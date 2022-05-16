«Для нас это тоже победа» — праздник 9 Мая в объективе ТНВ

На главном национальном телеканале Татарстана рассказали, как готовились к трансляции праздничных событий 9 Мая

Торжественный парад на площади Тысячелетия Казани, «Бессмертный полк», вернувшийся на улицы после двухлетнего перерыва, большой концерт и салют — все главные события в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне татарстанцы могли наблюдать с экранов благодаря телеканалу ТНВ, который вел прямую трансляцию. За кадром осталась грандиозная работа всего коллектива телекомпании, который приложил немало усилий, чтобы республика увидела праздник, любимый многими поколениями россиян. Журналисты ТНВ работали на разных праздничных площадках, вели включения со всех уголков республики, словом, отработали со стопроцентной отдачей. Подробности — в материале «Реального времени».

«В последние две недели просто жили на площади Тысячелетия»

За часами телевизионного эфира стоял почти месяц подготовки. Как рассказала «Реальному времени» исполнительный директор канала ТНВ — главный редактор Алина Сулейманова, при подготовке масштабного эфира все было продумано до мелочей.

— Подготовка к трансляции началась фактически за месяц, ежедневно мы выезжали на локации мероприятий. Процесс курировала заместитель премьер-министра Лейла Ринатовна Фазлеева. Каждый вечер мы смотрели все репетиции, обсуждали. С исполкомом Казани продумывали каждый шаг, каждое действие. Но тяжело в учении — легко в бою, когда наступило 9 мая, мы точно знали, куда повернет колонна, куда поедет техника, с какой точки мы снимаем, где лучше разместить аппаратуру, чтобы показать масштаб. Было рассчитано, где пролетит квадрокоптер, откуда он должен взлетать. Все до мелочей просчитали и продумали. Сначала работали в кабинетах, разрабатывали схемы, чертежи. А в последние две недели весь оргкомитет просто жил на площади Свободы, на площади Тысячелетия, каждый метр движения «Бессмертного полка» мы прошли пешком.

Качественная подготовка позволила избежать любых накладок. Алина Сулейманова отмечает, что даже небольшие детали могут оказать влияние на прямой эфир. Потому очень важным фактором стал профессионализм команды ТНВ.

— По ходу трансляции почти не было неожиданностей. Был всего один момент — у нас стендап-позиция находилась возле стен кремля, мы ее подготовили и огородили, тем не менее людей было так много, что все начали подниматься на эту гору, и съемочная группа попала в тесное кольцо зрителей, но по ходу эту проблему удалось решить. Все происходило в прямом эфире. Но наши ведущие — молодцы, они обыграли эту ситуацию. Алмаз Гафиятов и Роза Булатова работали сразу на трех площадках. Они больше 12 часов были на рабочих постах. Работать в кадре столько времени — это, конечно, очень тяжело.

«Отработать на 100 процентов было делом чести»

Трансляция событий Дня Победы была комплексной — работать телевизионщикам пришлось на нескольких площадках почти без перерывов. Освещать большие мероприятия специалистам ТНВ не впервой, хотя каждое из них по-своему уникально и требует особого подхода.

— Команда операторов, режиссеров, ведущих, техников, звукооператоров профессионально отработала эти 12 часов. У ТНВ богатый опыт, такие трансляции мы проводим каждый год, но в этот раз объем работы был колоссальный. «Бессмертный полк» проводился в классическом варианте впервые с 2019 года, в последние годы акция была в онлайн-формате. В 10 утра начинался парад, в три часа — «Бессмертный полк», а вечером — концертные мероприятия, огромный объем работы, — отметила Алина Сулейманова.

Фото realnoevremya.ru

Вне власти телевизионщиков в этот день была разве что погода, но, как отмечает исполнительный директор ТНВ, и природа благоволила трансляции. Кадры залитой солнцем Казани в День Победы украсили эфир.

— Не было ни одной задачи, которую мы не выполнили. Были опасения, что в связи с огромным количеством людей могли возникнуть проблемы с рюкзаками с аппаратурой для выхода в прямой эфир, или квадрокоптер мог не взлететь, но все прошло четко по плану. Мы переживали очень за погоду, чтобы не было дождя, не было ветра. Нам в этом отношении повезло — 9 мая была изумительная погода. А десятого утром мы проснулись — уже шел дождь. Мы все внуки и правнуки победителей, которые воевали в Великой Отечественной войне, для нас отработать на все 100 процентов было делом чести, — подчеркнула главред ТНВ.

«Новости в этот день работали только в прямом эфире»

Директор информационного вещания ТНВ Светлана Кадырова подчеркивает, что в День Победы телеканал обеспечил беспрерывное телевизионное сопровождение. Помимо прямой трансляции, редакции работали над созданием сюжетов и новостей.

По ее словам, была проделана огромная работа по поиску самого интересного для зрителей материала:



— В редакции информационного вещания готовились к этому дню уже за две недели. У нас были сформированы темы, уникальные герои, о которых мы хотим рассказать, были собраны уникальные архивы ТНВ с участниками Великой Отечественной войны, которых уже нет в живых, их воспоминания. Где-то за две недели у нас было четкое понимание, что мы должны будем сделать, чтобы удивить, рассказать, открыть неожиданные факты из истории, подвиги. С вечера 8 мая мы все переживали, потому что это тот день, когда нет права на ошибку. Вся команда уже была подготовлена, была соблюдена вся логистика, каждый до минуты знал, когда и куда он едет, во сколько он должен сдать материал, во сколько он должен включиться.

Как рассказала Светлана, новости в этот день работали только в прямом эфире, уже в 8 утра команда провела три прямых включения в утреннем выпуске новостей. Зрители уже в 8 утра могли увидеть, как возлагали цветы на Арском кладбище, как открывали бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, как на площади Тысячелетия собирались люди на парад.

Фото realnoevremya.ru

— И эти прямые включения были на протяжении всего дня в каждом выпуске новостей. Помимо этого, были включения наших корпунктов из Нижнекамска, из Альметьевска. Был большой обзор, как отмечала праздник вся республика, был сформирован обзор по празднованиям в районах. В этот день мы подготовили порядка 40 репортажей с мест событий, около 15 прямых включений в русских и татарских выпусках новостей. Коллектив работал полным составом и со стопроцентной отдачей. Когда прогремел салют, мы поняли — все, мы отработали и сделали это хорошо, — рассказала Светлана.

«Мы внесли свой весомый вклад»

Успешный показ большого мероприятия, по мнению Светланы Кадыровой, — это большая телевизионная победа как для сотрудников, так и для зрителей ТНВ, которые в течение дня смогли с лучших ракурсов увидеть почти все праздничные события, происходившие в Татарстане.

— Для нас это тоже победа, в том плане, что когда вечером завершается все салютом — и мы понимаем, что отработали, что в очередной раз внесли свой весомый вклад в возможность всем зрителям услышать и увидеть все масштабные события, которые были в этот день. Особенно для ветеранов, участников войны, пожилых людей, которые не могут присутствовать на подобных мероприятиях, торжествах, в этой ситуации мы являемся таким связующим звеном, позволяющим стать участником и парада, и других событий, которые происходят в эти дни в республике.

Каждую историю телевизионщики пропускают через себя. Материалы, связанные с историей Великой Отечественной войны, вызывают особые чувства. С каждым годом архивы ТНВ пополняются все новыми кадрами об участниках тех событий. Как подчеркивает Светлана Кадырова, такие истории год от года все ценнее.

— У нас были очень интересные герои из Балтасинского района — участник Великой Отечественной войны, который сегодня, в свои 96 лет, строит мосты, облагораживает озера у себя на родине, открывает краеведческий музей. Были очень интересные люди, уникальные архивы ТНВ — это наше богатство. Сегодня, увы, большинство участников тех лет, участников войны, остались в архивах. Их уникальные интервью — это золотой фонд нашего телеканала. 9 мая мы его открываем и даем зрителям возможность увидеть эмоции и рассказы непосредственно от участников тех событий.

На телемарафоне, посвященном Дню Победы, телеканал ТНВ задействовал 42 камеры и три передвижные телевизионные станции. Парад на площади Тысячелетия снимали с 14 камер — это коптеры, широкоугольные объективы и оптика с 80-кратным увеличением. Ход шествия акции «Бессмертный полк» на протяжении двух часов с 21 камеры снимала передвижная телестанция. Режиссеры показали обзорный план сверху, а еще крупные планы участников. Шествие комментировали в специальной студии.