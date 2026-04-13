Дата, изменившая мир: первый полет в космос. Как это связано с Татарстаном?

65 лет первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл для человечества новую эру. О том, что общего между этим знаменательным событием и Татарстаном, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

Татарстан и космос

Интересный момент: задолго до первого человека, в космосе побывали братья наши меньшие. И так получилось, что спускаемый блок корабля «Восток 3КА №1», с собакой Чернушкой, приземлился именно в Татарстане — рядом с одной из деревень Заинского района, — напомнил зрителям с экрана ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов.

Но приземление Чернушки, это далеко не единственная история, связывающая нашу республику с эрой покорения космоса.

— Чтобы понять, что Казань тесно связана с космосом достаточно, просто пройтись по ее улицам. Самая говорящая — улица Космонавтов, на торце жилого дома известный советский мурал — «Космонавт». Улица Королева — еще одна улица тесно связанная с космосом. На ней жила семья Сергея Королева — советского конструктора космических ракет и основателя практической космонавтики. И самая звездная во всех смыслах — улица Гагарина, когда-то она была 11-й Союзной, но в 1961 ее переименовали — этот год стал весомым не только для улицы, но и для всего Советского Союза, — отмечает в своем материале наша коллега Диляра Юсупова.

Но и кроме названий улиц, республике есть о чем рассказать о своей связи с космосом. Например, о том, откуда взялось знаменитое гагаринское «Поехали!».

— Гагарин же приехал в Оренбург и там учился в летном училище. На встречу привезли инструктора — Яктара Шакировича Акбулатова. Капитана. И он спросил Гагарина: «Откуда взялось — «Поехали!»? А Гагарин и говорит: «Это же вы всегда так говорили!». Когда они взлетали на учениях, он курсантам говорил — «Поехали!». — рассказал съемочной группе ТНВ руководитель инициативной группы «Зихангиры» («Люди Вселенной», — прим. ред.) Халил Гайнетдинов.

К слову, сам Халил Гайнетдинов к космосу имеет непосредственное отношение: нынешний житель Арского района в свое время служил на Байконуре. Им написана книга, а еще он организовал движение и инициировал строительство первого космического парка в Татарстане. Кроме того, Гайнетдинов лично знаком со многими космонавтами наших дней. Немного огорчен, что пока космос не покорил ни один представитель татарского народа, но подчеркивает, что в истории космонавтики татары и татарстанцы всегда были где-то рядом.

Многие помнят, что едва приземлившись после своего исторического полета, Юрий Гагарин встретил женщину с девочкой, сажавших картошку. Запомнили (со слов космонавта) и то, что их вроде как звали Анна Тактарова и Рита. А Халил Гайнетдинов смог дознаться, что Гагарин просто ослышался, вот и русифицировал татарские Хаят апа и Румия.

Еще одна знаменитая фраза первого космонавта Земли «Ты — татарин, я — Гагарин», была адресована Гарифу Сайфиеву из Тукаевского района. Он был водителем покорителя космоса. До наших дней не дожил.

А вот Асгат Фарукшин уже встретил свое 86-летие. И то, что в молодости ему довелось помогать в подготовке будущей легенде мирового масштаба, подтверждают несколько сохранившихся фотографий. Правда, изначально Асгату Фарукшину никто не говорил, что помогать предстоит не парашютистам-спортсменам, а будущим покорителям космоса. Но режим секретности на учениях соблюдался строгий: никаких имен. Гагарина наш земляк сначала знал только по прозвищу — Весельчак. Говорит, что тот и был таким: настоящим, живым, не плакатным.

— Весельчак говорит: как тебя зовут? Я ему — Асхат. А национальность? Татарин. Значит, будешь Татарчонком. И так я стал Татарчонком. По секрету говорит: Татарчонок, вот тебе деньги, купи вино. Так я иногда привозил. Один раз мне не хватило и я добавил свои три рубля. Сказал ему: давай три рубля. А он говорит: потом отдам. Так и не отдал, — вспоминает сегодня Асгат Фарукшин.

То, что Весельчак на самом деле — Юрий Гагарин, Татарчонок узнал только после возвращения того из первого полета. Асгат Фарукшин вспоминает, что фотографий было больше. Но остались только эти. Остальные изъяло КГБ.

А в 1967 году, Юрий Гагарин, с единственным визитом побывал в Казани. Фотографировать его посчастливилось члену Союза журналистов и Союза фотографов РТ Владимиру Зотову.

А в Алькеевском районе есть уникальный дом — музей имени Лисенкова. Правнук купца Лисенкова дружил с летчиком-космонавтом Александром Баландиным. И так получилось, что личные вещи космонавта: гидрокостюм, ложемент, рисунки, выполненные во время полета, сформировали уникальную экспозицию. А еще истории, которыми делился с другом и его близкими сам космонавт. И ими здесь готовы поделиться с гостями.

Татарстан — один из экономических и деловых центров страны

И подтверждение этому можно видеть постоянно. Не успел отшуметь энергофорум, а столица республики готовится принимать гостей очередного традиционного международного события — «KazanForum». В рамках его состоится ежегодное заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». К слову, в этом году исполняется 20 лет с начала ее деятельности. Само событие состоится в мае, а раис Республики Татарстан Рустам Минниханов — председатель группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» — на прошлой неделе в Москве, в рамках рабочей поездки, встретился с послами государств — членов Организации исламского сотрудничества и участниками предстоящего в Казани заседания группы. В этой встрече приняли участие также заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Сергей Лавров отметил важную роль группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» под руководством Рустама Минниханова, в налаживании конструктивного сотрудничества с государствами Исламского мира.

Тем временем в Казани состоялось еще одно значимое событие: на прошлой неделе завершил свою работу юбилейный, уже 20-й, Российский венчурный форум. Эта площадка по праву считается одной из ключевых в сфере развития технологического предпринимательства в стране. Организаторы события отмечают: интерес в России к инновациям — растет. И это подтверждают цифры. Если год назад на отбор поступило чуть более 1 тысячи заявок, то на это раз их уже свыше 1 300.

С идеями, что обретают воплощение в Татарстане, на площадке форума ознакомился наш коллега Тимур Бикмурзин.

Первый, кто встречал гостей буквально на входе, пожалуй, самый известный в России робот Володя. Кем он только уже не успел побывать: блогером, гуманоидом и даже бортпроводником на авиалиниях компании «Победа». Имя у него русское, «мозги» — отечественные, а вот тело — импортное. Из Поднебесной. Сейчас владелец и разработчик программного обеспечения решают две масштабные задачи: планируют приобрести робота-девочку, а еще сменить Володе тело на сделанное в России. Первый шаг уже почти сделан. В Татарстане нашелся мастер, готовый в Казани собрать роботу новые руки. К слову, разработчик этот обнаружился здесь же на форуме в Казани.

— Выставка Российского венчурного форума в Казани всегда — квинтэссенция лучшего в отечественном техпреде. Все самое новое, смелое и передовое. В тренде разработки, связанные с роботами, искусственным интеллектом, биотехнологиями, медициной и беспилотными летальными аппаратами, — отмечает Тимур Бикмурзин.

Так в Питере придумали летающего курьера, способного самостоятельно менять себе аккумуляторы. В Магнитогорске разработали протез, управляемый силой мысли. В Калининграде создали «умную» стельку. Стартапов много. Каждый — по-своему уникален. По крайней мере, в России многим аналогов — нет. Искрят идеями университеты. И, что особенно способно заинтересовать потенциальных инвесторов, все больше прикладных, уже имеющих и прототип, и проработанную карту реализации проектов. А некоторые уже имеют и солидного промышленного партнера, как Регина Гафарова из КНИТУ-КХТИ, создавшая мультифункциональные реагенты, призванные увеличить отдачу нефтяных пластов.

Сам форум в этом году собрал более 6 тыс. участников. Выступления подготовили порядка 300 спикеров и экспертов. Экспозиция представлена 150 проектами. Но это самые яркие и проработанные, прошедшие мощный конкурсный отбор из 1 300 заявок. Направления, масштабы и требующиеся инвестиции — разные. Одним на эффективный старт достаточно нескольких сотен тысяч рублей, другим требуются тоже сотни, но уже миллионов. Есть и те, кто ищет бизнес-партнеров, готовых вложить в перспективный продукт миллиард. Солидный блок разноплановых заявок — от энергетики до медицины, поступил от представителей стран БРИКС.

Пленарное заседание стало настоящей сессией ответов на насущные вопросы: меры господдержки, эффективность, технологическое лидерство… Татарстан, как организатор форума, готов делиться имеющимися наработками. Секрета в привлекательности региона для проработки и внедрения инноваций нет: все дело в развитой инфраструктуре поддержки передовых проектов в самых разных отраслях — от IT и биотехнологий, до нефтепереработки, химии, нефтехимии и водородных технологий.

В рамках и на площадке форума впервые в истории России состоялся очный финал хакатона «Гайка». Мультиформатный проект объединил в себе порядка 250 разработчиков IT не только со всей России, но и из стран СНГ.

Что еще дал форум его участникам? Знакомства, возможность обмена опытом и формирования коллабораций, направленных на достижение успеха. Пока объединять усилия готовы не все. Но те, кто нацелен на результат и имеет перед глазами встреченные на форуме в Казани яркие примеры, уже если не совсем готовы, то, по крайней мере, задумываются о том, чтобы поучиться работать в команде.

Подробнее об этом, а также о том, на какие семь вопросов за семь минут успел ответить депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, о том, насколько масштабным получилось телевизионное поэтическое представление «Татар сүзе — Тукай сүзе» на ТНВ, как православные республики встретили Пасху и каким открыло для себя легендарного «Старика из Альдермыша» Туфана Минуллина новое поколение артистов Камаловского театра, а также других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней».