Миновала ли угроза COVID-19, как спасти туристический сезон и почему не стоит отказываться от прививок?

Обзор ключевых событий минувшей недели от программы «7 дней» на телеканале «Новый век»

Послабление ограничений, связанных с пандемией коронавируса, индекс самоизоляции — меньше единицы, открываются отели, храмы, спортивные и торговые объекты, бани и сауны. Опасность позади? Или, вырвавшись из самоизоляции, мы рискуем спровоцировать COVID-19 на новую атаку. Эксперты предупреждают: смертельно опасный вирус никуда не делся. Выход на плато эпидемии — это лишь стабилизация ситуации, но не победа над болезнью. Об оптимистичных и пессимистичных прогнозах экспертов, о новом скандале вокруг вопроса — обязательно ли делать прививки, Дне русского языка и других важных событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

COVID не спит

8 984 вновь выявленных случая заболевания коронавирусом в России, 54 — в Татарстане. В целом по миру число инфицированных уже достигло почти 6,5 млн. Без малого 400 тыс. человек — погибли. В их числе и лучший спортсмен Татарстана по неолимпийским видам спорта, многократный чемпион России, чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов. Десятки раз побеждавший более сильных соперников Ильяс Галимов справиться с невидимым врагом не смог. Его похоронили 4 июня в Черемшанском районе республики, а незадолго до этого он успел дать интервью изданию «Шахри Казан».

— К коронавирусу относился с сомнением, думал, что это какие-то выдумки, вранье. К сожалению, все оказалось не так. В жизни сколько раз ни болел, но такого состояния не было. Из-за моего несерьезного отношения теперь болеют и моя жена, и дети. Как назло, я еще и в село к матери успел съездить. Сейчас я лежу в инфекционной больнице. Ставят системы, дают лекарства. Извините, больше разговаривать не могу, силы кончились. Но хотел бы сказать всем людям: не относитесь легкомысленно к такой вещи, как коронавирус, — успел сказать он.

Десятки раз побеждавший более сильных соперников Ильяс Галимов справиться с невидимым врагом не смог

Нужно ли что-то добавлять к ответу на вопрос, ушел ли COVID-19? Исчезла ли опасность заболеть смертельно опасной заразой? Наши коллеги из программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век», обращают внимание на прогнозы по ситуации. Точнее два прогноза: оптимистичный — если люди, понимая опасность, продолжат сами максимально соблюдать ограничительные меры, и пессимистичный, что может стать реальностью, если мы все будем легкомысленны. Даже в первом случае к середине июля с сегодняшних 3,5 тыс. число заболевших вырастет до 4 759 человек. Во втором случае цифра обещает вырасти до 9 644. Скольких еще при этом не удастся спасти врачам, и без того работающим на износ и фактически живущим на работе, вопрос открытый. А ТНВ продолжает знакомить телезрителей с героями нашего времени: врачами, хирургами, реаниматологами, санитарками и медсестрами, фельдшерами и теми, кто поддерживает в рабочем состоянии сложнейшую аппаратуру больниц и клиник.

Туризм — 2020: спасти сезон

С ресторанов, кафе, развлекательных учреждений и отелей только начинают снимать ограничения. Постепенно. Через неделю, если эпидемиологическая ситуация останется ровной, начнут работать летние веранды. Между тем о старте туристического сезона пока речи даже не идет. Потери отрасли, по самым скромным подсчетам, озвученным председателем Государственного комитета РТ по туризму Сергеем Ивановым, составляют порядка 5 тыс. рублей.

В содружестве с рестораторами и отельерами профильный Госкомитет презентовал пакет антикризисных мер для спасения сферы гостеприимства. Ориентироваться планируют на внутренний туризм, благо, что показать и столице Татарстана, и республике в целом — есть. С минувшей недели отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для лиц, пребывающих из других регионов, открывают двери храмы, фитнес-центры, рестораны при отелях, музеи. Да, пока еще никуда не делись требования по использованию масок и перчаток. Но и сами люди понимают: в первую очередь это забота о собственном здоровье.

Открывают двери храмы, фитнес-центры, рестораны при отелях, музеи. Фото Максима Платонова

Вновь стартовали пешие экскурсии по Казани. Они проводятся почти каждый день и стали прекрасной альтернативой все еще не работающим из-за ограничений. Число участников каждой прогулки пока еще минимально — опять-таки из соображений безопасности и расстояния, которое нужно выдерживать между ее участниками, но сами прогулки очень востребованны. И что особенно интересно, в основном у жителей самой Казани и гостей из районов. Для иногородних предлагается заманчивая программа лояльности: «2+1» и «3 ночи по цене 2». Готовы в республике предложить и программу «1000 и одно удовольствие на выходные».

Уже сейчас можно сказать, что сфера гостеприимства в Татарстане постепенно, но оживает. Сколько времени потребуется, чтобы полностью оправиться от потрясений — пока сказать сложно.

Прививки: вымысел и правда

Очередная горячая тема, активно обсуждаемая в обществе. В социальных сетях муссируются слухи о том, что уже ближайшей осенью детей, которым родители решили не делать прививки, не будут пускать ни в детские сады, ни в школы. Полет фантазии диванных правдоборцев дошел до того, что прививочные кампании приравняли к геноциду, и, более того, нашлись особы с настолько буйным воображением, что следующим шагом за вакцинацией пророчат поголовное чипирование.

Наши коллеги из программы «7 дней» решили разобраться, что правда, а что ложь в вопросе о прививках. Отправной точкой для всех этих разговоров стала новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), проект которого сегодня рассматривается. И штрафы за нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения там действительно прописаны. От 5 до 7 тыс. рублей. Вот только применены они могут быть лишь в отношении собственно больных инфекционными заболеваниями, нарушивших условия изоляции, а также не сделавших прививки лиц, относящихся к профессиональным группам риска. Все остальное — чистой воды домыслы, не имеющие под собой никакого реального основания.

В этом году исполнилось 10 лет первому в России поисково-спасательному отряду, названному в память 5-летней Лизы Фомкиной, заблудившейся в 2010 году с тетей в лесу. Фото lizaalert.org

«Лиза Алерт» — 10 лет

В этом году исполнилось 10 лет первому в России поисково-спасательному отряду, названному в память 5-летней Лизы Фомкиной, заблудившейся в 2010 году с тетей в лесу. Обе погибли. Помощь опоздала всего на день. Маленькая девочка 9 суток боролась за свою жизнь. Этот случай объединил многих ранее совершенно незнакомых людей в благородном деле помощи, поиска и спасения тех, кто потерялся. А таких случаев — много.

Съемочная группа программы «7 дней» в Международный день защиты детей встретилась с татарстанскими активистами поискового движения, участники которого работают не только по всей республике, но и активно принимают участие в поиске пропавших людей на территории соседних регионов. Недавно они помогали искать мальчика в Кировской области. До этого — девочку под Нижним Новгородом. Работают тщательно: листовки, сообщения на радио и телевидении, в газетах, соцсетях и мессенджерах, сами выезжают на место, выстроившись частой цепью в лесу или разбившись на группы («лисы») в городе, прочесывают буквально каждый метр, опрашивают каждого встречного. И находят. А вскоре вновь отправляются в поиск. Каждые 6 часов в России теряется ребенок, а это — 55 тыс. в год. 90% — находятся. Поиск остальных продолжается, несмотря на минувшие годы. Так, до сих пор не закрыто дело о девочке, исчезнувшей в 2012 году. Ведь каждый человек оставляет след. А если есть след, то есть и надежда найти самого человека.

Узнать подробнее об этих событиях, а также о том, кто входил в первое правительство молодой Татарской АССР в 2020 году и кто пришел им на смену, как в республике проходил День русского языка — 2020 и что связывает с Казанью Александра Сергеевича Пушкина, можно 8 июня, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

