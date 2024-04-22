Татароязычные — минус миллион

Сколько осталось татарскому языку? Подготовка к играм БРИКС на финишной прямой. Спецреп с передовой СВО: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Согласно данным последней переписи населения, татар в России 4 млн 700 тыс. человек. А вот людей, владеющих татарским языком, — всего 3 млн 261 тыс. За период между двумя переписями населения, татароязычное население страны сократилось на миллион. О том, сколько остается существовать татарскому языку, если темпы сокращения числа его носителей сохранятся, и что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Пока жива деревня…

Темпы сокращения носителей татарского языка не внушают оптимизма. Если не предпринимать решительных мер, то элементарные арифметические подсчеты оставляют языку второго по численности народа России не более 45 лет существования.

«Пока жива деревня, язык еще худо-бедно живет, но урбанизация неотвратима, деревень будет становиться с каждым годом все меньше, а значит необходимо, чтобы татарский язык сохранялся в городах, где отсутствует языковая среда», — подчеркивает ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. Но! Процессы ассимиляции в городах слишком высоки и «единственные лагуны, где возможно сбережение языка в городских агломерациях, это, простите за очевидную мысль — семья и школа», — отмечает Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «Необходимо, чтобы татарский язык сохранялся и в городах, где отсутствует языковая среда». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И снова но! В подавляющем большинстве школ, открывшихся в последние 2 года в Татарстане (озвученные ведущим программы «7 дней» данные прозвучали ранее, на заседании Комитета по образованию, культуре и национальным вопросам Госсовета РТ) нет даже классов с обучением на родном языке. В том числе в полилингвальной гимназии №59 «Адымнар Челны» — части того самого проекта, что был создан для сохранения родного языка. В Нижнекамске ситуация чуть лучше: в одной из вновь открытых школ, из девяти первых классов один — с татарским языком обучения и в стартовавшей по проекту «Адымнар» школе на 1 224 места — все четыре первых класса с татарским языком обучения. В Альметьевске, в огромной школе на 1 224 ученика, так же открытой в рамках проекта «Адымнар», — один татароязычный класс.

«В новых школах Татарстана, особенно в крупных городах, все меньше и меньше татарских классов. И зачем нам искать внешних недоброжелателей. Мы сами, своими руками закапываем родной татарский язык, и скоро он действительно превратится в ископаемое», — констатирует Ильшат Аминов. В чем причины и какое наследие мы рискуем потерять — пытались разобраться журналисты программы «7 дней».

Ильшат Аминов: «В новых школах Татарстана, особенно в крупных городах, все меньше и меньше татарских классов». скриншот трансляции телеканала ТНВ

В деревне Бегишево еще в 70- годы прошлого столетия, в одной из самых крупных на тот момент деревенских школ Заинского района, по инициативе и силами местных педагогов был открыт краеведческий музей. Интересный момент: позже исторические артефакты, найденные на этой земле и нашедшие свое место в экспозиции музея, стали наглядным доказательством многовековой истории края, уходящей аж в средневековье, в эпоху древней Волжской Булгарии.

К слову об архивах: согласно записям, уже в 1826 году в деревне была построена мечеть, при которой действовало медресе. А средства, говорят, на благо дело выделил известнейший меценат того времени Ахмет Хусаинов — тот самый, что построил по всей России в местах компактного проживания татар более 300 медресе. А имамом и мударисом в Бегишево служил Султанбек сын Сагындыка — предок известного политолога и общественного деятеля Файзрахмана Султанбекова и его не менее знаменитого сына — историка Булата Султанбекова.

В советское время медресе, превратившееся в школу, посещали ставшие позже известными писателями Аяз Гилязов и Рабит Батулла. Еще позже, на всплеске развития Бегишево, в населенном пункте выросло новое здание школы на 600 учеников. Сама школа не раз становилась лучшим учебным учреждением Татарии. А в самом населенном пункте работал интернат для детей-сирот. И многие из них получили путевку в жизнь с помощью школы.

А что сегодня? В школе обучается всего около 30 учеников. Приезжают из нескольких окрестных деревень. Учебное учреждение постепенно угасает. Рискует перевернуться еще одна важная страница истории…

Молодежь уезжает из стареющих деревень. Сельские территории пустеют. Согласно статистике, в республике сегодня более 600 школ с национальным языком обучения. Много? Наверное. Если не учитывать один важный момент: большая часть — малочисленные сельские школы, доживающие свой век.

А в крупных городах строятся новые микрорайоны, а в них и детсады, и школы. Большие. Вместительные. Светлые. Удобные, но… родной язык в них часто не звучит даже на переменах. Факультативы, кружки, конкурсы стихов — хорошее дело. Но только как дополнение к изучению родного языка. В федеральном законе об образовании есть рабочие планы и учебные варианты для школ с родным языком обучения. Но нужно чтобы и сошлись еще несколько важных компонентов: желание родителей, намерение администрации учебного учреждения и вовлеченность руководящих ведомств. Неумолимые цифры сообщают: где-то в этой цепочке разрыв все больше.

«Нас ожидают яркие соревнования…»

В этом, говоря об уж скоро предстоящих Играх БРИКС, уверен заместитель гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич.

Уж в середине мая будет окончательно утверждена программа соревнований. Сейчас на объектах предстоящих Игр кипит работа — спортивные центры и комплексы ремонтируются, обновляются и принимают делегации будущих стран-участниц.

Желание принять участие в Играх БРИКС в Казани уже изъявили 84 страны мира. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Желание принять участие в Играх БРИКС в Казани уже выразили 84 страны. Поступили, вопреки стремлениям и чаяньям Еврокомиссии и МОК, заявки от более чем 4 тыс. спортсменов. Насквозь политизированный олимпийский комитет уже и не скрывает: спортивные состязания, организуемые и проводимые в России для них — что кость в горле. Все «карты» на стол в псевдоконференции с «африканским политиком», а точнее известными пранкерами Вованом и Лексусом, выложил Томас Бах. Рассказал и о том, что за спортсменами по всему миру ведется слежка, с целью не допустить к международным соревнованиям атлетов, симпатизирующих России, и о том, что в МОК дорого бы дали за то, чтобы сорвать Игры БРИКС. 27 минут говорил о своей недружелюбности к Играм дружбы.

Тем временем подготовка к Играм БРИКС в Казани выходит на финишную прямую. Наводится окончательный лоск на объектах, которым предстоит принимать гостей из стран, оказавшихся достаточно смелыми и решительными, чтобы проигнорировать «единственно верное» мнение стремительно теряющего вес, но продолжающего дуть щеки мирового гегемона. И все ближе настоящий праздник спорта. Ожидается, что в программе состязаний будет порядка 50 дисциплин! «Традиционные виды спорта как борьба на поясах, корэш, виды конного спорта, брейкинг, основные виды единоборств, водные виды спорта. Нас ожидают яркие соревнования», — уверен Ранко Тепавчевич.

«Лесная поляна» — поселок без дорог

Пришла весна, ушла дорога… Если в остальные времена года худо-бедно выручает грунтовка, зимой снег и лед затягивают многочисленные провалы, а мороз сковывает жидкую грязь, то по весне немало населенных пунктов сталкиваются с тем, что фактически оказываются отрезанными от остального мира.

Одна из таких точек на карте Татарстана — коттеджный поселок «Лесная поляна», расположенный в Елабуге. Прямо в черте города, что вовсе не стало панацеей от беды: каждую весну поселок в буквальном смысле этого слова оказывается отрезанным от города. Ни скорой или пожарным проехать, ни ученикам до ближайшей школы пройти… Кто виноват, а главное — кто должен что-то сделать, чтобы исправить ситуацию — до сих пор решить не получается. Местная администрация уверена, что дорога — забота управляющей компании, с которой, приобретая жилье, люди заключали договоры. Съемочная группа программы «7 дней», побывавшая на месте, выяснила, что не все так однозначно.

Каждую весну поселок оказывается в водной осаде. предоставлено realnoevremya.ru Русланом Фахриевым

У въезда в поселок журналистов встретила большая лужа. На первом же въезде. На втором въезд-выезде, оказалось, что первая лужа вовсе не так уж и велика. В сравнении, разумеется с вновь открывшимся глазам съемочной группы пейзажем. Тут и не лужа уже, а целое послепаводковое озеро. Преодолеть препятствие можно. На внедорожнике. Если знать где безопасно ехать. Но безопаснее не ехать вообще. Так решили в службах такси. Дети до школы добираются в резиновых сапогах по уж давно изученным условно-безопасным тропам. Сейчас. В разгар паводка, пока вода не сошла до приемлемого уровня, с которым можно справиться хотя бы с помощью сапог, местным школьникам прошлось пропускать занятия. Поселок оказался в водной осаде.

Ямы, лужи, рытвины… Когда дорога становится проходимой, выехать на трассу тоже непросто: сплошной поток машин, фуры, грузовики и — ни светофоров, ни знаков. Вдоль линий ЛЭП все зарастает травой. К осени та сохнет и угрожает пожарами.

Свою историю «Лесная поляна» как коттеджный поселок ведет с 2012 года. Договор соинвестирования, как выяснили наши коллеги с телеканала «Новый век», люди заключали с УК «Лесная поляна». И в документе четко прописано: «берм на себя обязательство создать условия». А условия — это и дороги тоже. А еще обещали мини-рынок, велодорожки. Но о них и вовсе уже никто не вспоминает. Кроме того, школы, центры, зимой — лыжня. По факту, даже существующая дорога — дело рук самих местных жителей: скинулись, собрали около полутора миллионов рублей, чтобы отсыпать направление щебнем. Два года назад несколько сотен метров проложила администрация. Но… та дорога уж пришла в негодность.

Зимой поселок тонул в снегу. И снова никому нет дела. Люди собрали 140 тыс. рублей, чтобы освободить въезды от сугробов. Сами. На вопрос: кто же отвечает за порядок, хотя бы с дорогами, в целом поселке, ответа местные жители найти не могут: администрация города кивает в сторону инвестора — арендатора. А вот тут, как выяснилось, есть нюансы. Кроме того договора, который показывали съемочной группе жители поселка, есть еще второй документ, и в нем про дороги нет ни слова. Оказывается, что в 2018-м УК «Лесная поляна» прошла процедуру банкротства и сейчас поселок под контролем некоего ИП. Руководителем и УК и ИП является один и тот же человек — Фанис Низаметдинов — бывший вице-мэр Челнов. Связаться с ним у журналистов не получилось.

Юристы отмечают, что по закону администрация города имеет право снять с себя полномочия по содержанию, передав права на объект. Это — законно. В договоре прописано наличие дороги, но ни слова про ее категорию. Де-факто дорога есть. Ее состояние — это уже, с юридической точки зрения — совсем другой вопрос.

Есть ли выходы из ситуации? Юристы говорят, что есть: собрать согласия не менее чем 50% жителей поселка и создать ТСН, и уже с этой позиции — не каждый за себя, а всем вместе, требовать исполнения обязательств перед жителями. Не остается в стороне и город. В четвертом квартале состоится сход граждан, где будет рассмотрен вопрос о соинвестировании ремонта дороги.

621-й батальон

Снова на передовую. Бойцы и офицеры татарстанских боевых подразделений уже полтора года действуют на линии соприкосновения СВО. Проявляя героизм и храбрость, многие за это время были ранены но, пройдя курс лечения и реабилитации, в подавляющем большинстве вновь сами возвращаются к братьям по оружию. С такими героями, во время очередной командировки в зону СВО, встретилась съемочная группа ТНВ.

С героями СВО во время очередной командировки в зону соприкосновения, встретилась съемочная группа ТНВ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В момент прибытия телевизионщиков в расположение гаубичного арт-дивизиона, сформированного только из татарстанцев и работающего на линии соприкосновения с ноября 2022 года, погода подкинула сюрприз: церемония вручения медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» проходила под аккомпанемент снегопада.

В июне прошлого года арт-дивизион участвовал в боях под Сватово. Артиллерия — важнейшая составляющая успеха на фронте. И большая головная боль для противника. Потому и уничтожить ее враг пытается в первую очередь.

«Марвел» — таков позывной начштаба дивизиона. В миру — отец троих детей. Сам из Казани. Здесь гордится каждым из своих боевых товарищей. «Мы держим татарстанскую марку!», — подчеркнул он в интервью.

Командир гаубичной батареи «Вагран» в мирной жизни работал в продажах. Здесь — совсем другая реальность: «Там — коллектив. Здесь — братство», — кратко, но емко пояснил он суть.

На вопрос о чем мечтают эти воины, ответ был практически един: завершить работу здесь — на передовой, и вернуться домой. К родным, друзьям и близким. Но перед этим дать еще один залп — самый главный: салют в честь полной и безоговорочной победы.

Об этом, а также об успехах в вопросах импортозамещения, о стартовавшем в Татарстане праймериз и том, кто и как может стать его участником — кандидатом или избирателем, а также о других событиях минувшей недели подробнее можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 апреля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.