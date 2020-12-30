Ильзира Юзаева: «Надо довести до людей, откуда их корни, а это не только Сабантуй и тюбетейка»

Журналист ТНВ рассказала, за что получила медаль от президента страны

Корреспонденту программы «7 дней» телеканала «Новый век» Ильзире Юзаевой вручили государственную награду — памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», к которой прилагается грамота за подписью президента России Владимира Путина. Главная черта характера журналистки — преданность. Она верна своим национальным корням, работе, людям, к судьбам, которых она не может оставаться безучастной. Все, что узнает сама, Ильзира Юзаева хочет донести миру: в любой проект она погружается с головой и полной самоотдачей, а силы черпает в новых встречах с людьми. О волонтерском проекте ТНВ, за который получила награду, коллегах и семье корреспондент рассказала в интервью «Реальному времени».

«Может, мы устали, но проделали большую работу»

— Ильзира, поздравляю с получением заслуженной награды! Расскажите, как вы к ней пришли?

— Мы делали серию репортажей о работе волонтерского движения «#Мы Вместе» не только в Казани, но и в районах республики. Снимали самых разных людей, которые принимали в этом участие: и предпринимателей, и волонтеров — медиков, и обычных водителей, которые возили продуктовые наборы, лекарства.

В тот период, когда была высокая заболеваемость коронавирусом, когда все ушли на самоизоляцию, когда людям нужна была эта помощь, именно тогда волонтеры как раз и взялись за эту сложную работу. А мы просто оказывали некую информационную поддержку, давали номера телефонов, в каждом репортаже рассказывали, куда нужно обращаться за помощью.

И для меня стала полной неожиданностью эта награда. Буквально на днях мне позвонили и сказали, что в ОНФ оценили работы региональных СМИ, и накануне в республиканском штабе ОНФ Лейла Фазлеева (вице-премьер Татарстана, — прим. ред.) вручила награды медикам, сотрудникам МЧС, водителям, среди них оказалась и я.

— Что больше всего запомнилось вам в общении с волонтерами, когда работали над этим циклом сюжетов?

— «7 дней» выходит раз в неделю, и каждую неделю, с момента, когда объявили самоизоляцию и запустили эту акцию, мы делали по репортажу. Не только я одна, но и вся редакция, все мои коллеги делали эти сюжеты. И до сих пор они отслеживают эту тему, например, Михаил Любимов, который не раз бывал в «красной зоне».

Наша программа в самый пик весенней заболеваемости полностью отрабатывала по всем направлениям коронавирусную тематику: и волонтеры, и скорая помощь, и переживания людей, были и частные истории. Может быть, в какой-то мере мы даже и устали, но все же, я думаю, мы проделали большую работу, и не только я — это вообще награда всего нашего небольшого коллектива «7 дней» — программы, которой в этом году исполнилось 15 лет.

Для меня стала полной неожиданностью эта награда. Буквально на днях мне позвонили и сказали, что в ОНФ оценили работы региональных СМИ, и накануне в республиканском штабе ОНФ Лейла Фазлеева вручила награды медикам, сотрудникам МЧС, водителям, среди них оказалась и я

«Прошло безумие, и меня отпустило»

Когда снимали в штабе ОНФ, где происходил сбор волонтеров, запомнилось, насколько искренне говорили многие студенты. Был студент — иностранец из Италии, к сожалению, не помню имя этого мальчика. В Италии как раз была ужасная картина по заболеваемости. Я спросила его: «Вы, находясь тут, не беспокоитесь за своих родителей?». Он ответил: «Я очень беспокоюсь за родителей, поэтому и пришел сюда. Я не могу ни улететь, ни уехать. Так хотя бы здесь помогу какой-нибудь пожилой женщине, и мне станет легче от этого». Меня эти слова так тронули за душу, я подумала: «Ну, надо же, какие люди есть!».

Еще мы как-то ездили получать лекарства. Это кажется так просто: волонтеры обеспечивали людей лекарствами. Но ситуации случались разные. В аптеках, например, не выдают посторонним препараты, которые выписывают по рецепту и отпускают персонально, на руки. К тому же была ситуация, когда в аптеке увидели, что на рецепте просроченная дата. А женщина, оказывается, просто не могла выйти из дома, чтобы купить лекарство. Мы объездили несколько аптек. Эти ребята такие молодцы! Какие нервы нужны, чтобы это все пропустить через себя, помочь, ничего не бояться, лезть в самую гущу!

И еще помню атмосферу самой обстановки, обязательный масочный — перчаточный режим, ты просто боишься открыть дверь, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. А тут в редакции сказали, что вам придется работать, вы должны быть на передовой. И что самое удивительное, никто из наших ребят, ни из новостей, ни из программы «7 дней», не отказался работать, хотя в принципе руководство понимало: если кто-то вдруг боится за себя, за свою семью, то может самостоятельно принять решение.

— У вас был страх за себя, близких? Как его преодолевали?

— Мы как-то были на съемке, и мне человек в конце интервью сказал, что недавно переболел коронавирусом. Он сказал, что ничего страшного, у него была небольшая температура. И когда он это сказал, я понимаю, что меня никакая маска не спасет, и в тот момент было немного страшно. Была какая-то неизвестность. Хотя официально я и не переболела коронавирусом, но в какой-то момент меня отпустило. Не то чтобы страх прошел — прошло некое безумие, которое творилось повсюду. Помните, как отсылали код перед выходом из дома. Особенно было не по себе: едешь с семьей в машине, и вас останавливает группа в масках, спрашивают паспорта, код доступа — это было прямо, как на войне…

Фото: Максим Платонов

Не то чтобы страх прошел — прошло некое безумие, которое творилось повсюду. Помните, как отсылали код перед выходом из дома. Особенно было не по себе: едешь с семьей в машине, и вас останавливает группа в масках, спрашивают паспорта, код доступа — это было прямо, как на войне…

«Бренд татар — просвещение»

— Вы продолжаете работу над своим проектом на татарском языке? Почему увлеклись этим циклом, хотя работаете в русскоязычной редакции?



— Да, есть цикл «Ватандашлар», где выступаю как сорежиссер, полностью участвую во всех этапах подготовки фильма: съемка, производство, написание сценария. Через все этапы стараюсь пройти с помощью наших специалистов: главного режиссера, монтажеров.

Когда ты хочешь рассказать о судьбе человека, настолько проникаешься его жизнью, эмоции переполняют Понимаешь, что должен пройти процесс создания фильма от начала до конца, чтобы раскрыть героя, его характер в полной мере.

А главным режиссером этого проекта является мой муж Ринат Юзаев. Под его началом на канале много лет выходил проект «Соотечественники», снято около 400 фильмов, в том числе об Анне Ахматовой, Марине Цветаевой. Именно ему пришла идея аналогичного проекта на татарском языке, чтобы показать наших татарских видных деятелей, и ныне живущих тоже. К тому же по образованию я учитель татарского языка, и в программе «7 дней» в моей повестке национальный вопрос, вопрос развития родного языка, медицина, социальная тематика.

— Кто ваш следующий герой, над чем сейчас работаете?



— Этот цикл пока приостановили по объективным причинам, потому что грядет большое событие для татарского народа — Всероссийская перепись населения. Это очень важное событие. Второй по численности в России народ должен остаться на своих позициях.

Работаем над новым проектом «7 дней плюс». Пишем интервью с различными политиками, деятелями культуры, историками, обычными жителями республики, которые имеют свою позицию в вопросе самоидентификации народа. Как она формируется, почему народы теряют язык, что нужно делать, чтобы этого не допустить, какие исторические события повлияли на формирование национальной идентичности?

Недавно побывала в Башкортостане. Северо-западная его часть исторически относилась к Уфимскому уезду, а он входил в состав Казанской губернии. И в этом уезде даже по самым скромным подсчетам проживало около 1 млн татар. Но со временем в разных переписях именно они были переписаны на башкир, исконно татарские деревни, поселки были переписаны на башкирские. Это расследование мы будем вести, надо довести до людей, откуда их корни. Чтобы человек с гордостью говорил о своей национальности, надо рассказывать об истории и показывать наши достижения, наши бренды. А это не только Сабантуй и тюбетейка. Татары после русских были самым просвещенным народом в царской России, на деньги меценатов они печатали газеты и журналы. Бренд татарского народа — это просвещение.

Фото: facebook.com/ilziratv

Оглядываюсь назад и думаю: приходит одно испытание за другим, но время течет, все меняется, испытания проходят, уходят тревоги. Вы знаете, оказывается, все проходит — вот это мое определение для этого года

«Проходят испытания и тревоги — все проходит»

— Такая самоотдача, как у вас, может эмоционально выхолащивать. Как вы восстанавливаете внутренние силы?

— Наверное, в работе же и черпаю энергию. Я такой увлекающийся человек. Мы собираемся делать сюжет про одну деревню. По данным историков Башкортостана, там проживают только башкиры. Я нашла в интернете информацию, которая противоречит этому утверждению. Настолько увлекаюсь, что даже сна нет по ночам, все крутится в голове, хочется дойти до конца, до истины. Как это называется, скажите, пожалуйста? (Смеется). Казалось бы, пришел домой и забыл. Некоторые коллеги так и говорят, что дома установка: про работу не говорить. Но когда ты живешь в творческой семье, у тебя муж — режиссер, как тут не говорить про работу, о том, как это лучше снять, с какой точки, какую музыку наложить, и если тут же еще и дочь, которая призер разных музыкальных конкурсов, будет играть тебе Музафарова?!

— Какие только определения не дают 2020 году. Какое у вас к нему отношение? Хотите, чтобы он скорее завершился?

— Год действительно был тяжелым, принес немало трагедий, случилась она и у наших родственников. Оглядываюсь назад и думаю: приходит одно испытание за другим, но время течет, все меняется, испытания проходят, уходят тревоги. Вы знаете, оказывается, все проходит — вот это мое определение для этого года.

— Чего бы хотели пожелать себе, родным, окружающим в следующем году?

— Иногда думаю: «В этот раз на Новый год пожелаю что-то себе, прямо для себя!» А потом, хоп, щелчок — нет. Самое главное — надо пожелать здоровья и себе, и близким. Уже поняла, что без здоровья не будет ничего: ни карьеры, ни наград, ни денег, ни семьи, ни счастья детей. И каждый раз на Новый год желаю только здоровья, и всем желаю здоровья, здоровья, здоровья!