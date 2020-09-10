Альберт Шигабутдинов: «Сегодня Татарстан является базой, основой, школой и центром нефтехимии России»

С 30 августа в республике в онлайн-формате идет масштабный проект «100% Татарстан». В нем — панельные дискуссии, мастер-классы, анонсы стратегических инициатив и интервью лидеров, объединенные общей тематикой: опыт самого инновационного региона России, одного из промышленных центров и одной из ведущих экономик страны. На этот раз собеседником генерального директора ТРК «Новый век» Ильшата Аминова стал основатель, а в настоящее время председатель совета директоров головной компании Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов. Из первых уст — о ходе реализации Группой масштабных проектов в нефтегазохимической и энергетической отраслях, секретах выстраивания взаимоотношений с зарубежными партнерами и планах по развитию ТАИФа в обозримом будущем.