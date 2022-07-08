«Сложный сериал будет!»: Ильшат Аминов и Ко дали старт новому этнокультурному телепроекту

Наряду с профессиональными актерами в съемках принимают участие жители Тюлячинского района

Фото: Максим Платонов

Телерадиокомпания «Новый век» и кинокомпания «Ватан 21 век» дали старт новому сериалу. Если действо предыдущего, «Бер-бер хәл», происходило в основном в загородном доме, а съемки проходили в пригороде Казани, то теперь съемочная группа уехала в Тюлячинский район, чтобы снимать «Алмаш» («Обмен»).

Красивая традиция

Разбить тарелку, что знаменует собой старт нового кинопроекта, на съемочную площадку прибыли гендиректор ТНВ Ильшат Аминов, председатель Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов, председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и глава Тюлячинского района Назип Хазипов. Разбив тарелку только со второго раза, Аминов по привычке в шутку воскликнул:

— Сложный сериал будет!

А потом гордо демонстрировал порез на пальце. Явно не последняя эта кинотарелка в руках Ильшата Юнусовича. Альберт Шакиров, один из сценаристов фильма, тут же предложил еще три проекта.

Явно не последняя эта кинотарелка в руках Ильшата Юнусовича

«Әҗемдән Әҗәл» развивает идеи спектакля «Старик из деревни Альдырмыш»: за проступок в отношении старика Альмандара Смерть отправляют в деревню Азимово (такая, кстати, реально есть в Апаставском районе) в облике человека.

«Кирмән» рассказывает, как готовящегося к свадьбе молодого человека отец устраивает на работу в Кремль, как выясняется позже, не в большие кабинеты, а в музей-заповедник.

Третья картина, «АЗС» или «Парковка», рассказывает, как между двух сел возникает спор: возле одной строят заправку, куда спускают одного из проштрафившихся высоких руководителей (тут Ахметов, Хазипов и Зарипов явно оценили шутку), ну а на АЗС в течение сериала заезжают гости, вплоть до именитых, вроде Салавата.

Ахметов напомнил журналистам о предыдущих сериалах, снятых при поддержке языковой комиссии

— Видимо, это нам домашнее задание? — пошутил в ответ Ахметов, разглядывая папки с синопсисами. Видно, что его комиссия намерена дальше сотрудничать с телевидением. Ахметов, напомнив журналистам о предыдущих сериалах, снятых при поддержке языковой комиссии, отметил:

— Эта красивая традиция продолжается. Наша цель в том, что поскольку у канала «ТНВ» большая аудитория, с «ТНВ-Планета» она насчитывает миллионы. Мы не можем не учитывать роль этой компании в пропаганде татарского языка — это бесспорно.



«Отец видит обоих детей в сельском хозяйстве», — объясняет Шакиров

Два брата, один Фаннур

В нынешнем сериале Альберт Шакиров и Алмаз Акберов (он же — режиссер) придумали историю о двух братьях. Один — успешный, деревенский. Другой — разочарование отца — из города. Волею судеб им придется поменяться местами.

— Отец видит обоих детей в сельском хозяйства, — объясняет Шакиров. — А один из братьев видит какое-то отсталое пространство, но потом видит, что он ошибался.

Главного героя играет Фаннур Мухаметзянов.

— Играется ему тяжело, поскольку герои абсолютно разные по характеру, — говорит Акберов. — Один более спокойный, другой более наглый. Порой мы долго снимаем, чтобы найти точное решение.

Также Акберов отмечает, что Шакирову удалось точно передать два «вида» татарского — как говорят в городе и в деревне.

Журналисты видели работы в комплексе «Туган авыл», который объединяет гостиницу, кафе и музейный участок

В кадре можно увидеть коллег Мухаметзянова по Камаловскому театру Асхата Хисматова, Айгуль Шакурову, Фираю Акберову, Искандера Хайруллина (его прочат и на роль азимовской Смерти), Радика Бариева. Последний уже по традиции совмещает работу актера и второго режиссера. По его словам, трудность только одна — приходится жить в гостинице, когда как в прочие сериалы он мог возвращаться после съемок домой. Также в кадре мы явно увидим много сельских жителей. Журналисты видели работы в комплексе «Туган авыл», который объединяет гостиницу, кафе и музейный участок с множеством экспонатов. Особенно любопытно было сходить в деревенскую избу с огромным количеством баянов, кухонной утвари, а также огромным портретом Ленина. К примеру, сюда заселяют Кармелиту — ее играет актриса Альметьевского театра Энже Сайфутдинова. Кармелита — испанка, приехавшая в татарскую деревню и под ее воздействием меняющаяся. По сути, она в этом сериале — своеобразный ученик. Есть тут роль и для Гамиля Асхадуллина, который в «Бер-бер хәл» играл дедушку. Лейсан Гатауллину из Камаловского пригласили на роль почтальонши.

Особенно любопытно было сходить в деревенскую избу с огромным количеством баянов

— Это моя первая проба в кино. Мне было трудно переучиться с театрального отыгрыша на работу с камерой, — признается она.

«Это не то село, что стало стереотипным в 90-е. И это надо показывать»

При этом все участники процесса отмечают, насколько растет качестве с каждым сериалом.

— По сути, у нас с Акберовым сложился тандем, он, понимая, что ему это потом снимать, сразу пишет с прицелом на работу, — в частности, говорит Шакиров. — Мы, помимо «Туган авыл», снимаем в селе Алан. Села, действительно, меняются, это не то село, что стало стереотипным в 90-е. И это надо показывать.

По словам Акберова, в сериале, рассчитанном на 20 серий по 26 минут, мы увидим немало сельских жителей

Кроме того, по словам Акберова, в сериале, рассчитанном на 20 серий по 26 минут, мы увидим немало сельских жителей. Правда, зачастую они не хотят выглядеть как в документальных кино и стремятся в кадре выйти в самом лучшем виде. Так что даже Ахметов попросил, чтобы в «Алмаш» коров, к примеру, снимали «по-настоящему».

Сериал выйдет в октябре, так же как и «Бер-бер хәл», представленный в прошлом году. История о смешанной семье, где постепенно все начинают говорить по-татарски, кстати, состояла из 40 серий. Впрочем, как пошутил Аминов, ресурсы позволяют им снимать длинные сериалы:

— Люди наши посмотрели турецкие, бразильские сериалы, насытились. Они хотят свои сериалы, о нашей жизни.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов