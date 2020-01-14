Телевидение снова победило интернет, а «Яндекс.Новости» обогнали Telegram-каналы

Эксперты о главных итогах исследования Mediascope, посвященного медиапотреблению в России

Фото: Максим Платонов

По объемам аудитории телевидение все еще недосягаемо для интернета, хотя доля последнего возросла, но не за счет телеграм-каналов — они, несмотря на возлагаемые надежды, так и не стали одним из основных источников потребления информации в Сети. Таковы основные итоги нового исследования Mediascope, посвященного медиапотреблению в России. «Реальное время» подробно изучило свежую статистику и обсудило ее вместе с экспертами.

Телевидению доверяют больше

Первое общероссийское исследование о структуре медиапотребления жителей нашей страны было проведено компанией Mediascope по заказу Минкомсвязи. В опросе приняли участие более 13 тысяч человек в возрасте от 16 лет во всех регионах страны по репрезентативной для каждого региона выборке.

Как оказалось, несмотря на тянущиеся уже много лет «похороны» телевидения, оно по-прежнему остается основным источником новостей для населения. Так, около 70% опрошенных сообщили, что получают новости именно через этот канал. Его главный соперник — интернет — несколько отстает: из Сети информацию черпают 58% респондентов. На газеты и журналы приходится доля в 19%, а на радио — порядка 13%.

Аналитики предусмотрительно разделили опрошенных на разные возрастные категории, что помогло точнее описать структуру медиапотребления россиян. Вполне ожидаемо, что респонденты 16—24 и 25—34 лет чаще черпают новости из интернета (75% и 73% соответственно). При этом люди не отказывают себе в просмотре новостей по ТВ: так поступают 38% опрошенных в возрастной категории 16—24 лет и 51% среди населения 25—34 лет.

Именно ТВ предпочитает 88% аудитории старше 55 лет, но 40% из них также ищет информацию в Сети. Фото tatar-inform.ru

Смешанная модель медиапотребления наблюдается и в возрастной категории 35—44 лет: 69% называет основным источником новостей интернет, но при этом 65% указывает, что смотрят новости по телевизору. В то же время, 88% аудитории старше 55 лет предпочитает именно ТВ, но 40% из них также ищет информацию в Сети.

Особое любопытство вызывает уровень доверия к тем или иным источникам информации. На долю интернета выпало всего 14%, тогда как телевидению, по данным Mediascope, доверяют 44% опрошенных. В числе лидеров среди телевизионных каналов ожидаемо оказались Первый канал (17%) и «Россия 1» (15%).

«Основная часть аудитории продолжает использовать именно телевизор»

Комментируя исследование Mediascope, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов заявил, что не видит никаких противоречий в опубликованных данных.

— Как показывает международный опыт, телевидение достаточно долго остается основным источником информации, поскольку даже представители интернет-поколения взрослеют, у них появляются дети, внуки, со временем они становятся домоседами и идут по пути наименьшего сопротивления — включают телевизор и смотрят его, — считает собеседник «Реального времени». — Если внимательно изучить исследование, можно увидеть возрастные группы, в которых люди в большей степени получают информацию из интернета. Однако основная часть аудитории продолжает использовать именно телевизор в качестве главного источника новостей.

Также глава татарстанской телерадиокомпании обращает особое внимание на содержание и качество контента.

— Мы рассматриваем интернет и телевидение, как вещательные платформы. К примеру, никто не отменял Smart TV: много моих знакомых смотрят телевидение через интернет, программируя его самостоятельно. Но здесь важен содержательный момент: пользователи ищут интересные программы, качественные документальные фильмы, хорошие сюжеты. Важно, чтобы каждая платформа, включая социальные сети, получала от нас контент, соответствующий формату и требованиям конкретной аудитории. Мы должны быть максимально диверсифицированы и творчески разнообразны для того, чтобы соответствовать каждой из платформ, предлагающей нам свою аудиторию. Сейчас у нас остается один вариант: забирать аудиторию где только возможно, — отметил Ильшат Аминов.

В свою очередь, директор контент-бюро «Хорошая история» Руслан Серазетдинов придерживается несколько иной позиции: «Пока не уйдет поколение 50+, привыкшее получать информацию с телеэкрана (я не говорю про Smart TV или TV on demand), телевидение будет присутствовать. Более того, поскольку все демографические прогнозы говорят о том, что население 50+ будет расти, разрыв между интернетом и ТВ будет сохраняться. Но в какой-то момент это закончится».

«Telegram-каналы в начале пути»

Аналитики также подробно разобрали структуру медиапотребления в интернете и пришли к интересным выводам: главным источником новостей в Сети оказались «Яндекс.Новости» (их назвали 25% опрошенных), второе место — за соцсетью Павла Дурова «ВКонтакте» (10%). В то же время, на Telegram с его каналами, которым многие сулили судьбу медиа, способного в короткие сроки подвинуть традиционные онлайн-ресурсы, пришелся всего 1%.

— Медиапотребление сейчас абсолютно разрозненное и атомизированное. Человек может начать читать новость в Telegram, перейти по ссылке на какую-то другую страницу, посмотреть там, потом увидеть таргетинговую рекламу, перескочить туда и так далее. «Атомов» слишком много и поэтому нельзя с полной уверенностью заявлять: «Вот эта платформа стопроцентно победит всех». Количество появляющихся сейчас каналов постепенно отъедает аудиторию у других платформ, но «сожрать» их полностью оно не может. Интернет отъедает аудиторию у телевидения, TikTok отъедает аудиторию у Instagram, но это не значит, что ТВ или Instagram завтра закроются, — комментирует Руслан Серазетдинов.

По словам гендиректора ТНВ, он также, как и многие, возлагал определенные надежды на Telegram-каналы после их появления.

— Безусловно, это — новые медиа, и надо понимать, что они находятся в начале пути. Главный вопрос, который в данном случае возникает у любого здравомыслящего человека, — вопрос доверия. Я с удовольствием читаю большинство каналов, но мне важно знать, что за ними, допустим, стоят Венедиктов, Симоньян или Соловьев. Я должен понимать кто и с какой позиции со мной разговаривает.

Также я выступаю за моральные принципы, в том числе, в журналистике. Не может быть аморальной журналистики, кидающей кое-что на вентилятор. В данном случае это уже не журналистика, а совсем другой жанр. Ответственность — элемент, который также входит в понятие качественной журналистики. Умение взять на себя ответственность за то, что ты сказал. Я ощущаю это на себе: я несу ответственность за каждое произнесенное слово.

В целом могу сказать, что у Telegram-каналов есть будущее, но доверять им начнут не так скоро. Вопрос доверия в данном случае — самый важный. Все-таки вы строите и меняете свою жизнь, потребляя информацию, которой вы доверяете, — резюмирует Ильшат Аминов.