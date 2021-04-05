Две трагедии за неделю: Следком концентрирует внимание на лицах с психическими заболеваниями

Что общего у взрыва в Зеленодольске и стрельбы в Мытищах, из-за чего спорят регоператор ТКО с бизнесом и кто лишил льгот учителей — обзор недели от программы «7 дней»

Фото: Александр Артемьев

Самыми нашумевшими событиями минувшей недели стали две трагедии, разделенные почти тысячей километров: в татарстанском Зеленодольске 87-летний пенсионер предположительно открыл газ в своей квартире. Прогремевший взрыв унес его жизнь и жизнь пожилой соседки, были ранены еще четыре человека, десятки временно остались без жилья. А в Подмосковье 61-летний мужчина вступил в бой с полицией, не желая сдавать незаконно хранящееся у него оружие. В чем причины и что объединяет два этих события, а также о других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов ТНВ, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Весеннее обострение?

Чем еще можно объяснить два, казалось бы, несвязанных между собой трагических случая: взрыв газа в квартире 9-этажного дома в Зеленодольске и перестрелку в подмосковных Мытищах?

В первом случае, в ночь с 29 на 30 марта, 87-летний пенсионер, которого буквально накануне родственники неудачно пытались устроить на лечение в психоневрологический диспансер, открыл газ. Прогремевший в итоге взрыв оказался такой силы, что вздыбил плиты перекрытия на нескольких этажах, унес жизни двух человек, в том числе и самого владельца квартиры, еще четверых отправил на больничные койки, а десятки человек лишил жилья. Местные власти обещают, что ненадолго. Пока людей поселили в резервный фонд, а пострадавшее строение спешно приводят в порядок. Результаты экспертизы показали, что несущие конструкции не пострадали и после ремонта жилье вновь будет пригодно к использованию.

А спустя несколько часов — днем 30-го марта, «прогремели» уже Мытищи: 61-летний мужчина в ответ на предложение сотрудников полиции сдать незаконно находящееся у него оружие, вступил со служителями порядка в перестрелку и начал закидывать стражей закона гранатами. Перестрелка шла почти целый день. В результате сам сопротивленец — погиб, а его дом — сгорел. Федеральные СМИ сообщают, что мытищинскому стрелку назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Что двигало виновниками обеих трагедий, сегодня сказать — сложно, и ответ на этот вопрос предстоит найти специалистам. Однако уже сейчас многие сходятся во мнении, что объединять эти две трагедии может психическое состояние погибших мужчин. Уже сейчас из трагедий сделаны выводы: глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обратить самое пристальное внимание «на проблемы совершения общественно опасных деяний лицами, страдающими психическими заболеваниями». А в Татарстане следственное управление планирует проанализировать практику принудительного лечения и подготовить предложения по возможному изменению его порядка.

Льготы, которых больше нет

Заманить специалистов жить и работать на селе, где вечный дефицит кадров, в том числе медицинских и педагогических работников — задача не из простых. А после решения, принятого Министерством социальной защиты станет еще проблематичнее. Такой вывод можно сделать, просмотрев сюжет наших коллег из программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век».



Более 15 лет, согласно федеральному законодательству, педработники на селе получали коммунальные льготы, а именно — частичный возврат платы за электричество и отопление. Вопрос этот находился в ведении муниципалитетов. Однако, минувшей осенью обязанность исполнения закона была переложена на Министерство труда и социальной защиты, которое пришло к выводу, что «газ не является источником тепловой энергии» (цитата из программы). Основанием для такого вывода послужило то, что в законе слово «газ» просто не прописано. Между тем, районные и республиканский профсоюзы уже тонут под потоком обращений. Их поступило свыше 15 тысяч.

Сумма компенсации на каждого педработника — не велика. Примерно 500 рублей в месяц. Однако при заработной плате в 21 тыс. рублей (отмечают в программе), подспорье получается — существенное.

Более 15 лет, согласно федеральному законодательству, педработники на селе получали коммунальные льготы. Фото: Ринат Назметдинов

В сельских школах растет напряженность, — поделилась с журналистами наблюдениями председатель Лаишевской профсоюзной организации работников образования Любовь Харитонова. Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов пообещал изучить проблему и помочь в ней разобраться. А сами учителя просят не оставлять без поддержки людей, верных профессии и работе на селе — тех, кто учит детей толерантности и прививает им чувство гордости за родную землю, ее историю, языки и традиции.

Мусорная реформа: спор о тарифах и нормативах

В Набережных Челнах с 2019 года не может разрешиться конфликт, спровоцированный мусорной реформой. Предпринимательское сообщество и региональный оператор ТКО по Восточной зоне республики не могут договориться, как переоформить договоры с учетом новых тарифов и нормативов. Вариантов всего два: допустим, в день компания производит 2 кубометра мусора, именно этот объем вывозит оператор и оплата производится по факту (за фактически вывезенный объем мусора). Будет мусора больше — придется больше и заплатить. Второй вариант — когда оплата происходит по нормативу накопления. В этом случае в расчет принимаются квадратные метры, занимаемые бизнесом, и чем их больше, тем больше (теоретически) может быть произведено мусора и, соответственно, выше оплата.

Формулами и расчетами наши коллеги из программы «7 дней» зрителей решили не утомлять, просто привели цифры: в первом случае речь идет о 27 тыс. рублей в год, во втором — о сумме в разы большей. Бизнес, что естественно, склоняется к использованию первого варианта. Регоператор тяготеет ко второму. И не просто тяготеет, а настаивает, ссылаясь на законодательство. Предприниматели же готовы хотя бы на «золотую середину»: пересмотреть нормативы. В Чувашии и Удмуртии, например, они вдвое ниже, в Тюмени — в десятки раз.

Мир халяль — это, как подчеркивают сами участники рынка — особая, можно сказать даже семейная атмосфера. Фото: Максим Платонов

Халяль лайф-стайл

«Где наши резервы для экономического роста? Не только роста в экономике, но и укрепления духовности, наших традиций, семейных ценностей?», — задается в следующем материале вопросом Ильшат Аминов и сам же отвечает: «Да вот они, посмотрите сюда. В России сегодня проживают более 25 миллионов мусульман. Это, между прочим, огромный рынок халяль-продукции».

И речь идет не только о продуктах питания, а о стиле жизни. Том самом халяль лайф-стайл. Ежегодный мировой оборот в сфере предложений халяль превышает 2 триллиона долларов США. В России — миллиарды рублей. По прогнозам экспертов, доля халяль во всей произведенной в мире продукции, уже к 2025 году превысит 20%.

Халяль-финансы, халяль-продукты, халяль-кафе и рестораны, халяль-такси… Мир халяль — это, как подчеркивают сами участники рынка — особая, можно сказать даже семейная атмосфера. И эта атмосфера, в том числе, стала своеобразным спасательным кругом для бизнеса, работающего в сфере халяль, в разгар пандемии. Когда другие заведения терпели крах, благодаря верности клиентов и взаимовыручке самих предпринимателей, объединенных в собственную ассоциацию, халяль-индустрия смогла не просто выжить, но и сохранить рабочие места, обойтись без запросов о финансировании в банки. О том, что такое — халяль-предпринимательство, журналисты программы «7 дней» поговорили с представителями бизнес-сообщества.

Обо всем подробнее, а также о том, какие вопросы и проблемы обсуждались на состоявшемся на прошлой неделе Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел и что увидела съемочная группа телеканала «Новый век» в большом этнографическом комплексе в Туймазинском районе Республики Башкортостан, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала ТНВ 5 апреля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.