизе, озера — часть единой экосистемы с озером Ильинским, подтверждено наличие краснокнижных растений и безусловно-огромное значение для заповедника. Но… на кадастровом учете водоемы не состоят. То есть они в природе существуют, а вот на карте их нет, а значит по закону — озер здесь не имеется.

Минэкологии РТ еще в 2024 году направило материалы по выявленным фактам формирования земельных участков — в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в адрес Исполкома Зеленодольского муниципального района. В Исполкоме ЗМР в ответ на запрос ТНВ сообщили, что заявление на включение водоемов в Госреестр, находится в Федеральной службе гидрометеорологии и охраны окружающей среды. И если ответ буде положительным, то в Исполком Зеленодольского района поступит еще одно заявление, уже о внесении изменений в генплан Айшинского сельского поселения, в том числе с установкой охранных зон водоема. Что обращение в полицию также имеется и работы приостановлены.

На месте же объектив телекамеры фиксирует поваленные деревья — явный признак расчистки территории. Глядя на это, журналист программы «7 дней» задается вопросом:

— Пока жителей футболят из одного ведомства в другое. Остается только ждать, когда земля, которая, по сути, является частью заповедной зоны, станет этой частью по факту. Тогда сохранять наследие придется не только простым людям, но и государству. Только останется ли к этому времени что сохранять?

Сводки с дорог: 301 погиб, 3,5 тысячи — получили ранения

Таковы данные по жертвам ДТП в Республике Татарстан, за период с 1 января по 19 ноября текущего года. За весь прошлый год аварии и происшествия на дорогах РТ унесли жизни 320 человек. Статистика неумолимо демонстрирует: рост числа жертв ДТП в Татарстане идет уже второй год подряд.

Рост числа жертв ДТП в Татарстане идет уже второй год подряд. предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

— Причины те же — нарушение правил обгона, нарушение скоростного режима, нетрезвое состояние водителя. А еще статистика выявила новую тенденцию — виновники дорожно-транспортных происшествий молодеют. Добавилась новая строка — питбайкеры на дорогах и молодые водители с малым стажем управления авто, — обращает внимание зрителей на важный момент, ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Только на прошлой неделе два страшных ДТП: в Нижнекамске: 19-летний водитель со стажем за рулем около полугода, на большой скорости вылетел с дороги и врезался в столб. Погиб. В Бавлах: 18-летний юноша и тоже на большой скорости не удержал контроль над автомобилем. Удар машины об дерево, оборвал жизнь 19-летнего пассажира.

Чуть ранее — в октябре, девушка, с водительским стажем всего в полгода, на Горьковском шоссе не справилась с управлением. Погибли трое пассажиров.

В ГИБДД отмечают рост числа случаев гибели на дорогах Татарстана именно молодых водителей. взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

Заместитель начальника отдела ДПС и ВП УГИБДД МВД по РТ Павел Иванов отмечает рост числа случаев гибели на дорогах Татарстана именно молодых водителей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, таких трагедий на 11 больше.

— Анализ показал: основные причины — неопытность и чрезмерная самоуверенность, — подчеркивает представитель Госавтоинспекции.

Елена Витюганова — исполнительный директор Федерации автошкол РТ подчеркивает:

— Уровень автошкол оставляет желать лучшего. Государство будет ужесточать правила приема экзаменов.

Елена Витюганова: «Уровень автошкол оставляет желать лучшего. Государство будет ужесточать правила приема экзаменов». Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Наши коллеги отмечают:

— Возможно это выход. Ведь сработало же ужесточение требований государства к обучению будущих водителей в 2014 году. В части условий для учебной площадки или автодрома предписывались минимальные 24 сотки площади, обязательное твердое покрытие, наличие предусмотренных программой элементов, освещения и ограждения по периметру, чтобы не ходили и не ездили посторонние. Были введены новые дисциплины в теорию. Принятые меры оказались эффективными. Количество дорожных происшествий, пострадавших и погибших стало в разы меньше по всей стране. Если в 14-м в республике погибли 709 человек, то уже с 15 года показатель смертности на дороге заметно снижался.

Последние два года кривая статистики вновь поползла вверх. Впрочем, винить во всем только автошколы было бы совершенно не правильно. С этим согласен и директор Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов:

— Автошкола дает базу, а вот человек как водитель уже развивается сам.

А вот требования к медобследованию слушателей автошкол, эксперты предлагают ужесточить едва ли не единогласно. И к автодромам вопросов накопилось немало: и к их количеству, и к качеству наполнения площадок.

Олег Шатов: «По-хорошему в каждом крупном городе должен быть большой автодром». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— По-хорошему в каждом крупном городе должен быть большой автодром. Но в России таких автодромов два с половиной: в Москве, Самаре и Петербурге, — отмечает Олег Шатов.

Даже в Казани лишь 10 закрытых площадок, с большой загрузкой и, как отмечают эксперты, дефицитом элементов, необходимых для должного качества обучения.

При этом строить на коммерческие средства серьезный, полностью отвечающий задачам и требованиям автодром нецелесообразно. Окупаться он будет долго, что бизнесу совсем не выгодно. По логике, такой объект должен быть социальным, доступным и для всех автошкол, и даже для индивидуального посещения автовладельцами, желающими подтянуть навыки вождения.

Бьет по качеству обучения и коррупционная составляющая. Иными словами — возможность получить права за взятку. Только на прошлой неделе был задержан начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД РФ по Бугульминскому району РТ. Его подозревают в получении взятки в 35 тыс. рублей от некоей автоледи, решившей так обеспечить себе успешную сдачу теории ПДД и вождению.

С весны на дорогах активизируется сравнительно новое для России явление: питбайкеры. Реальное время / realnoevremya.ru

Научить вождению молодежь, но без рисков для них самих и для окружающих. Возможно ли это? С весны на дорогах активизируется сравнительно новое для России явление — питбайкеры. Госавтоинспекция проводит рейды, а главное — профилактические мероприятия, в муниципалитетах, в том числе и силами предпринимателей, строятся мотодромы и создаются клубы по интересам. Культура поведения, прививаемая здесь, можно надеяться, со временем, уже повзрослевшими посетителями мотодромов, будет перенесена и на дороги общего пользования.

Татарское меценатство

— Акчурины, Аппаковы, Хусаиновы, Терегуловы, Чанышевы, Яушевы были не только известными татарскими мурзами, каждая богатая татарская семья еще до революции старалась внести свой вклад в жизнь и развитие общества, не жалея денег на социальные нужды. Татарское меценатство — это уникальное явление благотворительности, — подводя к следующему материалу выпуска, подчеркнул Ильшат Аминов. И добавил: — Отличительной чертой татарского меценатства было осознанное и целенаправленное использование средств. Татары всегда спонсировали именно социально значимые, как мы бы сейчас сказали, «проекты». И вы знаете, эта историческая память жива и сегодня.

Сегодня меценаты Татарстана, как и века назад их предки, инвестируют в будущее: в Зеленодольске, причем исключительно на частные средства, ведется строительство большой гимназии. Первая татарская частная школа, по видению меценатов, должна стать настоящей кузницей национальных кадров.

Сегодня меценаты Татарстана, как и века назад их предки, инвестируют в будущее: в Зеленодольске, причем исключительно на частные средства, ведется строительство большой гимназии. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Если быть предельно точными, то первая ласточка частного национального образования уже успешно работает с начала текущего учебного года: центр воспитания «Тэрбия узэге» открылся всего в нескольких километрах от Казани — селе Усады, на территории комплекса мечети Ихлас. Место само по себе уникально: с мечетью соседствуют детские игровые и спортивные площадки, благоустроенный родник с чистой питьевой водой. И все это построено и облагорожено на средства благотворителей Лаишевского землячества.

Гульфия Габдуллажан — учитель родного языка. Не просто преподаватель, но и автор собственных методик. Каждый ее урок, как отмечают сами ученики — словно небольшой спектакль, где каждый из присутствующих в классе, полностью в него погружен и ни секунды не скучает. Огромный практический опыт (11 лет работы и преподавания татарского языка соотечественникам в Америке, Германии, Канаде) позволяет учителю уверенно заявлять: «Научить человека тому или иному языку, по сути, можно в любом возрасте. Для этого нужно лишь создать полнокровную языковую среду, полное языковое погружение, хотя бы несколько часов в неделю».

Никаких привычных переводов и зубрежки. Полное погружение в языковую среду через общение.

Основа национальной культуры — родной язык. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В самом центре все комфортно и продумано: просторный холл, светлые кабинеты, национальные орнаменты, крылатые цитаты просветителей, история татарского народа нашла отображение на стенах. А главное — сама атмосфера обучения. От основ, постепенно к новым знаниям. Идут уроки по рукоделию, конструированию, программированию, робототехнике, изучению английского, арабского и китайского языков, подготовка к госэкзаменам.

Более 20 лет занимается проектами социальной направленности Азат Гайнутдинов — учредитель Центра социальной реабилитации и адаптации «Приют Человека». Более того, под его крылом сегодня сотни предпринимателей, успешно развивающих разного масштаба бизнесы в самых различных направлениях.

Сталкиваясь с судьбами людей, Азат Гайнутдинов не раз задавался вопросом: как люди теряют себя? Почему доходят до точки невозврата и теряют жизненную силу?

— Ответ, по его словам, всегда лежал на поверхности. Только планомерная система образования, основанная на культурно-нравственных ценностях своего народа, может воспитать многогранную и счастливую личность, — отмечает журналист программы «7 дней».

Новые воспитательные и образовательные проекты меценатов в новейшей истории Татарстана получили особый статус: они будут реализовываться под патронажем раиса республики — Рустама Минниханова. И этот пробный заход на земле Усад небольшой, всего на 100 учеников, чего, конечно же, мало для республики. И в этом убедились практически сразу с момента открытия Центра, куда родители повезли своих детей практически со всей Казани. Сейчас проект вступил во вторую фазу реализации глобального национального образовательного плана: строится первая частная татарская школа уже на 500 учащихся, где лучшие педагоги будут преподавать и точные науки, и иностранные языки. Говорить школа будет на нескольких языках, но главным языком образования станет родной — татарский.

Азат Гайнутдинов: «Только планомерная система образования, основанная на культурно-нравственных ценностях, своего народа, может воспитать многогранную и счастливую личность». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Понимая, что проект не просто привлечет внимание, но и станет центром притяжения для представителей татарского народа не только со всей республики, но и из-за ее пределов, школа строится сразу с интернатом, где мальчишки и девчонки смогут жить, получая высококачественное образование. Цель — стать центром подготовки будущей национальной элиты: врачей, педагогов, юристов, политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Ну а главное — центром нравственного воспитания и духовного возрождения.

