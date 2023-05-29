Символ взаимопонимания и сотрудничества между народами и конфессиями

Главные итоги KazanForum-2023, первый татарстанец с высшей госнаградой России: события недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Первый президент Татарстана, первый Государственный Советник республики, первый татарстанский обладатель «Нобелевской премии исламского мира» и первый из татарстанцев, награжденный орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Минтимер Шаймиев — символ взаимопонимания и сотрудничества между народами и конфессиями. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

KazanForum-2023 — итоги

Совсем недавно в столице Татарстана отшумел уже ставший традиционным (проходит с 2009 года), но впервые состоявшийся в ранге федерального форум «Россия — Исламский мир», или KazanForum-2023. Ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов решил еще раз обратиться к этой теме и подвести своего рода итог.

«Почитал некоторые убогие телеграм-каналы. Кому-то там масштабов не хватило, кому-то грандиозных экономических соглашений, кому-то перца в треугольниках и беляше. Скажу прямо: мозгов вам не хватает, коллеги. Для непонятливых, как говорил известный герой фильмов про Шурика: «ширше надо смотреть на это событие и глубже», — не пожалел он ярких красок, чтобы выразить свое негодование. И пояснил, что именно вызвало такую реакцию: «Учтем: KazanForum-2023 состоялся в условиях тотального санкционного давления Запада. И несмотря на это, в Казань приехали 15 тысяч участников из 84 стран. Для сравнения: на Петербургском экономическом форуме в прошлом году, который проводился, подчеркну, уже 25-й раз, было 14 тысяч участников, на Седьмом Восточном во Владивостоке — 7 тысяч участников».

Стоит также добавить, что в течение трех дней форум проходил сразу на нескольких площадках, охватил множество всевозможных направлений и тем, включал в себя свыше 400 масштабных мероприятий (от сессий и круглых столов до конференций), состоялись десятки встреч, сотни переговоров, подписано множество соглашений. Но это совершенно нормально и ожидаемо для события подобного масштаба.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что его визит в Татарстан и общение с исламским духовенством помогут понять, насколько искренние и сердечные отношения сложились между православием и исламом. Фото: Динар Фатыхов

Самое же главное, по мнению Ильшата Аминова, заключается в том, что «Исламский мир в Казани продемонстрировал всей планете намерение сотрудничать с Россией и схожесть позиций по многим ключевым проблемам современности».

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, также принявший участие в работе форума, дал всему миру еще один важнейший посыл: он подчеркнул, что его визит в Татарстан и общение с исламским духовенством помогут многим гражданам России понять, насколько искренние и сердечные отношения сложились между православием и исламом. Пожалуй, именно эти два момента, не умаляя важности и значимости каждого из событий форума, все же можно назвать основополагающими и ключевыми.

Орден Андрея Первозванного

На прошлой неделе в Москве, в Екатерининском зале Кремля, состоялась церемония вручения Государственных наград. Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду Российской Федерации — Минтимеру Шаймиеву вручил лично президент России Владимир Путин.

— Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия, в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву — сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности, — вручая награду, подчеркнул Владимир Путин.

Первый президент Татарстана стал и первым татарстанцем, удостоенным такой чести. К слову, за все 24 года с момента восстановления в России статута ордена, эта награда вручалась всего… 24 раза. Да и в целом в истории Государства Российского удостоенных ее немного. Зато какие это люди! Император Петр I, гениальнейшие военачальники Александр Суворов и Михаил Кутузов, писатель Александр Солженицын, Патриарх Московский и Всея Руси Алексий второй, конструктор Михаил Калашников, певица Людмила Зыкина, дагестанский поэт Расул Гамзатов, президент Азербайджана Гейдар Алиев…

Фото: kremlin.ru

Как отметил Ильшат Аминов: «В этой награде, безусловно, есть вполне ясный православный контекст. Но в этом я лично вижу особый сакральный смысл. Напомню: в 2007 году президент Татарстана Шаймиев получил так называемую «Нобелевскую премию Исламского мира» — Премию имени короля Фейсала, а теперь — орден Андрея Первозванного. Минтимер Шарипович — это символ взаимопонимания и сотрудничества между разными конфессиями и национальностями в нашей стране».

Подробнее о том, как проходила церемония награждения, а также о том, чем сегодня бьется сердце Минтимера Шаймиева, можно узнать в материале наших коллег — корреспондентов программы «7 дней».

Юлдус: репортаж с пепелища

Трагедия в Курганской области — пожар, в считанные мгновения уничтоживший большую часть огромного старинного татарского села, спаливший до тла 280 из существовавших 350 домов, — не оставил равнодушными весь Татарстан. Сегодня большая часть поселка представляет собой огромное пепелище. Чудом уцелели местный дом культуры, школа и мечеть. И это чудо заставляет сердца биться надеждой: не все потеряно, село можно возродить, восстановить, отстроить заново.

Вере в то, что это действительно получится, способствует и помощь из Татарстана. На прошлой неделе Всемирный конгресс татар отправил на место пожарища уже третий гуманитарный конвой с помощью. И там не только продукты питания, одежда, предметы первой необходимости, собранные неравнодушными татарстанцами, но и, что не менее важно, строительные материалы и инструменты.

Но и это — не все. Пожар обнажил большую проблему — сложности с правоустанавливающими документами на землю и жилье. А ведь от этого зависят и размеры компенсаций для погорельцев. На месте организационной поддержкой жителям Юлдуса сегодня занимается целая делегация ВКТ, во главе с руководителем Конгресса — Василем Шайхразиевым.

Картина, что предстала взорам съемочной группы программы «7 дней», — удручающая: почерневшие от копоти деревья даже за несколько километров от населенного пункта, обугленные остовы уничтоженных пламенем построек… Но уже сейчас видно: люди здесь живут работящие и не привыкшие опускать руки. Едва осел и растворился пепел, закипела работа — участки постепенно расчищаются. Кто-то даже огородом успевает заниматься. Но на душе у многих — сумрачно: многие потеряли почти все и очень боятся остаться с бедой один на один. Лучиками солнца пробиваются добрые вести. И то, насколько важно не дать людям потерять надежду, прекрасно понимают и местные власти, и приехавшие с помощью татарстанцы.

Как раз в то время, когда в Юлдусе работала съемочная бригада программы «7 дней», подворовый обход в пострадавшем от огня селе делали заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков и вице-премьер Татарстана, председатель национального совета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев. Вопросы одни: чем помочь, какие есть сложности? Разговор с каждым погорельцем — обстоятельный и непростой.

Семья Фаткуллиных потеряла все: дом, баню, хозпостройки, живность… Но даже сквозь слезы находят в себе силы шутить: «тюбетейки вот спасли и кота», — говорит хозяйка Элеонора. История, как у многих в селе, за некоторым исключением — строиться семья начинала на землях сельсовета, которая к моменту завершения строительства перешла в категорию лесного хозяйства. Пока пыталась раскачаться бюрократическая машина, пока шли суды, прописку оформить не успели… Перспективы перед людьми — туманные. Рискуют остаться и без крыши над головой, и без компенсации.

В схожей, но ненамного лучшей ситуации и еще несколько семей, чьи дома попадали в зону подтопления. Де-юре земля остается в их собственности. Де-факто по закону строиться на ней нельзя. Какой может быть выход? Только один — строиться на новых участках. Они в деревне есть. И есть возможность получить жилищные сертификаты. Размер стоимости документа определяется в каждом случае индивидуально. К примеру, если утрачено единственное жилье — то норма исчисляется так: 33 квадратных метра на одиноко проживающих, 42 квадрата — на семью из двух человек, по 18 метров на каждого в семьях из 3 человек и более. Стоимость одного квадратного метра определена Минстроем Курганской области в 57 тыс. 823 рубля. Если же жилье не было единственным и людям есть куда перебраться, то получить можно лишь фиксированную компенсацию: полмиллиона рублей.

Плюс специальная компенсация из областного бюджета: 700 тыс. рублей. Если денег не хватит — готовы подключиться неравнодушные люди — бизнесмены, в том числе и из Татарстана. Этот вопрос уже прорабатывается.

На прошлой неделе Всемирный конгресс татар отправил на место пожарища уже третий гуманитарный конвой с помощью. Фото: vk.com/congresstatar

Вопросов в ходе встреч было много. Люди интересовались и тем, когда можно уже приступать к строительству и где найти подрядные организации. Можно ли объединить несколько сертификатов. Сколько денег нужно прямо сейчас, чтобы на пепелищах закипела работа. Фронт работы — огромный. Но если с документами у людей все было в порядке — вопросы решаемы. Самая большая головная боль — вопросы собственности и прописки.

Серьезно пострадали и местные фермеры. Огонь унес с собой все надежды, вместе с погибшим скотом и сгоревшими семенами. Но вера осталась. Та, что чудом отвела огонь от местной мечети, от школы, от клуба — мест, призванных объединять людей. Уцелела и детская площадка. Что это — если не намек на то, что будущее у села — есть. Как есть и уже протянувшиеся в Юлдус, в том числе и из Татарстана, крепкие и надежные руки помощи.

Давай к СВОим!

Съемочные группы ТНВ продолжают работать в зоне СВО. Вот только рассказывать стараются не о боевых действиях, а о людях, несущих сегодня там службу, выполняя свой долг перед Родиной. О тех, кто не сомневается, что делает правое дело и что победа будет — за нами.

«Профессиональные, кадровые военные, добровольцы и мобилизованные. Неважно, каким путем они здесь оказались. И те, кто по приказу, и те, кто по внутреннему зову, понимают, для чего они здесь, что от них зависит будущее уже не только своей страны. А другие здесь просто не нужны», — выражает общее мнение, услышанное от бойцов там — на передовой, наш коллега Зуфар Давлетшин.

Что говорят сами защитники Отечества о тех, кто в сложное время сбежал с земли, которую называл Родиной, и о тех, кто сегодня несет службу рядом?

— Тем, кто сбежал — ничего не скажу. Не хочу с ними говорить. Многие открыли свои настоящие лица. Спрятались. Но многие не побоялись и пришли — служат. У нас многонациональный коллектив, — поделился с журналистом боец одного из именных батальонов Татарстана.

Фото: Максим Платонов

— Те, кто слинял? Таким людям здесь нет места. Не было бы от них пользы. Сюда морально подготовленные люди приходят. А те… Это даже к лучшему, что они не пришли сюда, — говорит другой боец.

— Здесь же она — Родина. Куда убегать-то? Где родился, там и пригодился. За нее — за Родину стоим! — отмечает третий воин.

Разные профессии, разные возраста. Кто-то уже здесь — в зоне СВО встретил 20-летие, а кому-то уже за 50. Прошли обучение, вспомнили азы обращения с оружием, автономной работы на поле боя и работы в команде — и вот они здесь. Там, где нужны Родине. В периоды затишья продолжают подготовку, делятся опытом с пополнением.

Обращаясь к тем, кто в раздумьях, отмечают:

— Ребята, не сидите в стороне! Это наша Родина, наши люди. Своих не бросаем! Возьмитесь за голову, приезжайте. Как потом смотреть в глаза бабушкам? Нечисть нужно уничтожать! Лучше сейчас поработать руками, чем потом стыдиться.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как прошел и чем был насыщен в Татарстане День российского предпринимательства, об очередной победе клуба УНИКС и о том, чем на этот раз радовал и удивлял русский народный праздник Каравон, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 29 мая, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.