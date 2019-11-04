«7 дней»: что Примакова связывало с Татарстаном

90-летие легенды российской политики Евгения Примакова, День памяти жертв политических репрессий и снос бани в Дербышках — итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Михаил Козловский

На прошлой неделе политик и дипломат Евгений Примаков отметил бы свое 90-летие. Он дружил с Минтимером Шаймиевым и Шамилем Агеевым. Также на днях вспоминали жертв политических репрессий, в том числе узников колонии в Свияжске. Об этих и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

90 лет со дня рождения Евгения Примакова



Личность планетарного масштаба и мышления, специалист по Ближнему Востоку, государственный деятель, дипломат и просто блестящий журналист — это все об одном человеке, Евгении Примакове. 29 октября ему исполнилось бы 90 лет.

— Наша общая обязанность — беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова, сохранять великую память о великом гражданине России, — сказал президент РФ Владимир Путин на открытии памятника Примакову в Москве у здания МИДа.

С особой теплотой Евгения Максимовича вспоминают и в Татарстане. Он дружил с первым президентом республики Минтимером Шаймиевым и семьей председателя торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева.



— По жизни горжусь тем, что имел честь быть замеченным Евгением Максимовичем Примаковым. Я называю его одним из моих учителей. Нас связывало многолетнее общение и сотрудничество, основанное исключительно на взаимоуважении и взаимопонимании. Он всегда достойно отстаивал интересы России и ее многонационального народа, — рассказал Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

«Наша общая обязанность — беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова, сохранять великую память о великом гражданине России», — сказал президент РФ Владимир Путин на открытии памятника Примакову в Москве у здания МИДа. Фото kremlin.ru

Журналисты программы «7 дней» отмечают, что Евгений Примаков был личностью такого масштаба, что мог сделать карьеру в любой сфере. Это он и доказал на практике, став в советские годы одним из лучших специалистов по Ближнему Востоку, а позже и выдающимся ученым и директором Института востоковедения Академии наук СССР. Но только наукой ему заниматься не довелось. Страной был остро востребован его организаторский талант. Примаков при жизни стал легендарным министром иностранных дел. Коллеги говорят, что именно из его уст впервые прозвучала концепция современного многополярного мира.



В 1998 году Евгения Примакова назначают премьер-министром страны. Многие считают, что, возглавив кабинет министров во время экономического кризиса, он спас страну от экономической катастрофы. Как вспоминает Шамиль Агеев, Евгений Примаков при всей его внутренней интеллигентности был достаточно жестким руководителем, но в то же время умел доверять и спрашивать. Именно при премьере Примакове Татарстан продлил договор о разграничении предметов ведения и полномочий с федеральным центром.



Евгений Примаков также понимал, что для России сотрудничество с мусульманскими странами — это мощный фактор внутриполитической стабильности и развития международных связей. Так, в 2006 году Примаков и Шаймиев стали сопредседателями группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Позже, уже по инициативе президента Путина, эту группу возглавил действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.



Тюрьма №8 НКВД ТАССР в Свияжске, на заднем плане — вышка на стене Успенского монастыря, где в то время находилась ИТК №5. Фото из архива МВД РТ

Чтобы помнили, знали, не забыли...



30 октября по всей России вспоминали жертв политических репрессий. Миллионы людей были необоснованно отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, подвергнуты репрессиям, лишены жизни в годы сталинского террора и после него.



В Татарстане в годы репрессий погибли почти 14 тысяч человек, а всего под гонения попали более 50 тысяч татарстанцев. Только в застенках печально известной исправительно-трудовой колонии №5 (ИТК), которая располагалась на территории современного острова-града Свияжска, умерли в годы репрессий более 2 800 заключенных, из них почти тысяча — уроженцы Татарстана. Останки 900 заключенных сейчас покоятся около стен Свияжского монастыря.

Массовая гибель осужденных по политической 58-й статье была зафиксирована в колонии в Свияжске в годы Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют уникальные архивные документы, которые 2 месяца назад оказались в руках научных сотрудников музейного комплекса Свияжска. Съемочной группе программы «7 дней» удалось ознакомиться с ними.



Из документов становится известно, что ИТК №5 по смертности занимает первое место. В тюремной столовой заключенные справляли нужду прямо около входа. В 42 и 43-м годах отмечается массовая гибель заключенных от дизентерии, голода и от тяжелой формы авитаминоза.



Самые пожилые узники ИТК №5 — монахи. Для них монастырские храмы стали тюремными камерами. В годы репрессий в Татарстане было арестовано более 2 700 священнослужителей разных конфессий, больше половины их них — православные.



Казанские краеведы считают, что эта баня, построенная в 1949 году по проекту знаменитых казанских архитекторов Георгия Солдатова и Павла Саначина, является образцом сталинского неоклассицизма в архитектуре, и, следовательно, может быть включена в состав объектов культурного наследия. Фото kazanreporter.ru

«Народное ополчение» в Дербышках

Кадры сноса бани в казанском поселке Дербышки разлетелись по всем соцсетям. Узнав об этом, местные жители устроили «народное ополчение», пытаясь предотвратить снос здания, которое они считают исторической ценностью.

Дело в том, что баня в Дербышках прекратила свою деятельность еще несколько лет назад в связи с износом оборудования. В 2014 году участок вместе со зданием продали частному инвестору, депутату Казанской городской Думы Эмилю Хуснутдинову, который в этом году решил снести здание бани и построить на ее месте современный жилой комплекс.



Согласно документам, баня никакой исторической ценности не представляет. Такую позицию озвучил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Однако казанские краеведы считают, что эта баня, построенная в 1949 году по проекту знаменитых казанских архитекторов Георгия Солдатова и Павла Саначина, является образцом сталинского неоклассицизма в архитектуре, и, следовательно, может быть включена в состав объектов культурного наследия.



Учитывая последние события, журналисты программы «7 дней» решили разобраться в анатомии гражданских протестов, которые в последнее время захлестнули республику. Протест против социальной несправедливости выражается в массовых акциях, которые сконцентрированы на темах экологии, строительства новых дорог, охране исторического наследия. Конечно, имеет место и недовольство властью.

В Набережные Челны в начале 70-х годов на ударную стройку гигантского по размерам КАМАЗа ежегодно приезжали десятки тысяч человек со всего Советского Союза. Фото back-in-ussr.com

К 100-летию ТАССР



В этом выпуске программы «7 дней» журналисты решили вспомнить о 80-х годах, когда Татарстан бил рекорды по рождаемости. В поле зрения оказался город Набережные Челны, куда в начале 70-х годов на ударную стройку гигантского по размерам КАМАЗа ежегодно приезжали десятки тысяч человек со всего Советского Союза. Уже к 1990 году 35-тысячный город (столько человек насчитывалось до начала стройки завода), достиг отметки в полмиллиона человек.



Журналисты ТНВ также вспоминают, как Казань с трепетом ждала рождения еще одного малыша. Именно с его появлением на свет столица ТАССР стала 20-м городом с миллионным населением в стране и имела право на строительство метрополитена. Новорожденный — Ирек Мустафин. Он родился 30 октября 1979 года, в подарок семье досталась двухкомнатная квартира.



Вот так Казань стала городом-миллионником, сохранив этот статус и по сей день. Если в 80-х годах таких городов в стране было 20, то по результатам переписи 2010 года, их насчитывалось только 12. Сегодня в России 15 городов-миллионников. Однако эта статистика часто меняется. Новичками рейтинга стали Красноярск и Воронеж, а вот Волгоград и Пермь то попадают в этот список, то выпадают из него.



Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, как отметил свой первый юбилей татарский детский канал «Шаян ТВ», можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 4 ноября, в 13:00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.