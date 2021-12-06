Опасные иллюзии: антиваксеры переключились на врачей

Хайп на ковиде, сколько стоит жизнь и 20 лет «Единой России» — итоги недели в программе «7 дней»

Накал страстей вокруг введения QR-кодов для пользования транспортом в Татарстане несколько спал. Однако антиваксеры никуда не делись. «Борцы с режимом» выбрали себе новые цели и теперь все более активно демонстрируют тех, кто с самого начала пандемии находится на острие противостояния новой коронавирусной инфекции. О том, что еще попало в объективы наших коллег с телеканала «Новый век» , — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней».

Желающих отправиться в «красную зону» — нет

Неуслышанным призывом московских и татарстанских врачей к активным противникам вакцинации — посетите «красные зоны» ковидных госпиталей. Одни посчитали такое приглашение — уловкой, другие, стараясь сохранить лицо, в реальности просто побоялись.

Некоторое затишье в противостоянии тех, кто понимает необходимость предпринимаемых на государственном уровне мер, и тех, кто активно против этих мер выступает, обе стороны объясняют инертностью населения.

Антиваксеры пребывают в уверенности, что большинство населения на их стороне, просто не привыкло бороться за свои права. Противная сторона считает, что люди больше рассматривают решение личных вопросов. К ужасу для обеих сторон подавляющая часть людей продолжает пребывать в собственном иллюзорном мире, где ничего угрожающего: ни коронавируса, ни «красных зон», ни QR-кодов. Там нет места разворачивающимся баталиям и компетентным мнением экспертов от медицины.

Подавляющая часть людей продолжает пребывать в собственном иллюзорном мире, где нет ничего угрожающего: ни коронавируса, ни «красных зон», ни QR-кодов. Фото: Максим Платонов

Что же касается воинствующих антиваксеров, то все чаще объектами их пристального и далеко не доброго внимания становятся те самые работники госпиталей, которые ежедневно, рискуя собственным здоровьем и жизнью, делают все, чтобы спасти жертв ковида, внезапно вырванных коварной болезнью из иллюзий и оказавшихся на больничной койке под аппаратом ИВЛ на грани между жизнью и смертью. По мнению агрессивно настроенных персонажей, не кто иной, как врачи, виноваты и в том, что госпитали переполнены, и в высокой летальности.

О том, какова реальность, что происходит в ковидных госпиталях, куда движется стрелка статистики заболеваний, — в материале наших коллег из программы «7 дней».

Кто-то ловит хайп, пока другие решают проблему

Поймать хайп любой ценой. Сложно иначе относиться к заявлению владелицы одного из кафе, объявившей свое заведение «территорией соблюдения конституционных прав». То есть зоной, где не нужны ни ПЦР-тесты, ни QR-коды. Никто и ничто не ограничивает свободу передвижения и прочие свободы. Об этом они заявили в своих блогах в соцсетях. И сразу же были взяты под юридическое крыло противниками QR-кодов и вакцинации.

Не известно ничего о том, что чувствовали при этом работники кафе, все ли они сегодня здоровы. Ничего не сообщается и о том, выходили ли сами хозяйки, чтобы пообщаться с посетителями, или так далеко их понимание свободы не распространяется. И еще один интересный момент: как выяснили наши коллеги из программы «7 дней», и хозяйка кафе, и ее помощница к антипрививочникам себя не относят и вакцинацию прошли. Кроме того, хозяйка заведения позже заявила, что «этот хайп ей совершенно не нужен». Тогда остается вопрос: зачем тогда вообще все это было затеяно.

Как бы то ни было, а на огонек — узнать, почему не соблюдаются требования закона, — в кафе заглянули не только желающие перекусить, но и представители правоохранительных органов. Владелицы в момент неожиданного визита на месте не оказалось, а девушка, назвавшаяся помощницей, никаких документов подписывать не стала. И объяснительную — тоже.

Не известно ничего о том, что чувствовали при этом работники кафе, все ли они сегодня здоровы. Фото: instagram.com

Интересно то, что демарш отдельно взятого кафе произошел в то самое время, когда другие предприниматели, включая Ассоциацию рестораторов и отельеров Казани, прилагают все усилия для того, чтобы выстроить с властями, правительством и депутатами всех уровней конструктивный, учитывающий интересы всех сторон диалог.

Той же владелице кафе стоило бы направить запрос в Ассоциацию рестораторов, и решение по тому, как снизить потери от ввода ограничений на посещение ресторанов и кафе, было бы найдено. Путь это более долгий и сложный в сравнении с демаршем и не всегда гарантирует тот результат, на который ресторатор надеется, однако именно он — цивилизованный и единственно верный, отмечают наши коллеги из программы «7 дней».

К слову, Ассоциация рестораторов сейчас намерена подготовить письмо в адрес арендодателей с просьбой снизить арендную плату в период действия ограничений, так как доходы рестораторов упали в разы, а аренду необходимо платить по прежней схеме.

Члены Ассоциации предпринимателей-мусульман Татарстана также находят поддержку друг у друга. Правило «покупай у своих», когда в цепочки включены сотни предпринимателей, дает потрясающий результат.

Есть и меры господдержки. Правительство Татарстана именно сейчас работает над расширением списка нуждающихся в помощи отраслей. Сами программы господдержки корректируются для большей доступности. И перечень таких мер широк: льготные кредиты, микрозаймы, федеральные гранты и так далее.

Каждый случай редкого заболевания уникален, и общий подход не применим. Фото: Олег Тихонов

Цена жизни

Иногда для того, чтобы помочь тяжелобольному ребенку, требуются миллионы рублей. Причем это не стоимость излечения, а цена курса. Цена того, будет ребенок жить или времени на то, чтобы собрать необходимую сумму, не хватит. Тогда — все. Именно так произошло в конце ноября с 10-летней девочкой из Нижнего Новгорода, которой диагностировали муковисцидоз. В год на лекарства при таком заболевании требуется 300 тыс. долларов. В результате бюрократических проволочек региональный Минздрав начал процедуру закупки препарата слишком поздно. Ребенок впал в кому, был доставлен в московскую клинику, но и там врачи не смогли спасти пациента. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

И этот же препарат сегодня необходим 17-летней девушке из Казани. Мать Евгения Ольхина запросила помощь в федеральном фонде помощи тяжелобольным детям. С лета процессы завязли в бумажной переписке. А время — не терпит. Для того чтобы ввести жизненно необходимый препарат, остаются считанные недели. У девушки, которой через месяц исполнится 18, начинается обострение.

За жизнь своей дочери борется Гульнара Хафизова. Диагноз — «первичный иммунодефицит». Российский препарат показал индивидуальную непереносимость вплоть до комы. Право на введение дорогостоящего зарубежного аналога приходится отстаивать в суде. Средства на приобретение 54 флаконов с препаратом, а это 3 млн рублей, выделил Кабмин РТ. Этого хватило бы меньше чем на полгода. Однако получены пока только 14. Но и с ними не все так просто: нужны специальные шприцы.

Суды на право получения жизненно необходимых препаратов сегодня идут по всей стране. Причина в том, что список гарантированных государством к закупке препаратов, ограничен. А каждый случай редкого заболевания уникален, и общий подход не применим. Еще одна сложность в том, что лечение возложено на местные бюджеты, а отдельной строки в бюджете на эти цели нет. Средства выделяются по факту.

Уже на этой неделе в Госдуме состоится рассмотрение вопросов по лечению орфанных, то есть редких, заболеваний. В нем примут участие Минздрав и Минфин страны. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. Планируется, что скорость реагирования на запросы в каждом конкретном случае с прежних месяцев сократится до недель и даже дней.

20 лет «Единой России»

1 декабря исполнилось ровно 20 лет с момента образования Всероссийской политической партии «Единая Россия», появившейся в 2001-м — на рубеже XX и XXI веков, когда зарплату выдавали с колоссальными задержками, да еще и не деньгами, а тем, что произвели или смогли достать по бартеру на свою продукцию заводы и предприятия.

— В начале было «Отечество», созданное мэром Москвы Юрием Лужковым. Затем появилась «Вся Россия». Инициаторами организации этого политического движения стали три президента: татарстанский Минтимер Шаймиев, башкортостанский Муртаза Рахимов, ингушский Руслан Аушев, а также губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Затем «Отечество» объединилось со «Всей Россией». Объединенную фракцию в Госдуме возглавил разведчик, бывший министр иностранных дел, коммунист Евгений Примаков, — напоминает журналист программы «7 дней».

Затем появился блок «Медведь» (сокращение от «МЕжрегиональное ДВижение Единство», — прим. ред.), позже преобразованный в партию «Единство» под руководством главы МЧС Сергея Шойгу. А 1 декабря 2021 года «Единство», «Отечество» и «Вся Россия» объединились и стали называться «Единой Россией».

Подвели итоги работы за последние 5 лет, определили планы на будущее. Фото er.ru

Свое 20-летие партия отметила третьим этапом партийного съезда, прошедшим в субботу. Подвели итоги работы за последние 5 лет, определили планы на будущее. Главная задача — минимизировать последствия пандемии. На съезде Дмитрий Медведев вновь был переизбран председателем партии, а президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин были избраны в высший совет.

Какими воспоминаниями поделились те, кто стоял у истоков партии власти, и какие цели объявлены приоритетными сегодня, а также о том, кто назван в числе первых лауреатов новой литературной премии в Татарстане, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 6 декабря ровно в 13.00, или на сайте телеканала.