Реки мелеют: ждать ли экологической катастрофы?

Почему водоемы показывают дно, какие уникальные экспонаты времен войны хранят запасники Нацмузея и другие события недели от программы «7 дней»

Фото: Людмила Губаева

Там, где раньше плескалась волна, сегодня гуляют люди. Реки показывают дно. И такая картина сегодня характерна не только для Татарстана. В чем причины обмеления водоемов? Что говорят специалисты? Не пора ли бить тревогу? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Где вода?

Одной из самых обсуждаемых экологических проблем этой весной снова стало обмеление водоемов. Где вода? Этот вопрос звучит не только в Татарстане, но и во многих регионах России. Люди свободно гуляют там, докуда в другие годы пришлось бы добираться вплавь, и изучают рельеф дна, ранее доступный лишь подводным обитателям и дайверам. Говорят, находят любопытные свидетельства старины: В районе Балахны обнажились древние колодцы, под Рыбинском на открывшихся участках встречаются старинные артефакты.

Не будет осадков — ситуация с падением уровня воды начнет еще больше усугубляться. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Давать прогнозы пока рано. Все будет зависеть от небесной канцелярии. Будет месяц с осадками выше нормы, ситуация, возможно, нормализуется», — успокаивают земляков успевшие пообщаться с экспертами наши коллеги с телеканала «Новый век». Правда, добавляют: «Не будет осадков — ситуация начнет еще больше усугубляться. Нехватку снега могли бы компенсировать дожди, но прогноз погоды нестабилен: никто так до конца и не понимает, ожидает ли нас засушливое лето».

Чем это грозит? Сокращением мест обитания и нереста для подводных обитателей, серьезными трудностями для судоходства. Кроме того, вполне возможна ситуация, что Татарстан попросят поделиться водой с регионами ниже по течению — Астраханской, Волгоградской и Саратовской областями, где высокая вода необходима для нереста ценных видов осетровых. Пока бить тревогу — рано, делится информацией ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин: «Исход определит уровень воды в Куйбышевском водохранилище, пока он находится на отметке в районе 51 метра по Балтийской системе. Это примерно столько же, сколько было год назад». Но вот почему уже несколько лет регион, образно говоря «садится на мель»? Куда пропадает вода? И что со всем этим делать? Ответы на эти вопросы постарались найти наши коллеги.

«Сегодня уровень Куйбышевского водохранилища поддерживается на отметке 51 метр. В целом, для апреля это нормально. Если посмотрим: в прошлом году было примерно также, а после 7 апреля он начал подниматься и к маю достиг нормального подпорного уровня — 53 метра», — поделился с журналистами цифрами заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан Дмитрий Иванов.

Норма по выпадению осадков к этому моменту 33 мм, по факту их было вдвое меньше: порядка 17 мм. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

То, что сегодня этот самый уровень ниже нормы — результат комплекса событий: мало снега этой зимой, плюс последствия прежних обмелений. Можно ли говорить о том, что сейчас ситуация с водой сложная? Пока — нет: водохранилище находится в стадии наполнения. Но, к примеру, в Казани, люди прекрасно понимают, где должна быть в это время года вода, и что песчаные острова, проступающие почти по всей акватории — это не совсем норма.

«Какое будет лето мы не знаем, конечно, если будет дождь, то это даст добавку, и можно будет наполнить, если нет, то водохранилище проведет это время на минимальных технических отметках», — поделился переживаниями биолог, член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Антон Бортяков. Для справки: норма по выпадению осадков к этому моменту 33 мм, по факту их было вдвое меньше, порядка 17 мм. Что будет летом — большой вопрос. А если при этом еще и придется делиться с регионами ниже по течению…

«Мы пока не знаем, какой будет приток у водохранилища. Сейчас мы нацелены на то, чтобы приток сохранить на летний период. Идет расчет, какой попуск будет в Нижнюю Волгу. Возможно, его придется сократить. Это сейчас решается», — в разговоре со съемочной группой ТНВ поделилась начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Минэкологии Татарстана Татьяна Васильева.

Плюс навигация. Точнее — минус. Маршруты уже урезали в Астрахани. Как раз из-за обмеления. Теплоходы просто не смогли зайти в астраханский порт. В Татарстане пока такой проблемы не стоит, обещают, что и не станет. «Может сократиться количество транзитных судозаходов. Я говорю про крупные — не пригородные. Пока мы не видим каких-то рисков для себя, потому что уровень нормальный. В случае чего, у нас есть суда с низкой осадкой, и мы можем их ставить на рейсы. Но пока мы рисков не видим», — сообщил журналистам генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

У аграриев тоже хватает переживаний: растут риски эрозии прибрежных территорий. Все надежды — на щедрость природы.

Страницы истории

Самые первые фотографии поверженного Рейхстага в горящем Берлине и подписание капитуляции Японии, запечатленные военным корреспондентом газеты «Красная Татария». Кусок бронзового барельефа в виде грифона, снятый с того самого Рейхстага и привезенный в Казань татарским генералом. Все это — уникальные экспонаты, хранящиеся в Национальном музее Республики Татарстан, и о которых немногие знают. Как и о том, что именно в Казани в 1942 году, сотрудниками Центрального музея ТАССР, так назывался Национальный музей, совместно с ведущими учеными-историками, эвакуированными вместе с Академией наук СССР, была организована первая в мире выставка трофейного немецкого вооружения и обмундирования. Сказать по-правде, не так уж и много все мы сегодня знаем о вкладе Татарстана и татарстанцев в Великую Победу.

5 апреля Национальный музей Республики Татарстан отметил свое 130-летие. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

5 апреля Национальный музей Республики Татарстан отметил свое 130-летие. И в честь юбилея, там решили показать уникальные документы и предметы, бережно хранимые в фондах. Отдельное место, конечно же, занимает коллекция, посвященная Великой Отечественной войне, которую показали нашим коллегам с телеканала «Новый век».

Та самая выставка трофеев, развернулась в 1942 году на площадях ТЮЗа. Об этом сообщает копия афиши того времени. Взглянуть на нее приезжали не только со всей Казани и советской Татарии, но и из Свердловска, откуда ходил поезд. За два года экспозицию смогли увидеть более 400 тысяч человек. После чего большая часть трофейной техники была отправлена на переплавку. Но некоторые экспонаты можно увидеть и сегодня. К примеру, винтовку Маузера образца 1895 года. Основа вооружения войск вермахта.

Речь народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова от 22 июня 1941 года. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

С первых дней Великой Отечественной войны сотрудники музея включились в масштабную работу по формированию будущего экспозиционного фонда. Здесь можно увидеть речь народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, газеты военного и поствоенного периода, которые и сегодня продолжают приоткрывать все новые страницы героизма наших земляков в годы войны. Продолжает пополняться этот фонд и сегодня: буквально на днях внучка участника Великой Отечественной войны передала архивы деда. Героя Советского Союза Владимира Графова. Фамилия не часто звучит в хрониках. Между тем 1 июня 1945 года уроженец Бугульмы был представлен к высшей награде СССР за активное участие в Берлинской операции — разминирование мостов, а через несколько дней — захват двух аэродромов, где, в том числе располагались самолеты, на которых Адольф Гитлер планировал бежать из Берлина. Графовские танкисты спутали фюреру все карты.

На стене музея 198 портретов Героев Советского Союза: 185 из них родились и выросли в республике, еще семеро — связали свою жизнь с Татарстаном в годы войны и после нее.

Бронзовый грифон из Рейхстага был привезен в республику генерал-лейтенантом Якубом Чанышевым. Родившийся в Башкортостане будущий прославленный военачальник, оставивший свой автограф на стене поверженного Рейхстага, учился уже в Казани. Кроме трофея, в Нацмузее Татарстана хранится также сабля генерала.

Рейхстаг в дни битвы за Берлин. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В фондах музея хранятся фото Виктора Темина — корреспондента «Красной Татарии». На одной — пылающий Берлин и дымящийся Рейхстаг. Фото сделано с летящего самолета. На другой — подписание капитуляции Японией.

И все это — лишь малая часть фондов музея. Все это — страницы истории, готовые поведать о том, что пережили и сохранили в памяти нынешним поколениям.

Полилингвальное обучение

Немного цифр: только в Татарстане и только на начало текущего учебного года, дефицит преподавательских кадров составлял около двух тыс. человек. Еще тысяча специалистов требуется в дошкольные учебные учреждения. Чуть подробнее: нужны учителя математики и русского языка, начальных классов и иностранных языков, физики, истории, информатики и химии. Самый значительный дефицит педагогов в крупнейших городах республики: Казани и Набережных Челнах. Кроме того — в Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

Проект по подготовке педагогических кадров для полилингвальных и билингвальных школ реализуется на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ уже шестой год. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Все плохо? Не совсем. Татарстан — один из немногих регионов в России, который уже не первый год ведет активную работу по самостоятельному воспитанию кадров. Только за 2024 год по республике были трудоустроены около тысячи молодых специалистов. Реализуется программа, по которой на работу в школы и детские сады привлекаются студенты старших курсов педагогических специальностей. На селе частично проблему нехватки кадров получается решать программой «Земский учитель» и с помощью подготовки многопрофильных специалистов на целевой основе в КФУ.

И вот здесь открываются интересные моменты. К примеру, информатика и программирование. В мире насчитывается порядка 700 языков программирования. Каждый — обладает уникальным кодом, имеет свои особенности и возможности и… никто не способен предугадать — каким в будущем станет основной язык виртуального мира. И чем больше языков знает программист, тем выше его шансы на успех.

И чем больше языков знает человек в повседневной жизни, тем легче он воспринимает новую информацию и обладает большими когнитивными способностями. Алексей Данилов в детстве перебрался из Ставропольского края в небольшую татарскую деревню, где работала небольшая же татарская школа. Тогда Алексею было непросто учить новый для себя язык, впитывать новую для себя культуру. Сегодня он уверен: это был лучший подарок судьбы: «Ты начинаешь понимать обе культуры, менталитет, в любом случае они отличаются и это дает больше кругозор, понимание того как устроен мир и у кого какие ценности, чтобы не пересечь красную линию и обсуждать что больше для них ценно и обсуждать уже на их языке. Почему я стал учителем? Почему я пошел на педагогическое направление обучаться в студенчестве? Потому что у меня был очень хороший учитель информатики. Он показал, что это действительно круто поможет жизни и вдохновение от него стало такой опорной точкой. Почему я стал учителем именно информатики? Я хочу это передать своим студентам. Все зависит от личности в первую очередь, а не от местоположения. Мы хотим готовить не просто педагогов, а именно педагогов-личностей, чтобы за ними были харизма, интеллект, потенциал и знания русского и татарского языков на первоправной основе».

По билингвальному и полилингвальному направлениям в КФУ сегодня обучаются около 700 человек. Максим Платонов / realnoevremya.ru

И речь идет не только об информатике. Филология, математика, физика, история… И педагоги, свободно владеющие, говорящие и мыслящие на нескольких языках: русском, татарском, английском, а еще по желанию — китайском, турецком, арабском языках, и готовые вести свои предметы на любом из них. Проект по подготовке педагогических кадров для полилингвальных и билингвальных школ реализуется на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ уже шестой год и доказал свою успешность.

Сами студенты признаются: непросто первые два года, когда идет обязательное и активное изучение второго и третьего языка. Причем преподают не просто носители языков, но и авторы используемых учебников и программ. А что потом? Потом наступает время острого сожаления о том… что в детстве — еще в школе, родители не выбрали для них татарский язык как государственный или родной. Что мало сами уделяли времени и сил изучению иностранного языка. Что в более взрослом возрасте, когда приходит понимание насколько все это важно и нужно, информация усваивается уже не так просто, как это было в детстве. И понимание правильности выбора сейчас.

По билингвальному и полилингвальному направлениям в КФУ сегодня обучаются около 700 человек. Каждый уже знает, где будет работать после получения диплома: договоры с будущим работодателем на обязательную отработку — заключены. Целевое обучение — возможность не просто получить бесплатное высшее образование, но и уже со студенческой скамьи начинать строить успешную карьеру. Еще один приятный бонус — повышенная стипендия. Плюс — обучение проходит на базе Центра цифровых технологий КФУ. То есть все те новации, что поступают в школы, сначала опробуются здесь и когда молодому учителю придет время переступить порог школы, он уже будет прекрасно знаком со всеми гаджетами, призванными помочь учебному процессу. И что еще важно: попробовать себя в качестве учителя участники программы с этого года могут уже с первых лет студенчества. Это — еще одна и очень важная возможность погрузиться в выбранную профессию.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 7 апреля, в 13:00, или на сайте телеканала. А также о том, какие достижения были продемонстрированы и о каких планах в области энергетики страны говорили на энергетическом форуме в Казани? Кто возглавил Арский район республики и что за работу доверили теперь уже Арскому экс-главе Ильшату Нуриеву? Как перспективный контракт стал яблоком раздора между бизнес-партнерами? А также о других событиях и людях, ставших героями сюжетов наших коллег.