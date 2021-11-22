Смертельный алкоголь, ковид-статистика и QR-коды в транспорте

Новые ограничения, как попытка остановить распространение коронавируса: итоги недели с программой «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Ни недели без ЧП. Практически каждый свой выпуск наши коллеги из программы «7 дней», которая выходит в эфир на телеканале «Новый век», вынуждены начинать с сообщения об очередном происшествии. Минувшая неделя ознаменовалась массовым отравлением под Казанью. На больничных койках после фатальной ошибки оказались 14 студентов. 10 из них — в реанимации. Одна девушка из компании, перепутавшей фляги с суррогатным алкоголем и «незамерзайкой», скончалась… Об этом, а также других событиях недели, попавших в объективы наших коллег — в традиционном обзоре «Реального времени».

Пьют и умирают

Оренбург. Октябрь. Застолье для 60 его участников завершилось в больнице. Еще 35 — погибли.

Москва. Южное Бутово. Свадьба, окончившаяся похоронами. Отравившись суррогатом погиб жених. Трое гостей — госпитализированы.

Нижнекамск. Девичьи посиделки. Погибла 16-летняя девушка, попробовавшая поддельный коньяк.

Казань. Компания студентов, отправившаяся на вечеринку, купила с рук 5-литровую бутыль крепкого алкоголя. В багажнике оказалась практически такая же пластиковая канистра с «незамерзайкой». Случайная ошибка, усугубившаяся тем, что сами студенты решили «облагородить» напиток ароматизатором «ириска».

Продавцы суррогатного алкоголя — задержаны. А следственное управление СКР РФ по Татарстану сейчас ищет производителей «незамерзайки». Тоже контрафактной. Метанол, обнаруженный в жидкости уже лет 20 как запрещен в производстве стеклоомывателя как раз таки по причине своей токсичности. Смертельная доза для организма — 25 миллилитров. Время на то, чтобы спасти человека — не более трех часов. Но и для тех, кого удается спасти — перспективы нерадужные: пожизненная инвалидность, почечная недостаточность с необходимостью диализа, безвозвратная потеря зрения и другие повреждения организма.

Кадр из видео/СК РФ

Только в Татарстане и только в 2021 году, в период с января по октябрь зарегистрировано 555 острых отравлений спиртосодержащими жидкостями и алкоголем. Цифра в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Погибли — каждый третий отравившийся, или 184 человека. Справедливости ради стоит отметить, что в этом скорбном списке метанол является причиной лишь в 7% случаев, неуточненный спирт — в 14,4%, другие спирты — в 1,8% случаев, пропанол — в 1,3% случаев. Лидер — этанол, или этиловый спирт. На него приходится 75,5% отравлений.

Журналисту программы «7 дней» без особого труда удалось приобрести 2 бутылки суррогатного алкоголя: «коньяк» и самогон. И то, и другое специалисты лаборатории Роспотребнадзора проверили на соответствие требованиям и безопасность. Каковы результаты — можно узнать из свежего выпуска программы.

В транспорт по QR-кодам

COVID-статистика продолжает нагнетать обстановку. Если интернет-данные демонстрируют динамику пусть к небольшому, но снижению напряжения, то официальная статистика говорит об обратном. Число заражений и смертей продолжает расти.

В стремлении поставить очередной заслон на пути распространения смертельно-опасной болезни, в Татарстане с понедельника, 22 ноября, вводится требование к пользованию общественным транспортом. С этого дня, для того, чтобы попасть в автобус, троллейбус, трамвай, метро — требуется предъявлять QR-код, подтверждающий, что человек переболел, вакцинировался, или имеет медотвод.

Немного цифр: если до пандемии общественным транспортом в Казани ежесуточно пользовались свыше 808 тыс. человек, то в разгар локдауна пассажиропоток упал в восемь раз. Вместе со смягчением режима ситуация начала немного выравниваться, однако до полного восстановления ситуации — еще далеко. И вот — новый виток заболеваний и вынужденная мера: обязательное предъявление QR-кода для того, чтобы доехать общественным транспортом от точки «А» до точки «Б».

Фото: Максим Платонов

Обязанность следить за исполнением требования ляжет на плечи кондукторов, которым и без того с начала пандемии приходится не сладко: кроме продажи и проверки билетов им надлежит следить за чистотой и дезинфекцией салонов. Теперь кроме валидатора придется носить с собой с предустановленной специальной программой смартфон и выслушивать потоки негатива. Справляться с неожиданными ситуациями по первому времени будут помогать коллеги. На случай агрессий, готовы подключиться сотрудники правоохранительных органов. Потом, надеются, — все войдет в привычную колею.

Новые образовательные стандарты в России

Новый учебный год 1 сентября 2022-го в отечественной системе среднего образования стартует по новым федеральным государственным образовательным стандартам — ФГОСам уже третьего поколения.

ФГОС — основа всего образовательного процесса, на основании которого создаются и утверждаются учебники, определяются объемы академических часов, необходимых для изучения предметов, унифицируются сами образовательные процессы, требования к проведению аттестаций и ЕГЭ.

Одной из важных составляющих новых стандартов — закрепление новой предметной области: родного, и/или государственного языка республики Российской Федерации. Тем самым ставится вразумительная точка в нелепой и странной ситуации, сложившейся 4 года назад, когда на федеральном уровне была из образовательного процесса исключена национальная компонента, а позже попытались компенсировать провал проектом закона о родных языках.

Фото: Максим Платонов

Коррупционные риски в системе Минздрава

Эта тема стала одной из основных на недавней коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Согласно свежим данным статистики, в России наблюдается существенный (на 7%) рост уровня доверия к отечественному здравоохранению. И все же абсолютные цифры пока непозволительно низки: лишь 41% россиян, согласно результатам опроса, полностью доверяют отечественной медицине. Для сравнения, в государствах Европы: Бельгии, Германии, Испании, Франции и других — цифры достигают 80—90%.

В период пандемии, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом, особенно остро встал вопрос кадрового голода системы. А дефицит кадров в любой отрасли — повышает риск коррупционных проявлений. Приписки, искусственная перезаполненность электронных очередей, навязывание платных услуг и ряд других моментов.

Кроме коррупционных моментов, серьезную озабоченность вызывает вопрос деятельности профильных учебных учреждений. Сегодня из без малого 1,5 тысячи выпускников, отучившихся на бюджетной основе. Ежегодно же в системе трудоустраиваются лишь чуть менее 1 100. Государство теряет средства, потраченные на подготовку специалистов, необходимых отрасли. Предстоит или обязать таких (почти целевых) выпускников отработать по специальности определенное время, либо создать законодательную базу, позволяющую системе вернуть затраченные впустую средства. Деньги, которые могли бы пойти на подготовку тех, кто действительно мечтает связать свою жизнь с медициной.

Об этом, а также о том, что действительно происходит с ковидной статистикой, и как по всей планете внедряют QR-коды, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 22 ноября ровно в 13:00, или на сайте телеканала.