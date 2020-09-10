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Альберт Шигабутдинов: «Сегодня Татарстан является базой, основой, школой и центром нефтехимии России»

12:59, 10.09.2020 6

Председатель совета директоров головной компании Группы ТАИФ дал интервью директору ТРК «Новый век» в рамках проекта «100% Татарстан»

Альберт Шигабутдинов: «Сегодня Татарстан является базой, основой, школой и центром нефтехимии России»
Фото: Роман Хасаев

С 30 августа в республике в онлайн-формате идет масштабный проект «100% Татарстан». В нем — панельные дискуссии, мастер-классы, анонсы стратегических инициатив и интервью лидеров, объединенные общей тематикой: опыт самого инновационного региона России, одного из промышленных центров и одной из ведущих экономик страны. На этот раз собеседником генерального директора ТРК «Новый век» Ильшата Аминова стал основатель, а в настоящее время председатель совета директоров головной компании Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов. Из первых уст — о ходе реализации Группой масштабных проектов в нефтегазохимической и энергетической отраслях, секретах выстраивания взаимоотношений с зарубежными партнерами и планах по развитию ТАИФа в обозримом будущем.

Интернет-газета «Реальное время»
ПромышленностьНефтехимия Татарстан

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 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13:41
    Какой позитивный и улыбчивый человек!
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  • Анонимно 15:09
    1. жоржик. что с применением конкретных предложений Казанского государственного технологического университет а(КГТУ). (В КНИТУ обучается более 25 тысяч студентов. В вузе работает 1670 преподавателей: 330 докторов наук, 236 профессоров, 1189 кандидатов наук, 870 доцентов. Ректор — Сергей Владимирович Юшко) по глубокой и тонкой переработке именно татарстанской нефти? 2. сколько на территории Татарстана произведено нефтегазоперерабатывающего оборудования в тоннах, рублях и по мощности. А так же сколько от производства данного оборудования получил бюджет Татарстана? 3. есть в материалах сравнительная таблица производительности труда в нефтегазоперерабатывающей промышленности Татарстана и её конкурентов. С э сравнительной таблицей заработков в нашей и ихних промышленностях?
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    Анонимно 15:21
    Занимательное интервью
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    Анонимно 15:22
    "ихних" говорить неправильно
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  • Анонимно 15:30
    Хочется больше конкретики
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    Анонимно 15:48
    Зато без бумажки рассказывает
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