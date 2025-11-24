Спасти озеро Ильинское: экосистема Раифского заповедника оказалась на грани катастрофы
Как источник заповедного водоема оказался в частных руках; молодежь за рулем: статистика ДТП — события недели от «7 дней»
«Битва на Ильинском озере! Кто захватил заповедные места Раифы?», — этим вопросом открыл выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий. Что происходит на примыкающей к заповеднику территории? Откуда там взялась строительная техника и что грозит краснокнижным растениям, птицам и животным? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».
Одно озеро уничтожаем, еще три в уме?
«Озеро Ильинское в Зеленодольском районе оказалось на грани экологической катастрофы. Само озеро находится на территории Раифского заповедника, а вот несколько малых озер, которые образуют болотно-озерный комплекс вокруг главного озера, оказались за бортом охраняемой зоны. Вся земля вдруг перешла в частную собственность, на которой вот-вот вырастет элитный коттеджный поселок. Вовсю ведутся работы по подготовке к строительству прямо на берегу. Вырубается лес, а недавно застройщик и вовсе засыпал одну из проток реки, питающей озеро! Вся озерно-речная система этой местности — уникальна для Татарстана. Все они — малые и большие, будто бусы на шее заповедника. Если засыпать маленькие болота, начнут высыхать большие реки и озера», — кратко ввел в курс проблемы ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов. И от такого вступления уже становится не по себе на душе у каждого, кто хоть раз бывал на территории заповедной Раифы.
— Там была плотина, которую выстроили бобры. Эта плотина регулировала уровень воды. Но приехал трактор, углубили траншею, положили вот эту трубу, раскопали, и вода по трубе ушла в протоку реки Сумки, — на месте событий обрисовали уже свершившиеся потери съемочной группе программы «7 дней».
В день приезда журналистов, строительной техники на площадке не оказалось. Зато тракторных следов — с избытком. Первым под удар владельцев территорий (а земля, вместе с болотами и озерами, как оказалось — частная собственность) попало озеро Бобровое.
— На очереди, как говорится, еще три малых водоема, которые образуют единую экосистему — озеро Ильинское, которое само находится под охраной Волжско-Камского заповедника. И если самое главное озеро охраняется государством, то ее младшие сестры вдруг оказались в частных владениях, — поделились выясненной информацией наши коллеги с телеканала «Новый век».
Как рассказала журналистам Альфия Домрачева, земли изначально относились к сельскохозяйственным, затем оказались переведены в категорию, предназначенную под индивидуальное жилое строительство.
— При этом инспекторы не выезжали на экспертизу, не фиксировали, что это озера с краснокнижными животными. И одним росчерком пера передали собственнику. А собственник придумал бизнес-план: построить коттеджный поселок «Серебряное озеро», осушив три озера из четырех, — отмечает Альфия Домрачева.
Более 200 гектаров уже размежеваны на участки и проданы в частные руки. Причем границы участков проходят, в том числе, и по пока еще имеющимся водоемам. Заповедник с застройщиком судиться пытался, но… Решение суда оказалось на стороне новых собственников земли. Согласно проведенной экспертизе, озера — часть единой экосистемы с озером Ильинским, подтверждено наличие краснокнижных растений и безусловно-огромное значение для заповедника. Но… на кадастровом учете водоемы не состоят. То есть они в природе существуют, а вот на карте их нет, а значит по закону — озер здесь не имеется.
Минэкологии РТ еще в 2024 году направило материалы по выявленным фактам формирования земельных участков — в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в адрес Исполкома Зеленодольского муниципального района. В Исполкоме ЗМР в ответ на запрос ТНВ сообщили, что заявление на включение водоемов в Госреестр, находится в Федеральной службе гидрометеорологии и охраны окружающей среды. И если ответ буде положительным, то в Исполком Зеленодольского района поступит еще одно заявление, уже о внесении изменений в генплан Айшинского сельского поселения, в том числе с установкой охранных зон водоема. Что обращение в полицию также имеется и работы приостановлены.
На месте же объектив телекамеры фиксирует поваленные деревья — явный признак расчистки территории. Глядя на это, журналист программы «7 дней» задается вопросом:
— Пока жителей футболят из одного ведомства в другое. Остается только ждать, когда земля, которая, по сути, является частью заповедной зоны, станет этой частью по факту. Тогда сохранять наследие придется не только простым людям, но и государству. Только останется ли к этому времени что сохранять?
Сводки с дорог: 301 погиб, 3,5 тысячи — получили ранения
Таковы данные по жертвам ДТП в Республике Татарстан, за период с 1 января по 19 ноября текущего года. За весь прошлый год аварии и происшествия на дорогах РТ унесли жизни 320 человек. Статистика неумолимо демонстрирует: рост числа жертв ДТП в Татарстане идет уже второй год подряд.
— Причины те же — нарушение правил обгона, нарушение скоростного режима, нетрезвое состояние водителя. А еще статистика выявила новую тенденцию — виновники дорожно-транспортных происшествий молодеют. Добавилась новая строка — питбайкеры на дорогах и молодые водители с малым стажем управления авто, — обращает внимание зрителей на важный момент, ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.
Только на прошлой неделе два страшных ДТП: в Нижнекамске: 19-летний водитель со стажем за рулем около полугода, на большой скорости вылетел с дороги и врезался в столб. Погиб. В Бавлах: 18-летний юноша и тоже на большой скорости не удержал контроль над автомобилем. Удар машины об дерево, оборвал жизнь 19-летнего пассажира.
Чуть ранее — в октябре, девушка, с водительским стажем всего в полгода, на Горьковском шоссе не справилась с управлением. Погибли трое пассажиров.
Заместитель начальника отдела ДПС и ВП УГИБДД МВД по РТ Павел Иванов отмечает рост числа случаев гибели на дорогах Татарстана именно молодых водителей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, таких трагедий на 11 больше.
— Анализ показал: основные причины — неопытность и чрезмерная самоуверенность, — подчеркивает представитель Госавтоинспекции.
Елена Витюганова — исполнительный директор Федерации автошкол РТ подчеркивает:
— Уровень автошкол оставляет желать лучшего. Государство будет ужесточать правила приема экзаменов.
Наши коллеги отмечают:
— Возможно это выход. Ведь сработало же ужесточение требований государства к обучению будущих водителей в 2014 году. В части условий для учебной площадки или автодрома предписывались минимальные 24 сотки площади, обязательное твердое покрытие, наличие предусмотренных программой элементов, освещения и ограждения по периметру, чтобы не ходили и не ездили посторонние. Были введены новые дисциплины в теорию. Принятые меры оказались эффективными. Количество дорожных происшествий, пострадавших и погибших стало в разы меньше по всей стране. Если в 14-м в республике погибли 709 человек, то уже с 15 года показатель смертности на дороге заметно снижался.
Последние два года кривая статистики вновь поползла вверх. Впрочем, винить во всем только автошколы было бы совершенно не правильно. С этим согласен и директор Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов:
— Автошкола дает базу, а вот человек как водитель уже развивается сам.
А вот требования к медобследованию слушателей автошкол, эксперты предлагают ужесточить едва ли не единогласно. И к автодромам вопросов накопилось немало: и к их количеству, и к качеству наполнения площадок.
— По-хорошему в каждом крупном городе должен быть большой автодром. Но в России таких автодромов два с половиной: в Москве, Самаре и Петербурге, — отмечает Олег Шатов.
Даже в Казани лишь 10 закрытых площадок, с большой загрузкой и, как отмечают эксперты, дефицитом элементов, необходимых для должного качества обучения.
При этом строить на коммерческие средства серьезный, полностью отвечающий задачам и требованиям автодром нецелесообразно. Окупаться он будет долго, что бизнесу совсем не выгодно. По логике, такой объект должен быть социальным, доступным и для всех автошкол, и даже для индивидуального посещения автовладельцами, желающими подтянуть навыки вождения.
Бьет по качеству обучения и коррупционная составляющая. Иными словами — возможность получить права за взятку. Только на прошлой неделе был задержан начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД РФ по Бугульминскому району РТ. Его подозревают в получении взятки в 35 тыс. рублей от некоей автоледи, решившей так обеспечить себе успешную сдачу теории ПДД и вождению.
Научить вождению молодежь, но без рисков для них самих и для окружающих. Возможно ли это? С весны на дорогах активизируется сравнительно новое для России явление — питбайкеры. Госавтоинспекция проводит рейды, а главное — профилактические мероприятия, в муниципалитетах, в том числе и силами предпринимателей, строятся мотодромы и создаются клубы по интересам. Культура поведения, прививаемая здесь, можно надеяться, со временем, уже повзрослевшими посетителями мотодромов, будет перенесена и на дороги общего пользования.
Татарское меценатство
— Акчурины, Аппаковы, Хусаиновы, Терегуловы, Чанышевы, Яушевы были не только известными татарскими мурзами, каждая богатая татарская семья еще до революции старалась внести свой вклад в жизнь и развитие общества, не жалея денег на социальные нужды. Татарское меценатство — это уникальное явление благотворительности, — подводя к следующему материалу выпуска, подчеркнул Ильшат Аминов. И добавил: — Отличительной чертой татарского меценатства было осознанное и целенаправленное использование средств. Татары всегда спонсировали именно социально значимые, как мы бы сейчас сказали, «проекты». И вы знаете, эта историческая память жива и сегодня.
Сегодня меценаты Татарстана, как и века назад их предки, инвестируют в будущее: в Зеленодольске, причем исключительно на частные средства, ведется строительство большой гимназии. Первая татарская частная школа, по видению меценатов, должна стать настоящей кузницей национальных кадров.
Если быть предельно точными, то первая ласточка частного национального образования уже успешно работает с начала текущего учебного года: центр воспитания «Тэрбия узэге» открылся всего в нескольких километрах от Казани — селе Усады, на территории комплекса мечети Ихлас. Место само по себе уникально: с мечетью соседствуют детские игровые и спортивные площадки, благоустроенный родник с чистой питьевой водой. И все это построено и облагорожено на средства благотворителей Лаишевского землячества.
Гульфия Габдуллажан — учитель родного языка. Не просто преподаватель, но и автор собственных методик. Каждый ее урок, как отмечают сами ученики — словно небольшой спектакль, где каждый из присутствующих в классе, полностью в него погружен и ни секунды не скучает. Огромный практический опыт (11 лет работы и преподавания татарского языка соотечественникам в Америке, Германии, Канаде) позволяет учителю уверенно заявлять: «Научить человека тому или иному языку, по сути, можно в любом возрасте. Для этого нужно лишь создать полнокровную языковую среду, полное языковое погружение, хотя бы несколько часов в неделю».
Никаких привычных переводов и зубрежки. Полное погружение в языковую среду через общение.
В самом центре все комфортно и продумано: просторный холл, светлые кабинеты, национальные орнаменты, крылатые цитаты просветителей, история татарского народа нашла отображение на стенах. А главное — сама атмосфера обучения. От основ, постепенно к новым знаниям. Идут уроки по рукоделию, конструированию, программированию, робототехнике, изучению английского, арабского и китайского языков, подготовка к госэкзаменам.
Более 20 лет занимается проектами социальной направленности Азат Гайнутдинов — учредитель Центра социальной реабилитации и адаптации «Приют Человека». Более того, под его крылом сегодня сотни предпринимателей, успешно развивающих разного масштаба бизнесы в самых различных направлениях.
Сталкиваясь с судьбами людей, Азат Гайнутдинов не раз задавался вопросом: как люди теряют себя? Почему доходят до точки невозврата и теряют жизненную силу?
— Ответ, по его словам, всегда лежал на поверхности. Только планомерная система образования, основанная на культурно-нравственных ценностях своего народа, может воспитать многогранную и счастливую личность, — отмечает журналист программы «7 дней».
Новые воспитательные и образовательные проекты меценатов в новейшей истории Татарстана получили особый статус: они будут реализовываться под патронажем раиса республики — Рустама Минниханова. И этот пробный заход на земле Усад небольшой, всего на 100 учеников, чего, конечно же, мало для республики. И в этом убедились практически сразу с момента открытия Центра, куда родители повезли своих детей практически со всей Казани. Сейчас проект вступил во вторую фазу реализации глобального национального образовательного плана: строится первая частная татарская школа уже на 500 учащихся, где лучшие педагоги будут преподавать и точные науки, и иностранные языки. Говорить школа будет на нескольких языках, но главным языком образования станет родной — татарский.
Понимая, что проект не просто привлечет внимание, но и станет центром притяжения для представителей татарского народа не только со всей республики, но и из-за ее пределов, школа строится сразу с интернатом, где мальчишки и девчонки смогут жить, получая высококачественное образование. Цель — стать центром подготовки будущей национальной элиты: врачей, педагогов, юристов, политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Ну а главное — центром нравственного воспитания и духовного возрождения.
Подробнее об этом, а также о том, как работает и для чего нужна биржа ЦТС, о том, чем сегодня занимается победитель Всероссийского конкурса «Служение» по итогам прошлого года, о Розе Ахмадиевой, на днях получившей признание как лучший ректор России и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 24 ноября, в 13:00, или на сайте телеканала.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».