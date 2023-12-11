Герои нашего времени, Российская неделя стартапов в Казани и откуда берет свои корни Стерлитамак

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: realnoevremya.ru (архив)

9 декабря Россия встретила относительно молодой (официально празднуется с 2007 года), но при этом обладающий богатой историей (до 1917 года в Российской империи отмечался как День Георгиевских кавалеров) праздник — День Героев. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Герои России

В 1992 году было утверждено звание Герой Российской Федерации. За чуть более чем 30 лет его удостоились свыше 600 человек. 28 из них — татарстанцы, 10 удостоены звания в ходе СВО. Четверо — посмертно…

Автор материала, посвященного Героям Отечества, Тимур Бикмурзин начал со строк песни из фильма «Офицеры» — настоящего гимна многим поколениям героев. «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». Так было в годы Великой Отечественной войны, так есть сегодня, когда если и не в каждой семье, но в каждом селе и городе огромной страны есть свои герои-защитники. И сегодня «глаза молодых солдат» глядят не только с фотографий, но и с билбордов, фасадов зданий, экранов телевизоров, зажигая в сердцах сегодняшних мальчишек чувство патриотизма.

Старший лейтенант Дамир Исламов, ефрейтор Дамир Гилемханов и рядовой Иван Цевун свой последний бой приняли в районе города Золотое ЛНР. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Старший лейтенант Дамир Исламов, ефрейтор Дамир Гилемханов и рядовой Иван Цевун свой последний бой приняли в районе города Золотое, что в Северодонецком районе Луганской Народной Республики, штурмуя укрепрайон противника. Прицельным огнем уничтожили ДОТ укронацистов. Танк был подожжен «коктейлем Молотова». Выведя боевую машину из боя, экипаж сбил пламя и вновь ринулся в атаку. В противостоянии с пятью танками ВСУ герои уничтожили четыре из них, но и сами были поражены прямым попаданием…

Раиль Габдрахманов — выпускник Казанского высшего танкового командного училища, прекрасно помнит 2010-е, когда быть офицером оказалось не в почете. Ему даже предлагали уволиться, но молодой человек не мыслил себя вне армии. Как и его одногодок Иван Додосов — тоже уроженец одного из татарстанских сел. Сегодня оба майоры. Один нес службу под Ростовом, второй — на Алтае, а позже — в Донбассе. Танковая рота под командованием Габдрахманова в ходе освобождения одного из населенных пунктов уничтожила 3 танка и 15 боевиков противника. Позже узнал, что получил прозвище «гроза танков». Иван Додосов в составе танкового батальона обеспечил прорыв вражеской обороны в районе населенного пункта Попасная, чем обеспечил возможность развить стратегическое наступление другим частям, задействованным в операции освобождения части территории ЛНР.

Отчаянно смелые, уверенные в бою и при этом заботливые командиры для своих подчиненных. Таковы они — настоящие герои нашего времени.

17 марта — выборы президента России

В начале весны будущего года всем жителям страны предстоит принять важнейшее решение: отдать свой голос за лучшего, по их мнению, кандидата в президенты России. Одной из главных политических новостей минувшей недели стало решение Владимира Путина баллотироваться на следующий срок.

Одной из главных политических новостей минувшей недели стало решение Владимира Путина баллотироваться на следующий срок. скриншот realnoevremya.ru с видео kremlin.ru

«Решение Владимира Владимировича было и ожидаемым, и понятным, по крайней мере для нас с Вами, в России. На Западе, в кругах недружественных нашей стране политических элит, оно вызвало и раздражение, и где-то даже панику, и плохо скрываемую злость. Значит, делаем вывод, решение своевременное и абсолютно правильное», — подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Согласно недавним исследованиям Фонда «Общественное мнение», более 70% населения страны уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок.

Одним из первых решение действующего главы государства баллотироваться на новый президентский срок поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул: «В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для президента является судьба его народа. <...> Татарстан благодаря поддержке президента один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее». А также отметил, что для страны президент является объединяющей силой.

Одним из первых решение действующего главы государства баллотироваться на новый президентский срок поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Одобрение и поддержку выдвижение Владимира Путина получило и на состоявшейся на прошлой неделе Конференции Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Российская неделя стартапов

В начале декабря в столице Татарстана стартовало одно из масштабнейших событий в сфере IT, объединившее начинающих предпринимателей, представителей малого, среднего и крупного профильного бизнеса со всей страны — Российская неделя стартапов. Казань местом проведения события выбрана не случайно, так как уже давно снискала славу одной из столиц информационных технологий страны. Ежегодно сотни стартаперов приезжают в Татарстан именно потому, что, как признаются они сами, здесь самые щедрые инвесторы и самые высокие шансы воплотить свои проекты в жизнь. И проекты, несмотря на то, что часто умещаются в виде программы в смартфоне, — прикладные и открывающие новые возможности. Например, обмен покупками в один клин, доставка товаров из любого магазина, управление домашней электроникой — теми же электрочайниками — простым взмахом руки и т.д.

В начале декабря в столице Татарстана стартовало одно из масштабнейших событий в сфере IT — Российская неделя стартапов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Создатель той самой программы, что помогает быстро обменяться вещами, Камиль Исрафилов в шаге от реализации своей идеи. Он уже получил предложение от инвесторов. Мнение изобретателя: не нужно гоняться за конкурентами и пытаться совершенствовать уже существующие решения, нужно создавать свое. И делать это постепенно: шаг за шагом. Его идея в том, что часто люди покупают вещи, которыми или не пользуются вовсе, или востребованность в которых у конкретных пользователей исчезает, но сами-то товары хорошие, и вместо того, чтобы отправиться на свалку, могут принести пользу другим. Нужно просто помочь людям обменяться такими вещами.

Булат Вахитов на реализацию своей идеи уже получил миллион рублей от инвесторов. Его маркетплейс — по доставке цветов. Причем идее уже не один год, и она уже работает как бизнес.

Главная задача Российской недели стартапов — научить тому, как не просто придумать идею, но и найти тех, кто поможет ее реализовать, убедив инвестора в том, что задумка действительно заслуживает внимания. Причем емко, ярко и в сжатое время. На площадке «Недели» на это отводилось всего 3 минуты. Цель — сделать так, чтобы на выходе со сцены уже ждал инвестор, готовый вложиться.

В этом году в стартапы на площадке IT-парка им. Башира Рамеева, инвестировано 23 миллиона рублей. В 2024-м ожидают, что цифры будут не меньше. Из 75 поданных заявок отбор прошли 25. Они получили возможность презентовать свои проекты 30 инвесторам и экспертам не только из Татарстана, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Успешные IT-компании вырастают из успешных стартапов, а стартапы — из массы идей, гипотез, питчей, тест-версий и раундов. В этом году отдельно запустили трек «железячных» стартапов, создали условия для их появления и развития. Именно в Татарстане впервые была открыта лаборатория Бизнес-инкубатора — точка притяжения для стартап-проектов Поволжья. Количество тех, кто приезжает в Казань научиться, за год выросло в два раза.

В 2024-м году Российская неделя стартапов в Казани будет приурочена к БРИКСу. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Алексея Таранова, руководителя Департамента технологического предпринимательства ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк»: «В этом году 400 миллионеров в РТ, которые получили грант на миллион, понятно, что не все продолжат и не все прям воплотится в жизнь. Но это огромный драйвер — молодежь, которая генерит идеи, которая понимает тренды мировые, у них есть возможность делать что-то — идти к предпринимательству… показать себя».

В следующем году Казань снова принимает Российскую неделю стартапов. На этот раз она будет приурочена к БРИКСу.

Как переписывается история

«На этой неделе стало известно, что одна из школ в Стерлибашевском районе республики Башкортостан теперь носит имя известного башкирского общественного и религиозного деятеля Тукаева Мухаметшакира Мухаметхарисовича. Это доброе начинание наших соседей в деле увековечивания памяти великих земляков заслуживает, казалось бы, особой похвалы. Дети должны знать свою историю, должны знать имена выдающихся личностей, внесших особый вклад в развитие своего народа. Такие инициативы мы поддерживаем на все 100. Если бы не одно «но»…» — так интригующе начал следующий материал, ведущий программы.

Впрочем, для тех, кто знает историю татарского народа и помнит имена и заслуги ее великих сынов, интриги здесь особой и нет. Дело в том, что род Тукаевых — род знаменитых татарских имамов, ишанов, мударисов, предок их — выходец из деревни Салавыч, что в Балтасинском районе современного Татарстана, а сам Мухаметшакир Тукаев родился в татарской деревне Стерлибаш Стерлитамакского уезда, а в Оренбурге оканчивал татарскую же учительскую школу.

Имен известных татарских писателей, общественных деятелей и классиков татарской же национальной литературы — немало. И они «не могут вдруг взять и стать представителями другой нации только из-за того, что родились не в Татарстане, а в соседней республике. Не место определяет человека, а человек возвышает место — родину в которой он родился. А Стерлитамакская земля для татар до сих пор еще является светочем знаний, образования и наук», — высказал мнение ведущий программы «7 дней».

К слову, откуда берет свою историю тот же Стерлитамак? Согласно историческим сведениям, первые упоминания о татарской деревне Стерлитамак в древних актах Российской империи датируются 1747 годом. До революции Стерлитамак дожил уже вторым по размерам городом Уфимского края. И тогда первая столица Южного Урала была четко поделена на две территории: татарскую и русскую части. До 30-х годов прошлого века в татарской части действовали 4 мечети, медресе, рынки, заводы и фабрики. А селились там образованные и зажиточные татары, занимавшиеся промышленностью и торговлей.

Во времена татарского ренессанса именно в Стерлитамаке начал работать татарский театр, открылся книжный центр «Калэм» и типография «Нур», а первым печатным изданием стала книга «Судьба татарской женщины» еще одного уроженца этого края — знаменитого татарского прозаика Галимжана Ибрахимова. А в 1940-е открылся педагогический институт, готовивший кадры для всего Южно-Уральского округа. К слову, в начале 90-х годов прошлого века именно тут вновь были открыты татарские и чувашские национальные отделения, начавшие готовить филологов-учителей родного языка. В 2005 году кафедра получила звание «Золотая кафедра России», а связь с Татарстаном у соседней, братской республики в те времена была крепка, как никогда: совместные проекты, конференции, совместные работы ученых, общественных деятелей, литераторов, людей искусства.

«Много воды утекло с тех пор, но эхо тех лет до сих пор бередит души. За прошедшие годы в российской системе образования была проведена не одна реформа, и каждая из них усиливала это крен, все дальше и дальше отдаляя школы от близкого к далекому, от родного порога в мир глобальных перемен», — отмечается в материале наших коллег. Национально-региональный компонент в образовании был отменен, единые госэкзамены было принято решение сдавать лишь на одном языке, в образовательных учреждениях таяли часы преподавания родных языков — «все это, как снежный ком, нарастает с каждым годом и приводит к потери связей между средним звеном и высшим звеном образования и, как следствие, к полному отрыву от национальной привязанности к своему народу», — с горечью отмечает журналист.

В 2023 году национальная, теперь уже объединенная татаро-чувашская, кафедра смогла набрать лишь 11 абитуриентов. Из них лишь четверо — будущие филологи татарского языка. И это при том, что и в самом Башкортостане, и в соседних Оренбурге, Челябинске, Магнитогорске, где компактно проживают татары, как воздух нужны педагогические кадры.

Обо всем этом подробнее, а также репортаж из зоны СВО, где съемочная группа ТНВ встретилась с Героем России Русланом Курбановым, и о том, кто стал победителями и получил главную национальную музыкальную премию — «Милли премия» «Болгар радиосы», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 11 декабря, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.